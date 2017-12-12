DHA YURT BÜLTENİ - 18

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı



KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün 20.00 sıralarında Karapınar- Konya karayolunun 5\'inci kilometresindeki Apak Kavşağı\'nda meydana geldi. Aydın\'da bir akrabalarının düğününe katıldıktan sonra Ereğli\'ye gitmek üzere yola çıkan İbrahim Halil Karakaş yönetimindeki 20 ALV 76 plakalı otomobil, kavşakta Nedim Gürbüz yönetimindeki 42 JK 507 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada İbrahim Halil Karakaş ile yanında bulunan Emrah Berhan Görmen, Nur Sedef Demir ile diğer sürücü Nedim Gürbüz ve yanında bulunan Özbekistan uyruklu Bekmirzaeva Ranakhan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detay

- Yaralılardan detay

Haber-Kamera: Mehmet OKUYUCU /KARAPINAR(Konya),(DHA)

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Otomobile çarpan kamyonet kaldırıma çıkıp yayayı ezdi: 3 yaralı



EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, otomobile çarptıktan sonra kontroldan çıkarak kaldırımda yürüyen bir kişiyi ezdi. Kamyonetin subay lojmanları duvarına çarparak durabildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi\'nden Keşan 4\'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı karargahı yönüne giden Fazıl Gülle (19) yönetimindeki 58 FT 535 plakalı kamyonet, karargah kavşağında karşı yönden gelerek Paşayiğit Caddesi\'ne dönüş yapmak isteyen Hüseyin Özkan (20) idaresindeki 22 RG 003 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet kaldırıma çıkarak önce veteriner albay Salih Demirel\'e (53) daha sonra ise subay lojmanlarının duvarına çarptı.

Kazada araç sürücüleri Gülle ve Özkan ile yaya Salih Demirel yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Subay lojmanları duvarının bir kısmı ise yıkıldı. Kaza yapan araçlar, polisin incelemesinin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıların ambulansa alınması

-Ambulansların olay yerinden çıkışı

-Kaza yapan araçlar

-Yıkılan lojman duvarı

-Olay yeri genel gör.

-Polisin incelemesi

-Detaylar

(SÜRE: 04.02 - BOYUT: 246 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL /KEŞAN(Edirne),(DHA)

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İçki ve yemek sözünü yerine getirmediği iddiasıyla arkadaşını öldürdü



ANTALYA’da 44 yaşındaki İlyas A., yemek ve içki sözünü yerine getirmediği iddiasıyla tartıştığı arkadaşı 40 yaşındaki Mehmet Öztürk\'ü pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, 23.00’de Kepez ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Toptancı Hal Kompleksi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mehmet Öztürk, 07 YLT 67 plakalı kamyonetiyle hale sebze getirdiği sırada bir süredir aralarında husumet bulunan arkadaşı İlyas A. ile telefonda tartıştı. Öztürk\'ün bulunduğu yeri söylemesi üzerine kısa süre sonra İlyas A. da hale geldi. İkili arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından İlyas A., yanında getirdiği pompalı tüfekle Öztürk\'e ateş etti. Bir çocuk babası Mehmet Öztürk, vucuduna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan İlyas A. ise halde bulunan güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen 07 MJE 06 plakalı hafif ticari aracıyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlek ekipi geldi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Öztürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Görgü şahitlerin ifadesini alan polisin yaptığı inceleme Öztürk\'ün kamyonetinde boş bira kutuları ve zanrlının kaçarken bıraktığı pompalı tüfek bulundu. Öztürk’ün cansız bedeni otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Polisin başlattığı soruşturmada zanlı İlyas A., olaydan yaklaşık 15 dakika sonra Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 328 Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen zanlı İlyas A.\'nın verdiği ilk ifadesinde Mehmet Öztürk’ü kavgalı olduğu bir yakınıyla barışmasını sağladığını ve buna karşılık verdiği yemek ve içki sözünü yaklaşık 1.5 yıldır yerine getirmediği gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detaylar

Polis sağlık ekipleri detay

Cesetten detay

Pompalı tüfekten detay

Çevredeki kalabalıktan detay

Ambulans detayı

Bira kutusu ve bir çift ayakkabıdan detay

Öztürk\'ün fenalaşan akrabasının ambulans içinden detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA)

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Gediz\'de trafik kazası: 1\'i ağır 6 yaralı



KÜTAHYA\'nın Gediz İlçesi\'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1\'i ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gediz-Uşak Karayolu\'nda Gediz Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Uşak\'tan Gediz istikametine giden Erol Aydın yönetimindeki 43 LF 476 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hüseyin Şahin idaresindeki 43 SA 325 plakalı otomobille çarpıştı. Hatalı sollama sebebiyle meydana geldiği öğrenilen kazada otomobiller çarpışmanın etkisiyle hurdaya dündü. Kazada, Şahin ve Aydın ile Aydın\'ın kullandığı otomobilde bulunan Mehmet Akgül, Recep Akgül, Cengiz Olgun ve Emine Doğan yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Recep Akgül\'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten trafik akışı sağlanan Gediz-Uşak Karayolu, otomobillerin kaldırılmasıyla normale döndü.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mehmet ALTINTAŞ /GEDİZ(Kütahya),(DHA)

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