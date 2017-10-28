DHA YURT BÜLTENİ - 18

Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda eylem hazırlığı içerisinde oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 5 kişinin yasa dışı yollarla Şanlıurfa\'ya geldikleri, kentte bombalı sansasyonel eylem yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, teröristlerin kaldıkları adresi belirleyip özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon yaptı. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- POlislerin operasyon yapması

- Özel hareket ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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AK Partili vekilin otomobili kaza yaptı, 8 yaralı

DENİZLİ\'de AK Parti Milletvekili Şahin Tin\'in içinde bulunduğu otomobil, Merkezefendi İlçesi İzmir karayolunda başka bir otomobille çarpıştı. Kazada Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, eski milletvekili Mehmet Yüksel\'in de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.45 sıralarında Merkezefendi ilçesinde, İzmir karayolu Salihağa Kavşağı\'nda meydana geldi. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, eski milletvekili ve bakan Nihat Zeybekci\'nin danışmanı Mehmet Yüksel\'in içinde bulunduğu, milletvekili danışmanı Kadir Demir yönetimindeki 20 FN 001 plakalı otomobil, Babadağ istikametine giderken, kavşakta Ali Durna\'nın (32) kullandığı 20 ZH 916 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Milletvekili Şahin Tin, İl Başkanı Necip Filiz, Mehmet Yüksel ve otomobili kullanan danışman Kadir Demir, Özel Sağlık Hastanesi\'ne kaldırılırken, diğer otomobilde bulunan yaralılar sürücü Ali Durna, Emine Durna (27), Arzu Öz (49) ve 3 yaşındaki Hanife Nur Coşkun da Denizli Devlet Hastanesi ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

VALİ\'DEN ZİYARET

Özel Sağlık Hastanesi\'nde tedaviye alınan Milletvekili Tin, İl Başkanı Filiz, Yüksel ve Demir\'in sağlık durumlarının ağır olmadığı, ancak kontrol amacıyla gözlem altında tutuldukları öğrenildi. Denizli Valisi Hasan Karahan hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Çok sayıda partili de hastaneye geldi. İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıların genel durumlarının iyi olduğunu, diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Özel Sağlık Hastanesi Ortapedi Uzmanı Dr. Saygın Kamacı da yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, \"Travma hastaları olduğu için bir süre gözlem altında kalacaklar. Necip Filiz\'in bel omurunda incilme olduğu için ameliyata gerek olmayan bir durum var. Onun dışında tüm hastaların durumları iyi, bilinçleri açık. Tedbir amaçlı gözlem altında tutacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ola yerindeki otomobillerden görüntü,

-Yoldan ve polislerden görüntü,

-Hastaneden ve Vali Hasan Karahan\'den görüntü,

-İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı ve doktor Saygın Kamacı\'nın açıklamasından görüntü.

Haber - Kamera : Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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PKK’nın kış hazırlıkları çökertildi

ERZİNCAN’da güvenlik güçlerinin başarılı çalışmasıyla, büyük darbe yiyen PKK terör örgütüne yönelik Refahiye kırsalında operasyonlar halen devam ederken, ormanlık alanda depolara sakladıkları yiyecek ve erzaklar ele geçirildi.

Jandarma özel harekat ve komando timlerinin katıldığı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Budak Operasyonu kapsamında Refahiye ilçesi Orçul Bölgesi’nde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının kış üstlenmesi hazırlıklarını bozmaya yönelik arama tarama faaliyeti düzenlendi. Saat 08:30’dan itibaren sürdürülen operasyonlarda BTÖ’ne yönelik Söğütlü Köyü Taşlıca Mezrası mevkiinde ormanlık alan içerisinde toprak altında 5 adet depo bulundu.

Depolarda yapılan aramalarda, çok sayıda un, şeker, yağ, çay, bakliyat, makarna ve konserve ile dörtlü ocak, muhtelif mutfak, temizlik ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan acıklama da bölücü terör örgütü ile mücadelenin tüm hızıyla devam edeciği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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TMO Genel Müdürü Kemaloğlu: 800 milyon lira ödeme yaptık

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, “Şu ana kadar aldığımız fındığın değeri 1 milyar lira ve üreticiye de 800 milyon lira ödeme yaptık. TMO’ya fındık satmak isteyen üreticiler önümüzdeki günler için çok rahat randevu alabilirlerö dedi.

TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, Giresun’da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar 56 bin fındık üreticisinden yaklaşık 100 bin ton fındık satın alındığı, yaklaşık 13 bin fındık üreticisine de 45 bin ton civarında fındık alımı için randevu verdiklerini söyledi.

\"800 MİLYON LİRA ÖDEME YAPTIK\"

44 noktada alım yaptıklarını aktaran Kemaloğlu, “Önümüzdeki günlerde alım noktalarında talepler azaldıkça toparlanma olabiliyor ama ana iş yerlerimizin depoların olduğu iş yerlerinin hepsinde alım devam edecek. Şu ana kadar aldığımız fındığın değeri 1 milyar lira ve üreticiye de 800 milyon lira ödeme yaptık. TMO’ya fındık satmak isteyen üreticiler önümüzdeki günler için çok rahat randevu alabilirlerö dedi.

FISTIK REKOLTESİ DÜŞÜK

Bugünü kadar 110 bin ton gibi kabuklu fındık ihraç edildiğini dile getiren Kemaloğlu, “Fıstık rekoltesi bu sene düşük ceviz badem gibi alternatif ürünlere baktığınızda fındığı olan iç talep de yüksek seyrediyor. İnşallah biz TMO Genel Müdürlüğünün elindeki fındığın da önümüzdeki süreçte çok sorun olmayacağını öngörüyoruz, ihracat talebiyle, iç piyasa talebiyle önümüzdeki günlerde fındığın daha istikrarlı bir piyasaya kavuşacağını düşünüyoruzö diye konuştu.

\"ARZU ETTİĞİMİZ NOKTAYA TAM GELEMEDİK\"

Kemaloğlu, bir gazetecinin, üreticilerden randıman ölçümü yapılması için alınan fındıkların tekrar üreticiye iade edilmediği iddialarının olduğu yönündeki sorusuna “Numune için sadece bir kilo fındık alınıyor, onun dışındaki tüm fındık üreticinin çuvalına geri konuluyor. TMO’da ilave üretici kaynaklı en küçük fındık stoğu yokö yanıtını verdi. Kemaloğlu, Fiskobirlik ile işbirliğinin hangi aşamada olduğu yönündeki soruyu da “Epey oturduk, karşılıklı iş birliği yapmak istedik fakat arzu ettiğimiz noktaya tam gelemedik, birkaç sebepten. Aslında biz kendimiz operasyonel olarak bölgeye tamamen yerleştik, çok iyi bir performans gösterebiliyoruz diyebilirim. Ayrıca Fiskobirlik’in bize teklif ettiği yani üreticiden, ortağından fındığı alıp TMO’ya teklif ettiği hizmet bedelleri biraz bizim kendi hesaplarımızda yüksek göründü onun için tam uzlaşamadık ama görüşmelerimiz devam ediyorö diyerek cevapladı.

\"TMO TOPARLANMAYI TERCİH EDECEKTİR\"

Fındık piyasasının düzenlemek için çalıştıklarını kaydeden Kemaloğlu şöyle konuştu:

“Biz fındık piyasasını düzenlemek için geldik. Hep şunu söyledik bardağı taşıran miktarı çekelim fındık piyasası da istikrara kavuşsun. Şu an bu görevi yoğun şekilde yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bizden şu beklenmemeli, 2018’in Mayıs’ında da, Haziran’ında da, Temmuz’unda da TMO fındık alsın diye. TMO aslında görevini yaptığında, baktı ki üreticiden kendisine bir yöneliş yok piyasada fiyat arzu edilen seviye buldu, bulduysa bana ihtiyaç azaldı demektir ve onun için toparlanmayı tercih eder. Bugün değil bu mesele ama önümüzdeki birkaç ay içinde kendine fındık yönelişi azalıp bittiğinde TMO toparlanmayı tercih edecektir. O manada biz üreticilerimize satmak isteyen varsa randevular şu an için açık satabilir diyoruz\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kemaloğlu konuşma

-Detaylar

HABER KAMERA: HAKAN KABAHASANOĞLU/DHA

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HAYTAP üyeleri, köpek toplamaya antik kentten tepki gösterdi

AYDIN\'ın Söke İlçesi yakınlarındaki Priene antik kentinde buluşan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri, İstanbul Eyüp\'te sokak köpeklerinin toplanıp, başka yere götürülmesine tepki gösterdi.

Türkiye\'nin farklı illerinden gelen Hayvan Hakları Federasyonu üyesi 126 hayvansever, olağan genel kurul için Priene antik kentinde buluştu. Hayvanseverler, İstanbul\'un Eyüp ilçesinde, sokak köpeklerinin, belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğne atılarak etkisiz hale getirildiğini, hayvanların buradan toplanıp götürüldüğünü belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Priene antik kenti meclisinde toplanan hayvanseverler adına açıklama yapan HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Erhun Bolat, \"Eyüp ilçemizde yapılan sokak hayvanlarını toplama eylemini kesinlikle kınıyoruz. Bu olaydan dolayı çok üzgün olduğumuz belirtmek istiyoruz. Üzgünlüğümüz sadece sokak hayvanlarının çektiği acılar ve onların yaşama ihtimalleri olmayan yerlere bırakılmasından dolayı değil. Gelinen noktada hala daha hayvanların toplanıp ormanlara bırakılmasının bir çözüm olarak görülüyor olmasından üzüntü duymaktayız. Üretim çiftiklerinde hala hayvanlar üretilip satılmaya devam ediliyor. Her türlü ticareti serbest. Kısırlaştırma, aşılama, tüm belediyeleler tarafından yapılmıyor. Belediyelerin eksikliğinin suçunu yine sokak hayvanları çekmekte. Çözümler varken bu çözümlerin uygulanmadığını görmekten üzgünüz\" dedi.

HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Ayten Tutkun da yaptığı konuşmada artık bu tür uygulamalara son verilmesini, son vermeyenlerin de ceza almalarını istediklerini dile getirdi. Yeni Hayvanları Koruma Kanunu\'nun da HAYTAP\'ın önerileri doğrultusunda TBMM\'den geçmesini beklediklerini vurguladı.

HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat da Priene\'de hem genel kurul için hem de antik meclisten TBMM\'ne mesaj vermek için buluştuklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Erhun Bolat\'ın konuşması

- HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Ayten Tutkun\'un konuşması

Haber-Kamera: SÖKE (Aydın), (DHA)

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Kartepe Zirvesi sona erdi

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'nce düzenlenen Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi değerlendirme oturumu ile sona erdi.

Kartepe kayak merkezinde bulunan otelde düzenlenen Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi üçüncü gününde değerlendirme oturumu ile son buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, hedefledikleri zirve düşüncesini tamamladıklarını söyleyerek, \"Biz şu anda bulunduğumuz noktada düzenleme kurulu olarak hedefimize ulaştığımızı ifade etmek istiyoruz. Başlangıç itibariyle hedeflediğimiz zirve düşüncesini bugün tamamladık. Elde edilen sonuçla yüksek katılımcı seviyesi memnuniyet vericidir. Tebliğler yayınlandığında hem ülkemiz için hem yaşadığımız coğrafya için hem insanlık için yol göstericidir. Bir rehberin ortaya çıkacağını ümit ediyoruz\" dedi.

KIRMAMIZ GEREKEN BİR DARBE PUTU VAR

Kırmamız gereken bir darbe putu olduğunu belirten Kocaeli Üniversitesi\'nden Prof. Dr. İbrahim Şirin, \"Bir türlü bastıramadığımız, toplumun bütün kesimlerinde yani sadece askeriyede değil, sadece onları bir günah keçisi ilan edip bütün bu darbeleri onların üzerine yüklemek belki bizi rahatlatabilir ama meseleyi çözmez. Mesele çok daha derinlikli, çok daha katmanlı. İşin içerisinde siyasilerin de olduğu, aydınların da olduğu, ekonominin, patronların da olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu genlerimize kadar işleyen ve darda kaldığımızda, düşünsenize iktidardasınız, muhalefete geldiğinizde tekrar seçimle iktidara gelemeyeceğinizi anladığınız andan itibaren darbe çığırtkanlığı yapmaya başlıyorsunuz. Burada geliştirilmesi gereken kavram maalesef, kırmamız gereken bir darbe putu var. Ve bu putu kırmadığımız müddetçe de milli iradenin teşekkül etmesi biraz zor gözüküyor ama imkansız değil. Patolojik bir durum var. Bunun psikiyatrik bir mesele olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da psikiyatristlerin bu mevzuuyla ilgilenecekleri, Türk toplumunun bir şekilde masaya yatırıldığı bir darbe psikolojisinin de çalışılması gerektiğini düşünüyorum\" diye konuştu.

GÖRÜŞLERİ DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ

Sakarya Üniversitesi\'nden Prof. Dr. Haluk Selvi, Kartepe Zirvesi\'nde konuşulanların kitaplaştırılarak dünya ile paylaşılacağını açıklayarak, şöyle konuştu:

\"Bu zirveyle ilgili çok önemli geri dönüşümler aldık. Olumlu tepkiler aldık ve başarılı bir zirve yapmış olduğumuz sonucuna vardık. 15 Temmuz ve dünyada yaşanan darbeler 1. Kartepe Zirvesi\'nde ana konumuzdu bu yıl. Bu kapsamda 2 konferans, 8 panel, 26 akademik oturum gerçekleştirdik. 26 ülkeden çok sayıda önemli ismi Kartepe\'mizde ağırladık. Hem şehrimiz hem ülkemiz için çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Dünyanın darbelerden bütünüyle kurtulması için ortak akıl oluşturmaya gayret ettik. Bu zirveye ulusal çapta birçok hocamız katıldı. Bunun önemi bütün dünyada gerçekleşen darbelerin ortak dilini ve ortak coğrafyasını tanımlamakla ilgiliydi, amacımız buydu. Umarım bu amacımıza ulaşmış olduk. Sempozyuma sunulan görüşleri ve özel oturumlarda sunulan görüşleri kitaplaştırma aşamasına geçeceğiz ve zirve kapsamında sunulan görüşleri zirve deklarasyonuna dönüştüreceğiz. Kitaplar yaklaşık 2 ay içinde tamamlanarak yayınlanacak. Kartepe Zirvesi\'nde sunulan görüşleri dünya ile paylaşacağız. Zirve deklarasyonumuz, zirvede gelişen ortak aklı özetleyen bir çalışma olacak. Birleşmiş Milletler\'in resmi dilleri olan Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve elbette Türkçe olarak yayınlayacağız. Deklarasyonumuzu Türkiye\'de darbelerle özdeşleşmiş bir mekanda paydaşlarımızın da bulunduğu bir toplantıda insanlıkla paylaşacağız. Deklarasyon ilanını nasip olursa 1 ay içersinde tarih ve mekan duyurusunu zirvenin web sitesinde paylaşacağız\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Değerlendirme oturumundan ve açıklamalardan görüntü

Haber: Çağla DAŞCI-Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli), (DHA) -