DHA YURT BÜLTENİ - 15

Hakkari\'de PKK\'nın kış üstlenmesine darbe



HAKKARI\'de, jandarma ekipleri tarafından sürdürülen arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen bir mağarada terör örgütü PKK\'nın kış üstlenmesine büyük darbe vuruldu. Mağrada PKK\'ya ait çok sayıda patlayıcı madde ve yapımında kullanılan malzemeler, sigara ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekipleri tarafından Oğul Köyü kırsal kesiminde sürdürülen arama-tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen PKK\'ya ait bir mağarada ele geçirilen patlayıcı ve yaşam malzemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;14 Eylül 2017 günü İlimiz Merkez Oğul Köyü’nün 6 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Fak Tepe’de güvenlik güçlerimizce yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi için hazırladığı 1 mağara tespit edilmiş olup;7 adet El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği,18 adet el bombası, 2 adet uçaksavar (Doçka) namlusu,1 adet jeneratör,1 adet hilti,1 adet su tankı,3 adet akü, 500 litre benzin,150 llitre mazot, 9 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 2 adet tüplü ocak, 3 ısıtıcı, 20 çift ayakkabı, 200 karton sigara ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

Haber: HAKKARİ, (DHA)

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Demirtaş ve Zeydan\'dan Tuğluk\'a başsağlığı mesajı



HAKKINDA açılan dava nedeniyle Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, partisinin tutuklu Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk için başsağlığı mesajı yayımladı.

HDP Genel merkezinden yapılan açıklamada, Demirtaş ile Zeydan başsağlığı mesajlarında, hukuk dışı bir şekilde cezavinde tutulduğunu öne sürülen Aysel Tuğluk\'un annesi Hatun Tuğluk\'un vefatından büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi. Açıklamada, \"Hatun Hanım\'a rahmet, Aysel Hanım\'a ve bütün ailesine, dostlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz\" denildi. Demirtaş ve Zeydan mesajının devamında ise şöyle devam edildi: \"Ankara\'daki defin esnasında cenazeye saldırmaya cüret eden saygısız güruhu lanetliyoruz. En temel ahlaki ve insani değerlerini yitirmiş bu anlayışın sürekli olarak bizleri hedef haline getiren AKP yöneticileri ve yandaş medyanın ürünü olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Toplumun genelinin bu soysuzluğa prim vermeyeceğine inanıyor, bu acı gününde on milyonların yüreğinin Aysel Tuğluk ile birlikte olduğunu biliyoruz.\"

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

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Bakanı Sarıeroğlu: Maliye Bakanlığı ile birlikte taşeron işçileri konusu üzerinde çalışıyoruz

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geldiği Elazığ\'da taşerona bağlı işçilerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışma yapıldığını belirterek, \"Bugüne kadar AK Parti olarak ne dediysek ve ne yapacağız dediysek, arkasında durmuş bir iktidarız. Maliye Bakanlığı ile bu konu üzerinde çalışıyoruz\" dedi.

Bakanlığına bağlı bir heyetle Elazığ\'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ilk olarak Vali Çetin Oktay Kaldırım\'ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyaretinin ardından valilik binası önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Sarıeroğlu, bakanlığına bağlı kamu kurumu ve belediyeyi ziyaret ederek, AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar\'ın vefat eden kayınvalidesi Fikriye Serdar\'ın taziyesine katıldı. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile görüşmesinde, Türkiye\'nin büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Sarıeroğlu, yaşanan tüm sürece rağmen 3\'üncü çeyrekte 5.1\'lik bir büyüme oranı yakalandığını söyledi. Oranların ülkede istikrarın devam ettiğini gösterdiğini ifade eden Sarıeroğlu, \"İnşallah bu süreci yine sağlam ve kararlı politikalarımızla sürdüreceğiz. Bu anlamda bizler de gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. 80 milyon vatandaşımızın huzur ve güven ortamında, birlik, beraberlik ve refah içerisinde yaşaması için bundan sonra da var gücümüzle çalışacağız\" dedi. Taşerona bağlı işçilerle ilgili bir soruya Bakan Sarıeroğlu, bu meselenin çok uzun süredir ülkenin gündeminde bulunduğunu ve taşeron konusunu bakanlığı öncesi yürüttüğü faaliyetlerden ve çalışma ekonomisti olması dolayısıyla çok iyi bildiğini belirterek, \"Taşeron konusu AK Parti dönemlerinde ortaya çıkmış bir konu değil. Geçmişten beri Türkiye\'de uygulanan bir çalışma şekli. Tabii bu çalışma şekli zaman içerisinde düzenli dediğimiz insan onuruna yaraşır bir çalışma şeklinde olmaktan bir kayış eğilimi içerisine girmiştir. Bu eğilimi düzeltmek için de AK Parti döneminde çok güçlü bir yasal düzenleme gerçekleştirildi. Eskiden ücretlerini alamayan, çalıştıkları iş yerlerinde yanlarında aynı işleri yaptıkları arkadaşlarından çok daha farklı imkanlarla, daha kötü ve zor şartlarda çalışmak zorunda kalanlar vardı. Kıdem tazminatı, izin ücreti gibi imkanlardan maalesef yoksunlardı\" diye konuştu. Taşeron işçilerle ilgili süreci tamamlamak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Sarıeroğlu, \"Bu konuda asgari ücretin düzeltilmiş, ihalelerin üç yıllık yapılıyor ve yine toplu sözleşmeyle alakalı süreçlerin işliyor olmasıyla beraber ücretlerde kısmi oranlarda düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ama zaman içerisinde her ne kadar bir düzelme olsa da beklentiler ve talepler farklı yönde. Geçmiş dönemde yapmış olduğumuz seçimlerde taşerondaki kardeşlerimize yönelik kamuda istihdam imkanıyla ilgili bir beyanımız oldu. Bugüne kadar AK Parti olarak ne dediysek ve ne yapacağız dediysek, arkasında durmuş bir iktidarız. Bu anlamda geçmiş dönemde bazı çalışmalar hayata geçirilmek istendi ama şartlar maalesef uygun olmadı. Bu dönemde bunun sorumluluğunu biliyoruz. Bunun taşerondaki işçilerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle şuan çok titiz bir çalışma içerisindeyiz\" şeklinde konuştu. Taşeronlarla alakalı süreci tamamlarken Türkiye\'nin içinde bulunduğu şartları ve 80 milyon vatandaşın durumunu göz önünde bulunduracaklarını ifade eden Bakan Sarıeroğlu, \"Maliye Bakanlığı ile bu konu üzerinde çalışıyoruz. Tam olgunlaştıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağız. İnşallah yeni yasama döneminde kısa süre içerisinde bu konu ile ilgili güçlü adımlar atılmış olacak\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Valilik Önü Protokol Karşılama

-Valilik Şeref Defteri İmzalama ve Kısa Açıklama

-Valilik Makamı Detay

-Valilik Önünde Bekleyen Vatandaşlarla Konuşma

-Elazığ Belediyesi Ziyaret

-Belediye Şeref Defteri Konuşma

-Belediye Makamı Hediyeler Takdimi

-Çalışma ve İşkur İl Binası Açılışı Konuşma

-Açılış ve İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya Dua

-Kurdale Kesimi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)

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Uyuşturucu uygulamasında silah sesi paniğe yol açtı

ADANA\'da uyuşturucu denetimi yapan ekiplerin olduğu bölgede silah sesi duyulması polisi alarma geçirdi.

Merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi\'nde Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 17.00 sıralarında uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapmaya başladı. Önceki yıllarda sık sık terör eylemleri yapılan mahalledeki uygulama sırasında silah sesleri yükseldi. Polislere yönelik ateş açıldığı bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Zırhlı araçlar ve Özel Hareket Timleri\'nin sevk edildiği bölgede yapılan incelemede saldırının polise yönelik olmadığı anlaşıldı. Ancak ara sokakta silah sıkan kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik bölgede arama çalışması sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polisin olay yerinde araçları durması

- Araçlarda arama yapması

- Özel harekat polislerinin uzun namlulu silahla beklemesi

- Zırhlı polis araçlarının gitmesi

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Süre : 01\'28\" Boyut: 90MB

Haber-Kamera: Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

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Pamuk üreticisinin fiyat endişesi

AYDIN\'ın İncirliova İlçesi\'nde yılın ilk pamuğunu makineyle toplayan üreticiler, fiyatların belirsizliğini koruması nedeniyle endişelerini dile getirdi.

İncirliova\'da pamuk hasat sezonu başladı. Sandıklı Mahallesi\'nde başlayan pamuk hasadı çiftçileri rekolte bakımından sevindirirken, fiyatların halen netleşmemesi ise endişelendirdi. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, bu yıl pamuktan beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyerek, \"Pamuğun ülke çapında geniş ekim alanı var. İncirliova\'da bir yıl öncesine göre yüzde 20 oranında bir pamuk ekimi artışı vardı. Beyaz altın denince akla Aydın, Söke ve İncirliova ovalarımız geliyor. Fiyatların düşmesi ve yanlış politikalar nedeniyle son birkaç yıldır üretici mutsuzdu. Bu yıl beyaz altının eski günlerine geri dönmesini bekliyoruz\" dedi. Yeni sezonun pamuk hasadı başlamasına karşın fiyatların açıklanmadığını dile getiren Başkan Kaykı, \"Bu yıl ne olacak çiftçi bunu merakla beklemektedir. Bakanlığımız bu konuyla ilgili bir çalışma yapmalıdır. Çiftçiler ne ekeceğini ocak ayından itibaren bilmeli. Pamukta hasat sezonu gelmiş ama bir türlü fiyatın ne olduğunu bizler bile bilemiyoruz. Hasadını yaptığımız pamuğu elden çıkardıktan sonra fiyatını öğreneceğiz. Bakanımız ziraat odaları ile konu üzerinde bir toplantı yapmalıdır. Çiftçi gerçekten sıkıntıda dayanacak gücü kalmadı. Geçen yıl da iyi bir fiyat yakalarız diye düşünürken, 2 TL 10 kuruş gibi bir rakamla pamuk sattık. Bizler pamuğu sattıktan sona pamuk 3 TL oldu, aracılar kazandı. Elde edeceğimiz ürünün parası direk bankalara borca gidecek. Pamuk bizim milli gelirimiz kimse bununla oynamasın. Aydın\'da bir fabrikamız yok. Buralarda bir iplik fabrikası olsaydı biz pamuğumuzu o fabrikalara daha iyi paralara satardık\" diye konuştu.

\"DÖNÜMDE 600 KİLO BEKLİYORUZ\"

İncirliova\'da 23 bin dekar pamuk ekimi yapıldığını ifade eden Kaykı, \"Rekolte olarak çok yüksek bir rakam bekliyoruz. Pamuğu ektikten sonra hava şartları biraz bozuk gitti sonra düzeldi. Biz bu bölgede dönümünde 750-800 kilo pamuk aldığımız zamanlar da oldu. Ancak ortalama dönümde 600 kilo civarındadır. Beyaz altının eski günlerine dönmesi bizleri sevindirirken, fiyatların belirsizliği ve oynanan oyunlar bizleri tedirgin ediyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Pamuk hasadından genel ve detay görüntü,

-Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ile röp.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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Bolu\'da \'Narko Sokak\' denetimi

BOLU\'da, Özel Harekat Timleri\'nin de katılımıyla \'Narko Sokak\' denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Özel Harekat, Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik ekipleri kent merkezinde denetim yaptı. Yaklaşık 50 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde kafe ve eğlence merkezleri kontrol edildi. Şüpheli görülen kişiler sorgulandı. Kimlik kontrolü ve genel bilgi taraması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin sokakta gezmesi

-Vatandaşlara kimlik kontrolü yapması

-Detaylar

Süre: 01.38 Boyut: 55.2 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Sokakta satranç oynadılar

BURDUR\'da Türkiye Satranç Federasyonu\'nun organize ettiği \'Sokakta Satranç Var\' etkinliği yapıldı.

İstasyon Caddesi\'nde düzenlenen etkinlikte Satranç Federasyonu Burdur İl Temsilciliği\'nin getirdiği satranç masalarında, her yaş grubundan birçok kişi satranç oynadı. Etkinliğin 3 yıldır TSF tarafından organize edildiğini söyleyen Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Şükür Şener, \"Satrancı sokağa yayıp halkı bilinçlendirmek, satranç oynamaya davet etmek ve sempati yaratmak amacıyla yapılan bir etkinlik. Geçen yıl da burada yapmıştık. Burdur\'da 2 gün düzenlenecek. İnşallah halkımıza faydamız olur. Etkinliğimize katılım çok iyi, vatandaşımız yolda görüp satranç oynamak için oturuyor\" dedi. Burdur\'da yıl boyunca 48 satranç turnuvası düzenlediklerini, bu turnuvalara katılımların yüksek olduğunu vurgulayan Şener, \"Ana sınıfından itibaren ilkokul sonuna kadar çocuklarımız satrançla ilgileniyorlar, veliler de destekliyor. Ortaokuldan itibaren TEOG ve başka sınavlar nedeniyle ortaokul seviyesinden sonra çocuklarımızın sayısı azalıyor, lise döneminde ise daha da düşüyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Satranç oynayanlar

- Şükrü Şener\'le röportaj

- Detay

3,18\"-101 MB

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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Hisarcıklıoğlu, işadamlarına ödül verip okul ve tesis açılışı yaptı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, \'Bolu Ekonomisine Değer Katanlar\' ödül töreninde işadamlarına ödüllerini vererek okul ve depolama tesisinin açılışını yaptı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hizmet binasında düzenlenen \'Bolu Ekonomisine Değer Katanlar\' ödül törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve işadamları katıldı. Hisarcıklıoğlu, törene katılan İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal\'ı ayakta karşılayarak yanına oturttu. Hisarcıkloğlu, Haziran ayında çıkan \'Üretim Reform Paketi\' ile özel sektörün üzerinden bir milyar TL\'lik bir yükün kalktığını söyledi. Törende, TOBB tarafından Tepecik Mahallesi\'ne yaptırılan 24 derslikli TOBB Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Organize Sanayi Bölgesi\'de yapılan Ticaret ve Sanayi Odası Geçiçi Depolama Tesisinin açılışı yapıldı. İşadamlarına plaketlerinin verilmesi ardından tören sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hisarcıklıoğlu\'nun salona gelişi

-Salondan görüntü

-Hisarcıklıoğlu\'nun konuşması

-Kurdele kesiminden görüntü

SÜRE: (04.20 DK) BOYUT ( 485 MB)

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU(DHA)