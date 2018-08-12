DHA YURT BÜLTENİ - 16

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye\'ye tehdit sökmez (ek)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAHVE MOLASI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi\'nde katıldığı İl Danışma Meclisi toplantısının ardından Deniz Caddesi\'ndeki bir kahve işletmecisine uğradı. Burada bir süre kalan ve kendisine ikram edilen kahveyi içen Erdoğan\'ı görmek isteyenler de dışarıda toplandı. Erdoğan\'ın çıkışı sırasında kalabalık Erdoğan\'ı alkışladı, cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇINI İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradan geçtiği Çaykur Didi Stadyumu\'nda Spor Toto Süper Ligde Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa arasında oynanan futbol maçını izledi. Erdoğan, stadyuma girişinde kendisini tezahüratlarla karşılayan taraftarları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve Kasımpaşa Kulüp Başkanı Hasan Hilmi Öksüz eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kahve molası verdiği iş yeri önü detayları

Bekleyen vatandaşlar

Erdoğan\'ın çıkışı

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR - Uğur AYDIN - Emre KOLTUK / RİZE,(DHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu\'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu (EK)

ERDOĞAN, AK PARTİ GÜNEYSU İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig\'de Çaykur Didi stadyumunda Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmayı izledikten sonra Güneysu ilçesine geçti. Erdoğan, AK Parti Güneysu ilçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti.

Erdoğan\'ı, AK Parti Güneysu İlçe Başkanı Mehmet Akif Karslı, Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan karşıladı. Partililerle sohbet eden Erdoğan, ikram edilen çayı içti. Erdoğan, parti binası çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çektirerek, sohbet etti. Erdoğan daha sonra, geceyi geçirmek üzere Merkez Mahallesi\'ndeki evine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Parti binası önünde detaylar

Erdoğan\'ın parti binası çıkışı

Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR - Emre KOLTUK /RİZE,(DHA)

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Kahta’da korkutan yangın

ADIYAMAN’IN Kahta ilçesinde bir evde bilinmeyen nedenle başlayan yangın mahalleyi korkuttu.

Mahalleyi ayağa kaldıran yangın akşam saatlerinde Bayraktar Mahallesi Kömür Camisi yakınında meydana geldi. Komşusuna oturmaya giden Fatma Bozkurt\'in (80) evinde dumanların yükseldiğini gören komşuları koşarak kendisine haber verdi. Mahalleli vatandaşlar da itfaiye ve polise haber verdi. Eve gelen Bozkurt evini saran dumanları görünce şoka girdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye görevlileri yangını büyümeden söndürdü. Yangında 3 odanın yerde serili olan halı ve kilimleri yanarak kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye aracı yangın yerinde

- Yanmış olan kilim ve halılar dışarıda

- Yanan oda

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT / ADIYAMAN,(DHA)

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Baraj gölüne giren Suriyeli kız çocuğu boğuldu



ADIYAMAN’da, Suriyeli Cenin El Musa (11), serinlemek için girdiği Atatürk Barajı gölünde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Gazihan Dede Mesire alanında meydana geldi. Cenin El Musa, kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta olan Gazihan Dede Mesire alanına yakınları ile birlikte piknik yapmaya gitti. Sıcaktan bunalan Cenin El Musa, Atatürk Barajı gölüne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Cenin El Musa, yakınların aramasına rağmen bulunamadı. İhbarla olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından Cenin El Musa\'nın cansız bedenine ulaştı. Hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Cenin El Musa\'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. El Musa\'nın cenazesi otopsi yapılmak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Jandarmanın inceleme yapması

- Baraj Göleti kenarı

- Ekiplerin ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

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Cinnet getiren kişi, eşini ve kızını boğduktan sonra intihar etti



DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, iddiaya göre işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bunalımda olan Ali Arslan (47), eşi Sevgi Arslan\'ı (45) ve kızı Esma Arslan\'ı (13) boğduktan sonra intihar etti.

Olay saat 20.00 sıralarında, Akkonak Mahallesi\'nde meydana geldi. Arslan ailesinin 18 yaşındaki oğlu İbrahim Arslan evlerine girdiğinde babasının boğazından tavana asılı, annesinin ve küçük kız kardeşinin de cansız bedenlerini buldu. Arslan\'ın komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde üç kişinin de hayatlarını kaybettiğini belirledi. Polis evin çevresini güvenlik şeridiyle çevirdikten sonra olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde atık yağ toplayıp satan Ali Arslan\'ın evde eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getirerek Sevgi Arslan\'ı ve kızı Esma Arslan\'ı boğduğu ardından da kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Ali Arslan\'ın son aylarda maddi durumunun kötüye gittiği ve tefeciden borç aldığı ancak ödeyemediği için de sahibi olduğu evin icradan satıldığı öne sürüldü. Sevgi Arslan, Esma Arslan ve Ali Arslan\'ın cesetleri polisin ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Cenaze aracından görüntü

- Polislerden görüntü

- Aileden fotoğraflar

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

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Elazığ\'da ölen kişinin yakınları, doktor ve hastane personeline saldırdı

ELAZIĞ’da, kalp krizi geçirip ölen Şahin Yılmaz\'ın (64) yakınları, hastanenin yoğun bakım servisinin kapsını kırarak doktor ve hastane personeline saldırdı. O anlar ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah saat 06.00 sıralarında kalp krizi geçiren Şahin Yılmaz, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Yılmaz, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Ünitesine alındı. Saat 09.00 sıralarında tekrar kalp krizi geçiren hastaya, Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Polat ile sağlık personeli müdahale etti. Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Hasta yakınlarına Dr. İsmail Polat, Şahin Yılmaz\'ın hayatını kaybettiği haberini verdi. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Yılmaz\'ın yakınları, yoğun bakım kapısını kırarak içeri girip doktor ve personele saldırdı. Yaşanan arbede ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tartışmadan Görüntü

-Yoğun bakımın kapısının kırılması

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

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Denize giren iki inşaat işçisi kayıp



KASTAMONU\'nun Abana ilçesinde, girdikleri denizde boğuldukları tahmin edilen inşaat işçileri Suriyeli Abdullah Elsellec ve İbrahim Çakmak\'dan haber alınamıyor.

Akşam saatlerinde Abana ilçesine denize girmek için giden inşaat işçilerinden Suriyeli Abdullah Elsellec ve İbrahim Çakmak, geri dönmedi. Geri dönmeyen arkadaşlarını merak eden diğer işçiler, Sahil Güvenlik ile sağlık ekiplerine haber verdi. İki kişinin son olarak denizde görülmeleri üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Abdullah Elsellec ve İbrahim Çakmak\'ı arama çalışmaları, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gürkan YILMAZ / ABANA(Kastamonu),(DHA)

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Adıyaman\'da \'Kurban Bayramı\' önlemleri

ADIYAMAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde hayvan hırsızlıklarına karşı güvenlik önlemi alındı.

Kentin çeşitli bölgelerinde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polislerin katıldığı Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlıklarına ve şüpheliler üzerinde arama yapıldı. Uygulama noktalarında durumundan şüphelenerek durdurulan araçlar didik didik aranırken araçlarda bulunanların üst araması ile kimlik sorgulaması yapıldı. Kafe ve eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde ise şüpheli görülen kişilerin üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda 24 saatte bin 500 kişinin kimlik kontrolü yapılırken 500 araçta ise arama yapıldığı öğrenildi. Uygulamanın Kurban Bayramı süresince aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uygulama noktası

- Araçların durdurulması

- Araçlar aranması

- Şüphelilerin üst araması

- Kimlik sorgulaması yapılması

- Güvenlik önlemi alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

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