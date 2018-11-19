DHA YURT BÜLTENİ - 16

TBMM BAŞKANI YILDIRIM, ANTALYA\'DA DÜĞÜNE KATILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burdur ziyaretinin ardından geldiği Antalya\'da, Ak Parti Antalya kurucu İl Başkanı merhum Hamza Taş\'ın kızı, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş\'ın kız kardeşi Zeynep Taş ile Mevlüt Demirez\'in düğününe katıldı. Cam Piramit\'te düzenlenen törende çiftin nikahını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kıydı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fotoğraflar

Haber: ANTALYA,(DHA)

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SAHAYA GİREN KÖPEK MAÇI DURDURDU

BARTIN\'da bölgesel amatör lig maçında sahaya giren bir köpek nedeniyle maç durdu. Bir süre sahada koşan köpek daha sonra dışarıya çıkartıldı.

Bugün, Bölgesel Amatör Ligi\'nde mücadele eden Bartınspor ve Devrek Belediyespor arasında Atatürk Stadyumu\'nda oynanan maçın 5\'inci dakikasında sahaya sokak köpeği girdi. Koşarak sahanın ortasına kadar gelen köpekten korkan bazı futbolcular kaçtı. Köpeğin sahaya girmesiyle stadyumda ise gülüşmeler de yaşandı. Daha sonra Bartınsporlu Osman, köpeği bir süre sevdikten sonra kucağına alarak saha dışına taşıdı ve görevlilere teslim etti. Köpeğin sahadan çıkartılmasının sonrasında hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Karşılaşmayı ev sahibi Bartınspor\'u 3-1 yenen Devrek Belediyespor kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Maçtan detay

-Köpeğin sahaya girmesi

-Köpeğin futbolcularla oynaması

-Köpeğin çıkartılması

SÜRE: 52 SN - BOYUT: 10,0 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,(DHA)

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ŞARAMPOLE DEVRİLİP YANAN OTOMOBİLDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

İZMİR\'in Tire ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada, şarampole yuvarlanarak yanmaya başlayan otomobil ancak öğlen saatlerinde fark edildi. Otomobilin içinde evli ve iki çocuk babası çiftçi Ahmet Çakmak’a (52) ait olduğu öne sürülen tanınmayacak halde yanmış bir ceset bulundu. Kazadan yaralı kurtulan ve olay yerinden kaçtığı belirlenen arkadaşı ise gözaltına alındı.

Geçen Cumartesi gecesi Ahmet Çakmak, beraberinde arkadaşı Ferhat Pınarbaşı ile Yeniçiftlik mahallesi yakınlarında bir eğlence mekanına giderek gece boyunca eğlendi. Sabaha karşı eğlence mekanından çıkan ikili evlerine gitmek üzere otomobille yola çıktı. Pınarbaşı yönetimindeki otomobil Mahmutlar mahallesi yakınlarında yoldan çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, şarampole yuvarlanarak ters döndü. Pınarbaşı yanan otomobilden hafif yaralı olarak kurtulduktan sonra iddiaya göre evine gitti. Yol seviyesinin yaklaşık 1 metre altında otların arasında yanan otomobili ise fark eden olmadı.

JANDARMAYA HABER VERDİ

Bugün öğlen saatlerinde jandarmaya giden Ferhat Pınarbaşı, iddiaya göre kaza yaptığını ve yanında bir arkadaşı daha bulunduğunu söyledi. Kendisinin kazanın şoku ile eve gittiğini ve arkadaşının akıbeti hakkında bilgisi olmadığını belirtti. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekibi, otomobilde yaptığı incelemede tanınmayacak hale gelen yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Pınarbaşı, cesedin arkadaşı Ahmet Çakmak\'a ait olduğunu söyledi. Pınarbaşı gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri genel görüntü

-Yanan otomobilden görüntü

Haber: Faruk ÇARK - Yiğit SOYLU / TİRE(İzmir),(DHA)

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İNEGÖL\'DE DÖNERCİDE SİLAHLI ÇATIŞMA



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde Abdurrahman A. bir süre önce ayrıldığı döner satan büfede alacağı olduğu iddiasıyla işyerini silahla bastı, çevreye kurşun yağdırdı. İşletme sahibi Şaban O.\'nun tabanca ile karşılık vermesiyle çıkan çatışmanın ardından kaçan şüpheli Abdurrahman A.\'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, gece geç saatlerinde İnegöl ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren dönercide meydana geldi. Daha önce işyerinde çalışan ve bir süre önce ayrılan Abdurrahman A., bir miktar alacağı olduğu gerekçesiyle büfenin önüne gileptabancayla rast gele ateş açmaşa başladı. Çevrde korku ve paniğe neden olay olay sırasında işyerinde bulunan işletme sahibi Şaban O.\'da belindeki tabancasını çekerek karşılık verince çatışma yaşandı. Kısasü süreli çatışmanın ardından Abdurrahman A. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis geldi. Kimsenin yaralanmadığı çatışma sırasında işyeri zarar görürken, polis çevreden birçok boş kovan topladı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada olay yerinde kan izlerine rastlayan ekipler, saldırganın yaralanma ihtimaline karşın, tedavi için gidebileceği ilçedeki hastanelerde de araştırma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

SÜRE: 1.31 - BOYUT: 170 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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