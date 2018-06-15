DHA YURT BÜLTENİ - 14

1- Abant Tabiat Parkı\'nda bayram yoğunluğu

BOLU,(DHA)- BOLU\'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, bayramda tıklım tıklım doldu. Tatilciler göl çevresinde faytonla gezip eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle havanın güneşli olmasını da fırsat bilen tatilciler Abant Tabiat Parkı\'na akın etti. Tatilciler eşsiz manzarasıyla büyüleyen Abant\'ta göl çevresinde faytonla ve bisikletle gezerek tatilin tadını çıkardı. Göl kenarındaki iskelede yürüyen tatilciler fotoğraf çektirdi. Bazı tatilcilerde göl kenarında mangal yaptı. Tatil nedeniyle Abant\'ta bulunan oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Abant\'ın doğal güzelliği drone ile de havadan görüntülendi.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, tatil sebebiyle tıklım tıklım doldu. Tatilciler göl çevresinde faytonla gezintiye çıkıp eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle havanın güneşli olmasını da fırsat bilen tatilciler Abant Tabiat Parkı\'na akın etti. Tatilciler eşsiz manzarasıyla büyüleyen Abant\'ta göl çevresinde faytonla ve bisikletle gezerek tatilin tadını çıkardı. Göl kenarındaki iskelede yürüyüş yapan tatilciler bol bol manzara fotoğrafı çektirdiler. Bazı tatilcilerde göl kenarında mangal yaptı. Tatil nedeniyle Abant\'ta bulunan otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Abant’ın doğal güzelliği drone ile de havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Abant manzaraları

-Tatilciler

-Fotoğraf çekilenler

-Drone görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

Süre: 02:10- Boyut: 243.5 MB

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2 - Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

MANİSA\'nın Kula ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu Sandal Kavşağı\'nda meydana geldi. İzmir\'den Kula yönüne giden ve kavşaktan Sandal Mahallesi yönüne dönmek isteyen Mehmet Akyüz (21) yönetimindeki plakasız motosiklet ile Kula\'dan İzmir yönüne gelen Ramazan Erbay yönetimindeki 45 EJ 067 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, yaklaşık metrelerce savruldu. Motosikletten düşen kasksız sürücü Akyüz ile arkasındaki arkadaşı, yine kasksız olan Harun Harman (21) kanlar içinde kaldı. Kaza, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Karayoluna gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Akyüz\'ün kaza yerinde öldüğü belirlendi. Motosikletin arkasında bulunan Harman ise hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Erbay ile araçtaki Umut Erbay(15), Yağmur Erbay (11), Fadime Erbay (38) ve Yunus Türe (42) ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Savrulan motosiklet ve otomobilden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

haber- Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

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3 - Vali Özdemir Çakacak huzurevi yaşlılarıyla bayramlaştı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak, huzurevini ziyaret ederek burada kalan yaşlıların bayramını kutladı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Öğretmenevi\'nde düzenlenen protokol bayramlaşmasının ardından eşi Kevser Çakacak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve Emniyet Müdürü Engin Dinç\'le birlikte Maide Bolel Huzurevi\'ne ziyaret etti. Vali Özdemir Çakacak, huzurevinde kalan yaşlıların tek tek bayramını kutladı, bazı yaşlıların elini öptü.

Yaşlı bir kadın, yanında oturan başka bir yaşlıya, \"Valiyi merak ediyordun buyur vali\" dedi. O da bunun üzerine Vali Özdemir Çakacak\'a, \"A nereden çıktın? Vali gelecek diye oturuyoruz öyle. Hoş geldin yavrum, senin de bayramın kutlu olsun, Allah uzun ömür versin\" diye konuştu.

Vali Özdemir Çakacak ve beraberindekiler daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü\'ne bağlı Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi sitesini ziyaret etti.

(Görüntü dökümü:

-Vali Özdeir Çakacak ve eşinin huzurevi bahçesinde oturan yaşlılarla bayramlaşması,

-Yaşlı kadının Vali Çakacak\'a \'Vali gelecek diye oturuyoruz öyle\' diye konuşması,

-Vali ile kadın arasındaki konuşmaların,

-Valinin yaşlılarla bayramlaşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR / DHA

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4 - Birlikte alkol aldığı arkadaşını silahla yaraladı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, 44 yaşındaki Sebahattin A. birlikte içki içtiği arkadaşı tarafından tabanca ile ateş edilerek vuruldu. Yaralanan Sebahattin A. tedavi altına alındı.

Olay öğleden sonra, İzmit Tavşantepe Mahallesi Sabır Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Sebahattin A. ile birlikte içki içtiği arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Arkadaşı tabancasını çıkararak Sebahattin A.\'nın bacaklarına ateş açtı. Bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Sebahattin A. olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sebahattin A. tedavi altına alındı.

Polis, Sebahattin A.\'yı yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralının ambulanstan indirilmesi

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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5 - Eskişehir\'de şüpheli paketten nevresim takımı çıktı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de belediye otobüs durağındaki bank üzerine bırakılan paket, bomba şüphesi ile polis tarafından fünyeyle patlatılarak açıldı. Paketten nevresim takımı çıktı.

İki Eylül Caddesi\'nde, Alaeddin Parkı yanındaki belediye otobüs durağında bank üzerinde bir paket gören vatandaşlar, bomba şüphesi ile durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, tramvayların da geçiş yaptığı caddeye şerit çekip, yolu kapattı. Polis ekipleri, yayaların geçişine de izin vermedi.

Olay yerine gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli bomba imha uzmanı, özel giysilerini giyerek pakete yaklaştı. Fünyenin bir ucunu paketin yanına bırakan bomba uzmanı, daha sonra uzaktan kumandayla fünyeyi patlattı. Patlama sesi çevrede heyecan yaratırken, paketten nevresim takımı çıktı. Çalışmaların ardından cadde ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Duraktaki paketin,

-Polislerin görüntüsü,

-Vatandaşların uzaklaştırılması,

-Özel giysisini giyen bomba uzmanının paketin yanına gitmesi,

-Patlamanın gerçekleşmesi,

-Bomba uzmanın patlama sonrasında paketi kontrel etmesi ve çıkan nevresimlere bakması,

-Polislerin nevresimleri pakete koymalarından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/ DHA



