DHA YURT BÜLTENİ - 17

BATMAN\'DA ÇATIŞMA: 1 POLİS AĞIR YARALI, 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



BATMAN\'da özel harekat polisleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 polis memuru ağır yaralanırken, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Kent merkezindeki Hilal Mahallesi\'nde akşam saatlerinde özel harekat polisleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 polis memuru da yaralandı. Mahalleye takviye güvenlik görevlileri sevk edilirken, ağır yaralanan polis memuru ambulansla Özel Yaşam Hastanesi\'ne götürülüp tedaviye alındı.

Mahallede geniş çaplı operasyon sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri (Cep telefonu görüntüsü)

Haber: BATMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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300 BİN TL ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİST MUŞ’TA ÖLDÜRÜLDÜ



İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi Köyü\'nde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle ‘Gri Kategori’ de aranan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu \'Zinar Amed\' kod adlı Ali Akbaş olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muş Malazgirt’te PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ‘Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle ‘Gri Kategori’de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu \'Zinar Amed\' kod adlı Ali Akbaş olduğu bildirildi. Teröristlerle birlikte, 1 adet M-16, 1 adet kalaşnikov marka tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği de kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA)

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LİSELİ MELİS, ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE İNTİHAR ETTİ



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, lise 10\'uncu sınıf öğrencisi Melis K. (15), alışveriş merkezinin 9\'uncu kat penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ereğli merkezinde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Okul çıkışı alışveriş merkezine giden Melis K., 9\'uncu kata çıktı. Burada bir süre dolaşan Melis K., ardından herkesin gözü önünde pencereden kendisini boşluğa bıraktı. Bina girişine düşen Melis K., olay yerinde yaşamını yitirdi. Melis K.\'nin intiharına tanık olan arkadaşları büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına boğulan öğrenciler, birbirlerini teselli etmeye çalıştı. Acı haberi alarak alışveriş merkezinin önüne gelen Rüstem K.\'yi polisler sakinleştirdi. Melis K.\'nin cansız bedeni, polisin yaptığı incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIM

Merkez Anadolu Lisesi 10\'uncu sınıf öğrencisi Melis K.\'nin sosyal medya hesabındaki \'ve ben ölmek isteyen bir kız için çok bile yaşadım\' paylaşımında bulunduğu belirlendi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sağlık ekiplerinin kontrolü

-Polislerin incelemesi

-Baba Rüstem Kuyumcuoğlu’nun gözyaşları

-Baba Rüstem Kuyumcuoğlu’nun kızına sarılması

-Polis tarafından sakinleştirilmeye çalışılması

-Okuldan arkadaşlarının gözyaşları

-Cesedin ambulansa taşınması

-Toplanan kalabalık

-Melis Kuyumcuoğlu’nun arkadaşlarının yaşananları anlatması

Süre: (8.26) Boyut: (1,51 GB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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BODRUM\'DAKİ İNSAN KAÇAKLIĞI OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA



BODRUM\'da insan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4\'ü tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GİM) ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Bodrum\'un Gümbet Mahallesi\'ndeki bazı otellerden Bardakçı Koyu\'na taksilerle kaçakların taşındığını belirledi. Ekipler, bunun üzerine dün gece, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçakçılığı organize eden M.Ş., M.K., D.Ç. ile Suriye uyruklu M.A.T. ve İran uyruklu M.V. gözaltına alındı, 47 kaçak yakalandı. Kaçaklar, Muğla İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığından gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş., M.K., D.Ç. ve M.A.T. polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli İran uyruklu M.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Görüntüler WhatsApp son dakikaya geçildi)

Haber-Kamera: BODRUM(Muğla),(DHA)

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JAPON DEPREM UZMANI: MARMARA\'DA 7.4 ŞİDDETİNDE DEPREM OLACAK



ELAZIĞ Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından, \'Geleceği İnşa Edenler\' sloganı ile düzenlenen \'Deprem Afetine Hazır Mıyız\' konulu konferansına katılan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi\'nde 25 yıl içinde 7.4 şiddetinde deprem beklendiğini söyledi.

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen konferansa, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuşmacı olarak katıldı. Moriwaki, Türkiye\'nin deprem konusunda Japonya kadar eğitimli olmadığını belirterek, \"Türkiye’ye ilk 1990 yılında geldim. 28 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Türk- Japon kültürü birbirine çok benziyor. Maalesef aynı olan ancak olumsuz ortak noktalarımızdan bir tanesi de, deprem. Depremlerde iki ülke çok acı çekiyor. Türkiye, deprem konusunda Japonya kadar eğitimli değil. Elazığ’da, özellikle kuzey Anadolu fay (KAF) hattının geçmesinden dolayı depreme karşı tehlikeli bir bölge. Bundan dolayı sağlam inşaat yapmak gerekir. Aslında, binanın temelini sağlam yaptıktan sonra çok ciddi problemler olmaz. Ben Elazığ’a ilk defa geliyorum. Yüksek yerden Harput’tan baktım. Görünüş olarak çok kötü görünmüyor. Ancak uzaktan değil de daha detaylı bakmak lazım\" dedi.

25 yıl içerisinde Marmara Bölgesi\'nde 7.4 şiddetinde deprem beklediklerini anlatan Moriwaki, şöyle konuştu:

\"Türkiye deprem bölgesidir. Özellikle Marmara ve İzmit bölgesi en tehlikeli iki bölge olarak görünüyor. Tahmini olarak 7.4 şiddetinde bir deprem olacak. Yani 17 Ağustos 1999 yılındaki İzmit (Gölcük) depremi büyüklüğünde deprem olacağını tahmin ediyoruz. Ancak biz buna hazır olursak, depremdeki hasarı yüzde 70’e kadar düşüyor. Onun için buna hazır olmak lazım. Allah korusun, depremi bir daha yaşamayalım. Elazığ başta olmak üzere KAF hattı üzerinde bulanan illerde bayağı önce depremler oldu. Fay hattı üzerinde sıra sıra giderek en tehlikeli bölge olan Marmara bölgesine kaydı. Yaklaşık 50 sene sonra tekrar dönüş yaparak bu bölgede etkili olabilir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öğrencilerden görüntü

-Yoshinori moriwaki konferansından görüntü

-Yapılan konuşmalar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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