DHA YURT BÜLTENİ - 15

Şanlıurfa\'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat

ŞANLIURFA 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar, Suriye sınırındaki askeri birliklere sevk edildi.

Öğleden sonra konvoy halinde Tugay Komutanlığından çıkan çoğunluğu lojistik malzeme olan, personel taşıyan araçların da içerisinde olduğu konvoy, Suriye sınırındaki Hatay ve Kilis\'e doğru hareket etti. Yaklaşık 50 araçtan oluşan konvoyun geçişi sırasında güzergah üzerinde zırhlı araçlarla önlem alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Askeri konvoyların geçişi

- Uzun konvoy oluşturan askeri araçlar

- Konvoya eşlik eden zırhlı araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Kestanepazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin temeli atıldı

İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, Kestanepazarı Vakfı tarafından yaptırılan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin temeli atıldı.

Osmangazi semtinde Kestanepazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin temeli atma töreni için Vali Erol Ayyıldız\'ın yanı sıra Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile çok sayıda vakıf yöneticisi da hazır bulundu. Törenin açılışı konuşmasını yapan vakıf yöneticilerinden Cüneyt Ayhan, \"Köklü kurumlardan Kestanepazarı yeni bir kale inşa etmek içini harekete geçti. Öğrencilerimiz kale gibi iman ve atalarımızın sevgisiyle yetişecek. İnsanlığın kurtulması da bu tür eğitim kurumlarının yapılmasıyla mülkündür\" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise \"İyi bir gelecek için toplandık. Vakıflar önemli eğitim kurumları yarattı, Kestanepazarı bunun en önemli yerinde duruyor. Güzel bir nesil yetiştirilmesine vesile olsun\" dedi.

Vali Erol Ayyıldız da güzel bir eser yaratılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Kuran\'ı Kerim okundu, dua edildi, sonrasında okulun temeli atıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Konuşmalardan görüntü

- Temel atma töreninden görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)

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Malkara Devlet Hastanesi\'nde yangın tatbikatı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesi Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Malkara Devlet Hastanesi\'nde olası bir yangın durumunda nasıl tahliye edileceği konusunda eksiklikleri görmek ve gerekli müdahalelere hazır olmak amacıyla tatbikat yapıldı. Senaryoya göre elektrik kontağından çıkan yangın için itfaiye ekiplerine haber verildi. Hastalardan habersiz yapılan tatbikatta hastalar sedyelerle tahliye edilirken, sağlık ekipleri de yaralıları ambulanslarla başka hastanelere taşıdı. Tatbikat sırasında hastaneye gelen hastalar neler olduğunu anlamaya çalışırken tatbikat sırasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Malkara Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Onur Durgun, personele her zaman dikkatli olunması hususunda uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulans, itfaiye ve polis araçlarının gelişi

-itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-İtfaiye ve sağlık ekiplerince hastaların tahliyesi

-Şaşkınlık içerinde olan gerçek hastalar

-Personelin bir alana toplanması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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Ankara\'da Keresteciler Sitesi\'nde yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramankazan\'ın Saray Mahallesi\'ndeki Keresteciler Sanayi Sitesi\'nde bulunan kimyasal atık depolama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun duman ve kimyasal atıktan çıkan koku nedeniyle zor anlar yaşarken bir itfaiye çalışanı asit kokusundan etkilenerek tedavi altına alındı.

AFAD EKİPLERİ İNCELEME DE BULUNDU

Bu arada olay yerine gelen özel kıyafetli AFAD ekipleri de tesis içerisine girerek asit ölçümünde bulundu. Halen dumanların yükseldiği tesiste itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fabrika sahibi Coşkun Cihangir, yangını ilk önce fabrika bekçisinin görerek müdahalede bulunduğunu söyledi. Yangının elektrik kontağından çıktığını öne süren Cihangir, \"Alev bir anda yayılmış. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Burada geri dönüşüm kimyasal toplama yeri. Fabrika külliyen yandı\" dedi.

1 fabrika işçisinin yaralandığı olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-AFAD\'ın incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU-Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)

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Besni’de kafede korkutan yangın

ADIYAMAN’ın Besni ilçesi’nde bir kafenin mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Besni Erdemoğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir kafenin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kafe çalışanları olayı itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kafenin mutfak bölümünde meydana gelen yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken mutfak bölümünde hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan bölge

- Yangın söndürme çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer KOC / KAHRAMANMARAS-DHA)

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Kereste fabrikasının bacası tutuştu

KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki kereste fabrikasının bacasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın öğleden sonra, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Kocaeli Kereste Fabrikasında meydana geldi. İçi talaş dolu silonun bacasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören fabrika çalışanları hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile merdivenli itfaiye aracı sevk edildi. Silo bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fabrika içerisinde itfaiye ekipleri

-Silonun bacasından su sıkan itfaiye ekibi

-Fabrikadan detaylar

HABER-Ergün AYAZ-KAMERA-Dinçer AKBİR / KARTEPE(Kocaeli), (DHA) -

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Kaza kurbanı 4 gurbetçi memleketleri Uşak\'ta toprağa verildi

ALMANYA\'dan tatil için memleketleri Uşak\'a gelirken, içinde bulundukları minibüsün Bulgaristan\'da bir kamyona çarpmasıyla yaşamını yitiren aynı aileden 1\'i çocuk 4 kişi, gözyaşları içinde Banaz ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Almanya\'nın Osnabrück şehrinde yaşayan ve Türkiye\'ye gelmek için yola çıkan Cemal Karacan\'ın yönetimindeki OS C 3995 plakalı minibüs, geçen 1 Temuz\'da Bulgaristan\'da bir kamyona arkadan çarptı. Kazada, minibüste bulunan 50 yaşındaki Ayşe Gümüş, kızları 30 yaşındaki Hatice Gümüş ile 24 yaşındaki Maide Gümüş ve 3 yaşındaki torunu Berat Karacan yaşamını yitirdi. Minibüsü kullanan Cemal Karacan, eşi Rukiye Karacan ve kızları Belinay Karacan ise yaralandı. Yaralılar Bulgaristan\'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazanın Almanya\'da yaşayayan gurbetçi ailenin memleketleri Uşak\'ın Banaz ilçesine tatile gelirken meydana geldiği belirlendi.

CENAZE UÇAKLA GETİRİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Ayşe Gümüş, Hatice Gümüş, Maide Gümüş ve küçük Berat Karacan\'ın cenazeleri Bulgaristan\'dan bugün sabaha karşı uçakla memleketleri Uşak\'a getirildi. Yaşamlarını yitiren 4 kişi için Banaz ilçesindeki Dilek Camisi\'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Minik Berat\'ın tabutunun baş kısmına bırakılan şapkası, görenlerin yüreklerini dağladı. Kılınan namazın ardından cenazeler Kızılcaören Köyü Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaralanan 3 kişinin tedavilerinin ise Bulgaristan\'daki hastanelerde sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Yakınlarının cenaze başında ağlaması

-Cenazelerin araca taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / BANAZ (Uşak), (DHA)

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Kırıkkale’de 3 eski sabıkalı otomobil ve büfe soygunundan tutuklandı

KIRIKKALE’de bir tekel büfesi ve 2 otomobil hırsızlığı olayına karışan 3 eski sabıkalı polisin operasyonu ile yakalanmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hüseyin Kahya Mahallesindeki dün akşam saatlerinde bir tekel büfesine giren Ç.G., İ.Ç. ve K.Y. çeşitli markalarda sigara ve alkollü içkiyi aldıktan sonra 2 otomobile de düz kontak yaparak Ankara\'ya yönüne doğru kaçmaya başladı. Kırıkkale Üniversitesi önünde uygulama yapan polislerin dur ihtarına uymayan şüphelileri takip eden polis uzun süren kovalamaca sonucu Kalecik ilçesi kavşağında yakalandılar. Olay yerine çağırılan asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınan Ç.G., İ.Ç. ve K.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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_Büfe hırsızlığı yaparken güvenlik kamerası görüntüleri

_Zanlıların mahkemeye polis ekiplerince götürülmesi

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-

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