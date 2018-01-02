DHA YURT BÜLTENİ - 17

Hırsızlık operasyonu yapan polise ateş açıldı: 1 polis yaralı (2) - Yeniden



GAZİANTEP\'te polis ekipleri, Mehmet G.\'nin çalınan güvercinlerinin saklandığı iddia edilen eve operasyon yaptı. Evde bulunan şüphelinin haber verdiği belirlenen üç yakını, otomobille olay yerine gelerek polislere tüfekle ateş açtı. 1 polisin yaralandığı olayda, kaçan 3 saldırgan ile evde bulunan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet G.\'nin çalınan güvercinlerin saklandığı evi bildirmesiyle harekete geçen polisler, operasyon düzenledi. Şüphelinin polisleri fark etmesiyle telefonla arayıp haber verdikleri belirlenen kimlikleri belirsiz yakınları, plakası alınamayan bir otomobille sokaktaki polislere tüfekle ateş açıp kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 1 polis memuru yaralandı, polis aracı da hasar gördü.

Polislerin bir kısı kaçan saldırganları yakalamak için takip ederken, yaralı polis ise yine meslektaşları tarafından ekip aracıyla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil servise müdahale edilen polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada polislerin takip ettiği saldırganların bulunduğu otomobil, kovalamaca sonunda Yeşilvadi Bulvarı\'nda durduruldu. Araçta bulunan 3 kişi ile, polisin girdiği evde bulunan hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda takviye ekibin de geldiği evde polis tarafından detaylı arama da yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Ekiplerin incelemesi

- Özel harekât polisleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa-KANLI /GAZİANTEP,(DHA)

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Zonguldak\'ta doktor bıçakla dehşet saçtı: 3 polis yaralı



ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğunu öne sürülen 32 yaşındaki doktor Y.A., bıçakla dehşet saçtı. İhbar üzerine bölgeye giden Komiser Orkun D. alnından, polis memuru Uğur G. sol gözünden bıçak darbesiyle, polis memuru Yusuf B. ise kaçmaya çalışan doktor Y.A.\'yı yakalamak isterken düşerek yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde meydana geldi. İlçe merkezindeki Kilimli Semt Polikliniği önünde bir kişinin elinde bıçakla dolaşarak çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine verilen adrese polis ekibi yönlendirildi. Polis ekibi, aile sağlığı merkezinde doktor olduğu öğrenilenr Y.A.\'yı gözaltına almak isterken bıçaklı saldırıya uğradı. Komiser Orkun D. alnından, polis memuru Uğur G. ise sol gözünden bıçakla yaralandı. Kaçan Y.A.\'yı kovalayan polis Yusuf B. de düşerek dizinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Y.A., Güney Mahallesi mezarlık mevkiinde kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Y.A.\'nın ilçedeki aile sağlığı merkezinde doktor olduğu ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

Olayda yaralanan polis memurları ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Komiser Orkun D. ile polis memuru Yusuf B.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Uğur G. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kilimli Semt Polikliniğinden detay

-Hastaneden detay

-Polis ekip araçları

SÜRE: (2.05) BOYUT: (127 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /KİLİMLİ(Zonguldak),(DHA)

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Yılbaşı tatilinden dönenler Bandırma İskelesinde uzun kuyruk oluşturdu



YILBAŞININ haftasonu tatili ile birleşmesini fırsat bilen tatilcilerin dönüş yolu çileli oldu. Günde 1 seferin gerçekleştirildiği Bandırma-Yenikapı ve Bandırma-Bostancı deniz seferine, yoğunluk nedeniyle 2 deniz otobüsü 2 feribot seferi eklendi. Vatandaşlar feribota araçlarıyla binmek için uzun kuyruk oluşturdu

Yılbaşının haftasonu tatili ile birleşmesini fırsat bilerek, yılbaşını şehir dışında kutlayan tatilciler dönüş yoluna başladı. İstanbul\'dan İzmir ve Balıkesir\'in tatil beldeleri Ayvalık ve Edremit\'e gelerek tatillerini değerlendiren vatandaşlar, dönüş yolunda Bandırma İDO iskelesinde uzun kuyruk oluşturdu. Günde sadece bir kez gerçekleştirilen Bandırma-Yenikapı ve Bandırma-Bostancı seferlerin olduğu İDO Bandırma feribot iskelesinde yoğunluk nedeniyle ek seferler düzenlendi. 2 deniz otobüsü ve 2 feribot ile 2 bin 850 yolcu 440 otomobil taşındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-feribottan inen ve binen yolcu ve araçlar

-trenden inenler

-detaylar

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN /BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)

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Ormana odun toplamaya giden köylünün cesedi bulundu



BOLU\'da, ormanlık alana odun toplamak için giden 80 yaşındaki Durmuş Özbakan\'ın cesedi bulundu.

Köprücüler Köyü\'nde oturan Durmuş Özbakan, sabah saatlerinde traktörüyle odun toplamak için ormanlık alana gitti. Gece saatlerine kadar Özbakan\'dan haber alamayan yakınları ormanlık alanda yaşlı adamı aramaya başladı. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışmalarının ardından 50 yaşındaki Kemal Özbakan, babasını traktörün yanında yerde buldu. Kemal Özbakan, durumu 112 Acil ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ulaşımın zor olduğu ormanlık alana gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Kalp hastası olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Durmuş Özbakan\'ın ilk incelemelere göre kalp krizi geçirmiş olabileceği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Köylülerin görüntüsü

-Traktörün görüntüsü

-Röportaj

-Detaylar

SÜRE: 01.52 SN - BOYUT: 114 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

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