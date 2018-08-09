DHA YURT BÜLTENİ - 17

Ağrı\'ya şehit ateşi düştü



HAKKARİ’nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK\'lı teröristlerin Irak’ın kuzeyinden yaptığı havanlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Güç\'ün (23) acı haberi, Ağrı\'nın Tutak ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Çukurca\'nın Güven Dağı Üs Bölgesi’ne PKK’lı teröristlerin Irak\'ın kuzeyinden yaptığı havan saldırısında 1\'i ağır 6 asker yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan, ağır yaralı Sözleşmeli Er Ömer Güç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Ömer Güç’ün, Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Akyele köyünde oturan annesi Melahat ve babası Nizamettin Güç’e acı haberi Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ve askeri yetkililer verldi. Akşam saatlerinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı\'na gelmesi beklenen cenazenin, yarın cuma namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi. Bekar olan şehidin, 2 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı belirtildi.

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİ AĞRI\'YA GETİRİLDİ

Hakkari\'nin Çukurca ilçesi Güvendağı Üs Bölgesi\'ne PKK\'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Melahat-Nizamettin Güç çiftinin tek oğlu olan Sözleşmeli Er Ömer Güç’ün cenazesi helikopterle babaocağı Ağrı’ya getirildi. Şehit Güç\'ün cenazesini hava limanında 12\'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, ailesi, yakınları ve asker tarafından karşıladı. Hastane morguna kaldırılan Şehit Ömer Güç, yarın Tutak merkez Camiinde cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazı ve tören sonrası Akyele köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karşılama töreninden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER / AĞRI,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Emekli öğretmen otomobil kazasında öldü



TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde şerit ihlali yaparak kavşakta dönüş yapmak isteyen emekli öğretmen Aptülmutallip Koşucu\'nun (72) kullandığı otomobile, ardından gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada Koşucu hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorlu-Tekirdağ karayolu çiftlikler mevkiinde meydana eldi. Çorlu\'ya giden emekli öğretmen Aptülmuttalip Koşucu, yönetimindeki 59 YM 778 plakalı otomobille iddiaya göre kontrolsüz şerit ihlali yaparak kavşakta dönüş yapmak istedi. Bu sırada ardından gelen Ahmet Emre Saygılı yönetimindeki 34 NT 9533 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Koşucu\'nun aracı takla atarak ters döndü. İhbar üzerine gelen ambulanslarla yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Ters dönen araçta hayatını kaybeden Aptülmuttalip Koşucu\'nun cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlar

-Ölen sürücüye sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralı bir bayanın ambulansa bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN /ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Afganlı mülteci, ayakkabı tamircisini bıçakladı



TOKAT\'ta Afgan uyruklu mülteci Maohammed Shoaıb Aryan, ayakkabı tamirciliği yapan İdris Sarı\'yı çıkan tartışmanın ardından işyerinde bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Sarı\'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde, Sulusokak Mahallesinde meydana geldi. Ayyakkabı tamircisi evli ve 2 çocuk babası İdris Sarı\'ın (45), üst katında kiracı olarak oturan Afgan uyruklu 7 çocuk babası Maohammed Shoaıb Aryan (52), dükkana geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrasında Maohammed Shoaıb Aryan dükkanın içerisinde tezgahta duran bıçağı alarak, dükkan sahibi Sarı\'yı vücudunun çeşitli yerlerinden 7 bıçak darbesi ile yaraladı. Olayın ardından Aryan, 30 metre ileride bunan polis merkezine giderek teslim olurken, ağır yaralanan Sarı ise ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sarı\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada ayakkabı tamircisi İdris Sarı\'nın dükkanın önünde toplanan mahalle sakinleri ise olaya tepki gösterdi. Soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Toplanıp tepki gösteren vatandaşlar

-Yaralının fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ /TOKAT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Siverek’te silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı



ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesine iki grup arasında çıkan ve tabanca da kullanılan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi\'nde meydana geldi. Suat Karataş Caddesi\'nde karşılaşan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Tabancadan çıkan kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken, Ahmet Baldemir (37) vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Baldemir hastanede tedavi altına alınırken, polis kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan kişilerin kimliğini tespit edip yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Toplanan kalabalık

- İnceleme yapan polis ekibi

- Tabanca boşu fişekler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Suriye\'de çocuklar için oyuncak şenliği

İHH İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şubesi tarafından Kilis’e sınır komşusu olan Suriye’nin Azez kasabasındaki sığınma kamplarında eğitim gören bin çocuk için şenlik düzenlenerek oyuncak hediye edildi.

Azez’deki Uluslararası Şam Üniversitesi kampüsünde bulunan Reyyan Kampında, İHH tarafından kurulan çevre kamplardaki anaokullarında eğitim gören bin çocuk için ‘Oyuncak Şenliği’ düzelendi. Şenliğe katılan küçük çocuklar savaşın stresini üzerlerinden atarak doyasıya eğlendi. Türkiye’den gelen cambaz, balon ustası ve palyaçolarla eğlenen çocuklara gün sonunda Sakarya’daki çocukların aldıkları oyuncaklar hediye edildi.

İHH Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın, Suriye’de yaşayan çocukların savaş ortamında doğup büyüdüğünü ve daha önce barışı görmediklerini söyledi. Düzenlenen etkinlikle çocukların barış ortamını tanımasının amaçlandığını ifade eden Aydın şunları söyledi:

\"Biz bu çocukların birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Eğitim, kırtasiye, kıyafet gibi. Ama bu çocuklar barışın nasıl olduğunu bilmiyorlar. Barışta neler olacağını hissedemiyorlar. Sakarya’daki gençlerimiz ve çocuklarımızın katkılarıyla, buradakilerin çocukluklarını yaşayabilmeleri barışın nasıl bir şey olduğunu anlayabilmeleri amacıyla kampanya başlattık. Biri buradaki çocuklarımıza yönelik, diğeri Sakarya’daki çocuklarımıza yönelik. Sakarya’daki çocuklar harçlıklarından biriktirdiği paralarla aldıkları oyuncakları buradaki kardeşlerine gönderdi. Böylece kafalarında oluşturdukları sınırları kaldırmış oldu. Önümüzdeki hafta inşallah bu çocuklarımıza bayramlık kıyafet yardımı yapacağız. Böylelikle bayram öncesi savaş psikolojisine girmiş çocuklarımızı bu psikolojiden çıkarmış, iyice motive olmalarını sağlayacağız. Daha sonra ise Kurban Bayramı\'nda, bağışçılarımızın yaptığı kurban bağışlarını çocuklarımıza dağıtarak 2 hafta içerisinde çocuklarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. İlk etapta 500 çocuğumuzu buraya davet ettik. Çevredeki kamplarla beraber bin çocuğumuza bu hediyeleri ulaştıracağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çocuklerın eylenmesi

-Canbaz gösterileri

-Çocukların oyun oynaması

-Çocuklara oyuncak dağıtımı

-Kuyruğa giren çocuklar

-Sakarya İHH başkanının konuşması

-Çocukların yüzünün boyanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyüp BURUN - Reşit ÇELEBİOĞLU / SURİYE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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