DHA YURT BÜLTENİ - 15

Akşener: \'TİKA\'yı kapatacağım\' demedim /EK

\'ÜZERİNE İNSAN DİKİLSE, İNSAN OLACAK TOPRAK\'

İYİ Parti Genel Başkanı ve Meral Akşener, Kahramanmaraş\'ın Elbistan ilçesindeki mitingin ardından karayoluyla Adıyaman\' geçti. Sakarya Caddesi\'nde düzenlenen mitingde konuşan Akşener, seçim vaatlerini anlatıp destek istedi. Adıyaman\'a 4\'üncü kez geldiğini söyleyen Akşener, \"Toprak aynı toprak, aynıdüz tabak gibi bir toprak. Üzerine insan dikilse, insan olacak bir toprak. Yılda 2 ürün alınması mümkün bir toprak ama sulama yok. Peki Atatürk Barajı, rahmetli Özal devrinde yapıldı. Siz şimdi Atatürk Barajı\'na, Kahta\'dan ve Samsat\'tan 83 köyü terk ettiniz mi? Terk ettiniz. Samsat ilçesini terk ettiniz mi? Terk ettiniz. Peki Adıyaman bu fedakarlığının karşısında bir şey aldı mı? Peki tarlalarınız toprağınız sulanıyor mu? Biz Adıyaman\'ın sulama işlemini, topraklarının sulanmasını en kısa sürede sağlayacağız inşallah ve çiftçimiz tarlasıyla barışacak. Nemrut\'a doğan güneş bambaşkadır ya, inşallah 24 Haziran\'da Türkiye\'ye güneş doğacak. Elektriği sizin topraklarınız üzerinden oluşan bir baraj\" dedi.

\'81 İLDEN İNSANLARIMIZLA HALEP\'TE İFTAR AÇACAĞIZ\'

Atatürk Barajı\'nda elektrik üretildiğini hatırlatan Akşener, bölge insanına bu konuda pozitif ayrım yapacaklarını belirterek, \"Elektriği sizin topraklarınız üzerinden üretiyorsak eğer biz, o zaman Adıyamanlı çiftçiye elektrik konusunda ayrımcılık uygulamak zorundayız. Bu toprakların elbette böyle bir hakkı var\" diye konuştu. Hükümetin dış politikasını eleştiren Akşener, \"Suriye\'nin içine elini soktu bizimki, tam 4 milyon insan Türkiye\'ye geldi. 150 milyar Türk Lirası para harcandı. Ben Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez, Suriye politikasında değişikliğe gideceğim. Suriye\'de istikrarı sağlayacağız. 4 milyon kardeşimizi memleketlerine göndereceğiz ve Sayın Erdoğan, Şam Camisi\'nde namaz kılamadı ama biz birlikte 81 ilden insanlarımızla birlikte inşallah seneye Ramazan\'da, Halep\'te, memleketlerine dönmüş mülteci kardeşlerimizle iftar açacağız\" dedi.

\'KARDEŞİM VER TALİMATI, GEREĞİNİ YAP\'

TİKA\'yı kapatmakla ilgili herhangi sözü olmadığını yineleyen Akşener, şöyle konuştu: \"İcranın başı, bir, yalan söylüyor, iki, iftira atıyor. Bana milletimin dışında bana talimat verecek kişi anasından doğmadı. Ben Binali Yıldırım\'a diyorum şimdi bakanlıklar, yargı, MİT emrinde. Kardeşim ver talimatı, gereğini yap. Böyle bir ciddiyetsiz Başbakanlık olur mu? Bu iftirayı ispatlamıyorsan bugüne kadar bana \'FETÖCÜ, FETÖCÜ\' dediler, hepsine söylediğim bir söz oldu; ispatlamayan namussuzdur, şerefsizdir. Neyse sektirdik iftirayı sektirdik yalanı ama Türkiye Cumhuriyeti\'nin Başbakanı\'na yakışmıyor kardeşim. FETÖ her yeri ele geçirirken bostan korkuluğuymuş hepsi bunların. Bunun üzerine TİKA\'yı araştırdık. TİKA, yıllık 8 milyar dolar para harcıyor. 6 buçuk milyar doları sizin cebinizden ve yaptığı işleri yapmışlar Kamboçya\'ya okul, Mogadişu\'ya 25 kilometre otoban yapılmış. Toplam 8 milyar dolar yıllık harcaması var. Buna da bakacağız tabiki. Kimin yandaşı kazanmış. Sonuç olarak her yıl 50 milyar dolarlık fabrika kuracağım bu ülkede. 453 milyar dolar borç aldılar 16 yılda. 70 milyar dolarlık fabrika sattılar ve arkasından 2 trilyon dolar 16 yılda sizin cebinizden çıkan vergi topladılar. Hesaplayın 2 buçuk trilyon dolar. Adıyaman\'a bu 2 buçuk trilyon dolardan bir şey geldi mi, fabrika kuruldu mu, gençlerin iş bulacağı alanlar ortaya çıktı mı? Peki kardeşim bu 2 buçuk trilyon dolarla sen ne yaptın? Ben bunun peşinden gideceğim. Çünkü bu ülkede sadece yandaş zengin edildi. Bu ülkede inşaatı öne koydular; köprü yapıldı, müşteri garantili. İnsan bir ihale birimi haline getirildi. Hastane yapıldı, hastaya müşteri muamelesi, günahtır. \'Bunları gözden geçireceğim\' dediğim için herkes bana çemkiriyor. Vız gelir, tırıs gider.\"

\'GÜNEŞ DOĞACAK AMPUL GİDECEK\'

Meral Akşener, konuşması sırasında korumasından \'Benim nüfus cüzdanım sen de mi?\' diye sorup aldığı kimliğini göstererek, şöyle devam etti:\"Güneş doğacak, ampul gidecek. 81 milyonun elinde bulunan nüfus kağıdı, Türkiye\'nin ağasıdır, paşasıdır, reisidir ve 81 milyonun bu ülkedeki tapu kaydıdır. Bir ülkenin, bir devletin devlet olabilmesi için 3 kağıt söz konusudur. Biri nüfus kağıdı, ikincisi parası, üçüncüsü de yaşlılar bilir tapu kağıdıdır. Tapunun Türkiye\'ye ait kısmını deldirmeyiz, vatandaşın tapusuna da el sürdürmeyiz. Paramızın kıymeti kalmadı.\" Meral Akşener\'e bir partili tarafından yazma hediye edildi. Akşener, \"Ben şimdi bunu usulüne uygun bağlayayım\" diyerek örtündüktün sonra 2 çocuğun biriktirdiği paranın bulunduğu kendisine hediye ettiği kumbarayı gösterip, \"Bunu benim hesabıma yatıracağım. Çok teşekkür ediyorum. Allah\'a emanet olun\" diyerek konuşmasını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sakara Caddesi

- Partililerin şarkılara eşlik etmesi

- Meral Akşener\'in konuşması

- Partililerin bayrak sallaması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)

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Bozdağ: Bir kara propaganda yürüyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"Şimdi Cumhurbaşkanlığında ayrı bir oy, parlamento üyeliğinde ayrı bir oy türküsü çağıranlar bilesiniz ki güçlü bir Türkiye istemeyenlerdir. Çünkü onlar şunu görüyorlar. Seçimde ilk turda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın kazanacağını gördükleri için \'hiç olmazsa onun Cumhurbaşkanlığını engelleyemiyoruz ama parlamentoda salt çoğunluğu elde etmesini engel olabiliriz\' Bu hesaplar bir kara propagandadır yürüyor\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara\'dan karayolu ile Kırıkkale\'ye geldi. Bozdağ, kentte ilk olarak partisinin İl Başkanlığını ziyaret edip açıklamalarda bulundu. Bozdağ, 24 Haziran da gerçekleşecek olan seçimlerin önemine değinerek, \"Bizim siyasi tarihi bakımızdan tarihi öneme sahip bir milattır, bir dönüm noktasıdır\" dedi.

\'BEYLER SİSTEM DEĞİŞTİ, GERİYE GİDİŞİN İMKANI YOK\'

Konuşmasında muhalefeti eleştiren Bozdağ, \"Tabi muhalefet partilileri sistem değiştiği halde sistem değişmemiş gibi politikalar üretmeye devam ediyor. Yani deve kuşu gibi kafalarını kuma gömüyorlar ama bütün vücut ortada. Ayın 24\'ünde seçilecek Cumhurbaşkanı Türkiye\'yi parlamenter sistemi ilkelerine göre değil, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ilkelerine göre yönetecek. Ama bunlar hiç bir şey değişmemiş gibi devam ediyorlar. \'Biz gelince sistemi değiştireceğiz, eskiye döneceğiz\' diyorlar. Ben buradan Kırıkkale\'den sesleniyorum, beyler sistem değişti artık geriye gidişin imkanı yoktur. Türkiye\'nin eski haline dönmesini Türk halkından kimse beklememelidir. Bizim karşımızdaki ittifak geriye dönüşü vaat ediyor, eski Türkiye\'yi vaat ediyor, krizleri, kaosları, koalisyonlar vaat ediyor ve Türkiye\'nin yürüyüşünü durdurmak istiyor. AK Parti ve Cumhur ittifakı ise biz Türkiye\'yi geleceğe, ileriye vaat ediyoruz\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayları ile muhalefetin seçim vaatlerini eleştiren Bozdağ, \"Sizde takip ediyorsunuz, bizde takip diyoruz. Biz 16 yılda yaptıklarımızı teminat göstererek yetki verildiğinde önümüzde ki 5 yılda neler yapacağımızı anlattık. Ama bunlar ne yapıyor. Bunların millete bir vaadi yok. Takip ettiniz. CHP diyor ki, \'ben gelirsem yerli otomobil duracak, kanal İstanbul duracak\' Şimdi bilge adam diye geçinen diyor ki, \'ben geldiğim zaman yüksek hızlı tren göçü hızlandırıyor bu yatırım değil\'. Ömürü \'şehir hastaneleri israftır\' diyor. Ben söylüyorum şehir hastaneleri israf mı değerli kardeşim. Bizim yaptığımız devasa projeler ne varsa bunlar durdurmak istiyor\" şeklinde konuştu.

\'MAZOT\' TEPKİSİ

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye \'mazot\' üzerinden tepki gösteren Bozdağ, şöyle konuştu: \"Biz diyoruz ki \'çiftçimizin kullandığı mazotun yarısı sizden yarısı bizden\' Uygulamayı başlatmışız 1 Ocak 2018\'den itibaren. Bunun anlamı şu. Biz çiftçimizin tükettiği mazotun yarısının bedelini mazot desteği olarak ertesi sene ödeme kararı aldık bunu uygulamaya koyduk. Biz açıkladık. Şimdi Sayın İnce çıktı, \'bunlar milleti aldatıyor\' dedi, gitti pompaya bir mazot aldı sonra ödeme yaptı, \'işte pompa fiyatı bu\' dedi. Çarpıtıyor. Neden çünkü biz \'pompada indirim yaptık\' demedik. Biz destek olarak tüketilen mazotun yarısını karşılayacağız dedik. Ama o gitti milleti aldatmak için bunu yaptı. Türkiye\'nin Cumhurbaşkanlığına talip olan biri yapılan desteğin ne anlama geldiğini bilmiyorsa yanında bir danışmanı ona sorar,ona göre karar verir. Milletin gözünün içine baka baka hem yalan söyleyip hem çarpıtma yaparsa böyle biri Türkiye\'nin Cumhurbaşkanlığına layık olabilir mi?\"

\'BİR KARA PROPAGANDA YÜRÜYOR\"

Konuşmasında, \"Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye\" diyen Bozdağ, \"Eğer güçlü Türkiye istiyorsak güçlü bir hükümetimizin olması, güçlü hükümette güçlü meclisle beraber olması şarttır. Eğer meclis güçlü hükümet güçlü olmazsa Türkiye\'de güçlü olamaz. Şimdi Cumhurbaşkanlığında ayrı bir oy, parlamento üyeliğinde ayrı bir oy türküsü çağıranlar bilesiniz ki güçlü bir Türkiye istemeyenlerdir. Çünkü onlar şunu görüyorlar. Seçimde ilk turda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın kazanacağını gördükleri için \'hiç olmazsa onun Cumhurbaşkanlığını engelleyemiyoruz ama parlamentoda salt çoğunluğu elde etmesini engel olabiliriz\' Bu hesapla bir kara propagandadır yürüyor. Onun için diyorum ki, biri gelip size derse ki, \'Bak ben de Tayyip Erdoğan sevdalısıyım ona vereceğim ama parlamentoda başka yere gideceğim\' diyorsa bilin ki o Tayyip Erdoğan\'a bugüne kadar zerre bir sevgi saygı beslememiştir, oyda vermemiştir\" Bozdağ ayrıca, HDP\'nin Millet ittifakının dışında gibi gözüktüğünü ancak hepsinin müttefik olduğunu öne sürdü.

Görüntü dökümü:

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-Bozdağ\'ın konuşması

-Salondan görüntüler

Haber: Mustafa TURAPOĞLU-Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,(DHA)

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Perinçek\'ten Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli\'ye cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı seçildiğinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli\'ye yardımcılık teklinde bulunacağını söyledi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği\'nin (ANSİAD) Akra Otel\'de düzenlediği toplantının konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek oldu. Türkiye\'nin borç batağında olduğunu savunan Perinçek, borç batağında çırpınmasından bir çözüm çıkmadığını söyledi. Atatürk gibi düşünmek zorunda oldukları bir dönemden geçildiğini kaydeden Doğu Perinçek, devrimle çıkış yapılabilecek noktaya gelindiği belirtti. 2014 yılında Silivri duvarını yıkarak yeni bir devrimin başlangıcını yaptıklarını savunan Doğu Perinçek, önderliğindeki Vatan Partisi\'nin bunu başlattığını aktardı.

HDP\'YE ÇOK SERT ELEŞTİRİ

HDP\'ye sert eleştirilerde bulunan Perinçek, \"HDP meclise, hükümete sokulduğunda Türkiye\'nin önünde bir barış yok. Demirtaş\'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yaparak bir çözüm yoktur. Anadilde eğitim diye Kürtçeyi getirerek, öyle bir çözüm yok. Hukuk okutamazsınız Kürtçe. Bunlar yalandır. Türk ordusu Afrin\'e girdiği zaman HDP\'nin oyları 2 puan düşmüştü. HDP, siyasette yıldız şimdi. Ülkenin gözüne kül atılıyor. PKK, HDP, ABD ve İsrail ile bir çözüm yok\" diye konuştu.

BİRLİKTE YÖNETME TEKLİFİ

HDP\'nin PKK\'nın bir parçası olduğunu savunan Perinçek, HDP\'nin kapatılması gerektiğini vurguladı. Katılımcılardan yetki isteyerek Türkiye\'yi birlikte yönetme teklifinde bulunan Doğu Perinçek, \"Vatan Partisi zorlukları yenmenin ustasıdır. Sizden yetki istiyorum. Türkiye\'yi yönetirim. Vatan Partisi\'ni keşfedeceksiniz ama bugün ya da yarın\" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK KONUSU

Bedelli askerlik konusunda da görüşlerini açıklayan Perinçek, şöyle dedi: \"Bedelli askerden Mehmetçik olmaz. Mehmetçik temel kavramlardan birisidir. Mehmetçik ile oynamak çok yanlış, Mehmetçik demokrasinin güvencesi için önemlidir. Bütçe açığı kapatılabilir ama vatan açığı kapatılamaz. Bedelli askerliğe hayır, herkes Mehmetçik olacak. Herkes Mehmetçik olarak adam olmayı öğrenmiştir. Bedelli askerlik kültürel ve ideolojik bir tahribattır.\"

MUHARREM İNCE\'YE; DÜĞMELERİ BİLE SÖKEMEZSİN

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, Malatya\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sözlerini alkışlayan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'e yönelik \'Apoletlerini sökeceğim\' sözlerini eleştiren Perinçek, şöyle devam etti: \"Kimin apoletleri sökeceksin, düğmeyi bile sökemezsin. Cumhurbaşkanı yetkileri arasında bir subayın rütbesini alma yetkisi bile yoktur. Türk ordusuna karşı bir hınç, kin kusma var. Bunu eskiden Tayyip Erdoğan yapardı ama bu kadar küstah değillerdi. CHP\'nin eskiden en önemli özellikleri arasında ordu ve bürokrasi vardı. Devlet adamı apolet sökmez, bu devlet adamı olmayacağım anlamına gelen sözlerdir.\"

3 LİDERE YARDIMCILIK TEKLİFİ

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli\'ye yardımcılık teklinde bulunacağını söyledi. Perinçek, \"Ben parti genel başkanlarını saydım. O siyasi parti tabanlarını parti yönetiminde söz sahibi olması gerekiyor. Türkiye\'nin önünde geniş tabanlı hükümetler zorunlu. Ben onları yönetecek kabiliyetimi biliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan detay

- Doğu Perinçek konuşma

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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Kamyonet motosiklete çarptı: 2 genç öldü

Zonguldak\'ta, kamyonetin çarptığı motosikletteki Emre Çiller(18) ve Kerem Keloğlu(17) hayatını kaybetti.

Kaza, saat17.30 sıralarında Zonguldak-Kozlu Karayolu\'nda meydana geldi. Sadi Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, 67 DT 430 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Emre Çiller ve Kerem Keloğlu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Çiller\'i Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne , Kerem Keloğlu\'nu ise Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırdı. Çiller ve Keloğlu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Gençlerin ölüm haberini alan yakınları hastanede gözyaşlarını tutamadı. Kamyonet sürücüsü Sadi Y., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden detaylar

-Hastaneden detaylar

-Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

Süre: (2:02) Boyut: 228 MB

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

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Camiye yıldırım düştü, trafosu patladı

Denizli\'nin Merkezefendi ilçesindeki Ertuğrul Gazi Camii\'nin minaresine, yıldırım düştü. Caminin bodrum katındaki elektrik panosunda patlamayla birlikte yangın çıkarken, itfaiye söndürdü.

Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi 429/1 Sokak\'taki Ertuğrul Gazi Camii\'nin minaresine, gök gürültü sağanak yağmur sırasında, bugün saat 17.00\'de, yıldırım isabet etti. Minarede bulunan paratoner, yüksek voltajlı elektriği toprağa iletti. Bu sırada caminin bodrum katındaki elektrik panosunda patlamayla birlikte yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürüp, caminin bodrum bölümüne dolan dumanda tahliye edildi. Yıldırım düşmesi sonucu camide elektrik hatları da zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Camiden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Elektrik trafosundan görüntü

- Dumanın tahliye edilmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)