DHA YURT BÜLTENİ - 17

Denizli\'de sağanak yağış etkili oldu

DENİZLİ\'de, öğleden sonra dolu ile birlikte başlayan sağanak yağmur yaklaşık 30 dakikada hayatı olumsuz etkiledi. Aşını yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı evlerin bordum katlarını da su bastı.

Denizli kent merkezinde bugün öğleden sonra dolu ile birlikte başlayan sağanak yağış yaklaşık 30 dakika sürdü. Aşırı yağış nedeniyle vatandaşlar saçakların altına girerek yağmurdan ve doludan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, göle dönen yollardan güçlükle geçti. Fatih Köprülü Kavşağı\'nın alt geçinde biriken su nedeniyle araçlar zor anlar yaşadı. Yaklaşık 30 dakika trafiğe kapatılan alt geçidin Denizli-Antalya Karayolu kısmı, suyun tahliye edilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Yağış sırasında çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası da meydana geldi. Bazı caddelerde logarlar taşarken, bazı evlerin bodrum katlarını da su bastı. İl Afed ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri herhangi bir olaya karşı teyakkuzda beklerken, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de su basan evlerin bodrum katlarındaki suyu tahliye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yağmur yağışından görüntü

- Göle dönen cadde ve sokaklardan görüntü

- Su biriken alt geçitten araçların geçmeye çalışmasından görüntü

- Gölete dönen caddelerden görüntü

- AFAD ekiplerinden görüntü

- Su basan evlerin bodrum katlarından görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

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Spastik engelli gencin ihmal sonucu öldüğü iddiası



ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde ailesi tarafından 3 defa hastaneye götürülüp serum takılarak evine gönderildiği ileri sürülen 20 yaşındaki spastik engelli Veysi Demir, hayatını kaybetti. Oğlunun doktorların ihmali sonucu öldüğünü iddia eden baba Ali Demir, sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

Olay, ilçenin Ekenek kırsal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Cuma günü mide bulantısı ve kusma şikayetiyle ailesi tarafından Birecik Devlet Hastanesi\'ne götürülen spastik engelli Veysi Demir’e acil serviste serum takılarak taburcu edildi. Ancak engelli genç Cumartesi ve Pazar günleri de aynı şikayetle götürüldüğü hastanede tekrar serum tedavisi uygulandıktan sonra evine gönderildi. Bu sırada evde fenalaşan Demir, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

\"OĞLUM PAZARTESİ\'YE YETİŞMEDİ\"

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Veysi Demir’in ailesi oğullarının ihmal sonucu öldüğünü ileri sürdü. Baba Ali Demir ise cuma günü aniden rahatsızlanan oğlunu, kusma şikayetiyle hastaneye götürdüklerini belirterek şunları söyledi:

\"Oğlum yüzde 20 spastik özürlü başka bir hastalığı yoktu. Cuma günü aniden mide bulantısı ve kusma şikayete üzerine onu Birecik Devlet Hastanesi\'ne götürdük. Bize \'Kusma devam ederse bir daha getirin\' dediler. Cumartesi tekrar kustu, tekrar hastaneye gittik. Yine serum takıp eve gönderdiler. Pazar günü bir daha gittik, yine serum yapıp eve gönderdiler. Biz dedik ki \'Anlamıyorsanız bizi başka yere gönderin, bir şeyler yapın.\' Bize \'Pazartesi gününü bekleyin\' dediler. Pazartesi günü de iş işten geçti. Pazar akşamı fenalaştı, aracımızla götürürken yarı yolda ambulansa teslim ettik. Ambulansa teslim ettiğimizde kalbi durmuştu. Hastanede de bize \'Başınız sağ olsun\' dediler. Oğlum pazartesiye yetişemedi, bizi hastaneye yatırmadılar, başka yere göndermediler, mağduruz.\"

Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Toprak, Veysi Demir’in ihmal sonucu öldüğü iddiaları üzerine hastanelerinde gerekli tıbbı müdahalenin yapıldığını, kesin ölümü sebebinin ise otopsi sonucu göre yapılacağı kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenaze aracına konulan gencin cesedi

- Ölüm haberi üzerine gözyaşlarına boğulan aile

- Baba Ali Demir açıklamada bulunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BİRECİK(Şanlıurfa),(DHA)

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Kaza kurbanı şehit Astsubay toprağa verildi



SİVAS\'ın Kangal ilçesinde arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli, memleketi Çanakkale\'nin Çan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Sivas\'ta düzenlenen törenin ardından Çan ilçesine gönderilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi ilk olarak Fatih Mahallesi, Yenidoğan Sokak\'taki evde yaşayan annesi Sebahat Kiraz’ın evine getirildi. Burada annesi ve yakınlarından helallik alınan şehidin cenazesi ardından askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde ilçe merkezindeki Çarşı Camisi\'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli’nin cenazesi, Çan Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-şehidin cenazesinin annesinin evinin önünde helallik alınmasından görüntü.

-Şehidin cenazesinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Onur Alp ARSLAN / ÇAN(Çanakkale),(DHA)

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Köpeği ezen şoförün işine son verildi



AYDIN\'ın Efeler İlçe Belediyesi\'nde görevli bir şoförün, şantiyenin kapısında yerde yatan köpeği ezerek ölmesine neden olduğu ve olayın ardından araçtan inmeden yoluna devam ettiği için işine son verildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Kocagür Mahallesi\'ndeki Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi\'nde meydana geldi. Temizlik işlerine ait kamyonu kullanan şoför, şantiye girişinde yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Şoför durmadan yoluna devem ederken, köpek birkaç adım gittikten sonra yere yığılarak öldü. Yaşanan olay saniye saniye şantiyenin güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvan severler görüntüleri sosyal medyada paylaşınca Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan olaya sessiz kalmadı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Belediye Başkanı Mesut Özakcan yaptığı yazılı açıklamada, \"Pazar günü sabaha karşı Temizlik İşleri Şantiyemizin rutin araç girişlerinin yapıldığı, elektrik motorlu ana kapıya yaklaşan temizlik aracı, görev dönüşü şantiye sahasına girmek üzere kapının açılmasını beklemiştir. Ancak köpeğimiz, araç sürücüsü tarafından fark edilememiştir. İstenmeden yaşanan bu elim kazada şantiyenin bir ferdi gibi sevilen köpeğimiz hayatını kaybetmiştir. Sorumlular hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunulmuştur ve kazaya sebep olan şahsın iş akdi feshedilmiştir\" denildi.

Görüntü DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

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