DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bakan Çavuşoğlu: Hainlerden hesap sorulmuştur

HAKKARİ\'deki terör saldırısında şehit düşen asker ve koruculara rahmet dileyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Şehitlerimizin yiğit kahraman arkadaşları anında o hainlerden hesabını sormuştur, soruyor. İçeride ve dışarıda kökünü kazıyınca kadar teröristlerden hesap sormaya devam edeceğiz\" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya\'da, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi\'nin (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi binası açılışı, Eğitim Fakültesi binasının temelinin atımı ve 2017-18 akademik yıl açılışı için düzenlenen toplu törene katıldı. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, Hakkari\'deki terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlilerine rahmet diledi. Saldırıda şehit düşen sözleşmeli er Sercan Kara\'nın Isparta\'daki cenaze törenine katıldığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, \"Hainlerden hesap soruldu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Şehitlerimizin, yiğit kahraman arkadaşları anında o hainlerden hesabını sormuştur, soruyor. İçeride ve dışarıda kökünü kazıyınca kadar teröristlerden hesap sormaya devam edeceğiz\" dedi.

Eğitim konusunda Alanya\'nın ilklerin şehri olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, ilçedeki velilerin ilkokul ve ortaokul konusunda birçok seçeneğe sahip olduğunu vurguladı. İlçede Sosyal Bilimler lisesinden İmam Hatip\'e kadar bütün okulların olduğuna değinen Bakan Çavuşoğlu, \"Antalya\'da ayrıca iki üniversite var. Her ile böyle bir şey nasip olmaz. İnşallah Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi\'ni de büyüteceğiz. Gelecek yıl üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi\'nin bazı bölümleri ve Mühendislik Fakültesi\'nin bazı bölümlerinin öğrenci alacak. ALKÜ 50 bin öğrenci hedefine ulaşacak\" diye konuştu.

CİKCİKLİ KAMPUSU\'NE MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İSMİ VERİLECEK

ALKÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Pınarbaşı da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu\'nun Türkiye\'nin çıkarları için dünyanın her yerinde koşturduğunu, aynı zamanda Alanya sevdalısı olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu\'nun Alanya\'ya yaptığı en önemli katkının ALKÜ\'yü kazandırmak olduğunu ifade eden Prof.Dr. Pınarbaşı, \"Cikcikli\'de üniversitemize kampUs yapılmak için yine bakanımızın desteğiyle tahsis edilen 1100 dönümlük alan bulunmaktadır. Bakanımız uygun görürse, buraya yapılacak kampüse \'Mevlüt Çavuşoğlu Kampüsü\' adını vermek istiyoruz\" diye konuştu.

\"İSİM İÇİN ÇALIŞMIYORUZ\"

Bakan Çavuşoğlu, ALKÜ\'nün Cikcikli Kampusu\'ne isminin verilmesine prensip olarak karşı olduğunu anlatırken, \"İsim ve nam için çalışmıyoruz. Vatan- millet sevdalısı olduğumuz için çalışıyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından Pınarbaşı, Çavuşoğlu\'na plaket, Mühendislik Fakültesi öğrencileri de hayırsever işadamı Rafet Kayış\'a fakültenin fotoğrafını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan ve açılıştan genel görüntü

- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu konuşması

- Plaket töreni, kurdele kesimi ve açılıştan görüntü

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Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)



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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Öğretmenlik mesleğini hırpalayacak yaklaşıma taraf olmayız

MEMUR-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Öğretmene değer veren, gayretlendiren ve yüreklendiren ödül eksenli çalışmaların tamamını konuşmaya, tartışmaya varız. Ama öğretmenlik mesleğini hırpalayacak, ayaklar altına alacak bir yaklaşıma kesinlikle taraf olmayızö dedi.

Yozgat’ta bir dizi ziyaretlerde bulunan ve sendikalarının üyeleriyle bir araya gelen, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın, öğretmen performans değerlendirme uygulamasının, sorunlu olduğunu ifade eden Yalçın, şunları söyledi: \"Milli Eğitim Bakanlığı’nın, öğretmen performans değerlendirmesiyle ilgili sahaya sürdüğü yöntem tam bir zihni sinir projesidir. Dolayısıyla bunun kabul edilebilecek bir tarafı yoktur. Öğretmeni kum torbasına çevirip, öğretmeni şamar oğlanına döndürüp, öğrencinin öğretmene parmak sallamasını, velinin öğretmene parmak sallamasını, öğretmenin yan yana durduğu arkadaşıyla karşı karşıya gelmesini ya da okul idaresinin performans notu üzerinden öğretmene baskı yapmasını çok doğru bulmuyoruz. Bunlar tartışılmış ortak akıldan geçirilmiş ve kabul katsayısı oluşturulmuş uygulamalar değil. Akşam aklına bir şey geldiğinde sabah direk alana sürmek, sahaya sürmek, öğretmen kitlesini önemsizleştirmek, değersizleştirmekten başka bir işe yaramıyor. Onun için buna kesinlikle karşıyız. Eğitim Bir-Sen olarak bu konuda kararımızı kamuoyu ile paylaştık ve pilot uygulamaya ilişkin bütün kamu görevlilerine, bütün öğretmenlere, meslektaşımın yüzdür diyerek, herkesin birbirine not verirken yüz vermesini ve böyle bir uygulamanın akim kalmasını istedik ve bu konuda duruşumuz net. Bakanlık bu uygulamayı derhal geri çekmeli, bu tip zihni sinir projeleriyle öğretmenleri germekten de uzak durmalıdır. Öğretmene değer veren öğretmeni merkez alan, gayretlendiren ve yüreklendiren ödül eksenli çalışmaların tamamını konuşmaya, tartışmaya varız. Ama öğretmenlik mesleğini hırpalayacak, ayaklar altına alacak bir yaklaşıma kesinlikle taraf olmayız.\"

\"KAMU BÜROKRASİSİ ÇALIŞIR HALE GETİRİLMELİ\"

Daha sonra 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, değişmez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez bir yasa olmadığını söyleyen, Başkan Yalçın, şöyle konuştu: \"657 yasalaştıktan bu tarihe kadar 657\'den daha fazla değişmiştir. Yine değişebilir. 657’yi değiştirmekten kasıt, eğer iş güvencesi konusunu tahrip etmekse, dolayısıyla bu anlamda kamu görevlilerini tedirgin etmekse, buna taraf olmadığımızı, bunu baştan ifade ettik ve bunu kırmızı çizgi olarak gördüğümüzü beyan ettik. Buradaki arayış devletin hantal yapısına ilişkin bir çözüm üretmekse bu konuda önerilerimiz var. Öncelikle kamu bürokrasisinden başlayarak, kamu bürokrasisinin hantal yapısına neşter vurarak bu işi çözebilirsiniz. Sorun bütün kamu görevlilerini tedirgin etmekte değil, sorun kamu bürokrasini tadil etmemekte, elden ve gözden geçirmemekte, kamudaki bürokratik sistematiği bu anlamda gözden geçirmek gerekiyor. Siz insanlara apolet verip, göstergeleri verip, iki gün sonra alıp havuzda bekletiyorsunuz ve onu yeniden sahaya çekemiyorsunuz. Ankara bir havuza dönüşmüş merkez valisi gibi her kurumun bir yığınak deposu oluşmuşsa, burada öncelikle adım atılması gereken ve neşter vurulması gereken nokta kamu bürokrasi noktasıdır. Kamu bürokrasini düzgün çalışacak şekilde kurguladığınız zaman kamu görevlilerini tedirgin etmenize gerek yok. Kamu görevlileri bu anlamda talimat bekleyen ve yasalara uyan amirlerinin verdiği görevi yapan kişilerdir. Amirler görevi vermiyorsa, işi yaptıramıyorsa, amir çalıştırmayı beceremiyorsa, bu anlamda amirleri rahatlatan bazı düzenekler ortaya konulmuşsa o zaman bunun suçunu aşağıdaki kamu görevlilerine yıkmak sağlıklı bir yaklaşım değil. Burada bu konu mutlaka ve mutlaka kamunun üst noktasından bürokratik oligarşiden başlamalı. Bizim de yakındığımız nokta bürokratik oligarşidir. Onun için kamu görevlilerini tedirgin etmemek gerekir. 657 konusunda kurulacak cümle kamu bürokrasisini yeniden dizayn etmek, kamu bürokrasisinin bu anlamdaki yasal düzeneklerine ilişkin neşter vurmak ve onları çalışabilir hale getirmektir.\"

Görüntü Dökümü:

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-Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)-

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Beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsünü çevredekiler yanmaktan kurtardı

DÜZCE’de park halindeki beton mikserine çarpan otomobilde sıkışan sürücü, 48 yaşındaki Gülnur Tekuzman yaralandı. Otomobilin alev alan motor kısmını yangın söndürme tüpüyle söndüren çevrede bulunanlar Gülnur Tekuzman’ı yanmaktan kurtardı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 karayolunun Bolu Dağı Mevkii\'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Gülnur Tekuzman yönetimindeki 34 DS 7522 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan Hakan Sarıahmet’e ait 81 NA 160 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü, araç içerisinde sıkışırken, hurdaya dönen aracın motor kısmı alev aldı. Otomobilin alev aldığını gören çevrede bulunanlar yangın söndürme tüpü ile yangını büyümeden önledi. Çağrılan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahale ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın görgü tanıkları otomobilin aşırı hızlı ve \'Makas atarak\' ilerlediğini iddia etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekiplerinin bayan sürücüyü çıkarırken görüntü

-Ambulansa alınırken görüntü

-Kaza yerinden görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Alacak verecek kavgası: 1\'i ağır, 3 yaralı

KONYA\'da alacak verecek meselesi nedeniyle meydana gelen bıçaklı kavgada 1\'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre 65 yaşındaki Bayram Alan, yolda yürüdüğü sırada daha önceden aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 46 yaşındaki Ünal Koçyiğit ile karşılaştı. Alan, Koçyiğit ile konuşmak istedi. İkili arasında başlayan konuşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ünal Koçyiğit yanındaki bıçakla Alan\'a saldırdı. Alan\'da cebindeki bıçağı çıkartarak Koçyiğit\'i başından ve belinden olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Kendiside elinden yaralanan Bayram Alan, yakınlarda bulunan polis merkezine giderek teslim oldu. Kanlar içinde yerde kalan Ünal koçyiğit olay yerine çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Koçyiğit\'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kavgayı ayırmaya çalışırken elinden yaralanan 39 yaşındaki Mehmet Şafak da ambulansla hastaneye kalıdrılarak tedavi altına alındı.

Gazetecilerin sorusu üzerine olayı anlatan Bayram Alan: \"Ben konuşmak istedim. Önce o bana saldırdı. Bende cebimden bıçağı çıkartarak onu bıçakladım\" dedi.

Gözaltına alınan Bayram Alan emniyete götürüldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Yaralının yerde yatması

- Yaralının ambulansa alınması

- Şüphelinin açıklaması

- Olay yeri genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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