DHA YURT BÜLTENİ - 14

Kilis\'e de roket düştü

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden atılan 1 roket mermisi, akşam saatlerinde Kilis kent merkezindeki 1 eve isabet etti. Ekrem Çetin Mahallesi\'nde bulunan 2 katlı evin çatısına isabet eden roketin patlamasıyla evde ve çevrede hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

Olay yerinde inceleme yapan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.



VALİ ATA, REYHANLI\'DA İNCELEME YAPTI

Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı\'da roket isabet eden bölgelerde inceleme yaptı. Roketli saldırıda yaralananları da hastanede ziyaret eden Vali Erdal Ata, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Reyhanlı\'ya roketli saldırılarda, 4\'ü ağır 37 kişinin yaralandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: KİLİS,(DHA)

======================

Hassa sınırından Afrin\'deki hedeflere böyle atış yapıldı



Hatay Hassa sınırından bu akşam saatlerinde çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve fırtına obüsleri ile Afrin\'deki YPG/ye ait hedeflere atış yapıldı. Ayrıca Azez-Afrin sınırındaki hedeflerinde vurulduğu belirtiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

-ÇNRA ile atış yapılmasında görüntü

Haber: HATAY,(DHA)

============================

Bakan Zeybekci: Kimsenin iznine ve desteğine ihtiyacımız yok



EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, işadamlarının katıldığı toplantıda Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuştu. Bakan Zeybekci, Türkiye\'yi tehdit eden hiçbir girişime müsaade etmeyeceklerini belirterek, \"Zeytin Dalı, barış harekatıdır. Türkiye\'nin güvenliğini garanti altına alma hareketi, bir başlangıçtır. Güney sınırlarımız dahil olmak üzere Türkiye\'nin etrafını tehdit eden hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz. Türkiye\'yi tehdit eden ve uzanan parmağı sağlam bırakmayacağız. Kimsenin iznine de desteğine de ihtiyacımız yok\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Sanayici Tüccar ve İş Adamları Platformu\'nun ev sahipliğinde düzenlenen Ekonomi 2018 Vizyon Toplantısı\'na katıldı. Çok sayıda işadamının katıldığı toplantıda konuşan Bakan Zeybekci Afrin Harekatı\'na da değindi. Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere gazanız mübarek olsun diyen Zeybekci, \"Bir tek askerin burnu kanamadan, o coğrafyadaki hainlerin tamamını layık oldukları yere gömerek ecdadın emaneti olan o topraklarda barış, huzur ve kardeşliği oralarda hakim kılacağız. Dün akşam itibariyle bu ülkeye, devlete ve millete yakışır şekilde hava kuvvetlerimiz ne kadar hain mevzi ve yapı varsa her birinin tek tek başarıyla yerle bir etti. Bugün itibariyle de kahraman askerimiz Bismillah diyerek o coğrafyaya huzur, barış ve kardeşlik getirmek üzere girdiler\" dedi.

\'BU OPERASYON MİLLETE YAKIŞAN ŞEKLİYLE YAPILIYOR\'

Zeybekci, bugün dünyada siyasi ve askeri uzmanlardan bir tanesinin yaptığı operasyonla ilgili yoruma değinerek, \"Yapılan yorumda, \'bugün Türkiye\'nin o coğrafyada yaptığı operasyonu yapabilecek dünyada 5 tane devlet yoktur\' deniyor. Bu operasyon millete yakışan şekliyle yapılıyor. Gururla yapılıyor. Zannettiler ki sessizliğimiz acizliğimizdendir. Bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Bizim sırtımızda ecdadın bize emanet ettiği o kardeşlik iklimini egemen kılma görevi var. Biz onlar gibi gelip sonra gitmeyeceğiz. Biz onlar gibi gelip menfaatlerini temin edip gitmeyeceğiz\" dedi.

Zeytin Dalı operasyonunun barış harekatı olduğunu ifade eden bakan Zeybekci, \"Barış operasyonu harekatı, Türkiye\'nin güvenliği garanti altına alma hareketinin bir başlangıcıdır. Güney sınırlarımız dahil olmak üzere Türkiye\'nin etrafını tehdit eden hiç bir girişime müsaade etmeyeceğiz. Türkiye\'ye doğru uzanmış olan o parmağı sağlam bırakmayacağız. Dostlarımıza anlatmaya çalıştık, yapmayın etmeyin eylemeyin dedik. Eskidendi o, Türkiye\'ye buyurmak talimat vermek eskidendi. Türkiye şunu söylüyor: Yeni bir dünya kurulacaksa; Türkiye, o dünyayı kuracak ülkelerden biri olacaktır. Yeni bir harita yapılacaksa; Türkiye, haritayı yapan ülkelerden biri olacaktır. Etrafımızda Türkiye\'yi tehdit eden yapıların kurulmasını izin vermeyeceğiz. Türkiye\'nin güneyini çevreleyen hiçbir çerçeveye müsaade edilmeyecek, temizlenmeye devam edilecektir. Kimsenin iznine de desteğine de ihtiyacımız yok\" dedi.

Bakan Zeybekci\'nin konuşmasının ardından Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ile Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Çardak ilçesindeki Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bankaya ait parsellerin makul fiyatlara satılmasıyla ilgili protokol imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

- Bakan Zeybekci\'nin konuşmasından görüntü

- Protokol imzalanmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

=====================================

İzmir\'e şehit ateşi düştü (2)

AİLEYE TAZİYE ZİYARETİ

Bitlis\'in Hizan İlçesi\'nde, üzerlerine çığ düşerek şehit olan 5 askerden 1\'i olan 22 yaşındaki Hilmi Öz\'ün İzmir\'in Karşıyaka ilçesindeki baba ocağına çok sayıda taziye ziyaretinde bulunuldu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar şehidin evine gelerek acılı aileye baş sağlığı diledi. Vali Ayyıldız, evden çıkarken, \"Hepimizin başı sağ olsun\" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN - Davut CAN / İZMİR,(DHA)

=====================================

Afrin\'e \'Zeytin Dalı Harekatı\' sürüyor, tanklar Suriye\'ye girdi (20)

HATAY VALİLİĞİ: REYLANLI\'YA 11 ROKET DÜŞTÜ; 1 ÖLÜ, 47 YARALI

Hatay Valiliği\'nce, Reyhanlı\'ya düşen roketlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 11 roketin 9’unun ilçe merkezine, 2’sinin de ilçe dışında boş araziye düşerek, infilak ettiği belirtildi. Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

\"Afrin bölgesinden PYD/PKK tarafından atıldığı değerlendirilen; saat 15.28’de 6 adet, saat 18.40 sıralarında 5 adet olmak üzere toplam 11 adet füzenin, 9’u ilimiz Reyhanlı İlçe merkezine, 2’si ilçe dışında boş araziye düşerek infilak etmiştir. Saat 15.28’de ilçe merkezine düşen 6 adet füze ile saat 18.40’da yine ilçe merkezine olmak üzere düşen 3 adet füzenin infilak etmesi sonucu; 30\'u Türk vatandaşı, 17\'si Suriyeli olmak üzere toplam 47 kişi yaralı olarak ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Suriye vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği her iki olayda, 42 kişi ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 4 kişinin tedavileri ise halen devam etmektedir. 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yerinde oluşan hasar ile ilgili olarak zarar tespit ve hasar tespit komisyonları çalışmalara başlamış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.\"

KİLİS\'E DÜŞEN ROKET SAYISI 4\'E YÜKSELDİ

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden atılan 3 roket mermisi daha Ekrem Çetin ve Barış mahallelerindeki evlere isabet etti. Terör örgütü mevzilerinden ateşlenen toplam 3 roket mermisinin, aralıklarla düşüp, patlamasıyla 4 evde hasar oluştu. Güvenlik güçleri, olay yerlerinde önlem alıp, inceleme yaptı. Kilis\'e düşen roket mermisi sayısı toplamda 4\'e ulaşırken, Vali Mehmet Tekinarslan, 2\'si Suriyeli 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Vali Tekinarslan, \"Hepimize geçmiş olsun. Yaralılarımızın durumu iyi\" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: HATAY,(DHA)

=======================================

2 araç alev alev yandı, 8 kişi son anda kurtuldu

BURSA’nın Orhaneli ilçesinde çarpışan 2 otomobil yanarken otomobillerde bulunan 8 kişi kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Orhaneli ilçesinden Bursa’ya giden Hidayet Peker yönetimindeki 26 PKT 61 plakalı otomobil, Kapıkaya Mevkii\'nde karşı yönden gelen Cenger Malçok yönetimindeki 41 NY 847 plakalı araçla çarpıştı. Kaza yapan iki otomobil bir anda alev aldı. Otomobillerde bulunan 8 kişi hafif sıyrıklarla araçlardan çıkmayı başardı. Alev alan araçlar tamamen yandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Otomobilin yanması

Haber-Kamera: İsmail KAYA /ORHANELİ(Bursa),(DHA)

=====================================