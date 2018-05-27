DHA YURT BÜLTENİ - 15

ALEVLERİN ARASINDAN KIZINI KURTARDI, OĞLUNU KURTARAMADI

UŞAK\'ta bir apartmanda çıkan yangında, 34 yaşındaki iki çocuk annesi Gülcan Çolak, 5 yaşındaki kızını yangından kurtarırken, 3 yaşındaki oğlunu ise alevlerin arasından kurtaramadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra küçük çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Ünalan Mahallesi Barboros Caddesi\'ndeki apartmanın birinci katında çıktı. 2 çocuk annesi Gülcan Çolak, uyuduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangını fark etti. Çolak, ilk olarak kızı İremsu Çolak\'ı kucağına alarak dışarı çıkardı. Sırtı ile elleri yanan anne Çolak, alevlerin evi sarması nedeniyle 3 yaşındaki oğlu Nurullah Çolak\'ı kurtaramadı. Evden dumanlar çıktığını fark eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra evde yaptığı incelemede küçük Nurullah\'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Minik Nurullah\'ın cesedi otopsi için Uşak Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırılırken, aynı hastanede tedaviye alınan anne Gülcan Çolak\'ın ise ilk ifadesinde, oğlu Nurullah\'ın genelde çakmakla oynadığını, uyurken yangını fark edip kızını kucaklayıp dışarı çıktığını, küçük oğlunu ise alamadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri apartmandan görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

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İFTAR YOLUNDA KAZA: 7 YARALI

KARABÜK\'te, otomobil refüjü aşarak kamyonet ile başka bir otomobile çarptı. Yakınlarına iftara giden otomobildeki çift ile birlikte 7 kişi yaralandı. Kaza anı ise mobese ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı\'nda meydana geldi. Karabük yönüne giden Gazi O. (40) yönetimindeki 78 SK 944 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçip Ömer Yıldız (40) yönetimindeki 78 AR 766 plakalı kamyonete sonra da Enes Akçaalan (24) yönetimindeki 34 UYE 06 plakalı otomobile çarptı. Kazada Gazi O., yanında bulunan Elif O. (31) ile kamyonette bulunan sürücü Ömer Yıldız, Songül Yıldız (37), Yusuf Yıldız (16), Yakup Talha Yıldız (10) ve Ömer Kayra Yıldız (5) yaralandı. Özel bir hastane ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Gazi O. ile eşi Elif O\'nun bir yakınlarına iftara gittikleri belirtildi. Kaza anı ise Mobese ve güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin refüjü aşarak araçlara çarpması kameralara yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı (güvenlik kamerası)

-Kaza yapan araçlar

Haber-Kamera-Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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KAZA YERİNDEN \'ARACI PARK ETME\' BAHANESİYLE KAÇTI



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde çarptığı motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü, iddiaya göre \'aracı park edip geleceğim\' diyerek olay yerinden kaçtı.

Kaza saat 21.00 sıralarında, Bağlık Mahallesi Hatip Sokak\'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 NY 160 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Dursun Aldırmaz’ın (36) kullandığı 67 TB 421 plakalı motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Aracından inerek yaralı motosiklet sürücüsüne bakan otomobil sürücüsü, ardından \'aracımı park edip geliyorum\' diyerek bindiği otomobiliyle olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Bir vatandaş ise, otomobiline binmek üzereyken sürücünün davranışlarından şüphelenerek fotoğrafını çekti.

Yaralı motosiklet sürücüsü Aldırmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Aldırmaz\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan otomobil sürücünün bulunması için ise polis çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yerde yatan yaralı

- Sağlık ekibinin müdahalesi

- Polisin çalışması

- Görgü tanığı röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

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BAKAN KURTULMUŞ: ANA DİL, ANA SÜTÜ GİBİ HELALDİR

AK Parti milletvekili adayları tanıtım toplantısına katılmak üzere Diyarbakır’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şeyh Said meydanında düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ana dilin bir ayrışma sebebi olmadığını belirterek, “Bizim birbirimizden farkımız yok, bizim birbirimizden ayrıcalığımız yok. Ana dillerimizin farklı olması, bizi birbirimizden ayırma vesilesi değildir. Renklerimizin farklı olması, bizim için bir ayrılık vesilesi değildir. Tam tersine biliyoruz ki ana dili ana sütü kadar helaldir. Her kim hangi ana dilini konuşuyorsa Rabbinin onu öğrettiği bir dili konuşuyor. Herkes için ana dili kendi ana sütü kadar helaldir. Herkes için kendi onuru, kendi izzeti diğer bütün insanların izzeti gibidir. Onun için ne gerekçeyle olursa olsun, ister zenginlik, fakirlik, ister şu dilden ister bu dilden, ister meşrep, mezhep meselesi olsun bütün bunları bir kenara bırakıyoruz. Biliyoruz ki, hepimiz hazreti insanız, hepimiz Adem’in soyundanız, hepimiz İbrahim’in milletindeniz, Muhammed’in ümmetindeniz. Diyarbakır bu ruha sahip olan en güzel şehirlerimizden biridir. Birileri aramıza, sizin aranıza, halkın arasına, silahı, kini, gözyaşını koymaya çalıştı. Onlara müsaade etmediniz asla, sizlere teşekkür borçluyuz. Bir zamanlar kötülüklerle, kinle anılan Diyarbakır şimdi huzur kenti oldu. Diyarbakır huzur kenti olmaya da devam edecek. Bu sofrada gördüğümüz Diyarbakırlıları ve özellikle Diyarbakır annelerine şu samimi sesle seslenmek istiyorum. Lütfen güzel bir huzur kenti olmuş olan, yeniden huzur kenti olmuş olan Diyarbekir’e sahip çıkalım. Diyarbakır’ın huzurunun bozulmasına müsaade etmeyelim. Evlatlarınıza, komşularınıza, çocuklarınıza, kardeşlerinize sahip çıkın. Onların bir takım emperyal projelerin maalesef oyuncağı haline getirilmesine müsade etmeyin. Evlatlarımıza hep beraber güzel bir geleceği kurmak için gayret sarf edelim. Hep beraber evlatlarımızla birlikte çok güzel bir Diyarbakır’ı, muhteşem bir Türkiye’yi kuralımö dedi.

Bakan Kurtulmuş ve beraberindekiler, daha sonra Nebi Camii\'ndeki teravih namazına katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Programa katılanlar

-İftar sofrasından detaylar

-Meydandan görüntü

-Duaların edilmesi

-Kurtulmuş’un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EKMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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HAKAN ÇAVUŞOĞLU: DOLARDAKİ DALGALANMA SUNİDİR (2)

\'TÜRKİYE\'DE BUNDAN SONRA SİYASİ İSTİKRARSIZLIK GÜNDEMDE OLMAYACAK\'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Ayvaköy Mahallesi\'nde Ayva-Der tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, bazı milletvekilleri ve milletvekili adayları ile çok sayıda vatandaş katıldığı programda konuşma yapan Çavuşoğlu, bir taraftan ramazanın iklimini diğer taraftan da 24 Haziran\'daki seçimin atmosferini herkesle beraber yaşadıklarını söyledi. Burada gördüğü manzaranın, birlik ve beraberlik adına önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, \"Türkiye\'de milli ve yerli düşünceye sahip, milli ve yerli eksende dış politika geliştirme sadedinde hareket eden ve Türkiye\'nin birliği, beraberliği ve dış güçlere karşı daha muhkem hale gelmesi için çaba sarf eden, bunun yanı sıra 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişiminden sonra ortaya çıkan fotoğrafı, Türkiye ile ilgili kötü emelleri çok iyi okuyarak bir \'Cumhur İttifakı\' tesis eden AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, malum olduğu üzere aynı şemsiye altında bir seçime gidiyorlar\" dedi.

\'TÜRKİYE\'Yİ UZAK UFUKLARA KİMLERİN TAŞIYACAĞINI İYİ GÖRÜYORSUNUZ\'

16 Nisan referandumundan sonra yeni bir döneme adeta bir kapı aralamak üzere olduklarını dile getiren Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Yarım asrı aşkın bir süredir parlamenter sistem olarak ifade edilen bu yönetim şekliyle ne yazık ki bazen iki adım attık, bir adım geriye geldik. Bazen darbelerle karşılaştık, bazen ekonomik türbülansların içine girdik, bazen farklı farklı dezenformasyonlarla karşılaştık ama şu bir gerçek ki artık Türkiye\'de bundan sonraki süreçte asla ama asla istikrarsız yönetimlerim neşvünema bulamayacağı, siyasi istikrarsızlığın hiçbir şekilde gündemimizde olmayacağı döneme kapı aralıyoruz. Arife tarif gerekmez değerli kardeşlerim. Siz ne yapacağınızı da biliyorsunuz, nereye döneceğinizi de biliyorsunuz. Bu ülkenin sevdalıları olarak Türkiye\'yi uzak ufuklara aşkla, sevdayla kimlerin taşıyacağını da çok iyi görüyorsunuz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İftar programından görüntüler

-Çavuşoğlu konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA (DHA)