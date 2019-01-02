DHA YURT BÜLTENİ - 17

1 - Malatya\'da kan davalılar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı



MALATYA\'da, aralarında kan davası bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan bıçak ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada Fehti Aksoy (39) hayatını kaybetti, Nihat K.(38) ise yaralandı. Polis olaya karışan Sami U.’yu (54) gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Cirikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki çay ocağında karşılaşan ve aralarında kan davası olduğu öğrenilen Sami U. ile Fethi A. arasında tartışma çıktı. Tartışma, Fethi A.’nın akrabası Nihat K.’nın da dahil olmasıyla büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yaşanan kavgada Sami U. üzerindeki bıçakla Fethi A.’yı yaraladı. Nihat K. ise aracındaki av tüfeğini getirerek Sami U.\'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan kurtulan Sami U. bıçakla Nihat K.\'yı da yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralılardan Fethi A., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan Nihat K.’nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Sami U.’yu gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Polis ekileri

- İnceleyen polisler

- Polis arabaları

- Çay ocağı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Silahlı ve kar maskeli hırsız, \'30 saniyede\' marketi soydu



ANTALYA\'da, bir market zincirinin şubesine giren silahlı ve kar maskeli hırsız, 30 saniye süren soygunda yaklaşık 2 bin 500 TL\'yi çalarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Boğaçayı Caddesi üzerinde bulunan bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Marketin önüne gelen silahlı ve kar maskeli soyguncu, iddiaya göre bir süre marketin önünde dolaştıktan sonra içeriye girerek kasiyer Gülsüm Ç.\'ye kasayı boşaltmasını söyledi. Panikleyen Çetin önce itiraz etti. Soyguncu belindeki tabancayı çıkarıp kasiyere göstererek, \"Sakın panik butonuna basma\" diye tehdit etti. Gülsüm Ç.\'ye zorla kasayı açtıran soyguncu, yaklaşık 2 bin 500 TL\'yi alarak kayıplara karıştı. Çalışanlar, yaklaşık 30 saniye süren soygunun ardından polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, büyük korku yaşayan kasiyer Gülsüm Ç.\'nin ifadesine başvurdu. Markette çalışma yapan ve güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis ekipleri, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis sirenlerinden detay

-Soyulan marketten detay

--Polislerin çalışmaları

-Soyulan kasiyer Gülsüm Çetin\'den detay

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER-Semih ERSÖZLER / ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Marketten aldığı ürünleri montunun içine koydu (2)

3 - \'GEREKİRSE PANTOLONUMU ÇIKARTIR, İÇİNE DOLDURURUM\'

Marketten satın aldığı ürünleri, poşete para vermemek için montunun içine koyan ve sosyal medyadan paylaştığı video ile izleyenleri gülümseten Taner Gökçe, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) konuştu. Alışveriş yapmak için markete gittiğini belirten Gökçe, \"Poşetlerin ücretli olduğunu duyunca çareyi montumda buldum. Ürünleri montuma doldurup götürdüm. Bu uygulamayı uygun bulmuyorum. Gerekirse pantolonumu çıkarır, içine doldururum. Günde 3-4 defa markete gidiyorum. Ayda 100 lira para ediyor. Sosyal medyada paylaştım. Beğeni aldı video\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamera görüntüler

-Gencin açıklaması

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4 - Denize düşen genç kız doğum gününden bir gün önce öldü



İZMİR\'in Konak ilçesinde, yarın 18\'inci yaş günü olan İrem Coşkun, Alsancak\'ta denize düştü. Bir süre suda çırpınan genç kız, yılbaşı nedeniyle görevli deniz polisi tarafından sudan çıkarılarak kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. Deniz kenarında duran İrem Coşkun, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü. Yüzme bilmeyen Coşkun, kıyıya çıkmak için bir süre suda mücadele etti. Çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Coşkun, yılbaşı kutlamaları kapsamında denizde güvenliği sağlamak üzere görevlendirilen polis ekiplerince kurtarıldı. Sudan çıkartılan Coşkun\'un solunumunun durduğunu fark eden polis, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Yapılan müdahale sonucu, hayata dönen Coşkun, sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Coşkun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Coşkun\'un bugün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Coşkun\'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Coşkun\'un yarın 18\'inci yaş günü olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinin kıza kalp masajı yapmasından görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5 - HİNDİSTAN’DAN GELEN TURİST KUŞADASI’NDAKİ MAĞARADA BOĞULDU



AYDIN\'ın Kuşadası ilçesine yılbaşını kutlamak için gelen Hindistan uyruklu Kartık Sharma (22), arkadaşları ile birlikte gittiği Zeus Mağarası\'nda boğularak hayatını kaybetti.

Yeni yılı Kuşadası\'nda geçirmek için 25 Aralık tarihinde Hindistan\'dan gelen Kartık Sharma (22), akşam saatlerinde 3 arkadaşı ile birlikte Güzelçamlı Mahallesi\'ndeki Zeus Mağarası\'na gitti. Yüzme bilmediği ileri sürülen Sharma, mağaradaki suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları, Sharma\'yı arama başladı. Kartık Sharma\'ya ulaşamayan arkadaşlarının durumu çevredekilere anlatmasıyla, yetkililere haber verildi. Mağara karanlık olduğu için, arama faaliyetleri kısıtlı kalınca dalgıç getirildi. Suda bir süre arama yapan dalgıç, Hindistan uyruklu Sharma\'nın cansız bedenini buldu. Sharma, sudan çıkartılarak mağaranın dışına taşınırken, arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kartık Sharma\'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dalgıçların arama çalışmaları görüntü

-Cesedin çıkarılması ve ceset torbasıyla taşınması görüntü

Haber-Kamera: Latif SANSÜR /KUŞADASI(Aydın),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İki kardeşi, dertlerini dinlemedikleri için öldürmüş (2)

TUTUKLANDI

Kocaeli\'nin Derince ilçesinde, Kıyas ve İlhami Ayğan kardeşleri pompalı tüfekle öldüren Talip A. tutuklanırken, kendisinin saklanmasına yardımcı oldukları iddia edilen 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber: KOCAELİ,(DHA)

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Kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki genç öldü



ŞANLIURFA\'da, sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan İsmail Dedek (18), hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Devteşti Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Dedek ile kimliği belirsiz kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İsmail Dedek\'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan kişi, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Dedek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil Servis\'te tedaviye alınan Dedek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için görgü tanıklarının ifadesine başvurarak, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: ŞANLIURFA,(DHA)

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Hakkari-Şırnak Karayolu\'nun 8 ayrı noktasına çığ düştü



HAKKARİ-Şırnak karayolunun 8 ayrı noktasına çığ düştü. Çığ sonucu kapanan yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede 3 günden beri etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkililerken, kar kalınlığı bölgede 50 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle Çukurca-Şırnak yolunun 40\'ıncı kilometresinde bulunan Çığlı Köyü\'ndeki Serbestan bölgesinde 8 ayrı noktaya dün çığ düştü. Çığdan dolayı yol kapanırken, yolda kalan araçlar jandarma ekipleri tarafından geldikleri yöne geri gönderiliyor. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Serdar KARA / ÇUKURCA(Hakkari),(DHA)

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