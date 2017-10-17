DHA YURT BÜLTENİ - 17

Genç kız iç çamaşırında uyuşturucu hap ile yakalandı



KONYA\'da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 25 yaşındaki Tuğçe Z.\'nin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı ile çantasındaki şampuan kutusunun içerisine gizlenmiş bin adet extacy hap ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi\'nde üniversite öğrencilerin yoğun olduğu Bosna Hersek Mahallesi\'nde şüphelendikleri Tuğçe Z.\'yi durdurdu. Polis, yaptığı aramada genç kadının sırt çantasındaki şampuan kutusu içerisinde ve iç çamaşıra gizlenmiş bin adet extacy hap yakaladı. Gözaltına alınan Tuğçe Z.\'nin ifadesinde, \"Hapları 4 bin 500 lira karşılığında İstanbul\'dan aldım. 10 bin lira karşılığında anlaştığım tanımadığım bir kişiye satmak için Konya\'ya geldim\" dediği öğrenildi. Polisteki işlemleri süren Tuğçe Z.\'nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelinin çantasında yapılan arama

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA)

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Şehit Uzman Çavuş, düğünden 3 gün sonra göreve gitmiş (2)

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜŞTEŞARI KUZEN, TAZİYEYE GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, dayısının oğlu İlhan Sezer\'in şehit olduğu haberini alınca, taziyeye gitmek üzere Ankara\'dan yola çıktı. Bolu\'nun Gerede İlçesi\'ne bağlı Nuhören Köyü\'ne gelen Fidan\'ı, Bolu Valisi Aydın Baruş, karşıladı. Ali Fidan, şehidin babası olan dayısı İsmail Sezer\'e sarıldıktan sonra taziye için eve girdi.

Şehidin, ikindi namazı sonrasında ilçe merkezindeki Yeni Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ali Fidan\'ın eve gelişi

-Detaylar

Süre: 01.17 - Boyut: 144 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /GEREDE(Bolu),(DHA)

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Annesini taciz ettiğini ileri sürdüğü genci bıçaklayarak öldürdü

KONYA\'da 21 yaşındaki Hasan T., annesine küfür ederek sözlü tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü 20 yaşındaki Furkan Navir\'i bıçaklayarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi Maun Sokakta bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede bulaşıkçılık yapan Yaşar T., aynı kafede garson olarak çalışan Furkan Navir tarafından küfür edilmek suretiyle birçok kez sözlü tacize uğradı. Hasan T., annesinin olayı anlatması üzerine Navir\'le tartışma yaşadı. Akşam çalıştığı kafeden Çıkan Navir, Hasan T.\'yi arayarak kafenin önünde buluşmak istedi. Bunun üzerine Hasan T. babası Mahmut T.\'yide yanına alarak kafenin önüne gitti. Burada konuşmaya başlayan ikili arasında kısa süre sonra kavga çıktı. Kavgaya baba Mahmut T. ile Navir\'in arkadaşları Ahmet Tek (22) ve Diyar Koç\'da (18) dahil oldu. Yanında getirdiği bıçağı rastgele sallayan Hasan T., Furkan Navir\'i kalbinden, Ahmet Tek ve Diyar Koç\'u da vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar kendilerine ait otomobille yakındaki özel bir hastaneye gitti. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Furkan Navir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

ANNEME KÜFÜRLÜ TACİZDE BULUNDU

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralıların ifadeleri doğrultusunda bir çiğ köftecide çalışan şüpheli Hasan T.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süren çalışma sonrası Hasan T.\'yi olay yerinden 200 metre ilerideki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Suç aleti bıçağı bahçeye attığı tespit edilen Hasan T. sağlık kontrolü çıkışında gazetecilerin \'Neden bıçakladın?\' sorusuna, \"Furkan anneme küfürlü tacizde bulundu\" dedi. Hasan T.\'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri detay

- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Şüphelinin sağlık kontrolünden çıkışı ve konuşması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA)

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Yer altındaki çöp konteynırının içine düştü

ADANA\'da 34 yaşındaki Fatih T, yer altındaki çöp konteynerinin içine düşerek yaralandı.

Olay merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi\'nde meydana geldi. Akşam saatlerinden evine giden Fatih T, yer altındaki çöp konteynerinin, kapağının açık olduğunu fark etmedi. Karanlığın etkisiyle 5 metre derinliğindeki konteynerin içine düşen Fatih T,\'nin ayağı kırıldı. Bağırarak yardım isteyen yaralı vatandaşın yardımına ise çevrekiler koştu. Uzun süre çöplerin içinde kalan yaralı adam, ip yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ambulansla Hastaneye kaldırılan Fatih T,\'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu kamerası)

- Vatandaşların çöp konteyneri içindeki vatandaşı kurtarma çalışması

- Olay yerindeki sağlık ekiplerinin görüntüsü

SÜRE: 03\'13

Haber: Çağlar ÖZTÜRK /ADANA,(DHA)

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