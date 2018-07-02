DHA YURT BÜLTENİ - 17

Leyla\'dan 18 gün sonra acı haber (1)

AĞRI\'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı\'nın 1\'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir\'den (4), acı haber geldi. Bugün akşam saatlerinde ekipler, Ağrı merkeze bağlı Bezirhane köyü Kurudere mevkiinde Leyla\'nın cansız bedenini buldu. Acı haber, herkesi yasa boğdu.

Haber: AĞRI,(DHA)

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Yayladaki çadırda ölen dede ve 2 torunu tüp gazdan zehirlenmiş



ESKİŞEHİR\'in Han ilçesi yakınlarındaki yaylada, dün kaldıkları çadırda zehirlenerek ölen Lütfi (69) ile torunları Ramazan Talha (10) ve Rümeysa Karaçam\'ın (7) çadırda ısınma ve aydınlatma amacıyla kullandıkları 2 piknik tüpünden sızan karmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Ölen çocukların babası Erkan Karaçam\'ın (46) tedavisi ise sürüyor. Dede ve 2 torunu, Eskişehir\'in Çifteler ilçesinde toprağa verildi.

Olay, Han ilçesi ile Afyonkarahisar il sınırı yakınlarındaki Samanlı Yaylası\'nda dün meydana geldi. Eskişehir\'in Çifteler ilçesinden Samanlı Yaylası\'na giden Lütfi Karaçam, oğlu Erkan Karaçam ile ve torunları Ramazan Talha ile Rümeysa Karaçam burada kurdukları çadırda geceyi geçirdi. Aile fertleri ertesi gün yayla şenliği için gelenler tarafından çadırda haraketsiz halde yatarken bulundu. Çağırılan 112 ambulansında görevli sağlık ekipleri Lütfi Karaçam ile torunları Ramazan Talha ve Rümeysa Karaçam\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Erkan Karaçam\'dan nabız alan sağlık görevlileri, bölgeye helikopter ambulans istedi. Erkan Karaçam, helikopterle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yapılan araştırmada, zehirlenen 4 kişinin kırda topladıkları mantarı da yedikleri belirlendi. Dede ve 2 torununun yedikleri mantardan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu ancak hastanede tedavi altında olan çocukların babası Erkan Karaçam\'ın karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.

Cenazeleri otopsi için ESOGÜ Hastanesi morguna kaldırılan dede ve 2 torununun, çadırdaki biri lüks lambasına takılı olan aydınlatma amaçlı, diğeri de ısınma amacıyla kullanılan 2 piknik tüpünden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Ölen Lütfi Karaçam ile torunları Ramazan Talha ve Rümeysa Karaçam\'ın cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından toprağa verilmek üzere Eskişehir\'in Çifteler ilçesine götürüldü. Çifteler Çarşı Camisi\'nde ikindide düzenlenen cenaze törenine Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, ölen Lütfi Karaçam\'ın kardeşi olan Eskişehir Milli Eğitim eski Müdürü Ercan Karaçam, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından dede ve iki torunu götürüldükleri Çifteler İlçe Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze törenin yapıldığı caminin dışından,

-Cenaze namazından,

-Cenazeler omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulması,

-Cenaze aracının hareket etmesinden çekilen görüntüler

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ÇİFTELER,(Eskişehir)/DHA

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Müzisyen Metin Kor\'un cenazesi Ankara\'da toprağa verildi

İSTANBUL\'dan kamp yapmak için Antalya\'nın Kaş ilçesi Gömbe Yaylası\'ndaki İkiz Göller mevkisine giden ve burada kaybolduktan 7 gün sonra ölü olarak bulunan müzisyen Metin Kor\'un (43) cenazesi memleketi Ankara\'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

İstanbul\'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran\'da tatil için Antalya\'nın Kaş ilçesine gitti. 21 Haziran\'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası\'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla\'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller bölgesindeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor\'dan 23 Haziran Cumartesi gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor\'un bulunması için çalışma başlatıldı. AFAD ekipleri yapılan çalışmalar sonucu, 30 Haziran\'da Metin Kor\'un kamp kurduğu yerin yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık bölgede cansız bedenine ulaşıldı.

Metin Kor\'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Ankara\'ya getirildi. Kor\'un cenazesi, ikindi namazı sonrası Mamak Ortaköy Mezarlığı\'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze namazından görüntüler

-Detaylar

-Metin Kor\'un fotoğrafları

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN /ANKARA,(DHA)

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Türkiye\'nin üzüm ambarında hasat başladı

TÜRKİYE\'nin üzüm ambarı Manisa\'da üzüm çeşitleri geçen yıllara göre yaklaşık 20 gün önce olgunlaştı. Hasat başlarken, dolu ve şiddetli yağmurlardan zarar gören üzümde, bu yıl fiyatların yüksek olması bekleniyor.

Ülkede üzüm üretiminin yüzde 80\'inin yapıldığı Manisa\'da, üzüm hasadı heyacanı yaşanıyor. Geçen yıllara göre üzüm hasadı yaklaşık 20 gün önce başlarken, doğuş azlığı, dolu ve don zararları nedeniyle üzüm rekoltesinde düşüş olması bekleniyor. Manisa Bağcılık Araştırma Müdürlüğü\'nde de yetiştirilen erkenci üzümlerde hasat yapıldı. Manisa Bağcılık Araştırma Müdürü Akay Ünal, \'spil karası\', \'superior seedles\' ve \'ümitvar\' isimli üzüm çeşitlerinde hasat yaptıklarını söyledi. Bu yıl üzümlerin daha erken olgunlaştığını dile getiren Ünal, \"Üreticilerimiz rengarenk üzüm çeşitlerimizle tüketicilerimizin karşısına çıkacak. Önceki yıllara göre daha erkenci bir sezon yaşıyoruz. Geçen yıl ilk üzüm hasadına 19 Temmuz\'da başlamıştık. Bu yıl Haziran\'ın sonunda, Temmuz ayının başlarından itibaren hasat yapıyoruz. Aralık ayının ortalarına kadar değişik üzüm çeşitlerimiz hasat edilecek\" dedi.

İLK İHRACAT SUPERİOR SEEDLES ÇEŞİDİNDE YAPILACAK

Hasadı yapılan Spil Karası çeşidinin 2 yıl önce tescillendiğini ve üreticide yayılmaya başladığını dile getiren Ünal, superior seedles çeşidi beyaz üzümle yurtdışına ihracatın başlayacağını açıkladı. Ünal, \"Ekonomi Bakanlığı ile birlikte ekipler bölgeyi dolaşıyor. Superior seedles için de ihracat izinlerinin tarihi belli olacak. Sahadaki analiz aşamasının ardından alınan değerlere göre bu üzüm çeşidinin ihracatı başlayacak\" diye konuştu.

\"AFETLER REKOLTEYİ ETKİLEDİ\"

Bu yıl iklimsel farklılıklar nedeniyle üzümlerin etkilendiğini ve rekoltenin daha düşük olmasının beklendiğini kaydeden Ünal, \"Yoğun sağnak yağmur ve dolu yağışı aldık. Bu yağışların olumsuz etkileri oldu. Bu yılın başından itibaren ilk başta doğuş eksikliği ile sezon başladı, dolu ve don zararı yaşandı. Ürün kaybı olan üreticilerimiz de oldu. \'Mildiyö\' gibi hastalıklar zarar oranlarının artmasına neden oldu. Geçen yıl üzümde rekolte 4 milyon 200 bin ton oldu. Bu yıl doğal afetlerden dolayı düşüklük yaşanabilir. Sultaniye çekirdeksiz üzümde tam zarar tespiti yapamadan başka bir doğal afet yaşadık. Özellikle doğal afete maruz olan yerlerde kesinlikle bir verim düşüklüğü olacak. Bunlara rağmen iyi bir sezon geçirmeyi umuyoruz\" dedi.

FİYAT BEKLENTİSİ YÜKSEK

Üzümün az olması nedeniyle fiyatların yüksek olacağı beklentisinin olduğunu kaydeden Ünal, sofralık üzümde ihracatın en fazla Rusya\'ya, kuru üzümde de Avrupa ülkelerine yapıldığını söyledi. Ünal, rekolte çalışmalarının sonucunda eksiklik tespit edildiğinde fiyat dengesinin ortaya çıkacağını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Üzümlerin kadınlar tarafından kesilmesi

-Üzümlerden görüntü

-Manisa Bağcılık Araştırma Müdürü Akay Ünal ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

KJ Haber: Nermin UÇTU - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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Hasankeyf\'te 10 yıllık asma köprü az daha kül oluyordu

BATMAN\'ın tarihi Hasankeyf ilçesine bağlı Kumlucu köyünün Dicle Nehri üzerinden bağlantısını sağlayan 10 yıllık asma köprüde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların su dolu kovalarla müdahale ettiği yangın söndürülerken, köprü kül olmaktan kurtarıldı.

Hasankeyf ilçesine bağlı Kumluca köyünün Dicle Nehri üzerindeki ulaşımını sağlayan 10 yıllık asma köprüsünhde yangın çıktı. Vatandaşların piknik için sık sık kullandığı alanın ulaşımını sağlayan asma köprüde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına çevredeki sakinler ile dinlenme tesisi işletmecileri müdahale etti. Zamanında müdahaleyle köprüdeki alevler büyümeden söndürüldü. Köy sakinleri, köprünün onarılmasını istiyor. Köprüdeki yangın ile meydana gelen hasar nedeniyle geçişlerin riskli hale geldiğini belirten Kumluca Muhtarı Sabri Toy, \"Biranda tahtadan yapılan asma köprü alev aldı. Tesiste çalışanların kovalarla müdahale ederek alevleri söndürebildi. Köyümüzün Dicle nehri üzerinde tek ulaşımıydı. Ayrıca bölgenin birçok yerinden vatandaşların piknik yaptığı bir yerdi. Hasara yol açan asma köprünün onarılmasını istiyoruz\"diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Asma köprünün yanması

-Yangına müdahaleden görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ /BATMAN,(DHA)

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HDP Mardin milletvekilleri mazbatalarını aldı

HALKLARIN Demokratik Partisi\'den (HDP) Mardin milletvekilleri seçilen Mithat Sancar, Pero Dündar, Tuma Çelik ve Ebru Günay, il seçim kuruluna gelerek mazbatalarını aldı. Töreninin ardından adliye önünde açıklama yapmak isteyen HDP\'li vekillere polis izin vermedi.

Mardin Adliyesi\'ne gelerek mazbatalarını alan HDP Mardin milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dündar, Tuma Çelik ve Ebru Günay, HDP İl Eş Başkanları Eylem Amak ve Ali Sincar ile partililer ile birlikte adliye çıkışında açıklama yapmak istedi. Ancak polisin izin vermemesi üzerine, HDP\'li vekiller, Karayolları Parkı\'na giderek burada açıklama yaptı.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, AK Partili milletvekillerine adliye binası önünde açıklama için izin verildiğini hatırlatarak, kendilerine izin verilmemesine tepki gösterdi. HDP Sincar, \"Halkımızın haklı talepleri Meclis\'te bu arkadaşlarımız tarafından gür bir şekilde savunulacaktır. Mardin\'deki ve Türkiye\'deki tüm sorunların takipçisi olacaklardır. Bu konuda kendileri bize söz vermiştir. Sözlerini tutacaklarını biliyoruz. Kendilerine güveniyoruz. 7 Haziran\'dan sonra bu benim üçüncü mazbata alışım. 7 Haziran, 1 Kasım sonrası mazbataları aldıktan sonra adliye çıkışında gayet açık bir şekilde adliye binasının merdivenlerinde basın açıklamamızı yapıyorduk. Şimdi ise bize geldi dediler ki basın açıklamasını yapamazsınız. Valiliğin kararıdır. Valilik seçim dönemi boyunca pek çok baskıyı ve ihlali engelleyemedi kendisi aynı zamanda içinde bulundu. Valilik seçim akşamı kutlama adı altında Mardin\'in trafiğini felç eden o konvoyları gösterilere ses çıkarmadı. Bizim 20-30 gencimizin kutlanmasına izin vermedi. Şimdi de çok doğal çok insani çok medeni bir şey olan basın açıklamamıza izin vermedi. Buna bir yasak getirmenin anlam vermek gerçekten çok zor. Ama biz gerçekten biliyoruz. Biz bu yasaklarla bu keyfi yönetimi anlayışı ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mazbatalar Mardin halkının oy veren vermeyen her bir bireyin iradesine içeriyor. Biz bu iradenin gereğini sonuna kadar yapmaya arkadaşlarımızla birlikte söz veriyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-HDP\'lilerden görüntü

-HDP\'li vekillerin açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ /MARDİN, (DHA)

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