DHA YURT BÜLTENİ - 17

Süleymaniye merkezli deprem Doğu ve Güneydoğu\'dan da hissedildi (GENİŞ HABER)



IRAK\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen deprem, Türkiye\'nin Doğu ve Güneydoğu illerinden de şiddetle hissedildi. Birçok bölgede vatandaşlar sarsıntı ile sokaklara çıkarken, depremin Türkiye sınırlarında yıkıma yol açıp açmadığı konusunda çalışmalar başlatıldı.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre bugün saat 21.18\'de merkez üssü Irak\'ın Süleymaniye kentinde Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre Süleymaniye yıkıma yol açan deprem sırasında sokaklara çıkan Iraklıların tekbir getirdikleri görüldü. Irak\'ın genelinden şiddetle hissedilen deprem, Türkiye\'nin de Doğu ve Güneydoğu illerinden de hissedildi. Süleymaniye merkezli depremle birlikte Van, Hakkari merkez ile ilçeleri Şemdinli, Yüksekova, Çukurca\'nın yanı sıra Şırnak, Siirt, Mardin, Batman, Diyarbakır il merkezleri ile bağlı ilçelerinde de vatandaşların bir bölümü korku ve panikle sokaklara çıktı. Depremin bu bölgelerde herhangi bir yıkıma yol açıp açmadığı ile ilgili yerel yönetimler çalışmalar başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Süleymaniye\'nin sınırında bulunan İran olarak açıkladı. Kandilli\'ye göre deprem zeminden 11.7 kilometre derinlikte meydana geldi.

DEPREM SONRASI TÜRK KIZILAYI’NDAN IRAK’A YARDIM

Irak’ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3’lük deprem sonrası bölgede çok sayıda evin yıkıldığı bildirildi. Yıkımın meydana geldiği deprem sonrası Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, bölgeye yardım için Türk Kızılayı’nın harekete geçtiğini açıkladı.

Kerem Kınık, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz. 3.000 çadır, 10.000 battaniye, 1 mobil mutfak, 3.000 ısıtıcı ve 10.000 yatak Adana, Muş ve Elazığ Afet Bölge Depolarımızdan yükleniyor. Irak ve İran Kızılayı ile eşgüdüm halinde çalışıyoruz. Kuzey Irak Erbil depolarımızdan da sevkiyat hazırlığı yapıyoruz. Bölgede etkilenen ihtiyaç sahipleri için destek vermek isterseniz #BAĞIŞ2868sms kısa mesaj ile 10 TL katkıda bulunabilirsiniz. Gün düşeni kaldırma, insanlığı gösterme günüdür\" İfadelerini kullandı.

AFAD\'DAN YARDIM AÇIKLAMASI

Irak’ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve depremzedelere yardım amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve UMKE ekipleri Süleymaniye\'ye hareket etti. Başbakanlık\'a bağlı AFAD\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Irak-İran sınırında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman, Siirt ve Van illerimizde de hissedilmiş olup, bu bölgelerde olumsuz bir ihbar alınmamıştır.

Deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Van ve Diyarbakır İl AFAD Müdürlüklerinden 8 araç ve 42 personel Irak sınırına yönlendirilmiştir. Ayrıca, UMKE’den 1 araç ve 10 personel Irak sınırına doğru hareket etmiştir.

Deprem bölgesine hareket etmek üzere Ankara İl AFAD Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği teyakkuz haline geçirilmiş, Genelkurmay Başkanlığı tarafından görevlendirilecek hava aracı ile yeterli sayıda personel, ihtiyaç halinde bölgeye sevk edilecektir. Söz konusu personelin Erbil veya Bağdat kentine ulaşımlarının sağlanması için hazırlıklar devam etmektedir.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD ve Türk Kızılayı’ndan 4000 adet çadır, 7000 adet battaniye ve 1 adet yemek TIR\'ı Habur sınır kapısına sevk edilmiştir.\"

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI\'NDAN IRAK\'A DESTEK MESAJI

Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Dışişleri Bakanlığı\'ndan Irak\'a destek ve yardım mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı\'nca yapılan açıklamada, \"Türkiye, ulusal kuruluşları AFAD ve Kızılay\'la Irak halkının bu acı gününde yardıma hazırdır\" denildi. Dışişleri Bakanlığı\'ndan yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

\"Dün (12 Kasım) akşam saatlerinde merkez üssü Irak\'ın Halepçe kentinin güneybatısı olan ve ilk belirlemelere göre 7.2 şiddetinde bir deprem yaşanmasından büyük üzüntü duyduk.

Özellikle Iraklı Kürt kardeşlerimizin bulunduğu yerlerde yoğun şekilde hissedilen depremde hayatlarını kaybedenlere Allah\'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Şu ana kadar, teyide muhtaç olmakla birlikte, az sayıda can kaybı yaşandığı yönündeki bilgiler bu elim hadisedeki tesellimizi oluşturmaktadır.

Türkiye, ulusal kuruluşları AFAD ve Kızılay\'la Irak halkının bu acı gününde yardıma hazırdır.\"

3 ARTÇI SARSINTI DAHA

Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3\'lük depremin ardından bölgedeki panik ederken, Richter ölçeğine göre 4.8, 4.6 ve 4.1 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00.33\'te meydana gelen deprem 4.8, 01.31\'de gerçekleşen deprem 4.6, saat 02.37\'deki deprem ise 4.1 büyüklüğünde ölçüldü.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU\'NDAN KENDİSİNE GELEN BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremin ardından Türkiye\'nin Bağdat Büyükelçiliği\'nden kendisine ulaşan mesajı Twitter\'dan paylaştı. Mesajda, depremin Bağdat\'tan da hissedildiği ancak büyükelçiliğinin depremden etkilenmediği kaydedildi. Irak\'ta bulunan Türk vatandaşlarının herhangi bir durumda Bağdat büyükelçiliği ve Erbil\'deki başkonsolosluğa başvurabilecekleri belirtilen açıklamada, Kerkük\'ün eski mahallesinde bazı binalarda hasar tespit edildiği aktarıldı.

SAĞLIK BAKANI\'NDAN DESTEK MESAJI

Öte yandan depremde Irak\'ta en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'dan Irak\'a destek mesajı geldi. Bakan Demircan, Twitter\'dan şu mesajları paylaştı:

\"Komşumuz Irak\'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere rahmet niyaz ediyor, geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sağlık bakanlığı olarak her türlü yardım için hazırız. Irak\'tan gelecek talebi bekliyoruz. Kızılay, AFAD harekete geçmiş bulunmaktadır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Irak\'tan deprem sonrası ve yıkılan evler (cep telefonu) (1-2-3)

-Süleymaniye\'de deprem anı - (1-2)

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-Diyarbakır\'dan deprem anı ve sonrası (1-2)

-Silvan\'da deprem anı ve sonrası görüntü

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-Van\'dan deprem anı ve sonrası (2)

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-Hakkari\'den deprem sonrası

-Yüksekova\'da deprem sonrası

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-Siirt\'ten deprem sonrası

Haber-Kamera: DİYARBAKIR-ANKARA,(DHA)

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Kızılay, Irak\'a yardım gönderdi

IRAK’ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay malzeme göndermeye başladı.

Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi, Irak’taki depremin ardından harekete geçti. Muş’un Hasköy ilçesindeki depolardan Irak’a gönderilmek üzere ilk etapta 2000 adet çadır TIR’lara yüklenmeye başlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, Irak’taki depremin ardından harekete geçtiklerini söyledi. Akar, “Depremin hemen ardından depolarımızı açtık ve çadırları TIR’lara yüklemeye başladık. İlk etapta iki bin çadır göndereceğizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tırların depoya yanaşması

-Depodaki malzemelerden görüntü

-Tırlara çadır yüklenmesi

-Baran Akar röportaj

Haber-Kamera: MUŞ,(DHA)

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Erzincan Kızılay\'dan Irak\'a 3 TIR yardım malzemesi

Irak\'ın Süleymaniye kentinde rihter ölçümüne göre 7,3 şiddetinde meydana gelen depremin ardından, depremzedelerin yaralarını sarmak için Türkiye\'den yardım TIR\'ları hızla bölgeye hareket etmeye başladı.

Erzincan Afet ve Lojistik Merkezi\'nde bulunan çadır, yatak ve battaniyelerden oluşan 3 TIR yardım malzemesi, Irak\'taki depremzedelere ulaştırılmak için hazırlıklar tamamlandı. Kızılay Erzincan Şube Başkanı Ferit Bayata, Kızılay kriz merkezinin çağrısının ardından hazırlıklara başladıklarını belirterek, \"Genel merkezimizden gelen direktif doğrultusunda Erzincan afet ve lojistik depomuzdan, 1 TIR yatak, 1 TIR çadır ve 1 TIR da battaniye olmak üzere 3 TIR yardım malzemesi depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkacak. Bölgemiz 24 saat bu tür afetlere hazır olarak beklemektedir, ekiplerimizde gelecek emirler doğrultusunda bölgeye intikal edecek\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çadırların araçlara yüklenmesi

-Battaniye ve yatakların yüklenmesi

-Depodan genel detay görüntü

-Kızılay başkanın açıklaması

GörüntüSÜ: erzcn-kızılay-yardım kodu ile geçildi.

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,(DHA)

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Irak\'taki depremzedelere ulaştırılmak üzere ilk yardım TIR\'ları yola çıktı



IRAK\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılayı\'nın depremzedelere ulaştırılmak üzere 3 TIR\'dan oluşan yardım malzemeleri Elazığ\'dan yola çıktı.

Türk Kızılayı Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Yağcı, Elazığ\'da düzenlediği basın toplantısında Irak\'taki depremzedelere ulaştırılmak üzere, çadır, yatak, battaniye ve mutfak setinden oluşan 3 TIR\'ın yola çıktığını söyledi. İhtiyaca göre yardım malzemelerini göndermeye devam edeceklerini belirten Yağcı, Habur Gümrük Kapısı\'nda toplanacak malzemelerin Irak\'ın içlerine kadar götürüleceğini belirterek, \"Irak\'ta meydana gelen deprem nedeni ile şuan Elazığ Bölge olarak Irak\'a toplamda 3 bin çadır, 10 bin yatak, 10 bin battaniye ve 10 bin mutfak seti planlanması yapıldı. Kısmen yükleniyor. Yüklenen malzemeler yola çıkıyor. Bölgeye sevk edilecek. Habur Sınır Kapısı\'ndaki ekibe sevk edildikten sonra Irak\'ın içlerine kadar sevkiyatını yapacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yardım malzemelerinin TIR\'larına yüklenmesi

İsmail Yağcının konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY /ELAZIĞ,(DHA)

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Aydın’da polis otomobili kundaklandı



AYDIN’ın Efeler ilçesinde, hakkında mala zarar verme suçundan 5 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Yaşar, Aranan Şahıslar Büro Amiri İbrahim Kanyılmaz’ın polis otomobiline saldırı gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri kaçan İsa Yaşar\'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Girne Mahallesi 2157 sokakta meydana geldi. Aydın’da hakkında mala zarar verme suçundan 5 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Yaşar, Aranan Şahıslar Büro Amiri Başpolis İbrahim Kanyılmaz’ın oturduğu adresi tespit etti. Adrese gelen Yaşar, Kanyılmaz\'a ait 09 AAK 93 plakalı otomobili molotof kokteyli atarak kundaklandı. Yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Gecenin karanlığından faydalanan İsa Yaşar, olay yerinden otomobille kaçtı. Polis, Yaşar\'ı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Araçtan yükselen dumanlar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar

-FOTOĞRAFLAR

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN,(DHA)

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20 yaşındaki genç kurtarılamadı



ÇORUM’un Sungurlu İlçesi\'nde 20 yaşındaki Taylan Öney, evinde aniden fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay ilçeye bağlı Çayyaka Köyünde meydana geldi. Taylan Öney yakınları tarafından evin salon bölümünde bulunan buzdolabının yanında hareketsiz yatarken bulundu. Ambulansla Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Taylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öney’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: SUNGURLU(Çorum),(DHA)

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