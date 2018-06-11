DHA YURT BÜLTENİ - 16

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerimiz Kandil’e ilerledikçe Muharrem’i efkar basıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa\'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi eleştirirken, \"Yahu siz bugüne kadar terörle mücadeleye yönelik meydanlarda bir cümle kullandınız mı? Yahu siz zaten teröristlerle beraber yürüyorsunuz. Ankara’dan İstanbul’a terör örgütünün destekledikleriyle beraber yürümediniz mi? Şimdi Allah aşkına bu CHP’ye terörle mücadelede güvenebilir miyiz? Bakın biz şu ana kadar sadece Afrin’de 4 bin 600’ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Devam ediyoruz, niye? Benim halkımın, benim milletimin huzuru için gereken neyse bunu yapacağız. Askerimiz Kandil’e ilerledikçe Muharrem’i efkar basıyor. Anlaşılan buna sadece Amerika’dan değil, Kandil’den de ‘bizi kurtar’ diye telefonlar geliyor. Cumhurbaşkanı adayı değil sanki telefon operatörü\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da, Atatürk Stadyumu Meydanında vatandaşlara hitap etti. Erdoğan,\"Osmanlı\'ya başkentlik yapan, cumhuriyetin kuruluşuna destek veren demokrasimize ve kalkınmamıza öncülük eden Bursa’yı gönülden selamlıyorum. Önce sizden bir helallik istiyorum, anonsu erken yapmış dolayısıyla Niğde\'den buraya gelişim gecikmeli oldu. Sizi beklettim, hakkınızı helal edin. Sağolun varolun\" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

\"16 YILDA BURSA\'YA 44.5 KATRİLYONLUK YATIRIM YAPTIK\"

\"Bursa muhteşem. Bursa bir başka güzel. Rabbim bu kardeşiliğimizi, bu yürüyüşümüzü daim eylesin ve buradan sizler aracılığıyla Bursa’nın tüm ilçelerindeki mahallelerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Ramazan-ı Şerifinizi ve mübarek kadir gecenizi bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye\'yi Bursa ile birlikte büyüttük. 2023 hedeflerimize de birlikte ulaşacağız. Bütün bunlarla beraber Bursa bizi çok ama çok iyi bilir. Sizlerin desteğiyle Türkiye şahlanacak. Biz öyle hizmetin projenin yatırımın sadece vaadini yapanlardan değiliz. Biz icraat ve yatırımlarımızla konuşuyoruz. Son 16 yılda Bursa\'ya 44,5 katrilyon yatırım yaptık. Bunun içinde eğitimde 7 bin 886 adet yeni dersliği şehrimize kazandırdık. Bay Muharrem öğretmenmiş ya, öğrensin. Yükseköğrenim öğrencilerimiz için 2 bin 738 kişi kapasiteli yurt binaları inşaa ettik. Birkaç yıla kadar Bursa\'ya, Nilüfer\'e, Mustafa Kemal Paşa\'ya toplamda 7 bin 250 kişilik yeni yurtlar açıyoruz. 43 bin seyirci kapasiteli stadı yaptık. O buraya ayrı yakıştı. Eski stadın yerine de inşallah \'Millet Bahçesi\' yapıyoruz. Burası yeşil Bursa\'nın güzel bir örneği olacak. Bir çok şehrimize tematik müzeler kazandıracağız. Bunlardan birisi de Bursa\'ya olacak. Bursa\'ya bir Türk İslam Eserleri Müzesi kazandıracağız. \"

\"BUNU BAY KEMAL\'E SORAYIM MI?\"

Sağlıkta 24\'ü hastane olmak üzere toplam 59 adet tesisi Bursa\'ya kazandırdıklarını vurgulayan Erdoğan, \"Şimdi de Bursa\'ya bir şehir hastanesi yapıyoruz. Yatak kapasitesi 1355 olan şehir hastanesini önümüzdeki yıl hizmete açıyoruz. Bunu ben Bay Kemal\'e sorayım mı? SSK müdürlüğü yaptı ya. Bir gösterelim başarılı SSK müdürünü\" ifadesini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu\'nun SSK\'da genel müdürlük yaptığı yıllara ait bir videoyu vatandaşlara izletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, izlettiği videonun ardından ise \"Hastane deyince akla ne gelir hijyen gelir. Bay Kemal\'in genel müdür olduğu o hastanelerde hijyen yoktu. Bay Kemal siz busunuz\" dedi.

\"ÇIRAĞI DA USTASINA ÇEKMİŞ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İstanbul Bursa arası 2.5 saatten 1 saate iniyor. Bay Kemal, Bay Muharrem bunları biz yaptık sizlerin geçmişinde bunlar var mı ya? Hızlı tren hattı tamamlandığında Bursa Eskişehir arası 1 saat olacak. Bursa\'ya yüksek hızlı tren garı yapacağız. Bursa\'ya 18 baraj, 15 gölet yaptık. İznik Barajı\'nın yapımına başladık. Uludağ ülkemizin en güzel milli parklarından biri. Uludağ\'ı 4 mevsim turizmin yapılacağı merkez haline getireceğiz\" dedi. Erdoğan, \"Kılıçdaroğlu çıkmış Malatya\'da \'7.4 büyüme, çiftçi kardeşim, esnaflar size bu yansıdı mı?\' diyor. Bay Kemal, senin ekonomi dersi alman gerek. Bu derslikler, bu yurtlar, bu yollar bunlar neyle yapılıyor? Büyüyen ülke yapabilir, büyümeyen ülke bunları yapabilir mi? Ama anlamaz. Öbürü ustasına çekmiş, çırak. Büyüyen Türkiye olmasa bu yapılır mıydı?\" diye konuştu. Erdoğan, \"Muhalefetin kötü bir huyu var. Bunlar istiyor ki emek vermeden iktidar olsunlar. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var. Bunun için biz bunlara yıkım ekibi diyoruz.Bu çolpa herifler milletimizin kazanımlarına göz dikmişler. Getir, göster makbuz ne oldu hepsi yalan. Yok böyle bir şey çünkü hayatın yalan\" ifadesini kullandı. \"Mega endüstri kuruyoruz. Bunu İnce anlamaz, Kılıçdaroğlu anlamaz\" diyen Erdoğan, \"Ama Bursa çok iyi anlar. Bursa da bu projenin içerisinde yer alıyor. Ne diyor \'gel bakalım buraya Muharrem\' ifadesini kullanıp bu kez Muharrem İnce\'ye ait bir video izletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnce\'ye ait videoyu izlettikten sonra, \"Evet doğru diyor. Bay Muharrem 24 Haziran\'da sen birinci olamazsan çekip gidecek misin? Bunlar aynı ya, aynı. Bunlar kayda giriyor bunlar arşivde. Türkiye bunların aslından ne gördü ki çakmasından onu görsün. Hık mık ediyor. Çık delikanlıca bırakırım de. Derdi cumhurbaşkanlığı değil, tek derdi CHP\'ye dönüp orada mevzi tutmak. Ortaya dağıta dağıta ortada CHP bırakmadılar. Dün sakın ha Afrin\'e girmeyin diyorlardı, bugün sakin ha Kandil\'e girmeyin diyorlar. Bunlar biliyor çocuklarımız gelişirse, okursa bunların geçmişini öğrenir. Bay Muharrem, istersen çorba da verirler. Kıraathane demek okuma evi demek. Öğren. Kıraathane demek okuma evi demek. Kıraat arapça okuma, hane ev. Şimdi bunu Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Derdimiz gençliğimizi buralara çekelim, 24 saat açık olsun. Aynen Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz gibi. Gelsin orada dersini çalışsın. Herhangi bir ücret de vermeyeceksin. Orada dersini çalışacaksın\" dedi. \"Muharrem’in de morali bozulacak ama Türkiye’ nin morali bozulacağına varsın onun bozulsun. Bu kişinin terörle mücadele eden kahramanlarımıza karşı herhalde bir husumeti var ki sürekli onlara saldırıyor\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:\"Geçen gün Afrin ve Kuzey Irak harekatlarının komutanı Metin Temel paşamızı apoletlerini sökmekle tehdit etmişti. Şimdi de askerimizin moraline kafayı takmış. Ben Malatya’daydım, mitingimizi yaptık. Akşam iftara gittik. Aynı masada oturuyoruz. Tabii Metin Temel Paşa protokolde. Çünkü 2. Ordu Komutanlığı orada, o da iftarda bizimle beraber ve konuşmamızı yapıyoruz, bu esnada öyle bir heyecan verici yer oldu ki o da alkışladı, salonun hepsi alkışladı. Şimdi bu alkış bay Muharrem’in moralini bozmuş. Bay Muharrem, yahu sen Afrin’e girme demedin mi? Peki bu ordu bu komutan Afrin’e girdi mi? Şu anda bunlar iç terörle mücadele ediyor mu? Yahu siz bugüne kadar terörle mücadeleye yönelik meydanlarda bir cümle kullandınız mı? Yahu siz zaten teröristlerle beraber yürüyorsunuz. Ankara’dan İstanbul’a terör örgütünün destekledikleriyle beraber yürümediniz mi, şimdi Allah aşkına bu CHP’ye terörle mücadelede biz güvenebilir miyiz? Bakın biz şu ana kadar sadece Afrin’de 4 bin 600’ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Devam ediyoruz, niye? Benim halkımın, benim milletimin huzuru için gereken neyse bunu yapacağız. Askerimiz Kandil’e ilerledikçe Muharrem’i efkar basıyor. Anlaşılan buna sadece Amerika’dan değil, Kandil’den de ‘bizi kurtar’ diye telefonlar geliyor. Cumhurbaşkanı adayı değil sanki telefon operatörü. Kılıçdaroğlu’nun Afrin’e girmeyin feryadlarını düşününce Muharrem İnce’nin efkarına şaşırmamak gerekiyor. Aslı neyse, çakması da o. Bu işler öyle mikrofonu eline alıp da, dinlemediği, dinlese de anlamadığı, anlasa da gönlüne sığdıramadığı işlerle güya kendince dalga geçmeye benzemez. Bu millet moralini sandıkta öyle bir bozar ki insan içine çıkmaya yüzün kalmaz. Milletimizden tek ricamız oylarınıza sahip çıkın, iradenize sahip çıkın, demokrasiye sahip çıkın, kimsenin ucuz ayak oyunlarıyla iradenizi yok saymasına fırsat tanımayın. Sakın öyle bayram tatiline gidip de dönmemezlik etmeyin. Tatilin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz.\"



GÖRÜNTÜ CANLI VERİLDİ

Haber:Berktuğ ÖNCÜ-Enver Fatih TIKIR- Gürkan DURAL/ BURSA (DHA)

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Bakan Gül: Hükümetin arkasında karanlık güçler yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hükümetin arkasında hiç bir kirli elin ve karalık gücün olmadığını söyledi.

Gaziantep\'te, Burç Mahallesi’nde Sosyal tesis açılış törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile davetliler katıldı. Hükümetin arkasında yurtdışında Türkçe manşetler yazan gazete patronların, kirli ellerin ve karanlık odaların olmadığını belirten Bakan Gül, hükümetin arkasında milletin desteği olduğunu anlattı. Karanlık güçlerin olmadığını ifade eden Bakan Gül, şöyle konuştu:“Hükümetin arkasında kim var. Yurtdışındaki kirli eller mi var. Türkçe manşetlerle çıkan gazete patronları mı var. Karanlık odalar mı var. Bu hükümetin arkasında hiç bir karanlık güç yoktur. Bizim arkamızda anamızın ak sütü gibi helal olan milletin desteği vardır. Bu milletten başka hiçbir gücümüz yoktur. Bu millet darbelerle başa çıktı. Seçilmiş hükümetin Başbakan’ı Menderes’i idam sehpasına götürürken o gün ahı vardı. 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı indirmek isteyen hain FETO’culara geçit vermeyen bu millet oldu. Şimdi 15 Temmuz direnişi devam ediyor. Sandık da Türkiye’nin geleceği için bir kader seçimidir. Huzurumuzu bozmayanlar geçit vermeyeceğiz. Terörle etkin mücadeleyi sürdüreceğiz. Ekonomik istikrarı biz sağladık, daha da iyisini birlikte yapacağız. Milletin huzurunu bozan terör örgütlerine karşı başarıyla operasyonlar yaptık. Türkiye dışında da Afrin’de bu operasyonları başarıyla sürdürdük. Biz bu milletin huzurunu güvenini sokakta bulmadık”Askere kimsenin dil uzatamayacağını ve buna milletin izin vermeyeceğini belirten Bakan Gül, \"Kahraman mücadeleyi yapan Mehmetçiğimizin komutanına birileri çıkıp laf söylüyor. Bir tek Mehmetçiğin, askerin mi morale ihtiyacı var? \'Benim de morale ihtiyacım var\' diyor. Orada terörle mücadele eden, göğüs göğse çarpışan askerin komutanın morali ile senin moralin bir mi? Onun morali bozulursa bozulsun benim ama moralim düzgün olsun diyen bir kişi bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Mehmetçiğin, vatandaşın morali elbette ki senden önemlidir. Askerimize dil uzatamazsın, sana asla izin vermez bu millet. 24 Haziran’da nasıl olur milletimiz karar verecek” diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan gül beraberindekilerle birlikte Burç Sosyal Tesisi’nin açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programa katılanlar

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Abdulhamit Gül\'ün konuşması

- Açılışın yapılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 245 MB

Haber:Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

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AK Parti\'li Eker\'den, İnce\'nin Diyarbakır mitingine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, CHP\'nin Cumhurbaşkan adayı Muharrem İnce\'nin Diyarbakır\'da düzenlediği mitinginde HDP\'nin bayraklarının yer almasına tepki göstererek, \"Geçmişte Hakkari gibi benzer yerlerde o şekilde miting yapmıştı. Bugünkü Diyarbakır mitingi de büyük ölçüde HDP desteğiyle gerçekleştirilmiş bir mitingdir. Bunu bütün Diyarbakırlılar biliyor, bütün Türkiye\'nin de bilmesinde yarar var\" dedi.

Diyarbakır 1\'inci sıra milletvekili adayı olan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Kulp ve Lice ilçelerini ziyaret etti. İlk ziyaretini Kulp ilçesine yapan Eker, AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti. İlçedeki muhtarlarla bir araya gelen Eker, muhtarlardan mahallerinde yaşadıkları sorunları dinledi. Kulp esnafını ziyaretinin ardından Lice ilçesine geçen Eker, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

\'TÜRKİYE\'DE BİR KÜRT SORUNU VARSA İMARI, UYGULAYICISI CHP\'NİN KENDİSİDİR\'

Cumhuriyet Halk Partisi\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin bugün Diyarbakır\'da düzenlediği miting ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Eker,\"CHP ile HDP arasında yakın bir dayanışma var. Geçmişte Hakkari gibi benzer yerlerde o şekilde miting yapmıştı. Bugünkü Diyarbakır mitingi de büyük ölçüde HDP desteğiyle gerçekleştirilmiş bir mitingdir. Bunu bütün Diyarbakırlılar biliyor, bütün Türkiye\'nin de bilmesinde yarar var. Biliyoruz ki, Diyarbakır\'ın arzu ettiği huzur ve barış ortamı, demokratikleşme ve sivilleşme Türkiye\'de AK Parti\'nin icraatları döneminde gelişip, ortaya çıkmıştır. Eğer Türkiye\'de bir Kürt sorunu varsa imarı, uygulayıcı CHP\'nin kendisidir. Bu manada CHP ile HDP\'nin yaklaşımı son derece manidardır. Buradaki ittifak, birleşme AK Parti ve onun lideri Cumhurbaşkanımıza karşı bir ittifaktır\" diye konuştu.

\'KANDİL HAREKATI BEKLENEN BİR HAREKATTI\'

Terör örgütü PKK\'nın kamplarının bulunduğu Kandil Dağı\'na yönelik hava harekatının başlamasıyla ilgili açıklamada bulunan Eker, harekattın beklenen bir harekat olduğunu söyledi. Eker, \"PKK, hiç bir şekilde Kürtleri temsil etmiyor. Kürtlerin ve Türklerin ortak sorunu haline gelmiş bir terör örgütüdür. Ortadoğu\'da terör örgütü PKK eylem ve faaliyetleriyle bir takım karanlık odaklara ciddi manada taşeronluk yapmaktadır. Türkiye\'de hem içeride hem sınırları dışında yapılan terör olaylarına yakın tarihte özellikle Zeytin Dalı Harekatıyla etkin bir mücadelede bulundu. Hem Kandil hem de Sincar bölgesinde PKK\'nın varlığı biliniyor. Kandil\'deki PKK unsurlarının, kamplarının etkisiz hale getirilmesi için öteden beri etkin bir mücadele yapılıyor. Başlatılan bu harekat, beklenen bir harekattı. İnşallah başarıyla sonuçlanır.\"

\'1993 YILINDA LİCE\'YE YAPILANLARI BİZ UNUTMADIK\'

Açıklamasının ardından Eker, AK Parti Lice İlçe Başkanlığı\'nın düzenlediği toplantıya katılarak, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerle ilgili konuştu. 1993 yılında yaşanan terör olayları nedeniyle Lice ilçesinin yakılmasıyla ilgili AK Parti\'nin sorumluları hakkında hesap sorduklarını ifade eden Eker, \"Terör örgütü PKK\'nın Lice\'nin kaderine bir kabus gibi çökmüş. 1993 yılında Lice\'ye yapılanları biz unutmadık. Lice\'de dumanlar yükselirken, zamanın hükümeti ortağı Deniz Baykal, bir astsubay tarafından Lice\'ye sokulmadı. O günlerin hesabını AK Parti olarak soruyoruz. Dava açıldı, onlar bugün yargılanıyor. Yani Lice\'yi yakanların hesabını bugün AK Parti soruyor. Biz barıştan ve kardeşlikten yana olduk. Biz kimsenin bu topraklarda kimseye zulüm göstermesine rıza göstermedik. 1993 yılında siyaset yapanlar farklı adlar altında bugün ortalıkta dolanıyor, sizlerden oy istiyorlar. AK Parti, Lice\'nin hakkına sahip çıktı. Kimse bizden daha fazla Kürt değildir. Onların hiçbiri bizden daha fazla Kürt değildir. Kürtleri sevmek, Kürtlere hizmet etmektir, Kürtleri yaşatmaktır. Kürtlerin dilini yaşatmaktır. Kürtleri sevmek budur. Bu seçim, Türkiye için önemlidir. Çünkü Türkiye\'nin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek için bir sistem değişikliği getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti\'ye destek verip, Türkiye\'nin sorunların daha kısa süre içerisinde çözmesini sağlamamız lazım.\"



Görüntü Dökümü:

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-Eker\'in ziyaretleri

-Eker\'in açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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Bandırma\'da, \"Kız kardeşimi neden kaçırıp bıraktın\" cinayeti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Emrullah Baran (23) geçen yıl kız kardeşini kaçırdığı için aralarında husumet bulunan Erhan Çalışkan’ı (32) kurşun yağmuruna tuttu. Çalışkan olay yerinde yaşamını yitirirken, katil zanlısı genç ise olaydan sonra babası ile birlikte kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi’nde bir kahvenin önünde bugün öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, Emrullah Baran yaklaşık 1 yıl önce kız kardeşini kaçırdığı sonra da ayrıldığı için aralarında husumet oluşan Erhan Çalışkan’ın oturduğunu öğrendiği kahvenin önüne geldi. İddiya göre Erhan Çalışkan’ı kahvenin dışına çağıran Baran, etraftakilerin korkulu bakışları arasında üzerindeki tabancayı çekerek Çalışkan’a 7 el ateş etti. Erhan Çalışkan’ın vücuduna 5 kurşun isabet etti. Olayın ardından 10 AKZ 25 plakalı beyaz bir araca babası Ş.Baran ile binerek kaçan Emrullah Baran polis tarafından aranıyor. Olayda ağır yaralanan Erhan Çalışkan ise çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kalp masajı ardından kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesi’nde tdoktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çalışkan\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:

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Ölen kişi yerde

Ambulans götürüyor

Yerde kan izleri

Savcı incelemesi

Hastanede önlem

57 mb, 54 sn

Haber:Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

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İzmir\'deki şiddetli rüzgar pazar tezgahlarını altüst etti

İzmir\'in Ödemiş ilçesinde aniden başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle pazarcıların tezgahları ve çadırları yıkılırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Ödemiş Pazarı\'nda meydana geldi. Aniden çıkan şiddetli rüzgar bayram için tezgah kuran pazarcıları vurdu. Şiddetli rüzgar nedeniyle çadırların ipleri koparken, pazarcıların tezgahları da savrularak yerle bir oldu. Çadır direklerinin yıkıldığı pazarda şans eseri yaralanan olmazken, vatandaşlar büyük korku yaşadı. Yaklaşık 10 dakika süren şiddetli rüzgarda devrilen direkler ve tezgahlar nedeniyle maddi hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uçan çadırlardan görüntü

- Yıkılan direklerden görüntü

- Kaçışan vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ, (İzmir), (DHA)



