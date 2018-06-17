DHA YURT BÜLTENİ - 18

4 otomobilin karıştığı kazada 1 ölü, 9 yaralı

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle Antalya-Denizli Karayolu araç trafiğine kapanınca, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin konvoyu da beklemek zorunda kaldı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Denizli-Antalya Karayolu Şahin Tepesi mevkiinde meydana geldi. Antalya yönüne giden Servet Demirci (40) yönetimindeki 06 ATH 45 plakalı otomobil, yağaş nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı şeride geçti, Süleyman Güzel\'in kullandığı 26 DY 681 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Servet Demirci yönetimindeki otomobil, daha sonra Denizli\'den Antalya yönüne giden Murat Demirci yönetimindeki 34 NU 1375 plakalı ve Mustafa Güler yönetimindeki 06 JJ 155 plakalı otomobillere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi gönderildi.

Otomobillerde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerince ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada, sürücülerden Servet Demirci\'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz sürücünün cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

BAKAN ZEYBEKCİ\'NİN KONVOYU DA ARAÇ KUYRUĞUNDA BEKLEDİ

Kaza nedeniyle Antalya-Denizli istikameti araç trafiğine kapandı. Bayram yoğunluğu nedeniyle, karayolunda yaklaşık 10 kilometreye ulaşan araç kuyruğu oluştu. Yolda, Tavas ilçesinden Denizli\'ye dönen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin konvoyu da beklemek zorunda kaldı.

Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı polisler tarafından kontrollü olarak sağlandı. Bakan Zeybekci\'nin konvoyu da olay yerinden geçip Denizli\'ye ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Otomobil içindeki yaralılardan görüntü

- Trafik polislerinden görüntü

- Nihat Zeybekci\'nin konvoyunun kaza yerinden geçmesinden görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

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Yozgat’ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı



YOZGAT’ın Saraykent ilçesi yakınlarında, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında, E-88 Karayolunun Saraykent mevkiinde meydana geldi. Yozgat’tan Sivas istikametine giden Mustafa Öcal (59) yönetimindeki 06 H 5033 plakalı otomobil, Yozgat’ın Saraykent ilçesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, hurda yığınına dönen otomobilde bulunan, Belgüzal Öcal (52) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Mustafa Öcal ile Hatice Öcal (24) ve 6 yaşındaki Mert Öcal yaralandı. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öcal ailesinin bayram ziyareti için Ankara’dan Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine gittiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hurda haline dönen otomobil

-Kaza yerinden cenazenin, cenaze aracına taşınması

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA)

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İslahiye\'de 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı



GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye-Hassa çevreyolunun 15\'inci kilometresindeki Boğaziçi mevkiinde meydana geldi. Hassa yönüne giden Nihat Yılmaz (41) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yalçın Erdağ\'ın (27) kullandığı 33 AK 944 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Abidin Erdağ (56), Meryem Zurnacı (80) Nazlı Erdağ (57), Zeynep Kartal (22), Mahmut Can Erdağ (3) ve Hevin Musa (20) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Zeynep Zurnacı Gaziantep\'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri

- Kazaya karışan otomobiller

- Sağlıkçıların müdahalesi

- İslahiye Devlet Hastanesi

- Yarlıların sedyeden taşınması

- Acil girişi ve koridorunda hareketlilik

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep),(DHA)

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Kamyonet restorana girdi: 6 yaralı (EK)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sakarya\'nın Akyazı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin yol kenarındaki restorana girmesi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonetin içeri girmesi ve restoranda bulunanlara çarpması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Alaattin ONUR /AKYAZI(Sakarya),(DHA)

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