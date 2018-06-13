DHA YURT BÜLTENİ - 17

Hakan Çavuşoğlu: Savunma sanayinin yerli olması lazım

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'da yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin ekonomik olarak güçlü olması gerektiğini söyledi, \"En başta savunma sanayinin yerli olması lazım\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim bölgesi Bursa\'nın Mudanya ilçesinde incelemelerde bulundu. Milletvekili ve partililer ile Mudanya\'ya giden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti, esnaf ile görüştü. Çavuşoğlu, Mudanya Şoförler ve Otomobilciler Odası\'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin ekonomik olarak güçlü olması gerektiğini söyledi. \"En başta savunma sanayinin yerli olması lazım\" diyen Çavuşoğlu, \"Bugün terörle mücadele ederken, bize parmak sallayan birileri, \'Verdiğimiz silahları terörle mücadelede kullanmayın\' diyor. Heron\'u alıyorsunuz, yazılımları İsrail\'in elinde. Tanklarımızı tamir için yolluyoruz, geri göndermiyorlar\" ifadelerini kullandı.

\'KILIÇDAROĞLU BİR APARATTIR\'

Konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik eleştrilerde bulunan Hakan Çavuşoğlu, \"CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ile bildiğiniz CHP olmaktan çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, bir aparattır, bir projedir. Yegâne görevi, yurt dışında pişirilen ne kadar senaryo varsa Türkiye\'ye dönük olarak onlara omuz vermek, burada onların aktörü, piyonu, figüranı olmaktır. Türkiye\'yi dışarıya jurnalleyen CHP, teröristlerle kol kola gezen CHP, teröristlere destek veren CHP, Türkiye\'de ne kadar aykırı ses varsa onların sesini burada dillendiren CHP, yabancı güçlere \'gel gel\' diye çağrı yapan CHP. Şimdi bunlar, milletin önüne sandık konulunca şirinlik yapmaya başladılar. Vatan, millet sevdalısı kesildiler. Gülücükler dağıtıyorlar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ziyaretlerden detaylar

-Çavuşoğlu\'nun konuşması

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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Ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne para cezası

Kütahya\'da polisin \'dur\' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü Samet Gezgin, kovalamaca sonucunda yakalandı. Kaskı ve ehliyeti olmayan Gezgin\'e ve motosikletin ruhsat sahibine toplam 6 bin 722 lira para cezası kesildi.

Fuat Paşa Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, trafik polisleri plakası olmayan bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçan Samet Gezgin kısa süren kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri; ehliyetsiz ve kasksız olarak, tescilli aracı plakasız, sigortasız, fenni muayenesiz kullanmak ve \'dur\' ihtarına uymamak suçlarından Samet Gezgin\'e 4 bin 596 lira para cezası verdi. Ekipler, motosikletin ruhsat sahibine de ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 126 lira para cezası kesti.

155 POLİS İMDAT HATTINI ARADI

Cezayı öğrenen Samet Gezgin bir süre trafik polisleri ile tartıştı. Gezgin önce polislere \"Ramazan mübarek gün bu kadar cezayı nasıl ödeyeceğiz? Ya bana bu cezayı kesin ya da motosikleti verin\" dedi, ardından da cep telefonuyla 155 Polis İmdat hattını arayarak \"Trafik polisleri benim motosikletimi bağlamayacaklarını söylüyorlardı ama şimdi bağlıyorlar. Ses kaydı bile var (kamera çekimi yapan basın mensubunu göstererek). Buraya hemen polis gönderin\" diye konuştu. Trafik polisleri ise Samet Gezgin\'e \'Zaten burada bizim dışımızda asayiş polisi var\' yanıtını verdikten sonra, motosikleti çekiyle Emniyet Müdürlüğü otoparkına çektirdi.

(Görüntü dökümü:

-Olay yerindeki polislerin motosikletin görüntüsü,

-Motosiklet sürücüsünün polislerle tartışması ve cep telefonuyla 155\'i aramasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA

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Bayram tatilcileri yola çıktı



Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu\'nun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Ankara istikametine doğru yoğunluk nedeniyle ulaşım yavaşladı.

Ramazan Bayramı\'nı memleketlerinde ve tatil yerlerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu\'nda yoğunluğa neden oldu. Akşam saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikametinde Körfez ile İzmit Bekirdere rampası arasında yoğunluk yaşandı. Yoğun trafik nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik yoğunluğunun gece boyunca devam etmesi, yarın Arife günü ise Ankara istikametinde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Osmangazi Köprüsü ve Eskihisar ile Topçular arasında iskelelerinde ise herhangi bir yoğunluk oluşmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-TEM Otoyolundan drone görüntüsü

-TEM Otoyolundan trafik yoğunluğu

-Detay görüntüler

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)



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Eskişehir\'de otobüs şoförleri ve yolculara broşürlü uyarı



Eskişehir\'de polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi otogar çıkışında yolcu otobüsü şoförlerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi trafik denetimlerini artırdı. Ekipler, bu kapsamda Eskişehir Otogarı çıkışında otobüsleri durdurup, şoförleri ve yolcuları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Şoförlerden, yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, direksiyon başında cep telefonu ile konuşmamaları, hız yapmamaları istendi. Yolcular da emniyet kemerlerini takmaları ve kurullara uymadığı takdirde şoförü uyarmaları konusunda uyarıldı. Şoför ve yolculara, seyehat boyunca uymaları gereken kuralları içeren broşürler de dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz, bayram öncesi artan trafik yoğunluğuna karşı denetimlerini sıklaştırdıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Otogar çıkışlarında şoförlerimizi ve yolcularımızı uyarıyoruz. Can, mal ve seyehat güvenliğini sağlamak amacıyla bayram tatili süresince eğitim ve denetim faaliyetlerimiz devam edecektir. Otogardan çıkacak otobüs sürücüsü ve yolcularına hem bilgilendirme yapıyoruz hem de el broşürü dağıtıyoruz. Sürücülerimizin ve yolcularımızın güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlayacağız. Bu tedbirlerimiz bayram süresince devam edecek.\"

(Görüntü dökümü:

-Eskişehir Otogarı\'nın dışından,

-Yolcu otobüslerinin otogardan çıkması,

-Trafik polisinin otogardan çıkan otobüsü durdurması,

-Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz\'ün otobüsün içerisinde yolculara konuşma yapması,

-Polislerin yolculara brşürler dağıtması,

-Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz\'ün basın mensuplarına açıklamada bulunmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

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Kahramanmaraş\'ta sel faciası: Anne ve 2 çocuğu bodrum kattaki dairede boğuldu

Kahramanmaraş\'ta sağanak sele neden oldu, bir apartmanın bodrum katındaki eve dolan suların içinde kalan Fatma Uşak (38) ile çocukları Mevlüt Uşak (10) ve Ali Osman Uşak (4), boğularak, can verdi. Sele kapılan çok sayıda araç sürüklenirken, yüzlerce ev ve işyerini su bastı.

Bugün akşam saatlerinde aniden başlayan kuvvetli yağmur, sele dönüştü. Cadde ve sokaklardaki birçok rögar taşınca yükselen su araçları sürükledi, asfaltı söktü. Kent merkezindeki Akçakoyunlu Mahallesi\'nde sel suyu, bir apartmanın bodrum katındaki daireye doldu. Dairede bulunan Fatma Uşak ile çocukları Mevlüt Uşak ve Ali Osman Uşak, içeride mahsur kaldı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ve arama- kurtarma ekipleri, dairedeki sel suyunu tahliye etti. Ekipler, ardından girdikleri dairede, boğularak can verdikleri belirlenen anne ve 2 çocuğunun cansız bedenlerini buldu.

Vali Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da olay yerinde inceleme yaptı.

Sel suyu nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kalırken, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Su basan bodrum

- Ekiplerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)