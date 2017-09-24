DHA YURT BÜLTENİ - 14

Barzani: Referandum sınırların belirlenmesi değildir



IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, yarın yapılacak bağımsızlık referandumuna saatler kala Erbil\'de düzenlediği basın toplantısında, \"Tüm tarafların desteğiyle referandum kararı aldık. 25 Eylül\'de yani yarın, kararımızı vereceğiz. Halkının görüşüne başvurmak çözüm için en iyi yoldur\" dedi. Barzani, referandumun sınırların belirlenmesi olmadığını da ifade ederek, \"Bağdat\'la diyalog ve müzakereler devam edecek\" dedi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, yarın yapılacak olan referanduma saatler kala Erbil\'in Priman ilçesinde kameraların karşısına geçti. Birçok televizyonun canlı verdiği ve İngilizce tercüme yapılan toplantıda Kürtçe konuşan Barzani, açıklamalarda bulundu. Barzani, Irak\'la ilişkileri iki dönemde değerlendirebileceklerini, birinci dönemin Saddam döneminde olduğunu, ikinci dönemin ise 2003\'ten sonraki dönem olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: \"Kürdistan halkına karşı katliam, jenosit, faili meçhuller ve kimyasal saldırılar yaşandı. 4 bin 500 köyümüzü yok ettiler. Yeni, demokratik ve federal bir Irak inşa etmek için çabaladık. Kürtler olmazsa, Musul, Ninova, Enbar ve Diyala\'da yenileceklerdi. 2003\'te yeni bir süreç başladı. O zaman ümitliydik ve birlikte yaşam kültürünün benimsendiği federal bir Irak\'ın kurulması için çalıştık. Yönetimin simaları değişti ancak, zihniyetleri değişmedi. Üzerinde anlaştığımız devleti mezhep devletine dönüştürdüler. Ortaklık hukuku uygulanmadı. Anayasa çiğnendi ve 140 maddenin gerekliliği yerine getirilmedi. Peşmergeye tek fişek göndermedikleri gibi, maaş ve bütçeyi de kestiler. Kürdistanlıları yok sayma retoriğini terk etmediler. Tüm bu sorunların çözümü için çok çabaladık. Ama, Bağdat bunu kabul etmedi. Bunların sonucunda çabalarımızın sonuç vermediğini gördük ve tüm tarafların desteğiyle referandum kararı aldık.\"

\'REFERANDUM SINIRLARIN BELİRLENMESİ DEĞİLDİR\'

Mesut Barzani, 25 Eylül\'de yani yarın referanduma giderek kararlarını vereceklerini de belirterek, \"Halkının görüşüne başvurmak çözüm için en iyi yoldur. Ama, onlar tehdit ve emrivaki yolunu benimsemeye devam ediyorlar. Tehdit diliyle karşı karşıya kaldık, ama bunda ne günahımız var. Bir halk kararını verecek. Jenosit ve katliamlarla karşı karşıya kalırken, kimse ses çıkarmadı. Şu kanaate vardım; bağımsızlık felaket ve katliamların önüne geçecek. Referandum Kürdistan halkının görüşünü ortaya koyması için birinci yoldur. Bu adımdan sonra uzun soluklu bir yola girilecek. Yarın demokratik bir süreç başlayacak. Referandum sınırların belirlenmesi değildir. Bağdat\'la diyalog ve müzakereler devam edecek. Peşmerge ile Irak güçlerinin DEAŞ\'a karşı mücadeledeki işbirliği devam edecek ama, eğer onlar kabul ederse. Bağdat\'a 1-2 yıl gereken zamanı vermeye hazırız. Asla başarısız ortaklığı görüşmek üzere Bağdat\'a geri gitmeyeceğiz. Bundan sonra Bağdat ile diyaloğumuz iki iyi komşu olmak esasında olacak. İki millet arasında bir çatışma ve gerginliğe asla izin vermeyeceğiz. Son 25 yıl gösterdi ki kimseye tehdit değiliz. Hedef; demokratik, modern ve herkesi kuşatan bir devlet inşa etmek. Halk yarın sukünet içinde sandıklara gitsin. Referandumun uluslararası standartlara uygun bir şekilde geçmesini sağlayın\" diye konuştu. Barzani\'nin basın toplantısı soru cevap bölümüyle devam etti.

Haber: Felat BAZARSLAN- Burak EMEK/ERBİL, (DHA)

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Işık: Kuzey Irak\'taki referandumun faydası olmayacak/EK

\"ANKARA\'NIN GÖNDERDİĞİ PARALARI TERÖRÜ FİNANSE ETMEKTE KULLANDILAR\"

Diyarbakır Valiliğinden sonra Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, daha sonra Ak Parti Yenişehir ilçe kongresine katıldı. Burada konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, Belediyelerin insanlara hizmet yapılsın diye Ankara\'nın gönderdiği paraları maalesef hizmet için kullanmadıklarını belirterek, \"Ne yaptılar ? Dağa gönderdiler, terör örgütünü finans etmekte kullandılar hiç bir demokratik devlet, buna rıza gösteremez. Hiç bir demokratik devlet halk için harcansın diye gönderilen paraları, terör örgütüne aktarmayı demokrasi diye mazur göremez. Aksine demokrasi ve şiddet asla ve asla yan yana gelmez. Şu kısa sürede Diyarbakır\'ın çehresi değişmeye başladı. Niye? Çünkü, size hizmet yapılsın diye Ankara\'nın gönderdiği paralar dağa gitmiyor. Size hizmet olarak geliyor. Son dönemlerde devletimizin, hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin terör örgütüne yönelik gösterdiği amansız mücadele, gösterdiği kararlı tavır Allaha hamd olsun halkımız tarafından destekleniyor. Biz burada hukukun içinde kalmak şartıyla hiç bir teröristin, hiç bir eşkıyanın milletimizin huzurunu bozmasına, güvenliğini sekteye uğratmasına, rahatını kaçırmasına müsaade etmiyoruz. Çok büyük bir mücadele yürütülüyor. Bu mücadelede sonuna kadar yürüyecek, bir tek masum insanımızın kılına halal getirmeden, hiç bir teröristin de bölgede insanımıza musallat olamayacağı ortamı hazırlıyoruz. Bunu hazırladığımız anda da göreceksiniz Diyarbakır yeniden şahlanacak\" dedi. Kongreden sonra Başbakan Yardımcısı Işık ile beraberindekiler daha sonra merkez Yenişehir ilçesi Ofis Gevran Caddesindeki esnafları ziyaret ederek sohbet ettiler.

Görüntü Dökümü:

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-Kongreye katılanlar

-Kongreden detaylar

-Başbakan Yardımcısı Işık\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

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O parka pompalı tüfekli saldırı

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, aralarında çıkan kavgada birbirlerini şişeyle vurarak yaralayan iki gençten Uğur Ürün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ürün\'ün yakınları olduğu iddia edilen bir grup, olayın meydana geldiği parkı, bugün öğlen pompalı tüfekle tarayıp, kaçtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Geçen 22 Eylül Cuma gecesi, Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı\'ndaki Şehit Tolga Özmen Parkı\'nda aralarında husumet bulunan E.T. (Engin Toprak) (37) ile Uğur Ürün (23) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında, parktaki büfeden aldıkları şişeler ile birbirlerine vurmaya başlayan 2 genç kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, yaralı gençlerden E.T.\'yi Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Diğer yaralı Uğur Ürün ise bu sırada olayı haber alıp gelen yakınları tarafından otomobile bindirilip, Aydın Devlet Hastanesi\'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kasığından kırık şişe parçası ile yaralanan ve çok kan kaybettiği belirlenen Ürün, doktorların müdahalesine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Ürün\'ün ölüm haberini alan yakınları hastaneyi birbirine kattı. Olayların büyümesini polis önlerken, takviye olarak gönderilen çevik kuvvet ekibi hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

PARKA POMPALI SALDIRI

Olayın yaşandığı Şehit Tolga Özmen Parkı\'na, bugün saat 14.00 sıralarında bir otomobille gelen kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Parka peşpeşe bir kaç el ateş eden şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Polis, parkı güvenlik şeridi ile çevirip, kimseyi almadı. Parka, saldıran kişilerin Ürün\'ün yakınları olduğu ileri sürülürken, polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit Tolga Özmen Parkı\'ndan görüntü

-Ölen Uğur Ürün\'ün fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Süslü kadınlar pedal çevirdi

Kayseri\'de bir araya gelen yaklaşık 200 kadın, en şık kıyafetleri ve topuklu ayakkabılarını giyerek \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\'na katıldı.

Süsledikleri bisikletlerine uyumlu kıyafetleriyle dikkat çeken kadınlar Cumhuriyet Meydanı\'nda toplandı. Her yaş grubundan kadının katıldığı etkinlikte \'Egzoz Kokusuna Karşı Parfüm Kokusu Yolları Sarsın\' sloganı ile gerçekleştirdikleri etkinlikte konuşan Fatoş Yıldırım, Bisiklet aynı zamanda bir ulaşım aracıdır. Yaşamın bir parçası olabilir. Eğer uygun bisiklet politikası olursa, işe veya ulaşacağımız yere bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Biz kadınlar korkmadan, çekinmeden yollarda olmalıyız\" dedi. Konuşmaların ardından kadınlar süsledikleri bisikletleri ile Cumhuriyet Meydanı\'ndan Talas İlçesi\'ne kadar pedal çevirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Süslü kadınlar genel görüntü

-Kadınların bisikletle Talas’a gitmesi

-Detay görüntü

Haber: Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,(DHA)

1 dakika, 13 saniye– 39 MB

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Marmaris\'te Süslü Kadınlar sürdürülebilir ulaşım için pedal çevirdi

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde düzenlenen \"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\'na katılan kadınlar, sürdürülebilir ulaşım ve otomobilsiz kentler için pedal çevirdi.

Marmaris İlçesi\'nde, bu yıl 5\'incisi gerçekleştirilen ve Türkiye\'nin 50 şehrinde aynı anda gerçekleştirilen \" Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\" renkli görüntülere sahne oldu. Kordon Caddesi\'ndeki Atatürk Anıtı önünde bisikletleriyle toplanan aralarından ilçede yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu süslenmiş ve renkli kıyafetler giymiş yaklaşık 100 kadın, sürdürülebilir ulaşım ve otomobilsiz kentler için pedal bastı. Kadınların çocuklarıyla geldiği etkinliğe erkeklerde destek verdi. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla sık sık \"Özgürlük bisiklette\" ve \"Egzoz gazına son\" sloganları atan kadınlar, Kordon Caddesi\'ndeki bisikletler için ayrılmış yoldan Kemal Elgin Bulvarı\'na kadar 6 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Kadınlar, kendilerini şaşkınlıkla izleyen, Marmarisliler\'e el sallayarak \"Siz de bisiklet binin\" çağrısında bulundu. Süslü Kadınlar adına açıklama yapan İnci Arıcı Orman, \"Sürdürülebilir ulaşım ve araçsız şehir için Süslü Kadınlar olarak 5\'inci kez bir araya geldik. Farkındalık yaratmak için her yıl Türkiye\'de 50 şehirde kadınlar aynı anda bu eylemi gerçekleştiriyor. Şu anda kentimizde bisiklet yolları yapıldı ve altyapısı hazır. Motorlu araçlar yerine bisikletlerin daha çok yaygınlaşmasını istiyoruz. Herkes işine veya dolaşmaya çıktığında bisiklet ile gitmesini istiyoruz\" dedi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinlikte, Süslü Kadınlar trafik polisi eşliğinde şehir turu attıktan sonra Marmaris Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda toplanıp hatıra fotoğrafı çektirip, dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Atatürk Anıtı önünde toplanan bisikletli Süslü Kadınlar\'dan görüntü

-Süslü Kadınlar adına İnci Arıcı Orman\'ın açıklama yapması

-Süslü kadınların pedal basarak ilçede tur atması

3 dakika 53 saniye-280 MB

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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\'Süslü kadınlar\', Bandırma’da pedal çevirdi

BALIKESİR’in Bandırma İlçesi\'nde yaklaşık 100 kadın, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' etkinliğinde bir araya gelerek pedal çevirdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan, aralarında çocukların da bulunduğu grup, sahil bandı ve Cumhuriyet Caddesi\'nde pedal çevirdi. Etkinlik ile ilgili bilgi veren \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' Bandırma sorumlusu Hazal Saraçoğlu, etkinliğin 50 şehirde eş zamanlı olarak yapıldığını belirtti. Saraçoğlu, etkinliğin 2013 yılında İzmir’de Sema Gür’ün bir grup gönüllünün desteği ile başladığını anlattı. Saraçoğlu, “Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen bir ulaşım aracıdır. Yoğun kent trafiğine çözüm olabilir. Gideceğimiz yere rahatlıkla bisikletle gidebilir. Biz de dünyanın bir çok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlamak istiyoruz. Buna dikkat çekmek amacıyla yollara çıktıködedi.

Basın açıklamasının ardından yapılan bisiklet turunda kadınlar süsledikleri bisikletleri ile pedal çevirirken, minik bisikletçiler ise annelerinin yardımıyla turu tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-\"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\"Bandırma sorumlusu Hazal Saraçoğlu açıklaması

-Kadınların bisiklet turu

-Cumhuriyet Meydanı’nda turun sona ermesi

-Detaylar

Süre 2.52, Boyut 212 MB

Haber: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)