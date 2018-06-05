DHA YURT BÜLTENİ - 18

Batman\'ın Sason ilçesinde çatışma: 2 asker yaralı



BATMAN\'ın Sason ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1\'i hafif 2 asker yaralandı.

Bu akşam saatlerinde sason\'a bağlı Kelhasan ve Gümüşörgü köyleri kırsalında arazi arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup PKK\'lı teröristle karşılaştı. \'Teslim ol\' uyarısına Teröristlerin ateş açmasıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1\'i hafif 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Batman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çatışmanın ardından havanın kararmasından da faydalanarak kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye sevk edilen takviye birliklerle geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hastane acil servisi önü

Haber: Batman (DHA)

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Pide, zeytin ve su ile iftar yaptılar

İZMİT\'te, Türk Ocakları\'nın parkta kurduğu yer sofrasında pide, zeytin ve su ile iftar yapıldı.

Türk Ocakları, İzmit Sabri Yalım Parkı\'nda yer sofrası kurdu. Ramazan ayını zor şartlar altında geçirenleri anlamak için yapılan iftarda, sofrada pide, zeytin ve su yer aldı. Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir zor durumdaki bütün insanları anlamak için iftar verdiklerini belirterek, \"Türk veya Müslüman olması gerekmez, mazlum olması Müslüman olması bizim için yeterli. Fakat maalesef dünyaya baktığınızda her yıl mazlum coğrafyalarda yaşayanların ortak özellikleri Türk ve Müslüman oluşları. Bizlerde şuan gerçekten zeytin ekmekle iftar açan insanları anlamak için her yıl samimi insanlarla bir aradayız. Sizler buraya mazlumlar için, dindaşlarınız, soydaşlarınız için geliyorsunuz. İnanın burada olmak prim yapsaydı işe yarasaydı bu parkta hiç birimize yer kalmazdı.\" dedi.

Demir sivil toplum kuruluşlarının görevinin devleti uyarmak olduğunu belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Çin zulmü altında dinlerini yaşamak ile yaşamamak arasında kalan Doğu Türkistanlı soydaşlarımıza, Allah Çin\'i kahretsin diyoruz buradan. Kerkük\'te peşmerge terörü ile yüzyüze olup varlıklarını idame ettirebilmek için can veren Türkmen soydaşlarımıza, dünyanın tanıdığı en büyük terörist olan İsrail zulmü altında ilk kıblemiz olan Kudüs\'te dinlerini yaşamaya çalışan dindaşlarımıza, Kırım\'a, Karabağ\'a, Myanmar\'a selam göndereceğiz buradan. Biz halkız, söylediklerimiz de devleti ilgilendirir. Biz tutup Müslümanlara ve soydaşlarımıza zulmeden insanlara karşı savaş açamayız. Ama devleti uyarırız. Sivil toplum kuruluşlarının görevi budur. Bizler Türk Ocakları\'nın bağımsız yazar ve şairleri olarak elinde kalem olan insanlarız. Ama ihtiyaç hasıl olduğunda eline silah alabilecek suret damarlarımızdaki asil kanda mevcut.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İftardan görüntü

Sofradan detaylar

Yücel Alpay Demir\'in konuşması

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Kuzenlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN\'da, hayvan otlattıkları sırada üzerine yıldırım düşen Muhammed Cihan Akbaş (25) öldü, kuzeni Davut Akbaş yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kınık köyünde meydana geldi. Köyün kırsal alanında çobanlık yapan kuzenler Muhammed Cihan Akbaş ve Davut Akbaş\'ın üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülüp acil serviste tedavi altına alınan iki kuzenden, Muhammed Cihan Akbaş doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akbaş\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Yaralanan Davut Akbaş\'ın tedavisi ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Morg

- Yakınların morg önünde beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Erbaa’da korkutan yangın

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde ikinci el mobilya satışı yapan işyerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Yangın saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Gazi Bulvarında Doğan Katrancı’ya ait ikinci el mobilya satışı yapan işyerinde yaşandı.. İşyerinden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye İkiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü. İşyerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

-Yangından görüntü(Amatör kamera)

-Söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)