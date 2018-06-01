DHA YURT BÜLTENİ - 13

Şehit Sercan Koç, son yolculuğuna uğurlandı

IRAK’ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç, memleketi Amasya\'nın Gümüşhacıköy\'de son yolculuğuna uğurlandı.

Irak kuzeyinde sürdürülen operasyonlar esnasında PKK terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan ve 3 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç\'un acı haberi Amasya\'nın Gümüşhacıköy ilçesi Çay mahallesinde bulunan ailesine dün akşam ulaştı. Amasya’ya gelen Şehit Koç’un cenazesi Gümüşhacıköy ilçesindeki baba ocağına getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi ilk olarak Gümüşhacıköy ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Cami’sinde kılınan ikindi namazının ardından Cumhuriyet Meydanına getirildi. Şehidin cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Gümüşhacıköy Şehitliğine defnedildi. Şehidin cenazesinde annesi Naciye ve babası İzzet Koç ayakta durmakta güçlük çekerken, Muş’ta Jandarma Uzman Çavuşluk görevini yürüten şehidin ağabeyi Sinan Koç ise cenazeye askeri üniformasıyla katıldı.

Şehidin cenazesine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü-HD

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-Şehidin naşının camide beklemesi

-Bakan Koç\'un dua etmesi

-Şehidin annesinin tören alanına getirilmesi

-Şehidin naşının camiden tören alanına getirilmesi

-Bakan Koç, şehidin babasının koluna girip tören alanına gelmesi

-Şehidin tören alanına gelmesi

-Şehidin kardeşinden görüntü

-Cenaze namazının kılınması ve dua edilmesi

(SÜRE: 03.05 DK.)-(BOYUT: 346 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ (GÜMÜŞHACIKÖY)-Amasya, (DHA)

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Şehit Uzman Çavuş\'u Bozüyük\'te 10 bin kişi uğurladı

IRAK\'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, dün, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir (24), memleketi Bilecik\'in Bozüyük ilçesinde 10 bine yakın kişinin katıldığı töreninin ardından toprağa verildi.

Bekâr olan Şehit Uzman Çavuş Ünal Demir\'in cenazesi Bozüyük ilçesine getirilerek, ikindide Merkez Kasımpaşa Camisi\'nde tören düzenlendi. Törene, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 2\'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmak Büyükerşen, CHP Bilecik Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, Ak Parti Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile şehidin babası Resul Demir, annesi Fatma Demir, kardeşleri Ümran, Rüstem ve Halil İbrahim Demir ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Muharrem İnce cenaze namazı kılınmadan önce şehidin babası Resul Demir\'in yanına giderek başsağlığı diledi. İnce daha sonra cami önünde kadınların yanında bulunan şehidin annesi Fatma Demir ve şehidin kız kardeşi Ümran Demir\'in yanına da giderek başsağlığında bulundu. İnce, şehidin tabutunun başında dua okuduktan sonra Bozüyük\'ten ayrıldı.

Şehidin kardeşi Rüstem Demir, ağabeyinin askeri üniformasını giyerek törene katıldı. Halil İbrahim Demir de ağabeyinin tabutuna gül yapraklarını serdi. Yakınları şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Törene katılan kalabalık tekbir getirerek \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganı attı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir\'in cenazesi, Kovalıca köyüne götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

-Cenaze töreninden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-KameraKemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN- BOZUYUK,(Bilecik) / DHA

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Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin temsilcisi de benim

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ı cezaevinde ziyaret eden ve serbest bırakılmasını isteyen CHP\'nin adayı Muharrem İnce\'yi eleştirdi. Erdoğan, \"Diyarbakır\'da 7 Haziran seçimlerinden sonra, bu ziyaret ettiğin şahıs değil miydi 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan? Sen hangi akla hizmet ediyorsun? Neymiş? \'Adaymış, serbest bırakılması gerekiyormuş.\' Ne diyorsun sen, neyi serbest bırakıyorsun. Bu ülkede hukuk var. Bu ülkede 81 milyon vatandaşımızın tamamıyla birlikte Kürt kardeşlerimizin de temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan\'dır, bu kadar açık söylüyorum\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi mitinge katılmak üzere Adıyaman\'a geldi. Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, protokol üyeleri ve partililer karşıladı. Havalimanından uzun araç konvoyu ile kent merkezine hareket eden Erdoğan\'ın konvoyuna, güzergâh üzerinde vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, konvoyu durdurarak kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklara oyuncak dağıttı.

Emniyet Müdürlüğü yanındaki meydana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada alanı dolduran binlerce kişiye hitap etti. Adıyaman\'a 16 yıllık süreçte 14 katrilyon liralık yatırım ve destek sağlandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı dönemde Türkiye\'nin de 3,5 kat büyüdüğünü söyledi. 24 Haziran seçimlerinden de başarılı çıkarak 2023 hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını dile getiren Erdoğan, bazı partililer arasındaki kırgınlık ve dargınlıklara dikkat çekerek, \"Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Biz milletimize efendilik taslamaya değil hizmetkâr olmaya geldik. Dün öyleydik, bugün de milletimize, Adıyaman\'a hizmete talibiz. İşte bunun için 24 Haziran\'da sizlerden yeniden hizmet için, yatırım için, proje için bir kez daha destek istiyoruz. Bu süreçte dargınlık kırgınlık yok. Bazen dargınlık, kırgınlık olduğunu duyuyorum. Dargınlık, kırgınlık yok. Sakın ha, biz birbirimizi Allah için seviyoruz, seveceğiz. Makam, mevki, aşiret bunları koyalım bir kenara. Biz yaradılanı Yaradan\'dan ötürü seviyoruz, seveceğiz\" diye konuştu.

Erdoğan, kente AK Parti hükümetleri döneminde yapılan ve yapımı devam eden hizmetleri anlattı. Adıyaman\'ın yüksek hızlı tren projesinde yer aldığını hatırlatan Erdoğan, \"Ama bakın ana muhalefetin başındaki aday, \'Yüksek hızlı treni yapıp da ne yapacaksın. Yatırımlarla bizim işimiz yok\' diyor. Bunların hayatları boyunca bir dikili ağaçları yok. Yatırım bizim işimiz. Havalimanları bizim işimiz. Adıyaman\'da havalimanı var mıydı, biz yaptık. Yaparsa AK Parti yapar\" dedi.

Adıyamanlı üreticilere yönelik destek ve primleri de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tütün üreticilerinin mağdur edileceği söylentilerine tepki gösterdi. Tütün üreticilerini asla mağdur etmeyeceklerini dile getiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nu eleştirerek şöyle dedi:

\"Bay Kemal, \'Çiftçilere bir şey verilmiyor\' diyordun, bunlar ne bunlar. Bunları biz verdik. Bay Kemal sen vermedin, biz verdik. Tütün meselesi var. Adıyaman\'ın tarihinde ve ticaretinde biliyorum tütün önemli bir yere sahip. Her ne kadar şahsen tütüne karşı olsam da bu ürünün ticari özelliğini görmezden gelemem. Ama yine de tavsiye ediyorum, sakın sigara içmeyin. Hele hele erkekler hanımlara zulmetmeyin. Sen aktif içici oluyorsun, o pasif içici oluyor ama zararı hanım kardeşim görüyor. Bu konuyu istismar edip kafa bulandırmaya çalışanlar olduğunu duyduk. Geçmişte gramının bile satışı yasak iken gerekli düzenlemeleri yapıp kooperatifler vasıtasıyla tütünün değerinde satılmasına biz imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Bugüne kadar sizlerin ekmeğine engel olmaya değil büyütmeye geldik. Talimat verdim ve 24 Haziran\'dan sonra çalışmalar yapılıyor, asla sizin bu konuda da önünüz kesilmeyecek. Rahat olun. Sizin kazanılmış haklarınızı AK Parti iktidarı geri almaz.\"

\'OY NAMUSTUR, SAHİP ÇIKIN\'

24 Haziran seçimleri öncesi kendisi yerine başka partilere ve başka parti adaylarına destek isteyenlerin olduğunu belirten Erdoğan, CHP\'yi eleştirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Oy namustur. Oyunuza sahip çıkın. Oyunuza sahip çıkmanız, geleceğinize sahip çıkmanızdır. Türkiye için, milletimiz için hayata geçirecek projesi olan parti, kendisi için oy ister. Cumhurbaşkanlığında, Meclis\'te ne kadar güçlü olursanız, ülkeye o kadar iyi hizmet edersiniz. Bugün bakıyoruz 24 Haziran için kendisine değil başka partilere, başka adaylara destek isteyenler var. Ana muhalefetin partisi bir süre önce ne yaptı? Milletvekillerini pazara çıkardı. 15 tane milletvekili pazara çıktı. 15 milletvekilini birden paket yapıp bir başka partiye servis etti. Ne olduğunu, nereye gittiklerini anlamayan milletvekillerinin şaşkın yüzleri hâlâ gözlerimin önünde. 23 Nisan\'da Meclis\'e gittiğimde bunlar en arka sırada kendilerini sakladığını gördük. Paketlendikleri partinin sıralarına bile gelmediler. Yapılan işin ne kadar utanç verici olduğunu onlar da biliyordu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplarken kendi adaylarını bir kenara bırakıp, başka adaylar için seçim kurulları önünde kuyruğa girdiler. Bunun demokrasiyle falan alakası yok. Hepsi bir araya gelip önümüzü kesecek. Bu siyaset mühendisliği hesaplarıyla biz yıllardır mücadele ediyoruz. Hesabı da hesabı yapanı da anında tanırız.\"

\'BİR PKK, BİR DE CHP İSTİYOR\'

Konuşmasında isim vermeden HDP\'nin Meclis\'te olmasını sadece CHP ve terör örgütü PKK\'nın istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

\"Şimdi de aynı partinin genel başkanı ve sözcüleri, \'şu parti illa barajı geçmeli\' diyerek, adeta seçmenlerini işportaya çıkarıyor. Barajı geçsin dediği parti, eli kanlı örgütün emrinden çıkamadığı için gerçek anlamda siyasi parti olamamış bir yapıdır. Milletvekilleri kendilerine oy verenleri temsil etmek yerine örgütün cenaze ve silah işlerine bakıyorlardı. Belediye başkanları seçildikleri yere hizmet etmek yerine, devletin kendilerine tahsis ettiği aracı gereci parayı götürüp örgüte dağa gönderiyordu. Teşkilatları derseniz, örgüt adına dağa adam toplama ve bunları adeta ölüme gönderme merkezleri haline gelmişti. Böyle bir partinin Meclis\'te olmasını ülkemizde sadece bir PKK istiyor, bir de CHP istiyor. Öyle ki yurt dışında aynı çadırın bir tarafını CHP, diğer tarafını bölücü örgütün siyasi uzantısı kullanıyor. Benimle ilgili yurt dışında Almanya\'da yapılanları duyuyorsunuz değil mi? Yahu topunuz gelin topunuz. Benim Avrupa\'daki kardeşlerim, Avrupa\'daki Adıyamanlı kardeşlerim her şeyi çok iyi biliyor. Onlar sizin o çadırlarınızda oy vermezler. Bu ülkede 81 milyon vatandaşımızın tamamıyla birlikte Kürt kardeşlerimizin de temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan\'dır, bu kadar açık söylüyorum. Niye, benim için Kürtlük, Lazlık, Çerkezlik diye bir şey yok. Biz yaradılanı Yaradan\'dan ötürü sevdik, bu kadar basit.\"

\'İNCE İNCE EDİRNE\'YE GİTTİN\'

Erdoğan, HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ı cezaevinde ziyaret eden ve serbest bırakılmasını isteyen CHP adayı Muharrem İnce ve HDP\'ye yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı:

\"Türkiye\'de Kürt kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadıkları yerlere en büyük hizmeti biz götürdük. Kültürel ve sosyal alandaki tüm yasakları biz kaldırdık, engelleri biz kaldırdık. Ret, asimilasyon, inkar bütün bu politikaları biz kaldırdık. Ülkemizde artık hiç kimse ne kökeninden, ne inancından ne de sosyal statüsünden dolayı itilip kakıldığını, ikinci sınıf muamele gördüğünü söyleyemez. Bu terör örgütünün güdümündeki parti ne yaptı? Türkiye\'yi bıraktım, istismarını yaptıkları bölgede dikilmiş bir tane ağaçları var mı? Şimdi cezaevinden aday olan bu zat. Muharrem, Sayın Muharrem ince ince Edirne\'ye gittin. Peki Diyarbakır\'da 7 Haziran seçiminden sonra bu ziyaret ettiğin şahıs değil miydi, 53 tane benim Kürt kardeşimin ölümüne neden olan? Sen hangi akla hizmet ediyorsun? Neymiş, adaymış. Neymiş, serbest bırakılması gerekiyormuş. Sen ne diyorsun ya? Neyi serbest bırakıyorsun. Bu ülkede hukuk var, yargı var. 53 Kürt kardeşimi bunlar orada öldürdüler. Ondan sonra da \'Biz kimseyi asla kimseyi öldürmedik\' diyor. Bırakın bu yalanları. Yasin Börü\'nün hesabını, orada öldürdüğünüz kardeşlerimizin hesabını vermezsiniz. Yargı tecelli edecektir, adalet tecelli edecektir. Gereği neyse yapılacaktır. Bunlar sadece ve sadece mezar taşı dikmeyi bilirler. 6-7 Ekim 2014 tarihinde vatandaşlarımızı sokağa çağırıp, insanlarımızı birbirine kırdıranlar bunlar değil mi? Şimdi cezaevinden esip yağan zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var. Seçimlerde onca oy alıp Meclis\'e girdiler de ne oldu? Çukur eylemlerinde 300\'ün üzerinde vatandaşımızın ölümünden bunlar sorumlu. Ekranlarda saz çalıyor diye pazarlananlar, arka tarafta milletimize kurşun sıkanların sırtını sıvazlıyorlardı. Doğu ve Güneydoğu\'da istismar dili kullanan bu parti, batıda ne kadar marjinal kesim varsa onlarla birlikte yol yürüyor. CHP, PKK bunlar beraber yol yürüyor. Devlete atfettikleri ne kadar uygulama varsa fırsat bulunca hepsini kendileri uyguladılar. Bunlardaki riyakârlık, bunlardaki zehirli dil kimsede yok.\"

\"Bu parti Meclis\'teyken Türkiye için, demokrasi için, hak ve özgürlükler için, ekonomi ve kalkınma için hangi işin ucundan tuttu?\" sorusuyla konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

\"Ülkemizi yurt dışında kötülemenin, meydanlarda insanları tahrik etme dışında ne icraatları var? Bölgede görevlendirdiğimiz kayyumlar, o belediyeleri pırıl pırıl hale getirdiler. Diyarbakır\'dan Mardin\'e, Şırnak\'tan Siirt\'e gönderdiğimiz kayyumlar, onların kan akıttığı musluklardan su akıtıyor su. Onların yıktıkları evleri, iş yerlerini, tarihi eseleri çok daha güzel şekilde yeniden ayağa kaldırdık. CHP çıkmış işte bu partiyi Meclis\'e sokmak için kendi seçmenlerini onlara yönlendiriyor. Atalarımız ne demiş, \'Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz\'. Sahada seçmenini ona buna peşkeş çeken bir partinin ülke yönetiminde iddiası zaten yok demektir. Kafalarındaki kırk tilki artık 24 Haziran\'da başka yere kayacak. Yakında bunların hepsinin kuyrukları birbirine dolanacak.\"

\'MUHARREM İNCE KOMİK ADAM\'

Konuşmasının son bölümünde, AK Parti\'nin kuruluşunda kendisinin Pensilvanya\'dan icazet aldığını iddia eden Muharrem İnce\'ye yüklenen Erdoğan, şunları söyledi:

\"Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyoruz, bazılarının ismini zikretmiyorum sadece isimlerini oy pusulasına yazdırıyor. Geriye kala kala ana muhalefet adayı kalıyor. Bir süredir televizyon ve meydanlarda seyrediyoruz. Aslında komik bir adam. Yalan dolanla, atıp tutarak insana hoş vakit geçirtiyor. Ama böyle kişiye ülke yönetimi emanet edilir mi? Türkiye\'yi yönetmek çırakların işi değil, usta, usta, baş ustaların işi. İşte şimdi çıkmış AK Parti\'yi kurarken benim Pensilvanya\'dan icazet aldığımı iddia ediyor. Ne dedim, \'Sayın Muharrem, bak, iddiayı ispat iddia sahibine aittir. Eğer ben Pensilvanya\'dan icazet almışsam bunu ispat etmek görevin, ispat etmezsen namertsin\' dedim. Ses var mı? Şu ana kadar yok. Böyle yalan olur mu? Başındaki adam Sayın Kılıçdaroğlu o bir yalancı, bu da bunun yanında çırak o da bir yalancı. Benim halkıma sesleniyorum, ey aziz milletim, benim bu güzel ülkemi yalan dolanla siyaset yapanlara mı teslim edeceksiniz? Şimdi kendisine dava açtım. Yargıda hesabını versin. Çünkü benim kendimden şüphem yok. İcazeti cezaevinden çıkıp kamuoyu araştırması yapıp, parti kurmamızı isteyen millet verdi. Halk emretti biz de partimizi kurduk. Biz icazeti halkımızdan aldık, Pensilvanya\'dan değil. Onun için haddini bil. Kiminle ne konuşacağını çok iyi bil.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplanan kalabalık

- Vatandaşların sıcaktan önlem alması

- Sloganlar atılması

- Omuzlarda fotoğraf çekilmesi

- Erdoğan\'ın miting alanına girmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ -Kamera: Mahir ALAN-Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)

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Başbakan Yıldırım: Bunların aklı, fikri; yıkmak, bozmak (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM BATMAN\'DA

Elazığ mitinginden sonra Batman\'a gelen Başbakan Binali Yıldırım, Valilik önündeki Adalet Caddesi\'nde yapılan mitingde konuştu. Batman\'ı, AK Parti ve cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bu kutlu yürüyüşte sahip çıktığını ve her zaman kendileri ile birlikte olduğu için şüklarlarını sunduğunu söyleyen Başbakan yaldırım, \"Batman 15 Temmuz\'da meydanyadı, alçaklara dersini verdi. Alçaklara gereken cezaları verdiniz. Sağ olun\"dedi.

\"BİZİM HDP İLE SORUNUMUZ YOK, HDP ÖZGÜR BİR PARTİ DEĞİL, KANDİL\'İN EMRİNDEDİR\"

Başbakan Yıldırım, kardeşliği bozmak isteyen bölücü terör örgütüne fırsat verilmemesini, Batman\'lıların her zaman devletimizin yanında teröre karşı dik durduğunu da ifade ederek, \"Bu ülke terörden çok çekti 40 yıldır bu bölge halktı bedel ödüyor. PKK\'nın Kürtler gibi bir sorunu yoktur. Kürtlerin de, Türklerin de PKK gibi bir sorunu var. Kobani de olaylar oldu. Oradar 220 bin Kürt kardeşimiz buraya sığındı, biz onlara kucak açtı. Batman\'da bir pankart var. \'Gençler okumak istiyor\'. Evet, gençler okuyacak, dağa çıkmayacak. Sevgi ve birlik beraberlikle birbirimize daha çok kenetleyeceğiz. Birlikte Türkiye olacağız. Ülkemizi ve miletimizi tehdit eden, sabırla yok edeceğiz. Sen, ben davasını bir kenara bırakıp, düşmana karşı cesur olacağız. Biz neden Afrin\'e gittik. Çünkü, bu alçak terör örgütü Kürtlere de Araplara da zulm etti. Onları evlerinden uzaklaştırdı. Oraya gitme nedenimiz, onların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Bu ülkenin tek bir evladının kaybolmasına rıza göstermeyiz. Bir tek gencimizi terör örgütüne feda etmeyiz. Bizim HDP ile sorunumuz yok, HDP özgür bir parti değil, Kandilin emrindedir. Sizlerin emrinde değil, dağ ne diyorsa onu yerine getiriyorlar. PKK\'ya açıkça karşı dursunlar, başımızın üstünde yeri var. Dost kim, düşman kim iyi bileceğiz. Bölgemizde oynanna oyunlara kayıtsız kalmayacağız. Gençlerimez daha güzel gelecek hazırlamak varken\"diye konuştu.

\"ESKİ DARBELERİN ARKASINDA CHP VARDI\"

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran\'daki seçimin Türk demokrasi tarihinde dönüm noktası olacağını, darbeler, vesayetler, terör, ayrımcılık ve bölücülüğün bir daha geri dönmemek üzere tarihe karışacağını da söyleyerek, \"Türkiyede vesayet denince akla CHP gelir. Eski darbelerin arkasında CHP vardı. CHP adayı diyor ki, \'Amerikalar beni aradı, FETÖ\'nün iadesini yanlış talep etmişsiniz\'. Sayın İnce, Amerikada kim sizi aradı? Pensilvanya mı, Teksas ta mı aradılar. Bu işi öğrenmek istiyorsan Adalet bakanlığımıza git öğrenirsin. Sen bu memleketin cumhurbaşkanı adayısın. Sözlerine dikkat etmelisin. Bunların daha öğenecek çok şeyleri var. AK Parti hareketi, dürüstüğü siyasetin merkezine alan bir partidir. Farklılıklarımıız zenginlik olarak görüyoruz. Kimimiz, esmer, kimimiz sarışın, kimimizin saçı kara. Ama gözyaşlarımızın rengi birdir\"dedi.

Cumhur ittifakı olarak MHP ve BBP ile ittifaka girdiklerini, bazıların bu ittifakı yapmalarından dolayı kendilerini eleştirdiğini söyleyen Başbakan Yaldırım, \"Güney sınırlarımızda neler olduğunu görüyoruz. Mesele memleket meselesi olunca gücümüzü birleştireceğiz. Heryerde bir olacağız. Doğu, batı, kuzey, güney bizimdir. Biz bir allahın kuluyuz. Ülkemizin milletimizin yarınları için el ele vereceğiz\"diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, bu yıl dağa çıkan gençlerinin olmadığını, terör örgütüne yurt içinde bu yıl gereken dersi verdiklerini söyledi. Anadilde eğitimi serbest bıraktıklarını, Irak ve Suriye\'deki Kürt kardeşleri ile bir dertlerinin de olmadığını söyleyen Başbakan Yıldırım, \"Tek derdimiz, gençlerimizin hayatını karartan terör örgütleridir. Engelleleri aşa aşa yolumuza devam edeceğiz. Ele ele verdik, birlik olduk. Bu davayı birlikte sahipledik. Erdoğan\'ın arkasında 15 Temmuz\'da nasıl durduysak, 24 Haziran\'da da aynı şekilde durmaya hazırmısınız?\"dedi.

Batman\'a 15 bin kişilik yeni stadyum yapacaklarını, mevcut stadyumu da millet bahçesi yapacaklarını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"500 yataklı bir hastane yapılmasını planlıyoruz. Terör azalıncı huzur artınca Batman\'a gelen turist sayısı arttı. Ilusu barajı bitmek üzere. Baraj bittiğinde ülkemize 1,5 milyar dolar katkı sağlayccak. Batman\'a deniz geliyor, deniz. Hasankeyf tarihi ilçemizin yeri tamamıyla yeri değişti. Tarihi eserleri koruma altına alındı. Batman\'ın içme suyu sorununu çözüyoruz. Bu hizmetlerin aralıksız sürmesi için 24 Haziran çok önemli. Yeni bir zafere imza atacak mıyız? Sizlerin destekleriyle aydınlık yarınlara ilerleyeceğiz\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Mitingten detay görüntüler

-Başbakan\'dan detaylar

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)-

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Şanlıurfa\'da kaçak sigaraya 7 tutuklama

ŞANLIURFA\'da, polis tarafından son bir ayda yapılan operasyonda 130 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 82 kişiden 7\'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK’nın finans kaynaklarından sigara kaçakçılığına yönelik son bir ay içerisinde gerçekleştirdiği operasyon kapsamında gümrük kaçağı 130 bin paket sigara ele geçirdi. Yol uygulamasında ve depolarda operasyon yapan ekipler, 82 kişiyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 7\'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin otomobilde arama yapması

- Otomobilin gizli bölmelerinde çıkarılan sigara

- Ele geçirilen sigaraları sergilenmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Şanlıurfa\'da 1 ayda uyuşturucuya 65 tutuklama

ŞANLIURFA\'da polis tarafından son 1 ayda \'torbacı\' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 264 kişiden, 65\'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ay içerisinde kent merkezindeki farklı adreslerde \'torbacı\' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda kullanıma hazır vaziyette esrar ele geçirilirken, 264 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 65\'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin otomobilde arama yapması

- Eğitimli köpeklerle arama yapılması

- Ele geçirilen esrar ve eroin

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Midesinden 1.5 kilogram saç çıktı

ANTALYA\'da mide ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Seda Nur Saygı\'nın (20) midesinden 1.5 kilogram saç çıkarıldı. Saygı\'nın küçük yaştan bu yana saçlarını yediği belirtildi.

Mide bulantısı, kusma ve midede ağrı şikâyeti ile Kepez Devlet Hastanesi\'ne başvuran Seda Nur Saygı\'ya hastanede bir dizi tetkik yapıldı. Mide içerisinde yabancı cisim olduğunu tespit eden genel cerrahi uzmanı Metin Çiftçi, Seda Nur Saygı\'yı ameliyata aldı. Ameliyat ekibi, mide içerisinde birikip yumak haline gelen 1.5 kilogram saç tespit etti.

MİDENİN ŞEKLİNİ ALMIŞ

Saçı çıkarıp mide içerisini temizleyip Dr. Metin Çiftçi, ameliyatın 1.5 saat sürdüğünü söyledi. Hastanın çocukluktan bu yana saç yeme öyküsünün olduğuna da dikkat çeken Dr. Çiftçi, \"Hastamızın karın bölgesinde ele gelen bir kitle tespit ettik. Tomografi ve ultrason sonuçlarını görünce açıkçası şaşırdık. Çünkü saç yumağı midenin şeklini almıştı. Hastanın geçmişini sorguladığımızda küçüklüğünde saç yediğini öğrendik. Daha önce de buna benzer vakalar görmüştük ancak bu büyüklükteki bir yumağı hekim olarak ilk kez gördüm. Operasyonda saç yumağını çıkarıp mideyi onardık\" dedi.

\'HEP SAÇIMI YERMİŞİM\'

Farklı hastanelere defalarca aynı şikayetle gittiğini ancak bir türlü sonuç alamadığını anlatan Seda Nur Saygı ise sürekli mide bulantısı yaşadığını söyledi. Kepez Devlet Hastanesi\'ne gelince ilk muayenede sorunun kaynağının tespit edildiğini anlatan Saygı \"Çok küçük yaşlarda saç yermişim, annem söylerdi hep. Ancak bu kadar yiyebileceğimi düşünmüyorum. Sanırım midemin içerisinde birikip büyümüş. Saçı bana gösterdiler çok şaşırdım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-* Röp: Genel Cerrahi Uzmanı Metin Çiftçi

- Röp: Seda Nur Saygı

- Saçtan detay

- Genel detaylar

- Kavanoz içindeki saçlardan detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -

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