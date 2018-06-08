DHA YURT BÜLTENİ - 17

BAHÇELİ: KANDİL\'E TÜRK BAYRAĞINI DİKME ZAMANI GELMİŞTİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \'\'Konya\'dan diyorum ki, Kandil Dağı\'na artık Türk bayrağına dikmenin teröristleri cezalandırmanın zamanı gelmiştir. Duamız kahramanlarımızladır. Durmasınlar, yıkılmasınlar, gecikmesinler, hainlerin tepesine ateş olup yansınlar.\'\'dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya\'da Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen, partisinin Konya, Karaman, Aksaray, Budur, Isparta ve Afyonkarahisar başkanlı üyelerini ve milletvekili adaylarının katıldığı \'Konya Bölge İstişare Toplantısı\'na katıldı. Salondaki koltuklarının büyük bir bölümünün boş olduğu gözlendi.

Bahçeli, konuşmasında Türkiye\'nin geleceğini perdelemek isteyenlerin olduğunu belirterek, \'\' Türk milletinin geleceğini zulümle pençelemek istiyorlar.\'\'dedi.

MHP, ANKETLERE GİRMEK

Anket firmalarına tepki gösteren Bahçeli, şunları söyledi: \'\'MHP\'yi küçültmek, oy oranını düşük göstermek için tedavüle sokulan kara kampanyalar başarılı olamayacaklardır. Öyle haller vardır melek bile imrenir, öyle haller vardır ki, iblis bile iğrenir. Algı ve ayak oyunlarıyla milli iradeyi çarpıtmaya milletimize aldatmaya heves eden satılık anketçilerden iblis bile iğrenir durumu gelmiştir. Bir dedikleri diğerini tutmuyor, sürekli yalan, sürekli fitne. MHP anketlere girmez, rakamlara girmez. Yüzde hesaplarıyla anlaşılmaz. Hele hele Türk düşmanlarının tuzağına hiç düşmez.\'\'

Konuşmasını sürdüren Bahçeli, \'\'Bir yanda emek veren, ter akıtan helal lokması için çırpınan milyonlar. Diğer yandan da milletin sırtından geçinen fildişi kulelerinde fikren sefalet, fiziken sefahat içinde yaşayan küçük bir azınlık ve kaymak tabaka karşımızdadır. Bu açmazında giderilmesi şarttır. Nitekim ümitte MHP\'dir\'\'\'dedi.

KANDİLE TÜRK BAYRAĞINI DİKME ZAMANI GELMİŞTİR

Bahçeli, Kandil\'e yapılması planlanan operasyona de değinerek, şöyle konuştu:

\'\'Dayanışmamızdan cumhur ittifakının duruşundan korkan ve kıskanlar da fazla. Bozuk olunca maya, ne ar tanır, ne de haya. Bizim hayasızlarla işimiz yoktur. Bizim arsızlarla yolumuz kesilmeyecektir. Türkiye düşmanlarına sonuna kadar direneceğiz. Türk ve İslam\'a soğuk bakan varsa, karşılarında yer alacağız. Terörle mücadeleyi, Türkiye düşmanlarına gösteren yüksek ve şerefli tepkiyi her şart altında destekleyeceğiz. Bu kapsamda Konya\'dan diyorum ki, Kandil Dağı\'na artık Türk bayrağına dikmenin teröristleri cezalandırmanın zamanı gelmiştir. Duamız kahramanlarımızladır. Durmasınlar, yıkılmasınlar, gecikmesinler, hainlerin tepesine ateş olup yansınlar. MHP, millet ve devletiyle bütündür. Hayra, hakka, halka ve hakikate hizmet eden MHP, Türk milletinin henüz yazılmamış destanına destek verecek kalp atışı, gönül ve dava atışıdır. MHP Türkiye\'nin gerçeklerini okumuş, milletimizin arayış ve özlemlerini beka üzerinden tekrar yorumlamıştır. \'\'

Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişine de değinerek tepki gösterdi. Bahçeli, \'\'FETÖ şark meselesinin bu çağdaki adı kanlı emperyalizmin 21\'inci yüzyıl projesi olarak Türk milletine ihanet etmiş, küresel efendileri namına istilayı denemiştir. Karşımızdaki terörizm dehşeti farklı boyutlarla devam ederken. Türk vatanını ele geçirme emeli geçmiş değildir. \'\'dedi.

CHP, HDP, İP PROJEDİR

CHP, HDP ve İYİ partiyi eleştiren Bahçeli, \'\'PKK/PYD/YPG projedir. FETÖ, IŞİD projedir. Bunlara destek veren, emellerine hizmet eden, haine hain diyemeyen siyasi uzantılar da proje olup çıkmışlardır. CHP, HDP, İP böyledir. Türk milletinin bekası müdafaa edilecekse, ki mecburidir, o halde bunun gerek ve şartları da muhakkak yerine getirilmelidir. Bu kapsamda, hükümet etme sisteminin revizesi, geniş ve katılımcı bir mutabakata dayanması gerekiyordu. Edirne düşerken, tartışmalara boğulan Meşrutiyet Meclis\'i gibi olamazdık. \'Edirne\'yi, Enver alacağına Bulgar alsın\' diyen soysuz anlayışın bugünkü izdüşümündeki işbirlikçilere itibar edemez, iddialarına inanamazdık. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden kısa bir süre sonra, 7 Ağustos 2016 günü Yenikapı\'da bir ruh doğdu, Türkiye için yeni bir kapı açıldı. Biz bu ruha ortak olduk, bu kapıdan içeri girdik. Başka türlüsünü yapmamız da kendimizi, ülkülerimizi, var oluş gayemizi inkar olurdu. Adalet ve Kalkınma Partisi\'yle oturup konuştuk. Yeni bir hükümet sistemi üstünde uzlaşmaya vardık. Çünkü bekamız anormal tehditler altındaydı. Bir olmalıydık, beraber hareket etmeliydik.\'\'diye konuştu.

24 Haziran\'ın en önemli sonucunun Türkiye\'nin yeni sisteme geçmesi olacağını ifade eden Bahçeli, \'\'Dip dalgada sörf yapacağını söyleyenler tel tel dağılacaklardır. \'İnce İnce\' yıkım ve yozlaşma siyaseti yapanlar hezimetle tanışacaklardır. PKK ve FETÖ yerle yeksan edilecektir. 24 Haziran\'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kazanacaktır.\'\'dedi.

Bahçeli, yerli otomobilin de Konya\'ya yapılması gerektiğini belirterek, \'\'Türk malı ilk otomobil için en uygun yer Konya\'dır.\'\'dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bahçeli\'nin salona gelişi

- Salondan detay

- Bahçeli\'nin konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA)

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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN: MECLİS BAŞKANI OLDUM DİYE KAFAMI BOŞALTMIŞ DEĞİLİM

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kendisinden meclisi yönetirken tarafsız olmasının istendiğini söyleyerek, “Ben zaten meclisi yönetirken tarafsızdım. Ama meclis başkanı oldum diye kafamı boşaltmış değilimö dedi.

Rize’de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 7.4 büyüme oranına ulaşan Türkiye’nin dünyada ekonomisi en büyük ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Türkiye’nin ilerlediğini ifade eden Kahraman, “Doğru gidişi önlemek isteyenler var. Buna karşı da uyanık olmak mecburiyetindeyiz. O kadar elemanımız yetişti ki, artık dünyaya beyin ihraç ediyoruz. Bunun kadrini bilmek durumundayız\" dedi.

Meclis başkanlığı süresince kendisinden tarafsız olmasının istediğini kaydeden Kahraman, şunları söyledi:

“Ben zaten meclisi yönetirken tarafsızdım. Ama meclis başkanı oldum diye kafamı boşaltmış değilim. Şimdi meclisimizin 26’ıncı dönemi kapandı. Seçim dönemine girdik, rahatça konuşabilirim. Siyasi konularda neden konuşmamam gerektiğini ifade etmek için bunu dedim. Bunu şu an çoğaltmayacağımö

\'BİR ARABADA 2 ŞOFÖR OLMAZ\'

24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Kahraman, \"Türkiye fevkalade iyi bir noktadadır. Neden yıkacağız, neden değişmeleri görmeyeceğiz? Ben kuvvetler ayrılığı prensibine inanan bir kişiyim. Bu 24 Haziran\'dan sonra tatbikatına geçilecek, milletin kabul ettiği bu anayasanın yürürlüğü 24 Haziran\'a bağlıdır. İstikrara kavuşacağız. Pazarlıklar, tertipler bitti. Bakıyorsunuz, eki dünyaya \'Sakın bu anayasayı değiştirmeyin\' deniyor. Neden, lehimize de ondan. Çünkü rakip istemiyorlar. Bu oyunlara prim vermeyeceğiz. Yeni anayasa değişikliği için 24 Haziran şarttır. Kesinlikle cumhurbaşkanımız sevk ve idaresiyle harekete geçilecek ve Türkiye idealleşecek. Hep hayal ederdim. Bir arabada 2 şoför olmaz. Biri \'duralım\', biri \'gidelim\' der araba devrilir. Türkiye bunun pek faydasını görecektir\" diye konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Kahraman, “Başarının üç sırrı vardır. Bir çok çalışmak, iki evli olmak, üçüncüsü ise Allah\'a inanmak. Sac ayak bu. İnançlı, çalışkan, azimli, dürüst bir aile hayatı. Bütün gençlerimize hayırlı bir hayat diliyorumö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tören detayları

İsmail Kahraman\'ın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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BURDUR\'DA 43 BİN ÖĞRENCİ KARNE ALDI

BURDUR\'da 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle karne dağıtım töreni düzenlendi.

Türk Hava Kurumu Ortaokulu ile Altın Terim Solmaz İlkokulunda düzenlenen törenlere Vali Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Vali Şıldak öğrencilerin uzun bir eğitim öğretim dönemi sonunda tatili hak ettiklerini belirterek, \"2017-2018 eğitim öğretim yılımız hayırlısı ile sona eriyor. Çocuklarımızı yaz tatiline uğurluyoruz. Bu tatil dönemini çocuklarımızın iyi bir şekilde değerlendireceğine inanıyorum\" dedi.

Vali Şıldak ana sınıfı öğrencileri ile birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencilerine karnelerini verdi.

Burdur\'da toplam 264 okulda 43 bin 790 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Valinin THK Ortaokuluna gelişi

- Öğrencilere konuşması

- Karne Dağıtımı

- AT Solmaz İlkokulunda ana sınıfı öğrencilerince karşılanışı

- Karne dağıtımı

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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BORÇLARI NEDENİYLE BUNALIMA GİRİNCE ÇATIYA ÇIKTI

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, borçları nedeniyle bunalıma giren E.Z. 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ettiği E.Z. aşağı indirildi.

Öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Satıgül Sokak\'taki 5 katlı apartmanın çatısına çıkan E.Z.\'yi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. Polis, 2 çocuk babası E.Z. ile görüştü. İşsiz olduğunu ve borçları nedeniyle bunalıma girdiğini söyleyen E.Z. polisle yaptığı görüşmenin ardından aşağı indi. E.Z. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Apartmandan, itfaiye ile polis ekiplerinden görüntü

-E.Z.\'nin polisle görüşmesi

-Polislerin yanına gitmesi

-Aşağı indirilmesi

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

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