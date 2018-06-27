DHA YURT BÜLTENİ - 13

11\'inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf öldü

TRABZON\'un Ortahisar ilçesinde, 11\'inci kattaki evinin penceresinden düşen Ömer Asaf Keleş (2) yaşamını yitirdi.

Olay, Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi\'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Aklife 3 Sitesi C Blok 11\'inci katttaki evinin penceresine çıkan Ömer Asaf Keleş, dengesini kaybederek çimle kaplı bahçeye düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan çocuğu yakındaki Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırdı. Ömer Asaf buradaki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi\'ne sevk edildi. Ömer Asaf Keleş hayatını kaybetti. Olaydan sonra çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri detayşarı

Olayı anlatanlar

Haber-Kamera: Emre KOLTUK / TRABZON,(DHA)

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Düzce’de fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu

DÜZCE\'de akşam saatlerinde başlayan yağmur beraberinde dolu ve fırtınayı da getirdi. Şehrin büyük bölümünde etkili olan yağmur, fırtına ve dolu nedeniyle ağaçlar devrildi, fındık bahçeleri zarar gördü.

Düzce\'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur, fırtına ve dolu nedeniyle şehrin büyük bölümünde bahçeler, iş yerleri, ağaçlar ve araçlar zarar gördü. Şehir merkezinde fırtına ve yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise ceviz büyüklüğünde dolu düştü. Şehir merkezinde yol kenarında bulunan ağaçların bazıları şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülürken, vatandaşlar dolu yağma tehlikesine karşı araçlarını korumak için battaniyelerle kapattı. D-100 Karayolunda şiddetli yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldib Bir akaryakıt istasyonunda dışarıda bulunan buzdolapları devrildi. Bir binanın çatısı caddeye uçarken, şans eseri yaralanan olmadı. Yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan ve durmaksızın yağan yağmur sırasında metrekareye 40-50 kilogram arası yağmur düştüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çatının caddeye uçması

Devrilen ağaçların görüntüsü

Devrilen buzdolaplarının görüntüsü

Vatandaşlarla röp.

Yağmur görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

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Tarladaki yangında alevlerin ortasında kaldı



KONYA\'nın Kulu ilçesinde tarlasında çıkan yangına müdahale etmek isterken alevlerin arasında kalan Erken, yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve vücudunda yanıklar oluşan Erken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ömeranlı Mahallesi\'nde İrfan Erken\'e ait buğday ekili tarlada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Tarlasında yangın çıktığını öğrenen İrfan Erken de 06 BV 3533 plakalı minibüsüyle tarlaya gidip, müdahale etmek istedi. Bu sırada alevler rüzgarın etkisiyle Erken\'ın bulunduğu bölgeye geldi. Panikle minibüsünü çalıştırıp uzaklaşamayan Erken, alevler arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Erken, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat çalışma sonucu yangın söndürülürken, minibüs kullanılmaz hale geldi. Tarlanın da 500 dekarlık bölümü küle döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiyenin müdahelesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ / KULU(Konya),(DHA)

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AK Partili vekilden 5 bin kişiye teşekkür yemeği

ŞANLIURFA’da AK Parti\'den 8’inci sırada milletvekili seçilen Ahmet Akay, Akçakale ilçesinde 5 bin kişilik teşekkür yemeği verdi. Akay, misafirlerini kapıda karşılayıp teşekkür ettikten sonra dev kazanlarda hazırlanan yemekler, konuklara servis yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri\'nde kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti Şanlıurfa 8’inci sırada milletvekilli seçilen Ahmet Akay seçmenlerle yemekte buluştu. Akçakale\'nin Büyücek Mahallesi\'nde verilen teşekkür yemeğine AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık ile partililer ile yaklaşık 5 bin seçmeni katıldı.

Dev kazanlarda hazırlanan yöresel sac kavurması ve pilavın ikram edildiği teşekkür yemeğin ardından konuşan Ahmet Akay, kendisine, partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a verilen desteklerden dolayı teşekkür edererek, \"Seçim öncesinde olduğu gibi halkımızın dertleriyle dertlenmeye, onlarla beraber olmaya önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Bizlere göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve verdiğiniz desteklerden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor, düzenlemiş olduğumuz bu programa göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı da ayrıca mutlu olduğumu belirtmek istiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Teşekkür yemeğine katılanlar

- Seçmenlerini kapıda karşılayan Ahmet Akay

- Yer sofrasında oturan seçmenler

- Yemeklerin ikram edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)

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