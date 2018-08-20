DHA YURT BÜLTENİ - 17

Kurban Bayramı tatilinin 2\'nci gününde kaza bilançosu: 41 ölü, 182 yaralı (2)

TATİLİN İKİNCİ GÜNÜNDE KAZA BİLONÇOSU: 41 ÖLÜ, 182 YARALI

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılantatilin ikinci günü saat 16.00\'dan sonra Konya, Kahramanmaraş, İzmir, Şanlıurfa, Bartın, Uşak, Kütahya, Malatya, Yalova ve Sakarya\'da meydana gelen 10 ayrı kazada 9 kişi öldü, 68 kişi de yaralandı. Böylece ikinci günün sonunda kaza bilonçosu alınan önlem ve uyarılara rağmen ağır oldu. İki günde meydana gelen 45 kazada 41 kişi yaşamını yitirirken, 182 kişi yaralandı.

Gün gün kaza bilonçosu şöyle:

17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) : 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

19 Ağustos Pazar : 19 ölü, 88 yaralı (19 kaza)

Haber: İSTANBUL,(DHA)

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Adapazarı\'nda kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı



ADAPAZARI\'nda, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Adapazarı-Kaynarca yolunun Keresteciler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Düzce\'den Adapazarı istikametine giden Emin Kumaş idaresindeki 41 B 0909 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalışan Mustafa Bıçakçı idaresindeki 54 D 3672 plakalı otomobil çarpıştı. 2 otomobil çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savruldu. İhbar üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkartabilmek için dakikalarca uğraşırken, 112 Acil ekipleri ise yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kavşaktan dönmeye çalışan otomobilde bulunan Hatice Bıçakçı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralanırken, hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hatice Bıçakçı\'nın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yapan araçlar

Araçlar içindeki cenazeden görüntü

Olay yerinden görüntüler

Cenazenin araca konulması

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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Hakkari\'de PKK\'ya darbe

HAKKARİ’nin Yüksekova içesine bağlı İkiyaka dağlarında, 3’üncü Piyade Tümen ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, tespit edilen terör örgütü PKK’ya ait mağarada silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Yüksekova ilçesine bağlı 3 bin 200 ve 3 bin 500 rakımlı İkiyaka dağlarında operasyonlarını sürdüren 3’üncü Piyade Tümen ile Dağ ve Komanto Tugay Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya ait mağara tespit etti. Mağrada yapılan aramalarda, 6 büyük tüp, 1 hilti, 8 el bombası, 250 bixi mühimmatı, 1 havan mühimmatı,1 zagros alev gizleyen,1 monitör, 4 legilatör, 4 gazlı ocak, çok sayıda jelikan, 4,5 KW jeneratör, 5 çuval bulgur, 7 çuval kırmızı mercimek,10 çuval makarna,3 büyük akü,10 çift eski tip hedik, 18 litre 10 tane sıvı yağ, elektrikli ocak,temizlik malzemesi, 1 uydu alıcısı,mutfak malzemesi, anahtar takımı, 200 metre kablo, sağlık-yaşam malzemesi, günlük defterler,kitaplar, 1 uyku tulumu, batanniye ve 5 pil bloğu ele geçiridi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, bölgedeki operasyonlare devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(ASKER KAMERASI)

-Askerin anons ederek mağarayı çekmesi

-PKK mağarasından görüntü

-Mağarada ele geçirilen malzemeler

Haber: Behçet DALMAZ /HAKKARİ,(DHA)

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Çanakkale\'de 46 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası\'na lastik bot ile gitmek isteyen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı.

Kuzey Ege Denizi\'nde devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu akşam Kadırga Burnu mevkiinde sahilden 1 mil açıkta lastik bot ile Midilli Adası\'na kaçmaya çalışan göçmenleri tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı TCSG 8 Bot Komutanlığı ekiplerince durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kişi yakalandı.

TCSG 8 Botu ile Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen yabancı uyruklulara görevliler tarafından giyecek, yiyecek ve temizlik malzemesi verildi.

Kaçaklar, yasal işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Küçükkuyu Beldesine getirilen kaçaklardan görüntü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ /AYVACIK(Çanakkale),(DHA)

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Adana\'da nehirde yüzen genç kayboldu

ADANA\'da arkadaşıyla Seyhan Nehri kıyısında gezintiye çıkan Ali Alkan Aslan (19), yüzmek için girdiği suda kayboldu.

Merkez Seyhan ilçesi Dilberler Sekisi yakınlarında arkadaşıyla gezintiye çıkan Ali Alkan Aslan, yüzmek için Seyhan nehrine girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan Aslan\'ı görenler, yardım için suya atladı. Ancak Aslan, bir süre sonra suda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve CANKUR ekibi sevk edildi. Kıyıdan arama yapan ekipler, karanlık nedeniyle çalışmalara sabaha kadar ara verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Nehirde gencin kaybolduğu bölgeden görüntüler

- Vatandaşların olayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Akif ÖZDEMİR - Kamera: Can ÇELİK /ADANA,(DHA)

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Kahramanmaraş\'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (EK)

19 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Kahramanmaraş\'ın Andırın ilçesinde meydan gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından 19 artçı deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sonuncusu 21.51\'de meydana gelen artçı depremlerin en küçüğü 1.3, en büyüğü ise 2.5 olarak ölçüldü. İlçe sakinleri deprem sırasında çok korktuklarını söyledi.

Haber: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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