DHA YURT BÜLTENİ - 15

Hazro\'da askeri araca roketatarlı saldırı: 6 yaralı

Diyarbakır\'ın Hazro ilçesinde, zırhlı askeri araca PKK\'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Olay, Hazro ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ürgen köyü kırsalında meydana geldi. Görev değişimi sırasında zırhlı askeri araca PKK\'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda araçtaki askerlerden 6\'sı hafif şekilde yaralandı. Bölgede saldırıyı gerçekleştiren grubun etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİLİK: 6 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Diyarbakır Valiliği, Hazro ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin mayın ve patlayıcı taramasından dönen güvenlik güçlerine yönelik saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:\"İlimiz Hazro ilçesinde mayın/el yapımı patlayıcı araması sonrası güvenlik kuvvetlerimize, 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 13.30 sıralarında, 3 kişi oldukları değerlendirilen terörist grup tarafından roketatarlı ve silahlı saldırıda bulunulmuştur. Söz konusu saldırı neticesinde, 6 güvenlik personeli hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı güvenlik personelimiz Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi\'ne sevk edilerek ivedi olarak tedavilerine başlanmıştır. Olayın faili teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon devam etmektedir.\"

Haber: DİYARBAKIR,(DHA)

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Yunan Başkonsolos Papoulia\'dan Marmaris\'e ziyaret

YUNANİSTAN\'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Marmaris Belediyesi Başkanı Ali Acar\'ı makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Ege Bölgesi\'ndeki görev sorumluluğundaki 12 şehrin belediye başkanlarını ziyaret ediyor. Güney Ege Bölgesi bölümünde ilk olarak Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar\'ı makamında ziyaret etti. Nezaket ziyareti için teşekkür eden Başkan Acar, \"Bizler iki komşu ülkeyiz. Geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzluklara baktığımızda birey olarak bir ilgimiz yoktur. Bizim temel düşüncemiz dünyada dostluk, samimiyet ve güzel günler içerisinde birbirimizi en üst seviyede sevgi göstermektir. Komşu iki ülke ile ilişkilerimiz çok güzel. Dokulara bakıldığında iki ülke insanı birbirine çok yakındır. Karşılıklı olarak politik, kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkilerini daha da artırmalıyız. İki ülke karşılıklı olarak gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaktadır. Komşuluk ilişkilerimiz doruk noktasında ve bunun korunması için el birliği içinde olmalıyız\" dedi. Gösterilen misafirlikten büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Papoulia, \"Türkiye\'nin en güzel yerlerinde görev yapmaktan mutluluk duyuyorum. İki ülke politik, sosyal ve kültürel olarak birlikte olmalıdır. Halkımız birlikteliği iyi sağlamaktadır. Bu birlikteliği el birliği ile koruyarak yükseltmeliyiz. Geçen sene Yunanistan adalarına 330 bin Türk vatandaşı ziyaret etti. Rodos Adası\'na 40 bin ve Simi Adası\'na 10 bin Türk Marmaris\'ten ziyaret etmiş durumda. Bizi birleştiren Ege Denizi var ve bu dostluğu hep birlikte devam ettirelim\" dedi. Başkan Acar, Papoulia\'ya üzerinde Marmaris yazılı çini tabak ile şal hediye etti. Ayrıca, \"Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır\" diyerek eşine kahve takımı hediye edildi.

Yunan Başkonsolosu Papoulia ise ülkesinin Turizm Bakanlığı\'nın hazırladığı Türkçe dahil 12 dilde hazırlanan tanıtım kitabını hediye etti. Başkonsolos Papoulia ziyaretinde sonunda, Başkan Acar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkonsolos, Marmaris Ticaret Odası ziyareti ardından Bodrum, Fethiye ve Köyceğiz belediye başkanlarına ziyaret edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Nezaket ziyaretinden görüntü

- Başkan ve Konsolos açıklamaları

- Birbirlerine verilen hediyeler görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Şanlıurfa\'da kaza: 3 yaralı

ŞANLIURFA’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale çevreyolunda meydana geldi. Ömer E. yönetimindeki kullandığı 63 KG 965 plakalı motosiklet ile Mustafa Ç.\'nin kullandığı 07 BAM 12 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Ömer E. ve Halil A. ile otomobil sürücüsü Mustafa Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin gelmesi

- Kazaya karışan otomobil ile motosiklet

- Sağlık ekiplerinin yaralılara ambulansa taşıması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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İmam hatipli öğrenciler uzaya zeytin dalı gönderdi

ÇANKIRI Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Lisesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi öğrencileri tarafından başlatılan “Gökyüzü Kaşifleri Hayallerine Kavuşuyorö projesi kapsamında bugün bir düzenek içerisinde uzaya görüntü alabilecek kamera ve devam eden Afrin Operasyonuna destek vermek için zeytin dalı gönderildi.

Çankırı’da 30 öğrencinin üzerinde çalıştığı proje bugün tamamlandı. Okul bahçesinde uzay balonu ilk olarak helyum gazı ile dolduruldu. Ardından kamera ve zeytin dalının bulunduğu düzenek uzay balonuna bağlandıktan sonra öğrenciler tarafından gökyüzüne gönderildi. 4 saat sürecek uzay yolcuğu sonrasında 20 bin metre yüksekte patlayacak olan uzay balonunun daha sonra Çankırı’nın Yapraklı ilçesi yakınlarına düşmesi bekleniyor.

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Gök Bilim Merkezi Genel Koordinatörü Yüksel Arslan, proje üzerinde bir ay boyunca çalıştıklarını söyledi. Arslan, “Uzay balonumuz 20 bin metre yüksekliğe çıkana kadar yaklaşık 4 saat boyunca kamera ile çekim yapacak. Daha sonra 20 bin metrede yer aldıktan sonra helyum gazı balonu patlatacak ve özel bir düzenekle yani bir paraşüt sistemiyle tekrar yer yüzüne inecek. Bu uzay balonu içerisindeki GPRS, kamera sistemi ve güç kaynaklarından oluşan entegre bir sistem var. Düzenek yere indiğinde biz GPRS yardımıyla cihazı bulunduğu yerden alacağızö diye konuştu.

UZAYA ZEYTİN DALI GÖNDERDİLER

Arslan, uzay balonuna zeytin dalı da bağladıklarını ifade ederek, “Uzaya zeytin dalı göndermemizin amacı bu tip çalışmalarda bir tema belirleniyor ve bu tema üzerine uzay balonu gönderiliyor. Bizde özellikle son dönemlerde Afrin şehitlerimizi yad etmek üzere onların anısına uzay balonumuzla gökyüzüne bir zeytin dalı gönderdikö dedi.

Görüntü Dökümü

Öğrencilerin balonu hazirlamasi

Genel ve detaylar

Röportaj

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ ÇANKIRI,(DHA)

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FETÖ\'nün \'Burdur imamı\' tutuklandı

FETÖ/PDY\'nin \'Burdur imamı\' olduğu iddiasıyla Kütahya\'da yakalanıp, gözaltına alınan Rıdvan Ön, getirildiği Burdur\'da mahkemece tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, darbe girişimi öncesi örgütün \'Burdur imamı\' olduğu öne sürülen Rıdvan Ön, 22 Mart günü Kütahya\'da yakalanıp, Burdur\'a getirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcı tarafından sorgulanan Rıdvan Ön, tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'terör örgütü yöneticiliği\' suçlamasıyla tutuklandı. Rıdvan Ön, Burdur Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye dış plan

- Rıdvan Ön\'ün götürülmesi

- Polis aracının gidişi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Şanlıurfa\'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı



ŞANLIURFA\'da polisin, \'torbacı\' olarak adlandırılan sokaklarda uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon yaparak 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evde yapılan aramada 110 uyuşturucu hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu metamfetamin, eroin ve esrar, 2 av tüfeği ve 97 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin beklemesi

- Eve operasyon düzenlenmesi

- Özel Harekat polislerin evin kapısın kırması

- Evde ele geçilen uyuşturucu

- Evde arama yapan polisler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)