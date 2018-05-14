DHA YURT BÜLTENİ - 16

Adana Adliyesi\'nin tarihi taş binasında korkutan duman



ADANA Adliyesi\'nin tarihi taş binasında elektrik panasonun aşırı ısınmasından kaynaklı çıkan duman, polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi. İtfaiye erlerinin tahliye ettiği duman, küçük çaplı maddi hasara neden oldu.

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi\'ndeki Adana Adiyesi tarihi taş binasında duman yükseldiğini fark eden yetkililer, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, tarihi taş binanın elektrik panosundan yükselen dumanlara müdahale etti. İtfaiye erlerinin, bina içindeki dumanları tahliye etmesinin ardından yapılan incelemede küçük çaplı zararın meydana geldiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tarihi taş binanın dış görüntüsü

- İtfaiye aracı ve kalabalıktan görüntü

- Binanın alt katından çıkan duman

- İtfaiye erlerinin müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00\'57\" - BOYUT: 58 MB

Haber-Kamera: Murat KİBRİTOĞLU / ADANA,(DHA)

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Konyaspor kümede kaldı, spiker canlı yayında ağladı

SÜPER Ligde düşme hattında olan Atiker Konyaspor, Beşiktaş\'ın bugün Osmanlıspor\'u 3-2 mağlup etmesiyle ligde kalmayı garantiledi. Konya\'da bölgesel yayın yapan Kontv\'nin spor haberlerini sunan spiker Mustafa Durmuş, canlı yayın sırasında maçtan gelen bilgilerle Beşiktaş\'ın yendiğini öğrenince mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper ligde mücadele eden Atiker Konyaspor, dün kendi sahasında Göztespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorla puanını 36\'ya yükseltmesine rağmen düşme riskinden kurtulamayan yeşil- beyazlı ekipte gözler düşme hattında bulunan Osmanlıspor\'un bugün sahasında oynayacağı Beşiktaş maçına çevrildi. Osmanlıspor- Beşiktaş maçının son dakikalarında kentte bölgesel yayın yapan Kontv\'de spor haberlerini sunan spiker Mustafa Durmuş, maçtan gelen bilgilerle maçın uzatma anlarını izleyecilerle paylaşırken duygulandı ve sesi titremeye başladı. Beşiktaş\'ın Osmanlıspor\'u 3-2 yendiğini öğrenmesi ve Konyaspor\'un da ligde kalmayı garantilemesi üzerine Mustafa Durmuş, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mustafa Durmuş\'un maçın son anları anlatması

- Durmuş\'un ağlaması

Haber: Mehmet IŞIK / KONYA,(DHA)

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Otomobilin çarpıp kaçtığı anne öldü, kızı yaralandı



KAHRAMANMARAŞ\'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Lütfiye Kanadıkırık (31) öldü, kızı Hatice Sinem Kanadıkırık (5) ağır yaralandı. Kimliği belirsiz sürücü ise otomobiliyle kaçtı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı\'nda meydana geldi. Eşi Hüsame Kanadıkırık ile yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık\'a sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Sürücü, otomobiliyle hızla olay yerinden kaçarken, yaralanan kadın ve kızı ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Lütfiye Kanadıkırık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Hatice Sinem Kanadıkırık ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Hüsame Kanadıkırık\'ın şans eseri yaralanmadığı kazayla ilgili olay yerinde inceleme yapan polis kaçan sürücünün kimliği belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri

- Olay yerinde inceleme yapan polisler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı



TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Marmara Ereğlisi ile Çorlu\'nun Seymen Mahallesi\'nde meydana geldi. Alper Emekçi\'nin kullandığı 59 B 4447plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdinç Öztürk yönetimindeki 34 NV 3565 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kaza yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gülşah Sezer\'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Erdinç Öztürk ile Alper Ekmekçi, Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan Erdinç Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Kaza nedeniyle Marmara Ereğlisi ile Çorlu ilçesi karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detaylar

-Trafik polisleri

-Jandarma ekipleri

-Ambulansın gidişi

-Cesedin çıkartılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN -Şafak TAŞOYAR / ARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)

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