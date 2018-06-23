DHA YURT BÜLTENİ - 16

İHA İLE TESPİT EDİLEN 4 PKK\'LI, HAVA HAREKÂTIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesine bağlı Buzul Dağları Aslan Bölgesi\'nde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen, PKK\'lı 4 terörist hava harekâıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin örgütün üst düzey sorumlularından olduğu belirtildi.

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesine bağlı Buzul Dağları Aslan Bölgesi\'nde sürdürülen terör operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 4 teröristin yapılan hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği belirtilerek şöyle denildi:

\"23.06.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Buzul Dağları Arsan Bölgesi\'nde İHA ile tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu, icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birinin örgütün üst düzey sorumlularından olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

TSK: HAVA HAREKÂTLARINDA 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri de, Irak\'ın kuzeyinde Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtları neticesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

- Hava herakatı bombalama görüntüsü

HAKKARİ, (DHA)

============================================

ÇANAKKALE\'DE PARKTA ERKEK CESEDİ BULUNDU

ÇANAKKALE\'de bir partaki bankın altında erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin Hasan İş olduğu belirlendi.

Bugün saat 16.30 sıralarında Kayserili Ahmetpaşa Caddesi üzerinde gezen vatandaşlar, parktaki bir bankın altında hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Ceset üzerinde yapılan incelemede ölen kişinin Hasan İş olduğu tespit edildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardından Hasan İş\'in cesedi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Halk bahçesinde bulunan erkek cesedinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

============================================

DEMİRYOLLARI İŞÇİSİ TRENİN ALTINDA CAN VERDİ

Kayseri\'de akşam saatlerinde meydana gelen kazada Devlet Demiryollarında sinyalizasyon işçisi olarak çalışan 44 yaşındaki Yılmaz Arı, manevra yapan yük trenin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay, 21.30 sularında Kocasinan ilçesi Gaziosmanpaşa köprüsü üst geçit yakınlarında meydana geldi. Makinist Mehmet Akif T. yönetimindeki yük treni, üst geçit üzerinde bulunan manevra sahasına geldiğinde raylar üzerinde çalışan sinyalizasyon işçisi Yılmaz Arı\'nın üzerinden geçti. Tonlarca ağırlıktaki yük treninin üzerinden geçti, talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası, demiryolları çalışanları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis yaşanan olayla ilgili ifadesine başvurmak üzere makinisti gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

- Olay yerinden genel görüntü

- Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma

- Cenaze aracı ve polis ekipleri

- Diğer detay görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ(DHA)



=============================================

TEMELLİ: 25 HAZİRAN SABAHI SARAYI BOŞALTIP GİDECEKLER



HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Van\'daki mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştirdi. Temelli, \"İstanbul\'daki mitingde Tansu Çiller\'i davet edip, 1990\'lı yılların zihniyeti ile kol kola girdiler. Yani bir zamanlar beyaz toroslara binen Başbakan ve onun ekibi Mehmet Ağar\'la birlikte yürüyorlar. 25 Haziran sabahı sarayı boşaltıp gidecekler\" dedi.

HDP, yarınki seçimler öncesi final mitingini Van\'da Beşyol Meydanı\'nda yaptı. Miting çevresindeki binalara HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın dev posterleri asılırken, alanda yer bulamayanlar da binaların çatılarına çıktı. HDP Eş Genel Başkanı ve Van milletvekili adayı Sezai Temelli, eşi Aşgegül Temelli ile sahneye çıkarak, miting alanındaki kalabalığı selamladı. Konuşmasına, vatandaşlara seçim günü hiçbir tuzağa düşmemeleri ve oyuna gelmemeleri çağrısında bulunarak başlayan Temelli, \"24 Haziran günü seçme hakkınızı kullanın. Onlar hangi provokasyonları ve oyunları yaparlarsa yapsınlar, sizler o oyunlara ve provokasyonlara gelmeyin. Bizler oyumuza, sandıklarımıza sahip çıkacağız. Direne direne kazanacağız. Karşımızdaki bu zihniyeti, kayyumları atayan zihniyeti, barış istememe, demokrasi istememe zihniyetine karşı sandıklarda gereken dersi vereceğiz. Atanan bu kayyumlar, çocuklarımızın eğitim yuvası olan kurumları, kreşleri kapattılar. 24 Haziran\'da hep birlikte bu zihniyetten kurtulacağız\" dedi.

Van\'da aday olduğunu ve son mitinge eşiyle birlikte geldiğini belirten Temelli, Van\'dan başlayarak tüm Türkiye\'ye barış ve demokrasiyi getireceklerini söyledi. Temelli, \"Bu da Van\'a ve bütün Türkiye halkına sözümüz olsun. Biz barışı ve demokrasiyi isterken, onlar ülkeye barış gelmemesi için nefret diliyle konuşup, HDP\'yi düşmanlaştıran, insanları karşı karşıya getiren bir tutum sergiliyorlar. Bizler Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla tüm halklarla biriz, beraberiz. İşte biz etkin köken ayrımı yapmadığımız için HDP\'den korkuyorlar. Korkuları arttıkça, nefret dilleri de, düşmanlıkları da artıyor\" diye konuştu.

\'HESAPLARI HDP\'Yİ BARAJ ALTINDA BIRAKMAK\'

Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesindeki olayda suçluların ortaya çıkarılmadığını söyleyen Temelli konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Biz dedik ki, \'Bu saldırı bir provokasyondur. Bu provokasyonun arkasında kim varsa derhal ortaya çıkarılsın. Suçlular yargı önünde hesap versin\' dedik. Ama ne yazik ki, suçlular ortada olduğu halde, şu ana kadar hiçbir şey yapılmadı. Tek hesapları var. HDP\'yi düşmanlaştırmak, suçlamak. Onların bu kirli hesaplarını hep beraber bozacak mıyız? Evet, 24 Haziran\'da hep beraber sandığa sahip çıkarak, bunu bozacağız. Onların hesapları HDP\'yi baraj altında bırakmak. 7 Haziran\'da, 1 Kasım\'da barajları nasıl yıktıysak, bu seçimde de barajları yıkıp onların başına taş ve Demirtaş olacağız. Bu acıların tek sebebi provokasyonlardır. Kendilerine göre 450 vekil hayal ediyorlar. Biz de diyoruz ki, \'Siz sandıkla geldiniz, sandıkla gideceksiniz\'. Meydanlar bunu gösteriyor. O sandıklar ne diyorsa saygı göstereceksiniz.\"

\'HDP 80 DEĞİL, 180 VEKİL ÇIKARACAK\'

HDP\'nin yarınki seçimlerde 80 değil, 180 milletvekili çıkaracağını iddia eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin bu seçimde barışın önündeki barajları yıkacağını kaydederek, \"Sayın Demirtaş\'la Türkiye\'nin önü açılacak. Bizim bir programımız var. Programımızda, demokratik bir anayasaya ihtiyaç var. Bunu hep beraber hayata geçireceğiz. \'Bu ülkede etkin kimliğinden dolayı kimse dışlanmasın, hep beraber yan yana gelelim\' diyoruz. İşte o zaman bu kuşatma kalkar, barış ve demokrasinin önü açılır ve halklar çözümü birlikte arar. Biz diyoruz ki, \'1 oy Demirtaş\'a , 1 oy HDP\'ye\'.Tüm Türkiye halklarının demokrasiden, barıştan yana oylarını kullanacaklarına inanıyoruz. İkinci turda da Erdoğan\'a karşı demokrasiden yana oyunuzu kullanın. Çünkü demokrasi olmadan bu ülkede hiçbir sorun çözülmez. Kürt sorunu da demokrasi olduğunda çözülür. Bizim programımızda herkese adalet, ortak vatanımızda demokratik bir cumhuriyet inşa etmek var. Bunu hep beraber başaracağız. Artık kendimizi biz yöneteceğiz, kayyumlar değil. Biz bunu istedikçe onlar hep savaş politikaları dayattılar. Bu oyunu hep birlikte bozacağız. Bu zihniyeti kadınlarımız, gençlerimiz, emekli yurttaşlarımız değiştirecek\" diye konuştu.

\'EĞİTİM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ\'

Hükümetin eğitim sistemi ve ekonomi politikalarını eleştiren Temelli, \"4+4+4 eğitim sistemini değiştereceğiz. Çocuklarımızın geleceği için bu eğitim sistemini değiştireceğiz. İşte o zaman çocuklarımıza güzel bir ülke ve vatan bırakabiliriz. 24 Haziran seçimleri bunun başlangıcı olacak. 25 Haziran sabahı \'HDP nasıl bu kadar oy aldı?\' diye şaşırmasınlar. \'Ben nasıl bu kadar az oy aldım?\' diye şaşıracaklar. Ekonomiyi krizi yönetecekmiş. Dünyanın en pahalı patates ve soğanını yiyiyoruz. Hayvancılığı bitirdiler. Yetmedi. Tarımı bitirdiler. Yetmedi. En sonunda soğanı da bitirdiler\" dedi.

\'SARAYI BOŞALTIP GİDECEK\'

Temelli, \"İstanbul\'daki mitingde Tansu Çiller\'i davet edip , 1990\'lı yılların zihniyeti ile kol kola girdiler. Yani bir zamanlar beyaz toroslara binen Başbakan ve onun ekibi Mehmet Ağar\'la birlikte yürüyorlar. 25 Haziran sabahı sarayı boşaltıp gidecekler. Biz diyoruz ki, \'OHAL değil, demokrasi\'. Biz diyoruz ki; \'Savaş değil, barış\'. Biz diyoruz ki, \'Erdoğan değil Demirtaş\'. Erdoğan değişmeden barış da gelmez, demokrasi de gelmez\" ifadelerini kullandı.

MİTİNG SONRASI GERGİNLİK

Miting sonrası dağılan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi\'ne geldiğinde sloganlar atınca gerginlik yaşandı.Yaşanan gerginliğe, polis göz yaşartıcı bomba ve TOMA\'dan tazyikli su sıkarak müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 4 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri kentte olayların büyümemesi için yoğun güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

-Mitinge gelen kalabalıktan genel ve detaylar

-Mitinge katılan HDP Eş Genel Başkanı Temelli ve eşi Ayşegül Temelli kalabalığı selamlaması

-Detaylar

-Temelli\'nin konuşması

-Miting sonrası çıkan gerginlik

-Polis müdahalesi

Behçet DALMAZ-OrhanAŞAN / VAN (DHA)

==========================================

8 yaşındaki Eylül, evinin önünden kayboldu (2)

VALİ KÖYE GELDİ

8 yaşındaki Eylül\'ün kaybolması sonrası Uzunbeyli Mahallesi\'ne gelen Ankara Valisi Ercan Topaca, burada Yağlıkara ailesinin oturduğu eve geçerek baba İbrahim Yağlıkara ve yakınları ile görüştü. Vali Topaca, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yaklaşık yarım saat süren toplantı yaptı.

DHA’YA KONUŞTU

Çıkışta Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Vali Topaca, \"Dün başlayan arama tarama kontrol faaliyetleri devam ediyor. Bu arama faaliyetleri karadan yapıldığı gibi uçaklarla ve drone\'larla havadan da yapıldı. Köyün etrafındaki yaklaşık 10 kilometrelik bir alan uçakla tarandı. Bu uçağın özelliği aşağıda bir canlı olduğu zaman kedi dahi hepsini tespit edebiliyor. Bu arama tarama faaliyeti uçağın yaptığı kontrollerde bir şey tespit edilemedi. Ancak bizim hem karadan görevli arkadaşlar, jandarma, köylüler, AFAD ekipleri, emniyet ekipleri etrafı şimdi tekrar bir daha arayacak. Düşebileceği, gidebileceği, hangi alan varsa onlara tek tek bakacağız. Soruşturduğumuz, ifadesine başvurduğumuz, çocuğun ilk andan kaybolduğuna ana kadar bütün aşamaları tek tek bir daha gözden geçiriyoruz. En ufak bir ayrıntıyı dahi kaçırmadan yavrumuzu sağ salim bulmak için her türlü faaliyeti gösteriyoruz\" dedi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

“Gören bilen varsa burada görevli askerimize her türlü bilgiyi paylaşmalarında fayda varö diyen Vali Topaca, \"O bilgi bizi sonuca götürebilir. Bir özel çalışma grubu da oluşturduk. Kaybolma hadisesini bütün boyutlarıyla aydınlatacak bir ekip. Arkadaşlarımız da bu çalışmayı yürütecekler\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Vali\'nin açıklaması

-Arama faaliyetlerine katılması

-Detaylar

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM

==========================================

ERZURUM\'UN İLÇELERİNDE SEL, YOLLARI ULAŞIMA KAPATTI

ERZURUM\'un Oltu ve Narman ilçelerinde, sel suları ile dağlardan sürüklenen kaya ve odun parçaları yolları trafiğe kapattı. Onlarca araç yolda kalırken, ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Öğleden sonra başlayan sağanak, Oltu ilçesinde bazı derelerin taşmasına neden oldu. 17.30 sıralarında Oltu\'ya bağlı İriağaç, Kaledibi, Sağlıcak, Güzelsu, Dutlu mahallerinden gelen sel suları Oltu -Artvin yolunu trafiğe kapattı. Yine sağanak Narman- Oltu karayolunun kapanmasına neden oldu. Dağlardan ve köylerden selin getirdiği kaya parçaları, çakıl taşları ve odun parçaları nedeniyle sürücüler ilerleyemedi. Onlarca araç yolda kalırken, vatandaşlardan Turgut Atmaca, sele kapılmaktan saniyelerle kurtulduğunu söyledi. Atmaca, yağmurun aniden bastırdığını, felakete dönüştüğünü belirtti. Karayolları bağlı iş makinesi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------

Sağanak yağmur

Selin başlangıç noktası

Selin geldiği mahalleler

Kapanan yollar

Kayalardan akan sular

Dereden gelen su

Bekleyen araçlar

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), (DHA)

===========================================

HAVALİMANINDA KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCU YAŞAMINI YİTİRDİ

SİVAS Nuri Demirağ Havalimanı\'nda kalp krizi geçiren Cemal Yıldırım(71) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, öğlen saatlerinde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı\'nda meydana geldi. Sivas\'tan İstanbul\'a gitmek için havalimanına giden Cemal Yıldırım, check in işlemlerini yaptırırken bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Yıldırım\'a havalimanında yolculuk etmek için bulunan bir doktor uzun süre kalp masajı yaparak müdahale etti. Yıldırım, daha sonra olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Görüntü Dökümü:

-Kriz geçiren yolcuya kalp masajı yapılması

Haber: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

=============================================

DENİZDE ÇIKAN HORTUM KORKUTTU

BARTIN’ın Mugada sahilinde denizde çıkan hortum vatandaşları korkuttu.

Bartın’ın en gözde tatil beldesi Mugada Arıönü köyü sahilinde akşam saatlerinde denizde hortum oluştu. Denizin yaklaşık 100 metre açığında oluşan hortum vatandaşları korkuttu. Uzun süre denizin üzerinde kalan hortum karaya ulaşmadan deniz üzerinde yok oldu. Şimşeklerin de oluştuğu hortumu vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

-Denizde çıkan hortum

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)



