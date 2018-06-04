DHA YURT BÜLTENİ - 14

DOLU, ARDAHAN\'I BEYAZA BÜRÜDÜ

ARDAHAN’da dolu yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Ardahan\'da öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ardahan-Posof karayolu üzerindeki deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Ilgar Dağı, dolu yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı. Doluya yolda yakalanan vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydettiler. Vatandaşlar yüksek kesimlere sık sık dolu yağdığını ancak böylesini ilk kez gördüklerini söylediler. Sürücüler, dolu yağışı nedeniyle karayolunda ilerlerken zorluk çekti. Sürücüler, \"Dolu değil de kar gibi. Heryer bembeyaz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Cep telefonu kamerası)

- Yağıştan detaylar

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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RİZE’DE, GÜRGEN DERESİ BU YIL DA KURUDU

YILLIK 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla Türkiye\'nin en çok yağış alan ili olan Rize\'de, hidroelektrik santral (HES) projelerinin bulunduğu vadilerdeki dere yatakları yaz mevsimiyle birlikte yine susuz kalmaya başladı. Dere sularının tünele alındığı Güneysu ilçesindeki Gürgen Deresi, bu yıl bölgede ilk kuruyan dere oldu.

Rize’deki İkizdere, Senoz, Güneysu ve Salarha dereleri üzerine toplam 12 HES kuruldu. Bu dereler üzerine kurulan Cevizlik, Yokuşlu, Ayvasıl, Uzundere, Yeşilköy, İkizdere, Kale, İncirli, Saray, Adacami, Hamzabey ve Gürgen HES\'lerle yıllık ortalama 830 gigawatt saat elektrik üretimi yapılmaya başlandı. Yıllık 2 bin 400 kilogram yağış oranı ile Türkiye’nin en çok yağış alan ili Rize\'de, HES projelerinin bulunduğu vadilerdeki dere yataklarının su seviyeleri ise yaz aylarıyla birlikte azalıyor. HES projeleri nedeniyle suyun tünele alındığı dere yatakları susuz kalıyor. Dere sularının tünele alındığı Güneysu ilçesindeki Gürgen Deresi, bu yıl bölgede ilk kuruyan dere oldu. İlçe bulunan Gürgen Vadisi’ndeki Kale hidroelektrik santralinde suyun tünele alındığı yaklaşık 3 kilometre boyunca Gürgen Deresi\'nde su seviyesi iyice azaldı. 30 metre genişliğe sahip vadinin büyük bölümünde dere yatağında su kalmadı. Taşlarla kaplı dere yatağı ortaya çıktı.

\'SU, TİCARİ MAL DEĞİL\'

Derelerin Kardeşliği Platformu (DEKAP) Sözcüsü Ömer Şan, yarın kutlanacak Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Ülkenin eşi benzeri olmayan doğasını, biyolojik zenginliğini, toprak ve su varlıkları ile doğal yaşam alanlarını korumaya ve bu uğurdaki mücadeleye destek isteyen Şan, \"DEKAP, tüm canlıların yaşam kaynağı olan suyun, enerji kaynağı ve para kazanma aracı olarak görülmesi ve ticarileştirilmesini reddediyor. Su, ticari bir mal değil; tüm canlıların yaşamını sürdürebilmek için ulaşma hakkının olduğu doğal bir varlık, ekolojik sistemin ayrılmaz parçasıdır. Tüm canlıların sudan yararlanma hakkı eşittir. Hiçbir canlı kendisinin su ihtiyacının diğerlerinden daha önemli ve suya ulaşma hakkının daha öncelikli olduğunu ileri süremez. Su, bulunduğu ortamın asli unsurudur. Hiçbir şekilde yatağı değiştirilemez, bulunduğu alandan başka bir alana taşınamaz. Doğal yaşam-su ilişkisini dikkate almayan hiçbir karar, uygulama, düzenleme kabul edilemez. Suyun kullanımı ekolojik, çevresel, kültürel ve sosyal yaşamdan uzaklaştırılarak ele alınamaz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone ile Gürgen deresi görüntüleri

Dere detayları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER / RİZE-DHA

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GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANAN KAPKAPÇI TUTUKLANDI

GAZİANTEP\'te takibe aldığı kadının kol çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan Ö.U., polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 23 Mayıs\'ta yaşlı bir kadının içerisinde 50 lira para, kimlik kartları, pasaport ve banka kartlarının bulunduğu el çantasını alıp kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olayın gerçekleştiği cadde ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden birinde kapkaç yapan kişinin görüntüleri fark edildi. Görüntülerden kimliği belirlenen Ö.U., polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Kapkapçının koşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP (DHA)

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Ölen oğullarının mimarlık diplomasını ağlayarak aldılar (2)

ACİL SERVİS ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILDI

Hayrettin Ömeroğlu\'nun ailesi, oğullarının ölümünde hastane yönetiminin ihmali olduğunu iddia ederek basın açıklaması yaptı. Baba Cabbar Ömeroğlu, hala Adalet Salihoğlu ve Hayrettin Ömeroğlu\'nun üniversite arkadaşlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup bugün öğle saatlerinde Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde toplanarak basın açıklaması düzenledi. Rahatsızlığı nedeniyle basın açıklamasına gelemeyen anne Hülya Ömeroğlu\'nun mektubunun okunması duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Oğullarının hastane yönetiminin ihmali nedeniyle kaybettiklerini iddia eden Cabbar Ömeroğlu, hastane yönetiminden ve olayın yaşandığı gün görevli olan acil servisteki doktorlardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, \"Benim çocuğum hastaneye geldikten 2 saat sonra neden taburcu edildi. Herkes bana bunu soruyor 24 saat nezaret altında tutulması gerekmiyor muydu? benim çocuğum neden 2 saat sonra reçete verilerek evine gönderiliyor? Ben bir yetkiliden açıklama bekliyorum, haklıysa ben haklıyım diye elini masaya vursun. Benim oğlum öldü, vicdanları rahat mı?\" dedi.

SORUMLULAR KARŞIMIZA ÇIKSIN

Yeğeni ile acil serviste ilgilenilmediğini ve eline reçete verilerek 2 saat sonra evine gönderildiğini iddia eden hala Adalet Salihoğlu, \"Yetkililer bizim karşımıza çıksın, gözümüzün içine baksın o doktorların bir yüzünü görelim, Türk doktoru böyle olur mu? 2 saat sonra oğlumuzu evine gönderen doktor buraya gelsin bize bir açıklama yapsın. Sonuçları bekliyorlarmış, sonuç ortada kusan ateşi olan hasta 2 saat sonra evine gönderilir mi? Bu doktor diplomasını alırken nasıl yemin etti? Ailesi olarak şikayetçiyiz\" diye konuştu.

SEDYE İLE KAPIYI KAPATTILAR

Düzenlenen basın açıklamasının ardından hastane yetkililerinin yanlarına gelmesini isteyen aile, isteklerine cevap alamayınca hastaneye girmeye çalıştı. Özel güvenlik görevlilerinin acil servis kapısını sedyeyle kapatıp izin vermemesinin ardından basın açıklaması yapan grup ve güvenlik görevlileri arasında ufak çapta bir gerginlik yaşandı. Polisin araya girmesinin ardından sakinleşen aile, hastane bahçesinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastane bahçesinde toplanılması

Annenin mektubunun okunması

Babanın konuşması

Halanın konuşması

Hastaneye girilmeye çalışılması

Polisin önlem alması

Detaylar

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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ŞANLIURFA\'DA DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 47 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA\'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak, hesaplarından terör örgütleri PKK ve FETÖ\'ye para aktarıldığını söyleyip binlerce lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 53 kişiden 47\'si tutuklandı.

Şanlıurfa ve çeşitli kentlerden polise başvuran çok sayıda kişi, telefonla arayarak kendilerini emniyet amiri ve savcı diye tanıtan kişilerin, hesaplarından PKK ve FETÖ\'ye para aktarıldığını anlattıklarını ve haklarında soruşturma açıldığını söylediklerini bildirdi. Tedirginliğin ardından kendilerini arayanların yönlendirmesi ile polis ve savcı sandıkları kişilerin verdikleri hesaplara para yatırdığını söyleyen mağdurlar, daha sonra bu kişilere ulaşamadıklarını ifade ederek şikayetçi oldu.

Şikayetlerin ardından harekete geçen polisler, yaptıkları araştırmada paraların yatırıldığı hesapların Şanlıurfa\'da olduğunu belirledi. Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 37 olayda binlerce liralık dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için polis, paraların aktarıldığı hesapları incelemeye aldı. Mağdurların para yatırdığı hesaplardan para çekmeye gelen ve daha önce de aynı suçtan işlem gördüğü saptanan 53 kişi banka şubeleri ve ATM\'lerin önünde polisler tarafından gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 47\'si tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ele geçirilen 2 milyon 500 bin liralık altın ve döviz ise mağdurlara iade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Asayiş Şube müdürlüğü

- Şüphelileri şubeden çıkarılması

- Şüphelileri ekip aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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