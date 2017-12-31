T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kaymakamlık binası önünde el bombası bulundu   Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi Kaymakamlığı önünde pimi çekilmiş, bantla sarılı, el bombası bulundu

31 Aralık 2017 02:36

Kaymakamlık binası önünde el bombası bulundu
 
Diyarbakır\'ın merkez Bağlar İlçesi Kaymakamlığı önünde pimi çekilmiş, bantla sarılı, el bombası bulundu.
Merkez Bağlar İlçesi Sento Caddesi\'ndeki kaymakamlık binası önünde bugün akşam saatlerinde pimi çekilmiş, bantla sarılı el bombasını fark eden vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak, önlem aldı, bomba imha uzmanı istedi. Gelen bomba imha ekipleri, el bombası üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından el bombası şehir dışına çıkarılarak imha edildi. Cadde yeniden trafiğe açılırken, bölgedeki MOBESE kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, el bombasını bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA) 

=======================================

Öğrenci yurdunun bahçesine vaşak girdi/EK
DOĞAYA SALIVERİLDİ

Hafik Kaymakamı Ömer Sait Karakaş\'ın talimatı üzerine yurda gelen Veteriner Hekim Ömer Oğuz\'un yaptığı muayenenin ardından vaşak doğaya bırakıldı. Vaşağı inceleyerek sağlık durumunu kontrol eden Oğuz \"Hayvanda biraz ürkme var. Genel bir sağlık sorunu görünmüyor. Ebat olarka baktığımızda 2 yaşında gibi görünüyor. Yabani hayvan olduğu için insanlardan, ışıktan ürküyor. Birazdan doğaya bırakılacakö dedi. Hiçbir sağlık sorunu olmadığı anlaşılan \'Misafir\' İlçe Tarım Müdürlüğünden gelen kamyonete yüklendi. İlçe sınırları dışında Bayıraltı Köyü Yayla Tarla mevkiinde bulunan ormanlık alana götürüldü. Burada yetkililerin kafesin kapağını açmasıyla vaşak hızla uzaklaşarak karanlığa karıştı.

Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Vaşağın muayene edilmesi
-Doğaya salıverilmesi 

Haber-Kamera: SİVAS, (DHA)

=======================================

Tekirdağ\'da klimalı durak

Tekirdağ\'da Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı\'nda klimalı durakları hizmete aldı. Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, soğuk havalarda vatandaşların durakta beklerken üşümemeleri için çalıştıklarını ifade ederek, \"Sıcak ortamda otobüs beklemek onların en doğal hakkı\" dedi.

Tekirdağ\'ın Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı, soğuk havalarda vatandaşların duraklarda beklerken üşümemeleri için \'klimalı durak\' hizmetini devreye soktu. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı\'ndaki otobüs durağı kapatılarak klimalı hale getirildi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat vatandaşların sıcak ortamda otobüs beklemelerinin en doğal hakları olduğunu belirterek, \"Biz bu durağı Cumhuriyet Meydanı\'na numune olarak koyduk. Biliyorsunuz ki ulaşımla alakalı hizmetleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Biz taksi durakları ve otobüs durakları ile alakalı olması gerekeni ortaya koyduk. Vatandaşlarımızın özellikle kış aylarında sıcak bir ortamda otobüs beklemesi en doğal hakları\" dedi. Hizmete alınan durakta klima olduğunu fark edenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Otobüs beklerken duraklarda çok üşüdüklerini ifade eden yolcular, belediyenin hizmetini diğer duraklara da taşımasını istedi.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Duraktan görüntü
-İçinde bekleyenler
-Otobüsün gelişi ve yolcuların binmesi
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KaymakamlıkBağlarKaymakamlığıMerkez BağlarSento CaddesiGelenCaddeMOBESEHaber DİYARBAKIR DHA  ======================================= ÖğrenciSALIVERİLDİ Hafik KaymakamıSait KarakaşVeteriner HekimOğuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24