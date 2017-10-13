DHA YURT BÜLTENİ - 18

Oğulpınar Karakolu\'ndan Suriye tarafına ateş açıldı (2)



ATME KASABASINDA SİLAH SESLERİ DUYULDU

Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Oğulpınar Hudut Karakolu\'nun tam karşısındaki Suriye\'nin Atme Kasabası\'ndan saat 18.45 sıralarında yoğun silah sesleri duyuldu. Yaklaşık 10 dakika süren ve Reyhanlı\'dan duyulan silah sesleri bölgede heyecan yarattı. Sabah saatlerinde de Oğulpınar Hudut Karakolu\'ndan da Atme Kasabası\'na doğru çok namlulu roketatar ile ateş açılmıştı.

Haber: Murat KİBRİTOĞLU /REYHANLI,(HATAY),(DHA)

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Genelkurmay Başkanı Akar, sınırda inceleme yaptı



GENELKURMAY Başkanı Hulusi Akar, Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki hudut karakollarında inceleme yaptı.

Askeri ciplerle Reyhanlı İlçesi\'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na gelen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile beraberindeki heyet, sınır bölgesine geçiş yaptı. Akar ve komutanlar, Suriye\'nin İdlib kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne ait unsurların çalışması hakkında bilgi aldı. Akar\'a, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de eşlik etti.

Haber: Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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Bingöl\'te PKK\'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi



BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesi\'nde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda, yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında PKK\'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, imha edildi.

Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

Haber: BİNGÖL, (DHA)

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Bakan Çelik: Dışarıdan yapılan kara propagandaya kulak asmayın/EK

BAKAN ÇELİK YÜKSEK OKUL AÇTI

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çukurova Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu\'nun açılış törenine katıldı.

Törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar, kent protokolü ve öğrenciler katıldı. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, babası Abdi Sütcü\'nün vasiyeti üzerine okulu yaptırdıklarını söyledi. Daha sonra konuşan Bakan Çelik, Sütcü ailesine teşekkür ederek, diğer işadamlarının da benzer yatırımlar yapmasının önemli olduğunu söyledi. Geçmişte Türkiye\'deki sağlık sisteminden örnekler veren Bakan Çelik, \"Bu okullarda yetişen öğrenciler, sağlık sektörüne büyük katkıları olacak\" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Çelik ve protokol, okulun açılış kurdelesini kestikten sonra laboratuvarları gezdi.



Görüntü Dökümü

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- Tören alınadan görüntüler

- AB Bakanı Ömer Çelik\'in konuşması

- Açılış kurdelasının kesilmesi

- Bakan Çelik\'in öğrencilerle sohbet etmesi

Haber-Kamera:Salih ÜÇTEPE/ADANA,(DHA)

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Uyuşturucudan serbest kaldı, hırsızlıktan tutuklandı

ADIYAMAN Besni İlçesi\'nde, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan 20 yaşındaki Osman K., bir evden çalınan ziynet eşyasını kuyumcuda bozdurmak isterken yakalanıp, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta bir parkta denetim yaparken Osman K.\'yı \'uyuşturucu madde satmak\' suçlamasıyla gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Osman K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Yeni Besni Mahallesi\'nde Gülsüm Ü.’ye ait evde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili çalışma yapan polis, şüphelinin Osman K. olduğunu belirledi. Ekiplerin takibe aldığı Osman K., ziynet eşyasını kuyumcuda bozdurmak isterken gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Osman K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye

- Tutuklanan şüphelinin adliyeden çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 27 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN,(DHA)

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Kavşakta savrulan kamyonet yayaları altına aldı: 5 yaralı

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'ndeki kontrolsüz kavşakta bir kamyonet, minibüsle çarpıştıktan sonra savrulup karşıya geçen iki yayayı altına aldı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada; durumu ağır olan iki yayanın dışında, sürücüler ile kamyonette bulunan bir yolcu da olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Yenişafak Mahallesi 1027 Sokak ile 1017 Sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Üçler Mahallesinden Albayrak Meydanı yönüne giden Ali Korkmaz (33) yönetimindeki 20 BJE 41 plakalı kamyonetle, Hüseyin Çelek\'in (50) kullandığı 20 AHN 66 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, savruldu. Ali Korkmaz\'ın yönetimindeki kamyonet, karşıya geçen yayalar Ali Muğlalı (53) ile Halil Uysal\'a (56) çarparak altına aldı. Kamyonet, iki yaya çarptıktan sonra bir marketin duvarına çarparak durabildi. Kaza anı ise marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada ağır yaralanan yayaların dışında kamyonet sürücü Ali Korkmaz, yanındaki yolcu Hamit Kılınç ve minibüs şoförü Hüseyin Çelek de yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kamyonetin duvarına çarptığı marketin sahibi Ekrem Tunçel, \"Çarpma anında deprem olduğu sandım. Dışarıyı çıktığımızda kaza olduğu gördük. Kamyoneti çekerek altındaki yayayı çıkardık. Bu kavşakta sürekli kazalar oluyor, buraya bir önlem alınmasını istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerasında kaza anı

- Kazanın ardından kaldırımda yayalara çarpma anı

- Markete çarpma anı

- Kazalı araçlardan görüntüler

- Marketten görüntü

- Market sahibi Emrem Tunçel\'in olayı anlatması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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TIR\'daki özel bölmeden kaçak sigara çıktı

GAZİANTEP\'te, polis tarafından durdurularak aranan TIR\'ın dorsesinin tabanına özel yapılan bölmede, gümrük kaçağı 30 bin paket sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri R.B. yönetimindeki, plakası açıklanmayan TIR\'ı durdurup, arama yaptı. Yapılan aramada, TIR\'ın dorsesinin tabanına yapılan özel bölümde, gümrük kaçağı 30 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü R.B. ile yanında bulunan Ş.B. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisin TIR\'ı takip etmesi

- TIR\'da arama yapılması

- Ele geçirilen sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68 MB

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP,(DHA)