DHA YURT BÜLTENİ - 17

Şehit Uzman Çavuş Ünal\'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı - yeniden

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine

\'Şehit Uzman Çavuş Ünal\'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı\' başlıklı haberimizi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın törende yer almaması nedeniyle kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden veriyoruz

YENİDEN

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HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Esendere bölgesinde PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan uzman çavuş, 42 yaşındaki Halim Ünal, memleketi Konya\'nın Tuzlukçu İlçesi\'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit uzman çavuş Halim Ünal\'ın cenazesi, cenazesi akşam saatlerinde askeri uçakla Konya Havalimanı\'na getirildikten sonra helikopterle annesi Sebahat Ünal\'ın oturduğu Akşehir İlçesi\'ne götürüldü. 21 yıllık uzman çavuş olan Ünal\'ın cenazesini burada eşi Esin Ünal ve 2 kızıyla yakınları karşıladı. Şehit Ünal\'ın cenazesi helallik alınmak için baba ocağına götürüldü. Burada oğlunun tabutuna sarılan annesi Sebahat Ünal, \"Yavrum, kuzum, ben seni böylemi görecektim. Böyle mi getireceklerdi\" diye gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından şehit cenazesi, kortej eşliğinde Tuzlukçu İlçesi\'ndeki dini ve askeri törenin yapılacağı ilçe mezarlığı önüne getirildi.

Törene, Ak Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, protokol üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. Eşi Esin Ünal ve kızlarını yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Ünal\'ın cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi. Defin işlemi sırasında baygınlık geçiren anne Sebahat Ünal\'a, sağlık görevlileri müdahale etti. Şehit Ünal\'ın babası Osman Ünal\'ın da daha önce vefat ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin helikopterle getirilişi

- Anne evine getirilmesi

- Annesinin ağıtları

- Helallik alınması

- Cenazenin tören alanına getirilmesi

- Cenaze töreninden gelen ve detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR, (Konya), (DHA) -

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Atatürk heykeliyle ilgili soruşturmada 3 kişi serbest

ANTALYA\'nın Kepez İlçesi\'nde, Atatürk heykelinin çalılık alana atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 belediye çalışanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 Eylül Pazartesi günü Kepez Göçerler bölgesinde oturan CHP il delegesi Mustafa Çiftçi ve aynı bölgedeki bir sitenin bekçisi, yürüyüş yaptıkları sırada çalılıklar içinde Atatürk heykeli buldu. CHP\'li delegenin İl Başkanı Mustafa Erdem\'e haber vermesiyle ortaya çıkan olayla ilgili Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve Foto Film Şubesi ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ardından heykel çalılık alandan kaldırılarak muhafaza altına alındı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü polyester malzemeden imal edilmiş Atatürk heykelinin kim ya da kimler tarafından çalılık alana atıldığını araştırırken, Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk heykelinin kapanan eski Varsak Belde Belediyesi\'nin bahçesinde yer alan ve mevcut imar planlarına göre 5 yıl önce yol yapım çalışmaları sırasında zarara uğramaması için kaldırılan heykel olduğunu kaydetti. Heykelin 5 yıldır muhafaza edildiği Fen İşleri Müdürlüğü\'nün Fevzi Çakmak Mahallesi\'ndeki deposunda gerekli kontrollerin yapıldığını, heykelin yerinde olmadığını tespit ettiklerini belirten Başkan Tütüncü, konuyla ilgili tutanak tutulmasından sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne şikayette bulundu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Başkan Tütüncü\'nün şikayetinin ardından, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğünün Fevzi Çakmak Mahallesi\'ndeki deposunda görevli Y.Ç., M.K. ve Ş.A. Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 20 Eylül\'de gözaltına alındı.

\'Atatürk\'e karşı işlenen suçlar ve devlet büyüklerine karşı işlenen suçlar\' kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Görüntü 18 Eylül\'de geçildi (Arşiv)



Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

KARABÜK\'te devrilip sürüklenerek park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 5 üniversite öğrencisi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı\'ndaki özel hastanenin önünde meydana geldi. Karabük yönüne giden Emre Kapucu (23) yönetimindeki 14 GC 964 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Sürüklenen otomobil, bu sırada bir hasta yakınını ziyarete gelen Seyfullah Aydoğdu\'nun hastane önündeki otoparka park ettiği 78 BP 821 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kapucu ile yanındaki Sezai Ozan (19), Mustafa Mercan (20), Tugay Gülşen ve İlhan Kayabaşı yaralandı.

Yaralılardan 3\'ü, sedye ile özel hastaneye, diğer 2 yaralı ise ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan otomobil

-Hastaneden detay

-Polisin incelemeleri

-Kamyonet sürücüsünün açıklaması

-Kazayı gören kişinin kazayı anlatması

Süre:(03.00) Boyutu:(95 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Konya\'da Mistik Müzik Festivali başladı

KONYA, Mevlana\'nın doğum yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen \'14\'üncü Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali\'ne ev sahipliği yapıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Konya\'da 2004 yılından beri her yıl düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali\'nin 14\'üncüsü bugün başladı. Mevlana\'nın doğmu günü olan 30 Eylül\'e kadar devam edecek olan festivalle, Mevlana\'nın sözle ifadesi mümkün olmayan sınırsız aşkına, bütün insanlığı kucaklayan tevazu ve hoşgörüsüne layık bir anma programı hedeflenmekte. Ayrıca mistik müzik yoluyla farklı kültürleri tanıtmayı, geleneksel mistik müziklere popüler unsurlara karışmadan, otantik yapıları ve özellikleri korunarak var olabilecekleri bir kültür ortamı sağlamayı amaçlanıyor. Yerli ve yabancı çok sayıda davetli, ilk günde sahne alan Mavera Müzik Topluluğu tarafından orjinal sazlar ve seslerle icra edilen Tekke Musikisi ile Osmanlı\'nın askeri küziği Mehter\'in manevi ve müzikal duyarlılığındaki birlikteliği işleyen ezgileriyle keyif dolu anlar yaşadı.

Fetsitval boyunca, 23 Eylül\'de Hz. Hamza Topluluğu, 24 Eylül\'de Miralem Miralemov, 25 Eylül\'de Geleneksel Sufi Ayinler Topluluğu, 26 Eylül\'de Mesut Kurtiş, 27 Eylül\'de Urfa Ahengi Ttopluluğu, 28 Eylül\'de Mahsa-Marjan Vahdat ve Coşkun Karademir, 29 Eylül\'de Dorsaf Hamdani ve 30 Eylül\'de Konya Türk Tasavvuf Müziği Müziği Topluluğu sahne alacak.

Görüntü dökümü:

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- Fetsivalden detay

- Sahne alan topluluğun performansı

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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