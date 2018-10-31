DHA YURT BÜLTENİ - 16

Börekçide tüp patladı: 2 iş yeri ve 4 araç zarar gördü, 1 yaralı

SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, börekçide bulunan tüp patladı. Olayda 2 iş yeri ile 4 araçta maddi hasar meydana gelirken, bir kadın ise hafif şekilde yaralandı.

Olay, Kızılırmak Mahallesi Kabaoğlu Sokak?ta meydana geldi. İddiaya göre, börekçide bulunan tüp, iş yerinde kimse olmadığını sırada patladı. İki iş yeri ile önünde bulunan 4 aracın hasar görmesine neden olan patlamada, bir kadın da hafif şekilde yaralanarak İlçe Devlet Hastanesi?ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Olay yerinden detay

Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR /BAFRA(Samsun),(DHA)

==============================================

Antalya\'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (ek)

CENAZELER MORGA GÖNDERİLDİ

Antalya\'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde saat 15.30 sıralarında düşen tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağında yaşamını yitiren pilot Serkan Dilci (37) ve yardımcı pilot Deniz Adalı\'nın (32) cenazeleri, Manavgat Devlet Hastanesi\'ndeki ön otopsiden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Dilici ve Adalı\'nın cenazeleri burada yapılacak otopsinin ardından yarın toprağa verilecek. Serkan Dilici\'nin cenazesinin memleketi Adana\'da, Deniz Adalı\'nın cenazesi ise Antalya\'da toprağa verileceği kaydedildi. Hastane morguna gelen iki pilotun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

KALKIŞTAN ÖNCEKİ ANLARA AİT GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Serkan Dilici ve Deniz Adalı\'nın yaşamını yitirdikleri kazadan kısa süre önce uçakla piste gittikleri anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Serkan Dilici ve Deniz Adalı\'nın uçakla park alanına girdikleri görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

Morg önünde bekleyen yakınları

Cenazelerin çıkışı

Cenaze aracına bindirilmeleri

Ağlayan yakınları

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN /MANAVGAT(Antalya),(DHA)

================================================

Emekli Emniyet Müdürü evinde ölü bulundu

BURSA\'nın merkez Osmangazi ilçesinde, emekli 1\'inci sınıf Emniyet Müdürü Metin Özkan (55), evinde ölü bulundu.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Kükürtlü Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşinden bir süre önce ayrılan 2 çocuk sahibi olan ve polis başmüfettişlikten emekli 1\'inci sınıf Emniyet Müdürü Metin Özkan, evinde yalnız yaşıyordu. Özkan\'a bir süredir ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Özkan\'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ekipleri, Metin Özkan\'ın tahminen bir kaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemesinin ardından Metin Özkan\'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------

Binadan görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Adli tıp kurumu aracının girişi

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

===================================

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklete otomobil çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Şefik Çelikbalta (82), ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt\'tan İnegöl\'e giden İsmail U. yönetimindeki 26 B 4811 plakalı otomobil, yolun bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Şefik Çelikbalta\'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Şefik Çelikbalta\'yı, İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi

-Detaylar

Süre: 1.20 - Boyut: 151 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

==========================================

Ereğli\'de silahlı kavga: 2 yaralı

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde kahvehane önünde içki içenlere müdahale eden işyeri işletmecisinin oğlu H.G., çıkan kavgada tabanca ile ayağından vuruldu. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi ise kolundan yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane önünde alkol alan grup ile işyeri işletmecisi A.G.\'nin oğlu H.G. arasında tartışma çıktı. Darp edilen İ.C., evine giderek tabancasını alıp geri döndü. İ.C., tekrar çıkan kavgada A.G.\'yi ayağından, kavgayı ayırmaya çalışan M.Ö.\'yü ise kolundan vurdu. A.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Ö. ise ayakta tedavi edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan İ.C., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Özel hastanede tedavi altına alınan A.G.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Olay yerinden detay

-Sağlık ekiplerinin olay yerinden ayrılması

-Polisin çevrede güvenlik önlemi alması

-Yerdeki boş kovanlar

-Yaralı M.Ö. nün ambulansa alınması

Süre: (2.35) Boyut: (474 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

================================================

Bakan Albayrak: Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, \"Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkenin başkentinde toplanıp planlandı. 10 Ağustos\'a yönelik finansal spekülasyon hazırlayanlar duvara tosladı\" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda konuştu. Berat Albayrak, ekonomide 10 Ağustos süreci yaşandığını belirterek, bu sürecin ekonomik kriz mi, yoksa saldırı mı olduğunun iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye\'nin alınan tedbirlerle saldırıları püskürttüğünü kaydeden bakan Albayrak, şunları söyledi:

\"Ekonomik kriz mi saldırı mı? 10 Ağustos ve 13 Ağustos Pazartesi iç piyasa ve uluslararası piyasalarda yaşanan sürecin detayına hakim olursak ehemmiyetini çok iyi şekilde anlarız. 10 Ağustos günü işaret fişeği ortaya konularak başlayan süreç Cumartesi- Pazar günü sıkı ekip uyumuyla adımların atılmasıyla ortaya konulan tedbirler ve 13 Ağustos\'ta birilerinin hayalini nasıl püskürttüğünü ortaya koyan Türkiye ekonomisi. Saldırılar Pazar günü yabancı bir ülkenin başkentinde toplanıp planlandı. 10 Ağustos\'a yönelik finansal spekülasyon hazırlayanlar duvara tosladı. Önce 7.5 bandı kırılıp 6\'lara iki ay boyunca kur seviyesini bu noktaya taşımıştır. Eylül sonu kuru 5,90 küsür. 1980 darbesinde bile karşılaşılmayan böyle olayla karşılaşan Türkiye attığı adımlarla ay sonuna kadar bunu da püskürterek normalleşmeyi yakalamış. Ekim ayı ile güçlü dengelenme sürecini ortaya koymuştur. Yeni Ekonomi Programı gibi.\"

\'TÜRKİYE EKİM AYINDAN İTİBAREN NORMALLEŞME SÜRECİNE BAŞLADI\'

Bakan Albayrak, Türkiye\'nin Ekim ayından itibaren normalleşme sürecine başladığını kaydederek şöyle konuştu:

\"İki aylık sapma ve fiyatlamalardaki anormallik. Bütün süreçler 2008 küresel krizde yaşananların aksine kur enflasyon faiz atağına rağmen Türkiye bu süreçte iki ayda atılan adımlarla, bugüne kadar atılanlardan daha hızlı adımlar ortaya koyarak bu süreci geride bırakmıştır. Eylül ayı büyük bozulmalar yaşandığı bozulmaların olduğu ay. Türkiye, Ekim ayından itibaren normalleşme sürecine başladı. Bu bütçe hakikaten 2019 bütçesinin küresel anlamda 2019\'da yaşananlardan elde edilen tecrübe anlamında dikkatli, tasarrufu öngören. Dünyada yaşanacak herhangi saldırıya her türlü konuda alt yapı üst yapı tedbirini ortaya koymak zorundayız. Yeni ekonomik dönemdeki birinci öncelik güçlü finansla mimariyi inşa etmektir.\"

Türkiye\'nin güçlü büyüme performansı ortaya koyduğunu belirten Bakan Albayrak, yapılandırmalar ile önemli bir gelir elde edildiğini kaydetti. Albayrak, \"Yapılandırmalarla ilgili bugüne kadar 5 milyon 950 bin 136 mükellef başvurdu. 70 milyarlık yapılandırma gerçekleşmiş. Bugüne kadar 10.8 milyar tahsilat gerçekleşti. 2018 yılına sonuna kadar 17 milyar tahsilat alacağı öngörülmektedir.\" diye konuştu.

Haber: Nursima ÖZONUR /ANKARA,(DHA)

==================================