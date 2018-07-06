DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kamyonet TIR\'A çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (EK)

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Sabaha karşı trafik kazasında ölen oğlunun acısına dayanamayıp kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren anne Behiye Yıldız\'ın cenaze namazı akşam namazı öncesi Akıncılar Köyü Camii\'nde kılındı. Anne Yıldız\'ın cenazesi Doğancı Köyü\'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Dün sabaha karşı trafik kazasında ölen oğlunun yanına defnedilen annenin mezarının tacına tülbent asıldı. Anne oğulun aynı gün içinde ölüp aynı yan yana defnedilmesi yürek burktu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mezarlıktan görüntüler

SÜRE: 00.53 -BOYUT: 101 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

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Terör örgütü propagandası yapan 2 İngiliz tutuklandı

MUĞLA\'nın Dalaman Havalimanı\'nda gözaltına alınan Irak uyruklu İngiltere vatandaşı 2 kardeş, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Dalaman Havalimanı\'nda, yurtdışı gelen yolcu kısmında TEM Risk Analiz görevlileri tarafından şüpheli hareketleri nedeniyle fark edilen iki kişi takibe alındı. Irak uyruklu ve İngiltere vatandaşı oldukları belirlenen Ayman Barzan ve Hariam Barzan kardeşlerin çelişkili beyanları üzerine telefon ve sosyal medya hesaplarında inceleme yapıldı. Sosyal medya hesaplarında PKK/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 2 kardeş, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliye binasından görüntü

- İngiliz kardeşlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA)

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Kadınlar \'İdam gelsin\' sloganı atarak yürüdü

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kadınlar, çocuk istismarı ve cinayetlerine sessiz kalmadı. \'Çocuğuma Dokunma\' sloganıyla yürüyüş yapan kadınlar idam istediler.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine bugün saat 18.00\'de Belediye binası önünde toplanan yüzlerce kadın, ellerinde pankartlarla çocuk istismarı ve cinayetlerine sert tepki gösterdiler. Kadınlar, gözyaşları içerisinde \'Çocuğuma dokunma\' ve \'İdam gelsin\' sloganları attı. Bir elinde pankart bir elinde bebekleriyle yürüyen kadınlar, yaşanan olaylara sert tepki gösterirken çevredeki esnaf ve vatandaşlar yürüyen kaınlara alkışlarla destek verdi.

\"İDAM GELSİN İSTİYORUZ\"

Kadınlar adına açıklama yapan Serpil Şan, “Dilim varmıyor söylemeye. Yüreğimiz yanıyor. Acılarımızı birleştirsek, Arş-ı Ala\'ya yükselir.Eylül\'lerimizin, Leyla\'larımızın ve daha bir çoğunun anne ve babalarının acılarını paylaşıyoruz. Yalnız değilsiniz. Sizlere sabır diliyorum. Acınız acımızdır\" dedi. Şan, şöyle devam etti:

\"Öfkemiz çığ gibi büyüyor. Ne diyor Mehmet Akif Ersoy, \'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda\'... Artık topraktan minik bedenler fışkırıyor. Tecavüze uğramış, işkenceye maruz kalmış bedenler... Tecavüzün affı olmasın istiyoruz. Bu sapıklardan yeryüzü temizlensin istiyoruz. Tek yürek olduk, tek beden olduk, artık \'yeter\' diyoruz. İdam gelsin istiyoruz. Bunu yapmaya kimse bir daha cüret edemesin. Kadına, hayvana en acısı da bebeklerimize yapılan tecavüzün affı olmasın istiyoruz. Bırakın küçük bedenler annelerinin koynunda, babalarının gölgesinde büyüsün. Annelerin dokunmaya kıyamadığı, babaların bakmaya doyamadığı o küçük bedenleri paramparça ediyorlar. Bu nasıl zulümdür? Şimdi soruyorum; oğlunuz, kızınız kapı önünde oynarken ne kadar güvende? Ya da hala orada duruyor mu? Çünkü tecavüze uğrayan binlerce çocuktan biri de sizinki olabilir. Yetkililere sesleniyoruz; bunlar için bir önlem alınmazsa, öncekiler gibi bu yaşananlar unutulacak ve bir tek hatırlayan o yavruların ailesi olacak. Lütfen sesimiz duyulsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kadınların yürüyüşü

Detaylar

Açıklama

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, Cengiz Özgüleşçi banka önünde bulduğu 20 bin TL\'yi polise götürerek sahibine teslim edilmesini sağladı.

Kıbrıs Şehitler Caddesi\'ndeki bir bankadan bugün saat 16.00 sıralarında para çeken Erkan Fetvacı, zarfın içine koyduğu paraların 20 bin TL\'sini yere düşürdü. Durumun farkına varmayan Fetvacı arabasına binerek uzaklaştı. Bu sırada başka bir bankaya işlem yaptırmak için gelen Cengiz Özgüleşçi, yerde 100 TL\'lik banknotlardan oluşan 20 bin TL\'yi buldu. Durumu Bodrum Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bildiren Özgüleşçi paranın sahibine teslim edilmesini istedi. Olaydan bir süre sonra Erkan Fetvacı zarfın delik olduğunu ve paranın bir kısmının eksik olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Özgüleşçi bulduğu paranın seri numaralarını bankadan teyit ettirdikten sonra parayı Fetvacı\'ya teslim etti. Özgüleşçi\'ye teşekkür eden Fetvacı, \"Cengiz Özgüleşçi\'ye duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Cengiz Özgüleşçi ise, \"Bankaya girip bende para yatıracaktım. Girmeden önce baktım yerde iki tane deste halinde 20 bin lira var. Ben de mutlaka ihtiyacı olan birinindir diye düşündüm. Sahibinin kim olduğunu merak ettim. Hemen Emniyet Müdürlüğü\'ne geldim. Sağ olsun onlar da sıcak karşıladılar. Her insanın yapabileceği normal bir hareket olarak parayı sahibine teslim ettim. İnsanların birbirlerine samimiyetle yaklaşırsa daha çok kenetleneceğimizi düşünüyorum\" dedi.

Fetvacı ve Özgüleşçi işlemleri tamamladıktan sonra el sıkışarak emniyetten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Emniyetten görüntü

- Cengiz Özgüleşçi ile röp.

- Erkan Fetvacı ile röp.

- Paralardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),(DHA)

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