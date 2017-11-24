DHA YURT BÜLTENİ - 13

Elazığ şehidi, son yolculuğuna törenle uğurlandı

ELAZIĞ\'dan Van\'a giden askeri konvoy için güvenlik önlemi alan zırhlı aracın dün gece Elazığ-Bingöl karayolunda devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Faruk Barut, memleketi Elazığ\'da düzenlenen törenle, gözyaşları arasında son yoluculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Faruk Barut için önce Elazığ 8\'inci Kolordu Komutanlığı\'nda basına kapalı tören düzenlendi. Daha sonra şehit Uzman Çavuş Barut\'un naaşı, İzzet Paşa Camisi\'ne getirildi. Cuma Namazını müteakip İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze törenine, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, şehidin babası İhsan Barut, akrabaları, vatandaşlar ve askeri erkan katıldı. Askerler tarafından omuzlara alınan şehit Uzman Çavuş Barut\'un naaşı, askeri tören ile cenaze aracına götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Faruk Barut\'un naaşı, Elazığ Garnizon Şehitliği\'ne götürülerek burada toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeye katılanlardan görüntüler

-Şehidin babasından görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin naaşının omuzlara alınması

-Şehit cenazesinin geçisi

-Şehidin naaşının cenaze aracına bırakılması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, ortaokul öğretmenini ziyaret etti



BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Bursa’nın İnegöl ilçesindeki ortaokul öğretmeni Osman Çolak’ı (67) evinde ziyaret etti. Öğretmeninin elini öpen Çavuşoğlu, 1985\'te annesi Gülsüm Çavuşoğlu’nun ölüm haberini öğretmeninden öğrendiğini söyledi.

Seçim bölgesi Bursa\'da incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ile birlikte, 1985 yılında eğitim aldığı Çanakkale Biga İmam Hatip Ortaokulu Meslek Dersleri Öğretmeni Osman Çolak’ı evinde ziyaret etti. Öğretmeninin elini öpüp sarılan Çavuşoğlu, kendisi ile sohbet etti.

Ziyarette konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Osman Çolak hocam benim, Yunanistan’dan Türkiye’ye ilk geldiğim günlerde bizi bir baba şefkatiyle kucaklayan hocamdır, öğretmenimdir. Kendisi okulumuz da müdür yardımcısıydı. Bir süredir kendisinin burada yaşadığını biliyorum. Bugün Öğretmenler Günü münasebetiyle kendisini ziyaret edip hasbihal etmek istedik. Bu vesileyle bize hayatı, anlattıklarıyla anlamlı hale getiren, bizi geleceğe hazırlayan, üzerimizdeki emeklerinin karşılığını ödeyemeyeceğimiz hocalarımızın Öğretmenler Gününü kutluyorum. \'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum\' diyen Hz. Ali Efendimizin sözüyle anlam bulan öğretmenlik mesleği gerçekten de bu neslin yetişmesinde, Türkiye’nin gelecek ufkunda çok önemli bir yere sahip. Bugünkü görev başında olan öğretmenlerimiz de gelecek Türkiye’sinin mimarları olacak öğrencilerimize tarihiyle, geçmişiyle, kültürel birikimiyle bu coğrafyada, bu ülkede neler yapılacağını, neler gerçekleştirilebileceğini anlatıyorlar. Bugün hocamla beraber olmaktan çok memnunum. Kendisini özlemiştim\" dedi.

\'ANNEMİN ÖLÜMÜNÜ OSMAN HOCAMDAN ÖĞRENDİM\'

Öğretmeniyle ilgili unutamadığı bir anısını aktaran Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, şunları anlattı:

“Annemi ortaokul 2. sınıfta yani 1985 yılında kaybettim. Yunanistan’dan geldiğim için, senede bir sömestre tatilinde bir de yaz tatilinde memleketime gitme olanağı vardı, aradaki süreçte gitmemiz mümkün değildi. Annem o arada rahatsızlanıp ahrete irtihal etmiş. Bunu bana büyük bir şefkat, metanet ve sabırla haber veren kişi hocamdır. Bu anı her ne kadar farklı olsa da kendisiyle bunun dışında geçirdiğimiz zaman, bize kucak açması, sevinçle karşılaması. 11 yaşında yurtdışından gelmişsiniz, başta anne-baba yok, sizin oradaki hem anneniz hem babanız Osman hocanız gibi öğretmenleriniz oluyor. Bize her daim yardım ettiler. Sadece ilmi öğretmekle kalmadılar, irfanı, hikmeti, feraseti de bize öğrettiler. Kuru bir bilgi aslında yüktür, eğer bilgi irfanla, hikmetle donatılmışsa insan için bir süstür, donanımdır, kazançtır. Osman hocamız ve onun gibi diğer değerli hocalarımız kuru bir bilgiden ziyade o bilgiyi irfanla, ilimle, hikmetle donatarak bize aktardılar. Hala o gün atılan temellerin üzerinde ne yapıyorsak yapmaya çalışıyoruz. Kendilerine minnettarız. Allah onlardan razı olsun, sağlıklı, uzun ömürler ihsan etsin. Bu vesile ile onların varlığından güç almaya devam ediyoruz.\"

ÇALIŞKAN ÖĞRENCİYDİ

İnegöl\'de yaşayan emekli öğretmen Osman Çolak ise “Böyle öğrencilerim olmasından dolayı Cenab-ı Hakk’a ne kadar şükretsem azdır. Memleketin yükselmesinde, ilerlemesinde bu tür öğrencilerim her yerde mevcut. Başbakan Yardımcılığına kadar gelmiş kardeşlerimiz var, Yargıtay’da olan öğrencilerimiz var, diğer bölgelerde Milletvekili olan öğrencilerimiz var. Bu bakımdan biz çok mutlu ve minnettarız. Öğrencilerimizle iftihar ediyoruz. Onların daha da ilerlemeleri için dua ediyoruz. Rabbim hiçbir zaman darlatmasın, mahcup etmesin, hayırlı işlerine fırsat versin, şer işlerine fırsat vermesin diye dua ediyoruz. Hakan iyi ve çalışkan öğrenciydi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çavuşoğlu\'nun İrfaniye köyüne gelişi,

-Protokolden görüntüler,

-Cami açılış kurdalesinin kesilmesi

-Çavuşoğlu\'nun konuşması

-Ali Ay\'ın konuşması

-Detaylar

-Çavuşoğlu öğretmenini ziyaret ederken

-Öğretmenin açıklaması

-Çavuşoğlu\'nun konuşması

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

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Bakan Tüfenkçi: Nereden hangi aracın, eşyanın ne kadar zamanda geçtiğini biliyoruz

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni gümrük kapıları açtıklarını, mevcut kapıları da yenilediklerini ifade ederek, \"Tüm gümrük işlemlerini ve gümrük idarelerimizi sürekli değerlendirmeye tâbi tutuyoruz. Nereden, hangi aracın veya eşyanın ne kadar zamanda geçtiğini biliyoruz\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, çeşitli programlara katılmak üzere karayoluyla Edirne\'ye geldi. Selimiye Camii arkasındaki Taş Odalar Butik Otel önünde Edirne Valisi Günay Özdemir, Ak Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu tarafından karşılanan Bakan Tüfenkçi, öğle yemeğinde kentin meşhur lezzeti tava ciğeri yedi. Ardından Selimiye Camii\'nde Cuma namazını kılan Bakan Tüfenkçi, Kapıkule Sınır Kapısı\'na geçti.

\"YILLIK 5 MİLYON YOLCU GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPIYOR\"

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaman Ocak, gümrük müdürleri ve personeli tarafından karşılanan Bakan Tüfenkçi, yapımı tamamlanan yolcu salonu açılışına katıldı. Kapıkule\'nin Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olduğunu ve yıllık 5 milyon yolcu giriş çıkışı yapıldığını anlatan Bakan Tüfenkçi, \"Kapıkule, Türkiye’nin en büyük ve en işlek gümrük kapısıdır. Bu nedenle Kapıkule’ye yatırımlarımız sürekli devam ediyor. Türkiye’nin en önemli kapılarından biri olan Kapıkule’den gelen ve giden yolcuların işlemlerinin çok kısa bir sürede tamamlanmasını ve rahat etmelerini istiyoruz. Buradaki yolcular bizim misafirlerimizdir. Gümrük kapılarımız Türkiye’nin dünyaya açılan yüzüdür. Kapıkule Gümrük Kapımızdan yılda yaklaşık 5 milyon yolcu giriş çıkış yapmaktadır. Kapıkule Gümrük Kapısında otobüs yolcuları için daha iyi ve konforlu şartlarda pasaport ve muayene işlemlerinin yapılabilmesi için toplam 700 metrekare büyüklükte 2 adet Yolcu Salonu inşa edildi. Arkadaşlarımız sağolsunlar bu yolcu salonlarını 4 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. Daha önce yolcular otobüslerden indirilerek kontrol ve pasaport işlemleri yapıldığı için yolcularımız açık alanda kışın soğuk havaya yazın ise sıcak havaya maruz kalıyordu. Yeni yolcu salonlarımızda gümrük hizmetleri ülkemize yakışır şekilde daha konforlu ve daha hızlı verilecek\" dedi.

Gümrüklerde konforun, rahatlığın yanı sıra güvenliği de çok önemsediklerini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, \"Bu yeni yolcu salonlarımız, gümrüklü sahanın emniyeti ve kaçak geçişlerin önlenmesi anlamında da önemli kazanımları beraberinde getirmektedir. Geliş ve gidiş bölümleri birbirinden bağımsız olduğu için yolcu salonlarımız giriş-çıkışları tamamen kontrollü hale getirmiştir. 24 saat aralıksız kamera sistemleriyle izlenmektedir. Bagaj X-Ray cihazlarımız var. Hedefimiz bu kapıyı kullanan yolcularımızın,misafirlerimizin memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır\" şeklinde konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli hedeflerinin ticareti kolaylaştırmak ve kırtasiyeciliği bertaraf olarak tarif eden bakan Tüfenkçi şunları söyledi:

\"Hedefimiz, tüm gümrük işlemleri açısından maliyetleri düşürmek, kırtasiyeciliği bertaraf etmek ve işlem süresini azaltarak eşyanın bir an önce nihai varış noktasına ulaşmasını sağlamaktır. Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda elektronik ortamın ayrıcalıklarından en üst düzeyde yararlanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlık olarak, hizmetlerimizin tamamında, elektronik sistemleri esas alan, dolayısıyla ticareti kolaylaştıran ve daha güvenli hale getiren uygulamalara ağırlık veriyoruz. İhtiyaç duyulan yerlerde yeni gümrük kapıları açarken, mevcut kapılarımızı yeniliyoruz. Tüm gümrük işlemlerini ve gümrük idarelerimizi sürekli değerlendirmeye tâbi tutuyoruz. Nereden, hangi aracın veya eşyanın ne kadar zamanda geçtiğini biliyoruz. Bir yandan, ticaret erbabımızın iş ve işlemlerini hızlandırıyoruz\"

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkçi ve beraberindekiler kurdele keserek yolcu salonunun açılışını yaptı. Kapıkule Sınır Kapısı\'nı gezen Bakan Tüfenkçi daha sonra Hamzabeyli Sınır Kapısı\'na geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Bakanın karşılanması

-Öğle yemeği

-Kapıkule\'de karşılanması

-Bakan ve kalabalık karşılama

-Bakanın konuşması

-Yolcu salonu açılışı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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Okulun giriş yolundaki ağaçları öğretmenlerin fotoğrafları ile süslediler

RZURUM, Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bünyesinde görev yapan öğretmenlere büyük bir sürpriz yaptı.

Vakıf Okulları Kampüs Müdürü Erdal Karagülle önderliğindeki Vakıf Okulları yöneticileri ve öğrencileri sabahın erken saatlerinde okul yolundaki ağaçlara tüm öğretmenlerin fotoğraflarını ve öğretmenlik mesleği hakkında söylenen özlü sözleri asarak, öğretmenlerin gününü kutladı. Okul yolundan geçerken fotoğraflarını gören öğretmenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, kutlamalar okul içerisinde de devam etti. Karanfillerle süslenen koridor ve okul merdivenlerinde öğretmen yolu yapan yöneticiler, tüm öğrencilerle birlikte öğretmenleri karşılayarak çiçekler verdiler.

Organizasyonu fark eden öğretmenler bu özel günde yalnız kalmamanın mutluluğuyla duygulu anlar yaşadılar. Okul yöneticilerine ve öğrencilere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden öğretmenler, insanlık tarihinin en önemli mesleklerinden birini yaptıkları için gurur duyduklarını söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okul giriş yolundaki ağaçlara asılan öğretmenlerin fotoğrafı

-Çiçeklerle süslünen öğretmen yolu

-Okula giren öğretmenleri öğrenciler alkışlarla okul yönetimi de çiçeklerle karışalamıs

-Okulun dış görüntüsü

Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA)

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Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, mezarı başında anıldı

BATMAN\'ın Kozluk ilçesinde PKK\'lı teröristin şehit ettiği müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde Çorum’un Osmancık ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

Batman\'ın Kozluk ilçesinde geçen 9 Haziran\'da, ilçe merkezinde bulunduğu araçta PKK\'lı teröristin açtığı ateşle şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, için 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde memleketi Çorum\'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Yalçın\'ın kabrinin bulunduğu Osmancık ilçe şehitliğinde düzenlenen programda Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın\'ın ve diğer şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Program sırasında duygulu anlar yaşandı.

Burada konuşma yapan Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, \"Bir vatan üç sıvı ile kurulur. Kan, ter ve mürekkep. Biz, çok şükür eğitim camiası olarak, o üç sıvıyı da huzurunda bulunduğumuz Şehit Şenay Aybüke Yalçın\'la yerine getirdik. Öğretmen olarak ter döktük, öğrenci yetiştirirken mürekkep akıttık. Ve bu vatan için en sonunda olması gerekiyorsa kanımızı da yere serdik. Kanımızı da döktük. Bu şehit kızımız kanını, terini, mürekkebibini dökerek bu vatana vazifesini yaptığı, kanın nasıl döküldüğüne örnek olduğu için saygı duyuyorum. Huzurlarınızda saygı ile eğiliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyorum. Öğretmenlik sadece masa başında ifa edilen bir görev değil, yeri geldiğinde şehit olacağınız bir görevdir. Kahramanlıklar göstereceğiniz bir kurumdur. Saygıyla anıyorum\" dedi.

Anma programına Çorum Vali Yardımcısı Osmancık Kaymakam Vekili Azmi Yeşil, Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Yiğit Efe İşsevenler, İlçe Emniyet Müdürü Mürsel Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, Osmancık İlçe Müftüsü Süleyman Çoban, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın öğretmen olan amcası Ertuğrul Yalçın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şenay Aybüke Yalçın için düzenlenen anma programı

-Mezarına çiçek bırakılması

-Dua edilmesi

-Detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera:Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)