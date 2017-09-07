DHA YURT BÜLTENİ - 16

Muğla\'da orman yangını (4)

VALİ CİVELEK, \"HER TÜRLÜ YARDIM YAPILACAK\"

Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile orman yangının vurduğu merkez ilçe Menteşe\'nin kırsal Zeytinliköy Mahallesi\'nde incelemelerde bulunup, köylülelere \'Geçmiş olsun\' dileğinde bulundu. Vali Civelek, yangın hakkında Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız\'dan bilgi aldı. Büyük bir afet atlatıldığını belirten Vali Civelek, \"Ekiplerimiz, büyük bir hızla alevlere müdahalede bulunup, mücadele etti. En büyük şansımız can kaybı olmaması. Vatandaşlarımız, bu geceyi komşularında ve akrabalarında geçirecekler. Yarın, konteynerlerimizi, battaniye ve yataklarımızı getirerek her türlü yardımı yapacağız. Şu anda yangın kısmen kontrol altında ve tahminen \'150 hektarlık ormanlık alan zarar gördü\' diyebiliriz. Yarından itibaren ise hasar tespit çalışmalarına başlayacağız geçmiş olsun diyorum\" dedi.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale sonlandırılırken, alevlere karadan müdahale ise aralıksız sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile yanan alanlarda inceleme yapması

-Vali Civelek\'in açıklamaları

Haber-Kamera: Yaşar ANTER - Hülya ELTEŞ / MUĞLA,(DHA)

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Bodrum\'da 1 hektarlık ormanlık alanı küle çevirdi



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında, 1 hektar genç ormanlık alan küle döndü.

Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Pınarlıbelen Mahallesi İnişdibi Mevkii\'ndeki genç orman alanında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere 3 söndürme helikopteri, 32 orman işçisi ve 1 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Şiddetli rüzgara rağmen yangın 2 saatte güçlükle söndürülürken, 1 hektarlık alan zarar gördü. Orman kenarına dikilmiş olan selvi fidanlarının zor yanması nedeniyle yangının fazla büyümeden kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alevlerden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),(DHA)

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Dama atılan izmarit yangın çıkardı

ŞANLIURFA\'da kimliği saptanmayan kişi tarafından dama atılan sigara izmariti yangına neden oldu.

Olay, öğleden sonra Direkli Mahallesi\'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi iddiaya göre, damda içtiği sigaranın izmaritini bitişik dama attı. İzmaritin tutuşturduğu damdaki kağıt ve tahtalar alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip, kısa sürede söndürdü. Kısa süreyi paniğe yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmesi

- Yükselen dumanlar

- Mahalle sakinleri olay yerinde toplanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - ŞANLIURFA,(DHA)

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Halk otobüsü TIR\'a çarptı: 6 yaralı

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde özel halk otobüsünün önünde ilerleyen TIR\'a arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Gebze Anibal kavşağında meydana geldi. Gebze ile İzmit arasında yolcu taşıyan Mehmet Sol idaresindeki 41 J 6014 plakalı özel halk otobüsü önünde ilerlemekte olan Muhammet Göçmen idaresindeki 34 TL 2485 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Halk otobüsünde bulunan yolcular çarpmanın etkisiyle aracın içerisinde sağa sola savruldu. Yaralanan yolcular kendilerini otobüsten dışarı attı. Vatandaşlar yaralanan kişileri kaldırımda sandalyelere oturttu. 112 Acil ekipleri yaralanan 6 kişiye olay yerinde müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Araçlardan görüntü

Kaldırımda sandalyelere oturan yaralılara müdahale edilmesi

Yaralıların ambulansa taşınması

Haber-Kamera: Mesut IŞIK-Büşra KAYA / GEBZE(Kocaeli),(DHA)



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