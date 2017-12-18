DHA YURT BÜLTENİ - 14

Emekli öğretmen yanarak can verdi



MUĞLA\'nın Menteşe İlçesi\'ndeki bir evde elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ileri sürülen yangında 71 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Alper yanarak can verdi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Doğanköy Mahallesi\'ndeki bir evde çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. İtfaiye ekiplerinin, elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangının söndürülmesinin ardından evde yaptığı incelemelerde emekli öğretmen olduğu öğrenilen Hüseyin Alper\'in oturma odasındaki cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Hüseyin Alper\'in fotoğrafı

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA)

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Bursa\'da otomobil takla attı: 2 yaralı



BURSA\'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil taklalar atarak bir lisenin bahçesine savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerine meydana geldi. C.K., idaresinde olan 16 V 7155 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobil, özel bir lisenin bahçesine savruldu. Yan tarafa devrilen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobildekiler, çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı. Kazada, B.İ. (13) ve G.İ. (37) hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Otamabil çekici yardımıyla lisenin bahçesinde çıkarılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralılardan görüntüler

Kaza yerinden görüntüler

Otomobilden görüntülerki

Polis ekiplerinden görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

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