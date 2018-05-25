DHA YURT BÜLTENİ - 13

Bilal Erdoğan: ‘’TÜGVA’nın amacı, geçmişiyle barışık ama gerici değil, ilerici bir gençlik’’

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın temel motivasyonunun, istikametinin gençlerin değerleriylle donanarak yetişmesini sağlamak olduğunu belirterek, \"Geçmişinden kopuk değil, geçmişiyle barışık, geçmişini tanıyan, bilen bir gençlik ama elbette gerici bir gençlik değil, ilerici bir gençlik, aydınlık bir gençlik, dünyayı tanıyan, bilen, dünya çapında iddia sahibi bir gençlik, Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi bir gençlik. Türkiye Gençlik Vakfı, bunun için mücadele ediyor\" dedi.

Bilal Erdoğan, TÜGVA’nın Nevşehir Şubesi\'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Ebubekir Gizligider ve Mustafa Açıkgöz, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, davetliler ve gençler katıldı. Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, TÜGVA’nın, teşkilatlanmasıyla güçlü bir vakıf olduğunu belirterek, ‘’Vakfımızın temel motivasyonu, istikameti de, gençlerimizin değerlerimizle donanarak ve kuşanarak yetişmesini sağlamak. Geçmişinden kopuk değil, geçmişiyle barışık, geçmişini tanıyan, bilen bir gençlik ama elbette gerici bir gençlik değil, ilerici bir gençlik, aydınlık bir gençlik, dünyayı tanıyan, bilen, dünya çapında iddia sahibi bir gençlik, Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi bir gençlik. Türkiye Gençlik Vakfı, bunun için mücadele ediyor’’ dedi.

Erdoğan, ailelerin güvenerek çocuklarını TÜGVA’ya gönderebileceklerini de vurgulayarak şunları söyledi:

‘’Bu nedenle, ailelerimizin çocuklarını güvenerek emanet edebilecekleri, buradaki programlara, kitap okuma halkalarına, kamplara, yaz okullarına, kurslara, derslere katılmak üzere gönderebilecekleri bir vakıf. Her yıl yurdun dört bir yanında yaz okullarıyla ve kamplarıyla ortaokul, lise ve üniversite gençlerimize yönelik birçok faaliyetler yapılmakta, yürütülmekte. İnşallah yine bir yaz arifesindeyiz ve tüm gençlerimizi yaz okullarımıza, kamplarımıza katılmaya Nevşehir’den de davet ediyoruz. Nevşehir ve bütün ilçelerinde de vakfımız faaliyetlerini güzelce yapar. Böyle Nevşehir’in çok merkezi bir yerinde hem kitap kafesi hem de dersliklerinin bulunduğu güzel bir yerin açılışını yapmış oluyoruz. Bütün emeği geçenlere, belediyemize, sivil toplum kuruluşlarına, yardımseverlere çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah bu açılışın, bu gibi çalışmalar yapan başka kuruluşlara da örnek olmasını diliyorum.’’

Bilal Erdoğan, açıklamalarının ardından gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi ve bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü’ne geçerek buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bilal Erdoğan\'ın TÜGVA Şubesine gelişi

-Erdoğan\'ın şube başkanıyla sohbet etmesi

-Bilal Erdoğan\'ın açıklamaları

Haber - Kamera: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)

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Aydın\'da kitap fuarına ilgi

AYDIN\'da açılan kitap fuarına, başta öğrenciler olmak üzere kentte yaşayanlar yoğun ilgi gösterdi.

Aydın Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kitap fuarı düzenledi. Aydın Kent Meydanı\'nda kurulan dev çadırdaki kitap fuarı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger\'in de katılımıyla törenle açıldı. Kitap fuarı, açılışın ardından özellikle öğrencilerin akınına uğradı. Öğrenciler aldıkları çekle kitap alma yarışına girerken, Vali Köşger ve beraberindeki protokol üyeleri de kitap fuarını gezdi. Ziyaretçiler, Fuara katılan kitabevlerinin stantlarını gezip, yazarlarla sohbet etme imkanı buldu. 10 gün sürecek fuara 80 yayınevi ve 100 yazar katılacak. Ayrıca yazarlardan 10\'u fuarda söyleşi yapacak.

20 BİN ÖĞRENCİYE KİTAP ÇEKİ

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, \"Aydın\'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Aydın\'a, kamuoyuna, gençlerine ve öğrencilerine hayırlı uğurlu olsun. Bir kitap ve kültür fuarını gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayında olması bu işin daha da güzelleşmesine vesile oldu. Havalar sıcak veya yağmurlu geçse de en güzel vakit geçirilecek alanlar kitap fuarlarıdır. Tüm Aydın gençliğini buraya bekliyoruz. Aydın gençliği kitabın kokusunu hissetsin, onunla temas etsin, eline alsın, sevsin okşasın, onun içindeki bilgilerle haşır neşir olsun. Bütün temennimiz budur. 20 bin öğrenciye Valilik olarak kitap alışveriş yapsınlar diye 7.5 TL\'lik çek verdik. Her öğrenci buraya gelerek bir kitap alabilecek bu çekle. İnşallah devamı da gelecek. Biz bu Tür faaliyetlerin artarak devam etmesini diliyoruz. Aydın\'ın ismiyle müsemma olmasını diliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çadırda açılan kitap fuarından genel ve detay görüntüler

- Vali Yavuz Selim Köşger\'in konuşması

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Çorum\'da dilenci operasyonu

ÇORUM\'da, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların dini duygularını istismar ederek kazanç elde edenlere yönelik operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte cami ve caddelerde dilenen kişilerin sayısının artması üzerine yapılan denetimler sıklaştırıldı. Polis ve zabıta ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimde dilenirken yakalanan kişiler Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne götürüldü. Burada yapılan üst aramasında dilenenlerin üzerinden çıkan paralara el konuldu. Yakalanan bir kişi, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına \"Bizi televizyona çıkartın da meşhur edin\" dedi. İşlem yapılarak para cezası kesilen kişiler daha sonra bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Dilencilerin Zabıta Müdürlüğü\'nde yapılan işlemleri

-Detaylar

(SÜRE: 2 Dk) - (BOYUT: 70 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Düğün hazırlığı yapan genç kızın çeyiz setini çalmışlar

ÇORUM\'da bağ evlerinden hırsızlık yapan şahısların çaldıkları çeyiz seti jandarma ekipleri tarafından bulunup düğün hazırılğı yapan genç kızın annesine teslim edildi.

Bağ evlerinde oturan vatandaşların Ramazan ayı nedeniyle kent merkezindeki evlerine gelmesini fırsat bilen hırsızlar, ipekli mevkiinde bulunan 10 bağ evinden çeşitli eşyalar çaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliler Gazi G. ve Uğur B.\'yi geçen hafta yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin gösterdiği evde yaptıkları aramada çalıntı müzik aletleri, yıllanmış şarap, kombi, bakır kazan, televizyon, elektrikli süpürge ve ütü buldu. İfadeleri alınan şüpheliler adliyeye çıkarıldı. İki şüpheli tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi. Şahısların tutuklanmaları sonrası jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Aynı kişilerin Ahmet E.\'ye ait eve girerek düğün hazırlığı yapan nişanlı olan kızı Funda E.\'nin içinde 84 parça yemek takımı, 49 parça kahvaltı takımı, saç maşası, masa örtüsü, dantel örtü takımını içeren çeyiz setini de çaldıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma ekipleri belirlenen başka bir adreste yaptıkları aramada çalınan çeyiz setini de dün buldu. Jandarma çalınan çeyiz setini Anne Yücel E.\'ye teslim etti. Kızının çeyiz setini jandarmadan teslim alan Yücel E., \"Hırsızlar bağ evindeki kızımın çeyiz setini çalmışlardı. Jandarmaya müracaat ettik ve hırsızların yakalanmasını istedik. Sağolsunlar onlarda sıkı bir çalışma yaparak kızıma ait çeyiz setini bulup bize teslim ettiler. Allah her zaman yardımcıları olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Çalınan malzemeler

- Anne Yücel Y., açıklama

- Adliye

- Hırsızlar fotoğraf

-Detaylar

(SÜRE: 1. 20 Dk) - (BOYUT: 600 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Bakan Yılmaz: 24 Haziran\'da güçlü Türkiye için karar vereceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Allah nasip ederse daha etkin bir yönetimle önümüzdeki dönemde güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye\'ye 24 Haziran\'da hep birlikte karar vereceğiz\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Sivas\'a geldi. AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek burada açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz, milletin hiç kimsenin kara kaşına, kara gözüne bakarak destek vermediğini söyledi. Bakan Yılmaz, geçen yıl milletin verdiği kararı 24 Haziran\'da uygulamaya geçireceklerini belirterek, \"24 Haziran\'da hayata geçecek olan hükümeti millet kuracak, sabah oyu verecek, akşam sandıklar açıldığında hükümeti kimin kurduğunu bileceğiz. Hükümeti millet belirliyorsa bu hükümetin adı millet hükümetidir. Dolayısıyla millet kendisinde olan yetkiyi aldı. Şimdi birileri diyor ki \'Bu millet doğruyu yapamaz, doğru bilemez, doğruyu seçemez. Milletin elinden bu hakkı geri alayım\' diyor. Eski sisteme dönmek, bu millete güvensizliğin apaçık ifadesidir. Biz de diyoruz ki, bu millet yanlış yapmaz, bu milletin terazisi şaşmaz. 1950\'den bu yana kendi önüne hangi alternatifler, hangi seçenekler konulmuşsa bu aziz millet en doğrusunu yapmıştır. Zaten siz halkın yanlış yaptığını düşünüyorsanız demokrasinin d\'sinden dahi anlamamışsınız demektir. Demokrasinin özü esası bu milletin seçtiğine verdiği karara şapka çıkarmaktır, başım gözüm üzerine demektir.\" diye konuştu.

\'24 HAZİRAN MİLLET HÜKÜMETİ KURMAK İÇİN BİR FIRSAT\'

Milletin bu zamana kadar en doğruyu seçtiğini söyleyen Bakan Yılmaz şöyle dedi:

\"24 Haziran millet hükümeti kurmak için bir fırsat. Ama şimdi görüyorsunuz istiyorlar ki bağımsız bir Türkiye olmasın, bağımsız dış politika uygulayamasın, bağımsız ekonomik politikaları uygulamasın. Dışarıdan da dört gözle Türkiye\'nin tökezlemesini bekleyenler var. Aziz milletimiz 24 Haziran\'da vereceği kararla da Türkiye\'nin tökezlemesini, çağdaş mandacılığa geri dönmesini, IMF\'nin önüne gitmesini bekleyenleri de hüsrana uğratacaktır. İnşallah sağlam iradeyle Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetleneceğiz.\"

\'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN KARAR VERECEĞİZ\'

Bakan Yılmaz, Türkiye\'nin son 200 yıllık Türk devleti tarihinin en güçlü döneminde olduğunu belirterek şöyle devam etti:

\"Yaptığımız çok şey var ama her şeyi yaptık demiyoruz. Allah nasip ederse daha etkin bir yönetimle önümüzdeki dönemde güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye\'ye 24 Haziran\'da hep birlikte karar vereceğiz. Güçlü parlamento, güçlü yasama, güçlü hükümet, güçlü yönetim ve güçlü Türkiye\'yi inşallah hep birlikte oluşturacağız. Sahip olduğumuz, yaşadığımız Türkiye\'den çok daha güçlü, refah içerisinde huzurlu, mutlu insanların yaşadığı Türkiye\'yi evlatlarımıza teslim edeceğiz.\"

Bakan Yılmaz, daha sonra kent meydanındaki MHP\'nin ve AK Parti\'nin seçim çadırını ziyaret ederek partililerle sohbet etti.

Görüntü Dökümü:

-Bakanın parti ziyareti

-Yaptığı açıklama

-Seçim çadırlarını ziyaret

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Ardahan’da şiddetli yağmur ve dolu taşkınlara sebep oldu

ARDAHAN’da şiddetli yağmurun ardından gelen dolu yağışı, taşkınlara sebep oldu. Kent merkezi ve meralar, yağmur sularıyla kaplandı.

Kentte gün boyu aralıklarla devam eden yağmur öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Havanın aniden kararmasıyla başlayan ve beş dakika boyunca devam eden dolunun ardından kentte taşkınlar meydana geldi. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan dolu, yol kenarlarında birikintiler oluşturdu, mera alanları beyaza bürüdü. Yağmur suyuyla kaplanan kent merkezinde otomobiller ilerlemekte güçlük çekti. Doluya hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen vatandaşlar, havanın aniden karardığını ve beraberinde dolu yağdığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yağmur ve dolu yağışından genel

-Beyaza bürünen yollar ve kent

-Kent merkezinde taşkından

-Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

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