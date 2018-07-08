DHA YURT BÜLTENİ - 14

Ağrı\'da kazaen el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı



AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesi Kozluk Karakolu\'nda, el bombasının kazaen patlaması sonucu bir uzman çavuş şehit oldu, iki uzman çavuş ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Küçük Ağrı Dağı bölgesi Türkiye-İran sınırındaki Kozluk Karakolu\'nda meydana geldi. Uzman Çavuş Semih Korkut (26), sandıktan el bombasını çıkarırken kazaen patladı. El bombasının patlaması sonucu Semih Korkut ile birlikte 3 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Semih Korkut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Korkut\'un cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Korkut\'un cenazesi, otopsi sonrası düzenlenecek törenin ardından İstanbul\'a gönderilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)

-----------------------------------

-Doğubetazıt\'tan ambulans ARŞİV görüntüsü

-Doğubeyazıt Devlet Hasatanesi acil servisinden ARŞİV görüntü

Haber: AĞRI,(DHA)

=========================

Zonguldak\'ta maden ocağında göçük: 2 ölü

İŞÇİLER GÖÇÜKTEN ÇIKARILDI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Kaçak ocakta meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler, yaklaşık 4,5 saat süren çalışmanın ardından madenden çıkarıldı. İşçilerden Erkan Cankurt hayatını kaybederken, Hasan Yıldız ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Maden ocağından ilk olarak Hasan Yıldız (30) çıkarıldı. Sağlık ekipleri, müdahalede bulunduğu Yıldız\'a, kalp masajı yaptı. Bu sırada ocak önünde bekleyenler, \'hadi hasanım dayan diye bağırdı\'. Yıldız, Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ardından Erkan Cankurt maden ocağından çıkarıldı. Ocak önünde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, Cankurt’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Cankurt’un cesedi, aynı hastanenin morgunu kaldırıldı.

FETÖ BAĞLANTISI OLAN MADEN OCAĞI KAPATILMIŞTI

Olayın meydana geldiği maden ocağının, Haziran 2016’da FETÖ bağlantısı olduğu tespit edilen Balçınlar Madencilik’e ait olduğu ortaya çıktı. Ocağın kapatılan şirketle birlikte mühürlendiği ve üretime kapanığı öğrenildi. TTK yetkilileri ise, ocağın iki yıldan beri mühürlü olduğunu belirtti.

DİĞER İŞÇİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kaçak ocakta meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden ağır yaralı olarak kurtarılan Hasan Yıldız (30) da hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak ocaktan çıkarılan Yıldız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajının ardından hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,(DHA)

=============================================

Uşak\'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 3\'ü ağır 18 yaralı



UŞAK\'ta, freni boşaldığı iddia edilen demir yüklü kamyon, kırmızı ışıkta duramayınca diğer araçlara çarptı. Kazada 5 yaşındaki bir kız çocuğu ölürken, 3\'ü ağır toplam 18 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi Gediz Yolu Kavşağı\'nda meydana geldi. İddiaya göre Uşak\'tan İzmir yönüne giden Sedat T. (48) yönetimindeki 41 SH 730 plakalı kamyonun kavşağa yaklaştığı sırada freni boşaldı. Kendisi için yanan kırmızı ışıkta duramayan kamyon, kavşaktan geçiş yapan 6 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunanlar yaralandı. Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yapılan kontrolde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğünü, 3\'ü ağır toplam 18 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3\'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, araçlara çarpan kamyon ise kaza yerinden yaklaşık 5 kilometre ileride bulundu. Kazada hayatını kaybeden çocuğun kimliği belirlenemezken, talihsiz çocuğun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Uşak Üniversitesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Öte yandan, kamyon şoförü Sedat T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Kamyondan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU /UŞAK,(DHA)

====================================

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3\'ü İran uyruklu toplam 9 kişi yaralandı. Kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Denizli-Afyonkarahisar Karayolu Pınarkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine giderken Bahri Dibel yönetimindeki 20 BG 673 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönmeye çalışan Mustafa Özel\'in kullandığı 20 NP 890 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Bahri Dibel, Mustafa Özel ile hafif ticari araçta ve otomobilde bulunan yolcular Halil İbrahim Ekici, Muhammet Selen, Osman Osman, Sefer Kara ve ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan 3 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların tamamının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Otomobilden ve ticari araçtan görüntü

- Yaralıların otomobilden çıkarılmasından görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

======================================

Devrilen traktörün altında kalarak öldü

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Yusuf Çelik (60) yaşamını yitirdi.

Olay akşam saat 19.00 sıralarında, Gölcük Hamidiye Mahallesi\'nde meydana geldi. Bahçesinde çalışan Yusuf Çelik idaresindeki 41 GJ 065 plakalı traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve jandarma ekipleri geldi. Traktörün altından çıkarılan Yusuf Çelik\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Damadı, ölen kayınbabasının cenazesine kapanarak ağladı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yusuf Çelik\'in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden görüntüler

Traktörden görüntü

Damadının kayınbabasının cenazesine kapanıp ağlaması

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER / GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)

==============================================

Otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 52 yaşındaki Alkan Gür hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Konacık Mahallesi\'ndeki Beylikkırlar Mevkii\'nde meydana geldi. Bodrum\'dan Turgutreis yönüne giden Tayfun Aydın yönetimindeki 48 BM 200 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Alkan Gür\'e çarptı. Kazanın ardından sürücü Aydın durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Gür\'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrasında olayın şokunu üzerinden atlatamayan Aydın olay anını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Alkan Gür\'ün cenazesi polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırılırken, Tayfun Aydın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Sürücüden görüntü

- Cenazenin kaldırılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),(DHA)

===========================================

Bursa sokakları, ülkelerin dansçılarıyla şenlendi

BURSA\'da, 32\'nci Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması heyecanı kortej yürüyüşü ile başladı. 7-12 Temmuz tarihleri arası gerçekleştirilecek folklor şenliğine, 750 dansçı ve müzisyen katılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 32\'ncisi düzenlenen \'Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması\'nın heyecanı bugün başladı. Mehmet Takımı\'nın gösterisinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik\'in geleneksel hale gelen güvercin uçurmasıyla başlayan etkinlik, Heykel Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşü ile devam etti. Kültürpark\'a kadar devam eden kortejde yarışmaya katılan ülkelerin dansçıları hünerlerini sergilerken, aynı zamanda görsel şölen oluşturdu.

14 yerli ekibin de yer aldığı gruplar 8-9-10 Temmuz tarihlerinde de Nilüfer Nazım Hikmet Kültür Evi, Yıldırım Kaplıkaya Cazibe Merkezi, Huzurevi, Korupark ve Podyumpark\'ın yanı sıra 17 ilçede halk danslarından örnekler sahneleyecek. Performanslar, 12 Temmuz Perşembe akşamı final programında, alanında uzman 8 kişilik uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek. Çin, Bolivya, Brezilya, Gürcistan, Kolombiya, Güney Kore, Makedonya ve Rusya\'dan Nijerya\'ya kadar 24 ülkeden halk dansları ekipleri, kültürel birikimlerini Bursa\'da izlenime sunacak. Bursa\'nın 17 ilçesindeki sahnelerde 6 gün boyunca gösteriler de gerçekleştirilecek.

Katılan ülkeler ise şöyle;

Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kosta Rika, Kuzey Osetya, Makedonya, Malezya, Moldova, Polonya, Portekiz, Türkmenistan ve Ukrayna.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kortej detaylar

-Güvercin uçurulması

-Mehter takımı

-Dans ve gösterilerden genel görüntüler

Haber-Kamera: Gürkan DURAL /BURSA,(DHA)

====================================

Akçakoca\'da sessiz yürüyüş

DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesinde, çocuk istismarına karşı sessiz yürüyüş düzenlendi.

Akçakoca\'da sivil toplum kuruluşları çocuk istismarına karşı bir araya geldi. Çuhallı Çarşı mevkiinde toplanan yaklaşık 300 kişi, Cumhuriyet Meydanı\'na yürüdü. \'Çocuğuma dokunma. Çocuk istismarına hayır\' yazılı pankart ve \'Minik bedenimin sesi ol\', \'Çocuk susar sen susma\' ve \'Çocuk istismarı suçtur\' yazılı dövizler taşıyarak yürüyenlere vatandaşlar alkışlarla destek oldu. Meydanda toplananlar ölen çocuklar için dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yürüyüşten görüntüler

Meydanda toplanılması

Haber-Kamera: Ayşenur YAMAN /AKÇAKOCA(Düzce),(DHA)

===============================================