DHA YURT BÜLTENİ - 15

Bitlis\'te operasyondaki askerlerin üzerine çığ düştü: 5 asker şehit, 14 asker yaralı (5)

BİTLİS VALİLİĞİ: 5 ŞEHİT, 14 YARALI

Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe mevkiinde güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında çığ düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu, 14 askerin de yaralandığı belirtildi. Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinini devam ettiği açıklandı.

Haber: BİTLİS,(DHA)

Hassa sınırından Afrin\'deki hedeflere böyle atış yapıldı (geniş haber)

AFRİN\'DEKİ HEDEFLER ÇNRA\'LARLA VURULDU



AFRİN\'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'nda Türk silahlı Kuvvetleri, YPG\'ye ait hedefleri, hava kuvvetleri ile karadan Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve fırtına obüsleri ile vuruyor. Askeri kaynaklar ÇNRA\'ların bu operasyonda hedeflerin imha edilmesinde önemli başarılar kazandığını belirttiler.

Suriye\'nin Afren kentinde bulunan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri, hem hava hem de kara unsurlarını etkili bir şekilde kullanıyor. Hava Kuvvetleri\'ne ait savaş uçaklarının yanısıra Afrin\'deki YPG hedefleri karadan da fırtına obüsleri ile Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile vurularak imha ediliyor.

Hatay Hassa sınırından bu akşam saatlerinde Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve fırtına obüsleri ile Afrin\'deki YPG\'ye ait hedeflere seri atışlar gerçekleştirildi. Ayrıca Azez-Afrin sınırındaki hedeflerin de vurulduğu belirtiliyor.

ÇOK NAMLULU ROKET ATAR

Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi, birden fazla roket atma kabiliyetine sahip, tekerlekli ve paletli araçlara monteli silahlardır. Serbest güdümlü veya daha başka güdüm sistemlerine sahip olabilirler. Gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında, yüksek öncelikli hedefler üzerine görmeyerek ateşler açarak manevra birliklerine etkin ateş desteği sağlayan bir silah sistemi. T-122, en modern alt sistemlere sahip olup 3 kilometreden 40 kilometreye kadar mesafelerde etkili olabiliyor.

Haber: HATAY,(DHA)

Reyhanlı\'ya roketli saldırıların gerçekleştirildiği 2 YPG mevzisi imha edildi



HATAY\'ın Reyhanlı ilçesine bugün düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı roketli saldırıların yapıldığı 2 YPG mevzisi, Türk jetlerinin düzenlediği hava harekatı ile imha edildi.

-İmha anı

Haber: HATAY,(DHA)

Afgan uyruklu kadın, eşi tarafından öldürüldü



SİVAS\'ta Afgan uyruklu Halime Sadat (38) evinde tartıştığı eşi Faysal Ebrahimi (21) tarafından 4 çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay saat 20.00 sıralarında Altuntabak Mahallesi 16\'ncı sokakta yaşandı. 4 çocuk annesi Afgan uyruklu Halime Sadat ile eşi Faysal Ebrahimi iddiaya göre evde tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Ebrahimi iddiaya göre bıçakla eşi Sadat\'ı karnından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evdeki bağrışma seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri Sadat\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet sırasında çiftin 4 çocuğun da evde olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sadat\'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Faysal Ebrahimi İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında evde bulunan Ebrahimi\'nin arkadaşı Mokim Amiri de şüpheli olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışması

-Cenazenin götürülüşü

Haber-Kamera: Hakan KALELİ /SİVAS,(DHA)

Marmaris\'te lodos: 1 gezi teknesi karaya oturdu

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, akşam saatlerinde aniden etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle 16 metre uzunluğundaki gezi teknesi karaya oturdu.

Marmaris İlçesi\'nde, bugün saat 20.00 sıralarında etkisini artıran lodosun hızı saatte yaklaşık 40 kilometreye ulaştı. İlçe körfezinde, yeni bakımdan çıkarılmış ve açığa alınarak demir atmış 16 metre uzunluğundaki günü birlik gezi teknesi beş metreye ulaşan dalga ve şiddetli lodos nedeniyle karaya oturdu. Yat Limanı ve Kordon Caddesi, dört metreye ulaşan dalgaların vurmasıyla su ile doldu. Yat Limanı\'nda bulunan kafeterya ve restoran çalışanları dışarıdaki masa ve sandalyeleri korunaklı alana aldı. Marmaris-Muğla ve Datça Asparan Karayolu\'na düşen küçük çaplı kaya parçaları trafiği aksattı. Kent merkezinin deniz gören sokaklarında apartmanların çatılarından uydu antenleri ve alüminyum aksamlar düştü. Atatürk Caddesi\'nden Turban Mevkii\'ne kadar 9 kilometrelik sahil yolunda bazı ağaçlarının dalları kırılarak yollara düştü. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, körfezde demirli teknelerin kaptanlarını dikkatli olmaları konusunda telsiz anonsu ile uyardı. Kaptanlar, teknelerin başına giderek önlem aldı.

Marmaris ve Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri yollara düşen kaya parçaları ile ağaç dallarını kısa sürede temizledi. Karaya oturan ve adı belli olmayan gezi teknesinin sabah saatlerinde kurtarılacağı öğrenildi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise resmi internet sitelerinde gece yarısına kadar lodosun devam edeceğini ve yağmurun etkili olacağını bildirdi.

- Sahilden görüntü

- Karaya oturan tekneden görüntü

- Yolda yürümekte zorlanan vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS(Muğla),(DHA)

Kavga ettiği kişiyi bacaklarından vurdu



KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, A.T. tartıştığı Ş.Ö.\'yü tabanca ile ateş ederek bacaklarından Yaraladı.

Olay akşam saatlerinde, Başiskele Kullar Mahallesi Karamürsel Caddesi\'nde meydana geldi. A.T. ve Ş.Ö. cadde de konuştukları sırada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tabancasını çıkaran A.T., 3 el ateş ederek Ş.Ö.\'yü bacaklarından vurdu. Ş.Ö. yere yığılırken, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Bacaklarından yaralanan Ş.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayın ardından kaçan A.T.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

-Yaralının hastaneye getirilişi

-Olay yerinde polisin çalışmaları, detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)

