DHA YURT BÜLTENİ - 15

Süleymaniye merkezli deprem Doğu ve Güneydoğu\'dan da hissedildi



IRAK\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen deprem, Türkiye\'nin Doğu ve Güneydoğu illerinden de şiddetle hissedildi. Birçok bölgede vatandaşlar sarsıntı ile sokaklara çıkarken, depremin Türkiye sınırlarında yıkıma yolaçıp açmadığı konusunda çalışmalar başlatıldı.

Akmerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre bugün saat 21.18\'de merkez üssü Irak\'ın Süleymaniye kentinde Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre Süleymani\'ye yıkıma yolaçan deprem sırasında sokaklara çıkan Iraklıların tekbir getirdikleri görüldü. Irak\'ın genelinden şiddetle hissedilen deprem, Türkiye\'nin de Doğu ve Güneydoğu illerinden de hissedildi. Süleymani merkezli depremle birlikte Van, Hakkari merkez ile ilçeleri Şemdinli, Yüksekova, Çukurca\'nın yanısıra Şırnak, Siirt, Mardin, Batman, Diyarbakır il merkezleri ile bağlı ilçelerinde de vatandaşların bir bölümü korku ve panikle sokaklara çıktı. Depremin bu bölgelerde herhangi bir yıkıma yolaçıp açmadığı ile ilgili yerel yönetimler çalışmalar başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Süleymaniye\'nin sınırında bulunan İran olarak açıkladı. Kandilli\'ye göre deprem zeminden 11.7 kilometre derinlikte meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-IRAK\'TAN DEPREM SONRASI VE YIKILAN EVLER (CEP TELEFONU) (1-2)

-SÜLEYMANİYE\'DE DEPREM ANI

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-Diyarbakır\'dan deprem anı ve sonrası

-Van\'dan deprem sonrası

-Hakkari\'den deprem sonrası

-Siirt\'ten deprem sonrası

-Yüksekova\'da deprem sonrası

Haber-Kamera: IRAK-DİYARBAKIR-VAN-HAKKARİ,(DHA)

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Engelli vatandaşın dalgınlığı, 1 aylık maaşına mal oldu



MALATYA’da, yürüme engelli Tuncay Şahinoğlu, maaşını çekmek için gittiğini bankamatikte yaptırdığı işleminin ardından ATM\'nin kartını vermesiyle para yatmadığını düşünerek ayrıldı. Daha sonra parasının çekildiğini öğrenen Şahinoğlu\'nun şikayeti üzerine incelenen güvenlik kamerasında arkasında sıra bekleyen kişinin paraya alarak kayıplara karıştığı belirlendi.

Olay, geçen perşembe günü İsmetpaşa Caddesi üzerindeki bir bankaya ait ATM\'de meydana geldi. Yürüme engelli Tuncay Şahinoğlu, beraberinde eşi ile birlikte 980 lira engelli maaşını çekmek için ATM\'de işlem yapmaya başladı. Paradan önce ATM\'nin kartını vermesiyle Şahinoğlu, maaşının yatmadığını düşünerek bankamatikten ayrıldı. Bu sırada Şahinoğlu\'nun ardında işlem yapmak için bekleyen ismi öğrenilemeyen kişi ATM\'nin verdiği parayı görünce alarak cebine koydu.

Bir gün sonra yeniden gittiği ATM\'de para olmadığını görünce bankaya giden Şahinoğlu görevlilerden yardım istedi. Yapılan incelemede Şahinoğlu\'nun parayı bir gün önce ATM\'den çektiği belirlendi. Şahinoğlu ise parayı almadığını söyleyince ATM\'ye ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. İnceleme sonunda Şahinoğlu\'nun kartını aldıktan sonra ayrıldığı bankamatikteki parayı peşinden gelen kişinin aldığı belirlendi.

Polise giderek yardım isteyen Şahinoğlu, engelli maaşını alan kişinin kendisine geri vermesi durumunda şikayetinden vazgeçeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamera görüntüsü

-Mağdur Tuncay Şahinoğlu RÖP

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN /MALATYA,(DHA)

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Denizli\'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı



DENİZLİ\'NİN Çal ilçesinde aynı yönde giden 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İsabey Mahallesi Yazıraltı mevkiinde meydana geldi. Çal\'dan Denizli yönüne giden 20 NP 056 plakalı otomobil, aynı yönde giden 20 ES 113 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 4 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Denizli\'nin Çal ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İsabey Mahallesi Yazıraltı Mevkii\'nde meydana geldi. Çal\'dan Denizli yönüne giden olan Bülent Coşkun yönetimindeki 20 ES 113 plakalı otomobil, 67 yaşındaki Mustafa Yeşilyuva yönetimindeki 20 NP 056 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içerisinde 6 kişi bulunan 20 NP 056 otomobil, şarampole yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, yol kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

Kazada, sürücü Bülent Coşkun, Ayşe Coşkun, Nuri Kölem ile diğer otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Yeşilyuva\'nın eşi Ümmü Gülsüm Yeşilyuva ile diğer araçta bulunan Nuri Efe Coşkun, Nacip Kölem, Gülsüm Kölem ise yaralandı. Sağlık ekipleri, itfaiyenin otomobillerden çıkarttığı yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeriden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Araçta sıkışanlardan görüntü

- Trafikten görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT /ÇAL(Denizli),(DHA)

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