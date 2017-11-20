DHA YURT BÜLTENİ - 18

Traktör devrildi: 1 ölü



DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kalan sürücü Kadir Yakal hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Pınarkent Mahallesi Kara Köprü mevkiinde meydana geldi. Kadir Yakal yönetimindeki 20 NC 740 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, traktörün altında kalan Yakal\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yakal\'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kurtarma çalışmalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT /DENİZLİ,(DHA)

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Otomobilinde öldürüldü

ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'nde 27 yaşındaki Mustafa Biçer, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobilinde av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Olay, gece yarısı Namık Kemal Mahallesi sulama kanalı kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, gece silah sesini duyarak dışarı çıkan vatandaşlar, 01 VAM 99 plakalı otomobilde vurulmuş bir kişiyi fark edince durumu polise ve 112 Acil\'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, isminin Mustafa Biçer olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı incelemede, av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Biçer\'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ceyhun ÖZER /CEYHAN(Adana),(DHA)

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Aydın\'daki kazada 9 kişi yaralandı



AYDIN\'ın Didim ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2\'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Didim-Söke Devlet Kara yolu üzerindeki Akyeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Didim\'den Söke yönüne giden Oktay Yıldırım yönetimindeki 27 TN 800 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz olarak geçiş yaptığı iddia edilen Mutlu Karakoç yönetimindeki 35 GB 3495 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler Mutlu Karakoç ve Oktay Yıldırım ile birlikte, her iki otomobildeki Abdülkadir Karakoç, Şengül Karakoç, Kadir Eroğlu, Ayla Eroğlu (3), Hatice Eroğlu, Hüseyin Güler, Şevket Şahlan yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Şengül Karakoç ve Hatice Eroğlu\'nun hayati tehlikeleri sürerken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Bahattin ALBAYRAK /DİDİM(Aydın),(DHA)

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