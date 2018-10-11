DHA YURT BÜLTENİ - 16

Hırsızları kamera görüntüsü ele verdi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Kaletepe Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi\'nden televizyon çalarak kayıplara karışan 3 şüpheli güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakayı ele verdi. Kalatepe Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’ne önceki gün gece saatlerine girilerek televizyonun çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin sağlık merkezine geldikleri 71 F … plakalı aracın kiralık olduğunu belirleyen polis ekipleri Plaka Tanıma Sistemi aracılığıyla aracın Ankara’da olduğunu tespit etti. Hırsızlık masası ekipleri Yahşihan ilçesi Yenişehir mevkiinde durdukları aracın içerisinde bulunan C.G., D.İ. ve M.D.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında sağlık merkezinden çalınan televizyonda ele geçildi. Şüpheliler, emniyet sorgusunun ardından Adliye’ye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hırsız zanlılarının kamera görüntüleri

Kırıkkale Emniyeti

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi



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Kayseri\'de 3\'ü kadın 7 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarından Uluslararası seviyede terörizm suçundan aranan Mısır, Suriye ve Rusya uyruklu 3\'ü kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Adli Tıp\'a sağlık muayenesine tekerlikli sandalye ile gelen terör örgüt üyelerinden biri, polis tarafından kucaklanarak polis minibüsüne bindirildi ve adliyeye gönderildi. Zanlılar, örgüt üyeliği ve sahtecilikten nöbetçi Sulh ceza mahkemesine sevkedildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından Kayseri\'nin Talas ve Melikgazi İlçelerinde ayapılan operasyonda DEAŞ terör örgütünün Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye sorumlusu \'Abu Jafar\' kod adlı kişi ile irtibatlı olduğu belirlenen aralarında Türkiye sorumlusu Abu Jafar\'ın kardeşlerinin ve akrabalarının yer aldığı kişilere yönelik yapılan operasyonda Rusya Uyruklu Rashid Enıkeev, Elana Rakhmanova, Suriye Uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Minah Muhammed Al Ali, Mısır Uyruklu Nada Ahmed M. yakalandı.

RUS DEAŞLI RASHID ENIKEEV TÜM DÜNYADA ARANIYORDU

Gözaltına alınan DEAŞ üyelerinin evlerinde yapılan aramada çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan DEAŞ üyelerinden Rashid Enikeev uluslararası seviyede terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü, DEAŞ terör örgütü tarafından GSM aracılığı ile örgüt içi kullanılan gizli haberleşme üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürütürken, ölen terör örgütü mensuplarının eşlerini Suriye\'den kaçak yollarla getirerek Türkiye\'ye yerleştirdiği belirlendi.Gözaltına terör örgütü üyeleri sorgularının ardından Kayseri Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Muayeneye tekerlikli sandalye ile gelen terör örgüt üyelerinden biri, polis tarafından kucaklanarak polis minibüsüne bindirilerek adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların Adli Tabipliğe giriş ve çıkışları

- Engelli Örgüt üyesi polis tarafından kucaklanarak polis minibüsüne bindirilmesi

-Diğer genel- detay görüntüler

Haber- Kamera: Yasin Dalkılıç/KAYSERİ,DHA)

2 Dakika 23 Saniye /287 MB



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Doktorun hastayı ve annesini darp ettiği iddiası

AFYONKARAHİSAR\'da Erkan Peynircioğlu (34) ve annesi Sabriye Peynircioğlu (54), muayene için gittikleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde genel cerrahi uzmanı Dr. T.M.\'nin kendilerini darp ettiği iddiasında bulunarak, şikayetçi oldu.

Afyonkarahisar\'da oturan Erkan Peynircioğlu karın ağrısı şikayeti nedeniyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği\'nde görevli doktor T.M.\'den muayene için randevu aldı. Bu sabah muayene için annesi Sabire Peynircioğlu ile birlikte doktor odası önünde bekleyen Erkan Peynircioğlu, bir süre sonra gelen doktorun odasına girdi. İddiaya göre odada doktor kendisini gözle muayene ederek reçete yazdıktan sonra gönderdi.

HASTANIN BOĞAZINA SARILDI

Dışarı çıkan Peynircioğlu doktorun kendisini iyi muayene etmediğini düşünerek başka bir doktora muayene olmak istedi. Bunun için T.M.\'nin sekreterine giderek girişi ve reçetenin iptal edilmesini isteyen Peynircioğlu, odadan çıktıktan sonra doktorun kendisini çağırması üzerine yeniden odaya girdi. Odada iddiaya göre doktor T.M., Erkan Peynircioğlu\'na hakaret etti. Odadan çıkan Erkan Peynircioğlu, annesiyle birlikte doktor hakkında şikayet dilekçesi yazmak üzere Hasta Hakları Birimi\'ne gitti. Bu sırada yanına gelen doktor, Peynircioğlu\'nun boğazına sarıldı, ayırmaya çalışan annenin de karnına vurdu. Erkan Peynircioğlu ve annesi Sabriye Peynircioğlu, doktor T.M.\'den şikayetçi oldu.

\'30 SANİYEDE MUAYENE ETTİ\'

Yaşananları anlatan Erkan Peynircioğlu, \"Karnımda meydana gelen rahatsızlıktan dolayı hastaneye geldim. Saat 09.00\'dan önce gelerek odanın önünde beklemeye başladım. Doktor saat 09.15\'te henüz gelmemişti. Sekretere doktorun ne zaman geleceğini sordum. Sekreter geleceğini ifade etti. Birkaç dakika sonra doktor geldi ve muayene başladı. Sıramız geldiğinde biz de içeri girdik. Doktor sekretere dönerek \'Bunlar mıydı beni soranlar\' dedi. Sekreter kafasını eğerek \'hayır\' dedi. Ben daha sonra muayene olacağım paravanın arkasına geçtiğimde sekreter beni göstermiş \'Sizi soran bu\' diye. Annem görmüş sekreterin işaret ettiğini. Doktor beni 30 saniyede muayene etti. Herhangi bir şekilde dokunmadı veya ultrason istemedi. Daha sonra reçete yazıp gönderdi\" dedi.

\'YASALARIMIZ SADECE DOKTORLARI KORUYOR\'

Doktorun kendisini iyi muayene etmediğini düşündüğü için başka bir doktora muayene olmak istediğini ve girişi ve reçeteyi iptal ettirmeye çalıştığını kaydeden Peynircioğlu, \"Sekretere girişimin iptal edilmesini istedim. Reçetenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Hasta çıktıktan sonra sekretere kağıdı bıraktım ve tekrar dışarı çıktım. Biraz bekledikten sonra kapı açıldı ve doktor eliyle \'Sen sen gel buraya\' diye beni çağırdı. Şaşırdım nasıl bir doktor hastasını böyle çağırır diye. İçeri girdim \'Buyur hocam\' dedim. Bana \'Sen ne yapmaya çalışıyorsun\' diye sordu. Bir şey yapmadığımı söyledim. Reçetenin iptalini istedim. Beni sözleriyle tahrik etmeye çalıştı. Sadece başka doktora muayene olmak istediğimi söyledim. Doktor bana \'Sekreter ben emretmeden iptal edemez. Emrediyorum iptal etmeyeceksin\' dedi. Kendisine \'Uzatmayalım\' dediğim halde \'Beyaz Masayı ara, gelsinler seni götürsünler\' diyerek beni tehdit etmeye devam etti. Daha sonra \'Sen pisliksin\' diye bana hareket etmeye devam etti. Daha sonra güvenlik geldi ve doktoru tutmaya başladı. Ben hiçbir tepki vermedim. Sağ olsun yasalarımız sadece doktorları koruyor. Ben orada bir şey yapmış olsam başıma gelecekleri biliyorum. Ama doktor o yasaya dayanarak benim onurum ve gururumla oynayabiliyor. Bunları annemin yanında bana yaptı\" diye konuştu.

\'BU DARP İZİYLE KALMIŞ OLDUM\'

Doktorun odasından çıktıktan sonra Başhekimliğe gittiğini fakat başhekimin hastane içerisinde denetlemede olduğunu görevlilerin kendisine söylediğini anlatan Erkan Peynircioğlu, şunları kaydetti:

\"Başhekim olmayınca Hasta Hakları Bölümü\'ne gittim. Orada durumu anlattım ve dilekçe yazıyordum. O esnada arkam kapıya dönüktü ve doktor geldi boynumdan sıkmaya başladı. Boynumu parçaladı. Annem ayırmaya kalktı. Annemin karnına vurarak ittirmiş. Doktordan davacı ve şikayetçiyim. Sadece doktorları koruyan bir yasa istemiyoruz. Hastaların da hakları olsun istiyoruz. Ayrıca muayene odalarında hastayla doktorun iletişime geçtiği bölümde kamera olsun istiyoruz. Hem de ses kayıtlı olsun. \'Doktor haklı\' diyecekler. Ama kamera olsun. Bu darp iziyle kalmış oldum.\"

\'TEKME ATTI, KOLUMA VURDU\'

Anne Sabire Peynircioğlu da oğlunu kurtarmak isterken doktor T.M.\'nin kendisini de darp ettiğini öne sürdü. Kendisini ilk önce doktorun muayene odasındayken ittirdiğini belirten Peynircioğlu, \"Hasta haklarına dilekçe yazarken doktor geldi ve oğluma arkadan saldırdı. Geldiği gibi oğlumun boğazına sarıldı. Oğlumun elini çekmeye çalıştık. O esnada bana tekme vurdu. Tekme karnıma geldi. Elime de vurdu. Yere düştüm. Bize hakaret etti. Böyle bir doktor görmedim. Sinir krizi geçirdim\" dedi.

Erkan Peynircioğlu ve annesi Sabriye Peynircioğlu, doktor T.M.\'den şikayetçi olduklarını ve yasal yollara başvuracaklarını da söyledi.

BAŞHEKİM: İNCELEME BAŞLATILDI

Anne ve oğlunu darp ettiği iddia edilen doktor T.M. konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran ise olayla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane tabelasından detay

- Darp edilen anne ve oğlundan detay

- Genel detay

- Erkan Peynircioğlu ile röp

- Anne Sabriye Peynircioğlu ile röp

- Darp edilen Erkan Peynircioğlu\'nun boynundaki darp aldığı yerden detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Engelsiz Sanat Festivali başladı

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi Aşık Veysel anısına ‘Karanlıktan aydınlığa’ sloganıyla düzenlenen Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali renkli görüntülerle başladı.

Mersin Valiliği himayesindeki festival için kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sivil toplum örgütü temsilcileri, sanatçılar, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelliler Mehter Takımı eşliğindeki yürüyüş Atatürk Caddesi’ndeki Ulu Cami\'den başlayarak Cumhuriyet Meydanı\'nda son buldu.

Başkan Kocamaz, meydandaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumunun ardından yaptığı konuşmada 2014 yılından bu yana engellilerin toplum tarafından fark edilmesi ve onlarında toplumun bir parçası olarak hayatlarını sürdürebilmesi için büyük bir gayret içerisinde olduklarını söyledi. Kocamaz, \'Mersin’i engelsiz bir kent yapacağız’ anlayışı ile çıktıkları yolda ilk günden bu yana gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, \"Vaat ettiğimiz gibi Mersin’in engelsiz bir kent olabilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu konuda da birçok yatırımlar yaptık. Engelli kardeşlerimizin bütün sorunlarını çözmek için yeni yatırımlarımızı da sürdürüyor. Bu konuda bünyesinde Türkiye’de ilk Engelliler Daire Başkanlığı’nı kuran belediye olarak gurur duyuyoruz. Bu gayretlerimiz Dünya Engelliler Vakfı, UNESCO ve BM tarafından fark edildi. Mersin’e engelliler konusunda fark yaratan bir kent olarak ödül verildi. Biz bunları ödül almak için değil engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için yaptık\" dedi.

Konuşmanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelliler Mehter Takımı mini bir konser verdi. Festivalde kapsamında farklı alanlarda çok sayıda sanatçının resim, el işi, performans gösterileri ile devam etti.

Etkinlikle kapsamında ZİÇEV Ritim Grubu, Engelsiz Işıklar Ritim Grubu, Elif Gamze Bozo, Eşref Armağan, Fatemeh Hamamı Nasrabadı, Hatice Gökduman, Jose Antonıo Crısostomo sapena, Mareks Odumıns, Mustafa Erol, Ramıl Ahmedov Ramızoğlu, Rasha Alı, Robaba Muhammadı, Swapna Augustıne’nin sergi, imza ve söyleşileri büyük ilgi gördü. Engelsiz Koro, Danıl Pluzhnıkov, Orhan Murad, Gatto Gabrıel-Steven Cyrıl konserinde ise renkli görüntüler yaşandı.

Festival, 14 Ekim\'de sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kortej yürüyüşünden genel ve detay

- Katılanlar

- Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, anıta çelenk bırakırken

- Başkan Kocamaz konuşurken

- Engellilerin gösteri

- Sergilerden genel detay

- Eşref Armağan, çevresindekilerle konuşurken

(BOYUT: 417 MB) (SÜRE:3,30 dk)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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Kaza anı kamerada

HATAY\'ın Altınözü ilçesinde otomobilin traktörü çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi Sanayi mevkiinde meydana geldi. Gökhan Tuzluoğlu\'nun kullandığı 06 HA 447 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 79 DT 906 plakalı traktörün aniden direksiyonu kırmasıyla arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza da askerden izne gelen otomobil sürücüsü Gökhan Tuzluoğlu(21) ile traktör sürücüsü Derviş Aslaner(18), ağır yaralandı. Hatay Bölge Hastanesine kaldırılan sürücülerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerasında traktörün yola çıkması

-İlerlerken birden sola dönmesi

-Diğer arabanın gelip çarpması

SÜRE:0,20 sn BOYUT 14 MB

Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),(DHA)