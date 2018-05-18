DHA YURT BÜLTENİ - 13

Lokantacılar Odası\'ndan \'Ucuz tatlı almayın\' çağrısı

KAYSERİ Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, merdiven altı üretim ile ucuza satılan ürünler konusunda vatandaşları uyardı. Aydemir, \"Maliyet düştükçe kalite de düşüyor. Kaliteli malzeme ile ucuz ürün satmak mümkün olamayacağı için maliyetin altında satılan tatlılara itibar edilmemelidir\" dedi. Aydemir, ayrıca \"Ramazan öncesi pastacı üyelerimizin imalathanelerini gördüm. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile üyelerimizden alışveriş yapabilirlerö diye konuştu.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, bir pastanede düzenlediği basın toplantısında öncelikle vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Aydemir, \"On bir ayın sultanı af, mağfiret ve bereket ayı olan mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan ayının tüm İslam âlemine huzur, sağlık ve barış getirmesi temennisiyle hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah\'tan diliyorum\" dedi.

\'RAMAZAN\'DA TATLIYA TALEP ARTIYOR\'

Daha sonra vatandaşları ucuza satılan merdiven altı üretim konusunda uyaran Aydemir, Ramazan ayında özellikle tatlıya ilginin arttığını ve bazı çevrelerin bu durumu fırsata çevirdiğini söyledi. Aydemir, \"Ramazan ayında açlık ve kan şekerinin düşmesi ile tatlıya talep artmaktadır. Artan tatlı talebini karşılamak üzere açılan merdiven altı üreticilere karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Merdiven altı olarak tabir ettiğimiz ve üzerinde hiçbir marka ibaresi olmayan, nerelerde ve nasıl üretildiği bilinmeyen, maliyetini düşürmek için vergi kaydı yaptırmadan kayıt dışı üretim yapan işletmeler hem ülkemizi vergi kaybına uğratmakta hem de vatandaşlarımızın sağlığını hiçe saymaktadır\" diye konuştu.

\'MALİYET DÜŞTÜKÇE KALİTE DE DÜŞÜYOR\'

Bu konuda denetimleri de ilgili kurumlarla birlikte işbirliği içinde yaptıklarını kaydeden Aydemir, \"Bizler hiç yılmadan bu tarz işletmelerle ilgili yasal işlemlerin yapılması için denetim yetkileri olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli istişare içerisinde hareket etmekteyiz. Unutmamalı ki; maliyet düştükçe kalite de düşüyor. Kaliteli malzeme ile ucuz ürün satmak mümkün olamayacağı için maliyetin altında satılan tatlılara itibar edilmemelidir\" diye konuştu.

\'RAMAZAN ÖNCESİ İMALATHANELERİ İNCELEDİK\'

Ramazan öncesi odaya üye esnafı ziyaret edip, imalathaneleri de incelediklerini kaydeden Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, \"Odamıza kayıtlı tüm üyelerimizi Ramazan öncesi tek tek ziyaret ederek pastacı üyelerimizin imalathanelerini gördüm. Gerçekten de vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile üyelerimizden alışveriş yapabilirler. Hijyen ve kalite konusunda duyarlı davranan üyelerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bol bereket ve hayırlı kazançlar nasip etsin\" ifadelerini kullandı.

ESNAFTAN FISTIK TEPKİSİ

Diğer yandan, bir pastanede düzenlenen basın toplantısında işletme sahibi de artan fıstık fiyatlarına isyan etti. Meslektaşlarına \"Fıstık almayın, fıstıklı baklava da yapmayın\" çağrısında bulunan pastane sahibi Mustafa Dursun, \"Ramazan hayırlara vesile olsun. Yalnız Ramazan\'dan önce aldığımız 130 TL\'lik fıstık bugün 230-240\'lara çıktı. Kim ilgileniyorsa, hangi bakanımız, hangi devlet mercileri ilgileniyorsa lütfen bununla ilgilensin. Kusura bakmasınlar. 4 kişinin elinde fıstığı topluyorlar, depolara dolduruyorlar. Bunların elinde, dışarıdan ithal gelen de aynı. Şahsen ben bundan sonra da fıstıklı baklava yapmayacağım. Bütün arkadaşlarıma da söylüyorum, ne olur fıstık almasınlar, fıstıklı baklava da çıkmasın\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir’in açıklaması

-Esnaf Mustafa Dursun’un fıstık fiyatı tepkisi

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

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Tatbikat için gelen hücumbot, Datça\'da halkın ziyaretine açıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri Donanma Komutanlığı idaresindeki \'Beyaz Fırtına-2018\' askeri tatbikatına kapsamında Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında demirleyen TCG İMBAT - P 335 adlı hücumbot, halkın ziyaretine açıldı.

Marmara, Ege ve Akdeniz\'de gerçekleştirilen, \'Beyaz Fırtına 2018\' tatbikatı çerçevesinde, Gölcük\'ten 50 kişilik mürettebatı ile Datça\'ya gelen 60 metre uzunluğundaki askeri gemi, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle iki gün boyunca (bugün ve yarın) halkın ziyaretine açık tutulacak.

Datça açıklarına demirleyen hücumbotun ilk ziyaretçileri arasında, ilkokul öğrencileri de yer aldı. Öğretmen ve okul idarecileri ile birlikte tekne ile askeri gemiye taşınan öğrenciler, gezi boyunca kendilerini gezdiren görevlileri soru yağmuruna tuttu. Geminin içerisinde görevli askeri personel tarafından 10\'ar kişilik gruplar halinde gezdirilen ziyaretçiler, özellikle savaş araç gereçlerine yakın ilgi gösterdi. Askeri hücumbotun güvertesinde bulunan top, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Datça açıklarında yarın da demirli bulunacak olan, TCG İMBAT - P 335 adlı hücumbot yarın da saat 10.00\'dan itibaren, saat 17.00\'ye kadar halkın ziyaretine açık tutulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Datça\'da halkın ziyaretine açılan TCG İMBAT P 335 adlı hücumbotun dışarıdan görüntü

-Ziyaretçilerin askeri gemiye binerken görüntüleri

-Askeri gemideki geziden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA, (Muğla), (DHA)

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Cansız bedeni, ağaca asılı halde bulundu

SİVAS\'ta çay ocağı işletmeciliği yapan Mustafa G.\'nin cansız bedeni (58) kent merkezi yakınlarındaki arazide ağaca asılı halde bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi, Yeni Numune Hastanesi arkasında bulunan tarlada meydana geldi. Tarlada söğüt ağacında asılı biri olduğunu görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin kentte çay ocağı işleten Mustafa G. olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mustafa Gülce\'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa G.\'nin bir miktar borcundan dolayı intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Polisin incelemesi

-Cenazenin götürülüşü

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Malatya\'da tatlıcılardan da \'Antep fıstığı boykotu\'

MALATYA\'da bir grup tatlı üreticisi, Antep fıstığındaki fiyat artışını protesto etmek amacıyla bu ürünlü tatlıları satmayıp boykot kararı aldı. Benzer bir boykot, İzmirli tatlı üreticilerince de uygulanmıştı.

Baklavada kullanılan iç Antep fıstığındaki fiyat artışını protesto eden kentteki bir grup tatlı üreticisi, boykot kararı aldı. Karar alan tatlıcılar adına açıklama yapan Şevket Salik, fıstık fiyatlarının hiçbir gerekçe gösterilmeden yükseltildiğini söyledi.

Kentte hizmet veren tatlıcılar olarak, yarından itibaren fıstıklı tatlı çeşitlerini iş yerlerinde satmayacaklarını belirten Şevket Salik, \"Sezonda 45 liraya aldıkları fıstığı stoklayarak 220 liraya satmaya kalkan stokçular fıstık fiyatlarını düşürünceye kadar bizler de kayısılı, cevizli, bademli, fındıklı, çikolatalı tatlılar üreteceğiz. Tezgahlarımıza fıstıklı ürün çıkarmayarak, halkımıza uygun fiyata farklı lezzetler sunacağız\" diye konuştu.

Salik, fıstıktaki haksız kazancı protesto etmek için tatlı üreticileri olarak bir araya geldiklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şevket Salik\'ten ile röp.

- Katılanlardan görüntüler

Haber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA-DHA

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Elektrik direğindeki yangın paniğe yol açtı

ADIYAMAN\'da elektrik direğinde bulunan şalterden duman yükselmesi, mahallede elektrik kesintisi ve paniğe yol açtı.

Yangın, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Elektrik direğindeki şalter panosundan duman yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın çevrede paniğe neden oldu. Mahallede elektrik kesintisine neden olan şalterin onarılmasıyla yeniden enerji verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Dumanlar yükselmesi

- Söndürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail, tespit edilen mezarında anıldı

ÇANAKKALE Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından mezarı tespit edilen şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail, ‘Tıbbiyeden Şehadete’ programı kapsamında mezarı başında anıldı. Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail’in mezarı, Çanakkale Muharebelerinin mezar yeri belli olan tek şehit doktoru olma özelliğini taşıyor.

Çanakkale Savaşlarında Zığındere Muharebeleri sırasında 28 Haziran 1915 tarihinde yaralanan 126’ncı Alay 1’inci Taburda görevli Binbaşı Tabip Mehmet İsmail, 29 Haziran 1915 günü şehit düşerek, Zığındere ile Şahindere Sargı yeri arasındaki Harp Yolu Güzergahı üzerinde defnedildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı\'nın, Tarihi Gelibolu Yarımadasında şehit mezarların tespiti çalışmaları kapsamında şehit Binbaşı Tabip Mehmet İsmail’in mezarı tespit edildi. Şehit mezarı düzenleme çalışmalarının ardından ziyarete açılacak.

Sağlık-Sen tarafından bugün akşam düzenlenecek olan, ‘Tıbbiyeden Şehadete’ programı öncesinde şehit Binbaşı Tabip Mehmet İsmail mezarı başında Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ufuk Tali ve Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen katılımıyla anıldı. Katılımcılara, Tarihi Alan Başkanlığı görevlileri tarafından şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail’in mezarı hakkında bilgi verildi. Anma töreni Kur’an-ı Kerim ve duaların okunması ile sona erdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları\'nın yaşandığı Tarihi Yarımadada bir şehit subayın mezarının daha tespit edildiğini söyledi. Tespit edilen mezarın Zığındere Muhaberelerinin en çetin günlerinin yaşandığı cephe gerisinin hemen arka tarafında yer alığını belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şöyle konuştu:“Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey\'in mezarını Alan Başkanlığı olarak tespit ettik. 103 yıl sonra böyle kahraman bir Subayın ve kahraman bir Türk evladının başında dua etmek, onun kabrini ziyaret etmek bizler için çok büyük bir onur. Arkamızdaki mezarda bulunan Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey Çanakkale Savaşları\'nın en yoğun çarpışmalarının yaşandığı Zığındere Muhaberelerinde yaralanarak, şehit olmuş bir sağlıkçı Tabip Subayımız. Bugüne kadar Çanakkale Savaşları\'nda tespit edilen en yüksek rütbeli sağlıkçı subayımız olması özelliğini taşıyor.”

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise, “Tıbbıyeli Şehitleri Anma Programı kapsamında Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey\'in kabrinin bulunmuş olmasını önemsiyoruz. Aynı zamanda Alan Başkanımıza böyle anlamlı bir kabir tespitini bizimle paylaşmasından dolayı teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki süreçte bu alanın düzenlenmesi bakımından da sendika olarak katkılarımızı sunacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail’in mezarından genel ve detay görüntü.

-İsmail Kaşdemir ve Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve sağlıkçıların şehit mezarı başında dua okumasından görüntü.

-İsmail Kaşdemir ile röp.

-Metin Memiş ile röp.

-Kur’an-ı Kerim okunmasından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)