DHA YURT BÜLTENİ - 18

LEYLA\'DAN 18 GÜN SONRA ACI HABER (2)- YENİDEN



AĞRI\'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı\'nın 1\'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir\'den (4), acı haber geldi. Leyla\'nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında yüz üstü suya atılmış şekilde bulundu. Leyla\'nın dedesi Zeki Aydemir, \"Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin\" dedi. Acı haberle, aile, yakınları ve köylüler yasa büründü. Müjdeli haber bekleyen tüm Türkiye, yürek dağlayan gelişmeyle gözyaşı döktü.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3\'ü erkek, 7 çocuğundan 6\'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı\'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir\'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı.

Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla\'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verildi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak küçük kıza ulaşılamadı. Jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK\'lar ve gönüllüler tarafından oluşturan ekipler, eğitimli köpekler ve drone eşliğinde aradığı Leyla Aydemir, bulunamadı.

Tüm aramalara rağmen Leyla bulunamayınca köye Avrupa\'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleriyle, Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi\'nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri \'Modül\' ve \'Mavi\' de çalışmalarda kullanıldı. Köylülerin beyaz bir minübüs ile kaçırıldığı yönündeki ifadeleri üzerine ekipler, şehirdeki tüm kameralar incelemeye aldı.

Valilik tarafından Leyla\'nın kaybolmasının ardından yapılan yazılı açıklamada, \"Kent merkezi ve ilçelerdeki tüm Mobese kameralarının incelendi. Merkez ve ilçelerdeki tüm Mobese kayıtlarına bakılmıştır. Köyde kayıp olan çocuğun düşebileceği su birikintileri ve artezyen kuyuları vidanjörler aracılığıyla boşaltılarak arama yapılmıştır. Ayrıca köyde bulunan yüksek otlar kesilerek daha detaylı arama yapılması sağlanmıştır. Olay bölgesine daha geniş ve kapsamlı arama yapmak maksadı ile arama köpekleri ve havadan Drone ile köy ve civarında arazi taraması yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğü Balık Adam Ekibi su birikintileri ve dere yataklarının aranması sağlanmıştır\" denildi.

Leyla Aydemir\'in kaybolması olayıyla ilgili Valilik tarafından kriz maması oluşturuldu. 5 bin fotoğrafının çoğaltılarak il genelinde dağıtıldı. Leyla Aydemir\'in aranaması sırasında ailesine sayısız ihbar telefonu geldi. Gelen ihbarları tek tek değerlendiren emniyet güçleri, küçük kızın, Mardin, Sivas ve Silivri\'de görüldüğü iddialarının da asılsız olduğunu saptadı. Köy ve çevresinde çocuklara camları kırık beyaz minibüsle şeker dağıtıldığı iddiası da asılsız çıktı. İhbarların zaman kaybına yol açmasını önlemek amacıyla vatandaşların daha duyarlı olması istendi. Küçük Leyla\'nın bulunması amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturuldu. Leyla için kurulan kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak için bir adım attı. Leyla için ihbar hattını oluşturdu.

Son olarak ekipler, köyün yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunan sazlık ve bataklık arazide sabah saatleri itibariyle arama çalışmalarını yeniden başlattı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Leyla Aydemir\'i bulmak için yumuşak toprak zemin araması yapıldı. Ekipler, köyde, evlerin bahçesinde, mezarlıkta ve şüpheli görülen her yerde yumuşak zemin arama çalışması yaptı. Köyü ve çevresini didik didik eden, aranmadık yer bırakmayan ekipler, köydeki ana foseptiği boşaltarak arama yaptı. Gönüllü avcılar da Bezirhane\'ye gelerek arama çalışmalarına katıldı.

Tüm Türkiye\'nin bulunması için seferber olduğu Leyla Aydemir\'in babası Nihat ve dedesi Zeki Aydemir, küçük kızın kaçırıldığı ihtimali üzerinde durdu.

TÜRKİYE\'Yİ YASA BOĞAN HABER

Leyla\'dan kaybolduğunun 18\'inci gününde, bugün akşamüstü, acı haber geldi. Leyla\'nın cansız bedeni, didik didik edilen Bezirhane köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine ot biçmek için giden bir köylü tarafından bulundu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden jandarma, çevrede önlem aldı. Ekipler, köye giriş çıkışları kapattı. Küçük kızın bulunduğu yere kimseyi yaklaştırmayan jandarma, olay yerinde inceleme başlatarak delil aradı. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Acı haberi alan Leyla\'nın ailesi, sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu.

DEDESİ: SIRTINDA YARA İZLERİ VARDI

Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamada bulunan Leyla\'nın dedesi Zeki Aydemir, \"Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin\" dedi.

Öte yandan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 2 savcı, bölgeye gelerek inceleme başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir ile ilgili Ağrı Valiliği, twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, \"15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 18.45 sıralarında köy merkezine 3 kilometre uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yeri

Kalabalığın olay yerine gitmesi

Jandarma\'dan görüntü

Genel ve detaylar

Haber: Turgay İPEK- Hümeyra PARDELİ- Servet ARSLAN /AĞRI,(DHA)

=======================================================

Gümüşhane\'de, 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

GÜMÜŞHANE\'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3\'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19:00 sıralarında Eskibağlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Vedat Sevinç (41) yönetimindeki 06 YJB 24 plakalı otomobil, ana yola çıkmaya çalışan Hüseyin Can\'ın (40) kullandığı 61 TZ 406 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Vedat Sevinç ve Hüseyin Can ile birlikte otomobillerdeki Berat Kerim (12), Yusuf İslam (9) ve Meliha Can (50) ile Yusuf (15) ve Nevin Sevinç (43) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Ekipler, yaralıları alarak Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yeri detayları

Araç detayları

Haber-Kamera: Sinan UÇAR /GÜMÜŞHANE,(DHA)

=======================================

Şanlıurfa\'da HDP milletvekilleri mazbata aldı



ŞANLIURFA\'da mazbatalarını alan HDP\'li milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ve Ömer Öcalan seçmenleriyle bir araya gelerek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

24 Haziran\'da yapılan seçimlerde HDP\'den Şanlıurfa milletvekili seçilen Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ve Ömer Öcalan mazbatalarını aldıktan sonra HDP Haliliye İlçe binasında toplantı düzenledi. Tebrikleri kabul eden ve partililere teşekkür eden milletvekillerinden Nimetullah Erdoğmuş, \"OHAL\'in tamamen tahakküm ettiği, HDP\'nin hedef alındığı bir seçim sürecini geride bıraktık. HDP öylesine bir temsil zemini sunuyor ki, bu temsil zemini önümüzdeki sürecin alternatifi olacak. Değişen sistemin tek alternatifinin HDP olduğunu önümüzdeki dönem göreceğiz\" dedi.

Türkiye\'nin her şeyden önce barışa, demokrasiye ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu belirten terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın yeğeni, milletvekili Ömer Öcalan ise bu konuda herkese görev ve sorumluluk düştüğünü ifade etti. Seçim sürecinde Şanlıurfa\'nın tatsız olaylarla gündeme geldiğini kaydeden Öcalan, \"Bu ülkenin önümüzde bulunan devasa sorunları vardır. Bu sorunlar Kürt sorunu, ekonomik sorunlar, sosyal-siyasal sorunlar gerçekten artık dayanılamaz boyuttadır. Bu ülkede mevcut bir şiddet ortamı vardır, çatışmalı bir ortam vardır. Bu noktada biz diyoruz, çözüm gücü ve iradesi ortadadır. Bu çözüm gücü ve iradesini herkes kendi bulunduğu noktadan görmesi gerekiyor. Biz de Meclis\'te gidip şehrimizin ve ülkemizin kimi sorunlarına dikkat çekmek isteriz. Bu sorunların çözümünde üzerimize düşen rolü oynamak isteriz. Bu noktada çabalarımız devam edecektir\" diye konuştu.

Mİlletvekilleri parti binasındaki toplantının ardından kentin simgesi olan Balıklıgöl\'de ve çevresindeki çarşıları dolaşıp vatandaşlara da teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Seçmenlerle bir araya gelen HDP\'li vekiller

- Mazbatalarını gösteren vekiller

- Ömer Öcalan konuşması

- Nimettulah Erdoğmuş\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)

======================================