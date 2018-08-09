DHA YURT BÜLTENİ - 16

İKİZCE\'DE HEYELAN: 1 ÖLÜ

Ordu\'nun İkizce ilçesinde Bayram Sekmen (56) evinin yanındaki fındık bahçesinde bulunduğu sırada heyelan meydana geldi. Sekmen, toprak altında kaldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri geldi. Yapılan çalışma sonrasında Sekmen\'in cenazesi toprak altından çıkarıldı.

HEYELANDA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Bu arada Ünye-Çaybaşı Karayolu 10\'uncu kilometresinde heyelan meydana geldi. Çaybaşı istikametine seyir halinde olan Mehmet Cüni 55 RY 391 plakalı otomobil heyelan nedeniyle yolun kapalı olduğunu görünce geri döndü. Yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra otomobilin geçişi sırasında yol kenarındaki yamaçta yeni bir heyelan meydana geldi. Otomobil, yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle şarampole sürükledi. Büyük korku ve panik yaşayan otomobilde bulunan 1\'i çocuk 5 kişi, olayı yara almadan atlattı.

Ayrıca Ünya-Çaybaşı Karayolu\'nda 3 ayrı noktada daha heyelan meydana geldi. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.

Ünye ilçesinde ise Cüri deresinin de su seviyesi yükseldi. Bunun üzerine çevrede önlem alındı. Vatandaşlar taşkın riskine karşı uyarıldı.

SEL AMATÖR KAMERADA

Bir kişinin hayatını kaybettşiği İkizce\'deki sele dair, vatandaşlar da kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

HEYELANDA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Bu arada Ünye-Çaybaşı Karayolu 10\'uncu kilometresinde heyelan meydana geldi. Çaybaşı istikametine seyir halinde olan Mehmet Cüni 55 RY 391 plakalı otomobil heyelan nedeniyle yolun kapalı olduğunu görünce geri döndü. Yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra otomobilin geçişi sırasında yol kenarındaki yamaçta yeni bir heyelan meydana geldi. Otomobil, yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle şarampole sürükledi. Büyük korku ve panik yaşayan otomobilde bulunan 1\'i çocuk 5 kişi, olayı yara almadan atlattı.

Ayrıca Ünye-Çaybaşı Karayolu\'nda 3 ayrı noktada daha heyelan meydana geldi. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.

Ünye ilçesinde ise Cüri deresinin de su seviyesi yükseldi. Bunun üzerine çevrede önlem alındı. Vatandaşlar taşkın riskine karşı uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Bölgeden görüntüler (polis aracı ve vatandaşlar)

-Sosyal medyada yayınlanan sel görüntüleri

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-Curi Deresi\'nden detay

-Heyelana kapılan otomobilden detay

-Röportaj

-Heyelan olan yollardan detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Mücahit GÜREL / ÜNYE(Ordu),(DHA)

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Ayvacık\'taki yangında 20 dönüm makilik alan zarar gördü

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında 20 dönümlük makilik alan zarar gördü.

Ayvacık ilçesine bağlı Koyunevi köyündeki Sokakağzı koyunda yazlık evlerin bulunduğu makilik alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle bölgedeki yazlık evlerin bulunduğu bölgeye yayıldı. Yazlık ve inşaat halindeki evlerin yakınındaki makilik alanın zarar gördüğü yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 1 helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait 5 arazöz ile 2 yangın ilk müdahale aracı ve Ayvacık Belediyesi\'ne ait 1 itfaiye aracı ve 1 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi müdahale etti.

Ekiplerin 3 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 20 dönüm makilik alan zarar görürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın alanından genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ /AYVACIK(Çanakkale),(DHA)

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Tankerden 4 yayanın üzerine kimyasal madde sıçradı



TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi\'ne bağlı Yeniçiftlik mahallesinde kimyasal yüklü tankerden, yaya olarak kaldırımda yürüyen biri çocuk 4 kişinin üzerine \'asetik asit\' olduğu sanılan kimyasal madde sıçradı. Dört kişi Çorlu\'da tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Tekirdağ-İstanbul karayolu Yeniçiftlik Mahallesi\'nde meydana geldi. Halil B. yönetimindeki kimyasal madde yüklü tanker, iddiaya göre tümsekten geçerken yaşanan sarsıntı sırasında yol kenarında yaya olarak yürüyen Özge O. (25), Defne O. (3), Özlem O. (29) ve Öznur O.\'nun (24) üzerine \'asetik asit\' sıçradı. Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi\'ne giden 4 kişi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) Dekontaminasyon Ünitesi\'nde tedavi altına alındı. Üzerine \'asit\' sıçradığı öne sürülen kişilerin şikayeti üzerine tanker sürücüsü Halil B. ifadesi alınması amacıyla jandarma karakoluna götürüldü. Tankerden sıçradığı ve \'asetik asit\' olduğu belirtilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-KBRN ünitesi

-Kapıdaki ambulanslar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR /MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)

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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu



ADIYAMAN\'da fırıncı 55 yaşındaki Abuzer Yıldırım, yalnız yayadığı evde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi\'nde meydana geldi. Abuzer Yıldırım\'dan uzun süre haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbarla eve gelen polis, çilingir yardımıyla açılan kapının ardındaki Yıldırım\'ın yerde hareketsiz yattığını görünce sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Yıldırım\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım\'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Polislerin çalışması

- Yakınlarının beklemesi

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

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Bodrum Caz Festivali 1-9 Eylül\'de

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde ilki geçen yıl düzenlen Bodrum Caz Festivali, bu yıl 1-9 Eylül arasında yapılacak.

Caz Derneği tarafından Bodrum Belediyesi\'nin destekleriyle Bodrum\'da caz festivalinin ikincisi gerçekleştirilecek. Festival kapsamında konser, sergi ve söyleşiler yer alacak. Festival programı, Bodrum Trafo\'daki basın toplantısıyla anlatıldı. Toplantıya, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Mehmet Kocair, Caz Derneği Başkanı ve Festival Küratörü Özlem Oktar Varoğlu, Caz Derneği eski Başkanı Lütfi Varoğlu ve Festival Koordinatörü Tuğçe Alpaslan katıldı.

Festival Küratörü Özlem Oktar Varoğlu, \"Caz kültürünün olgunlaştığı bu dönemde, popüler kültürden destek almanın, çoğalan cazcı sayımızı geçindirecek caz mekanları altyapısını oluşturmaya destek vereceğine inanıyorum\" dedi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Mehmet Kocair de belediye olarak sanata ve sanatçıya değer verdiklerini, her zaman da destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Festival Koordinatörü Tuğçe Alpaslan, festivalin açılış konserinin 1 Eylül\'de Bodrum Belediye Meydanı\'nda solist Sibel Köse\'nin Türk Deniz Kuvvetleri Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası eşliğinde vereceği konserle başlayacağığı söyledi.

Toplantı sonunda, festivalin afişi için yapılan tasarım yarışmada ilk 3\'e girenlere, hediyeler verildi. Yarışmada Musa Kılıçaslan birinci, Gamze Ağır ikinci, Samet Tuna ise üçüncü oldu.

FESTİVAL PROGRAMI ŞÖYLE

Festival kapsamında 4 Eylül\'de özel bir kütüphanede Yıldız İbrahimova ve Kaan Bıyıkoğlu, Antik Tiyatro\'da Kenan Doğulu \'İhtimaller\' konseri ile festivalin pop ve caz teması konserlerini gerçekleştirecek.

5 Eylül\'de İsrail Büyükelçiliği\'nin destekleri ile Türkiye\'ye gelen Shalosh Trio, Yalıçiftlik\'teki bir caz kulübünde sahne alacak.

6 Eylül\'de Bodrum Belediye Meydanı\'nda BAU Genç Caz Orkestrası\' konseri halka açık ücretsiz olarak sahne alacak.

Yalıçiftlik\'teki bir otelde Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseri, 7 Eylül akşamı müzikseverlerle buluşacak.

Bodrum Belediye Meydanı\'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Jülide Özçelik\'in solistliğinde sahne alacağı konseriyle festival sona erecek.

Bodrum Caz Festivali programına bu yıl kulüp konserleri dahil edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Basın toplantısından genel detay görüntü,

- Festival Küratörü Özlem Oktar Varoğlu\'nun açıklamaları,

- Bodrum Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Mehmet Kocair\'in açıklamaları

- Program bilgisi vardır.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),(DHA)

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Antalyalılara 1 ton dondurma ikram ettiler

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Dondurma Festivali kapsamında il il dolaşan Tırın bugünkü durağı Antalya oldu. Görevliler vatandaşlara 1 ton dondurma ikram etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Akdo, Karpedo, Yaşar İce ve Alpedo dondurma firmalarının bu yıl ortaklaşa düzenleyeceği 2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali’nin tanıtımı için 1 Ağustos’ta yola çıkan Dondurma Tırı’nın bugünkü durağı Antalya oldu.

Yavuz Özcan Parkı’nda 18.00-21.00 saatleri arasında Antalyalılara, yerli ve yabancı turistlere hizmet veren dondurma Tırına ilgi büyüktü. Dondurma Tırını görmekten mutlu olduklarını söyleyen Antalyalılar, sıcak yaz günlerinde hakiki Kahramanmaraş dondurmasını ikram eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılcak. Festival kapsamında yola çıkan ve geçen yıl 20 ili dolaşan Dondurma Tanıtım Tırı, bu yıl festival tarihine kadar 40 ili gezecek. Gittiği her ilde 2-3 saat kalan Dondurma Tanıtım Tırı, bu süre içerisinde vatandaşlara 1 ton dondurma ikram ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Dondurma kuyruğundan görüntü

Dondurma tırından yapılan anons

Vatandaşlara dondurma ikramından görüntü

Dondurma standındaki çalışanların dondurma alanlara yaptığı esprili hareketlerden görüntüler

Küçük kızlarla dondurma veren çalışanlar arasındaki diyaloglar

Dondurma yiyenlerden görüntü

Dondurma kuyruğundaki yaşlılardan görüntü

Dondurma kuyruğunda bekleyenlerden görüntü

Dondurma yiyenler

Dondurma yiyen çocuk röp 1

Dondurma kuyruğundan detay

Vatandaş röp 2

Vatandaş röp 3

Vatandaş röp 4

Haber-Kamera: Süleyman EKİN - İsmail ÖRS /ANTALYA,(DHA)

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