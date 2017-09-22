DHA YURT BÜLTENİ - 13

Ahmet Davutoğlu Tokat\'ta (2)

KÖYLÜLERDEN YOĞUN İLGİ

Eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve kayınpederi Hulusi Misge ile birlikte eşinin köyü olan Tokat\'ın Turhal İlçesi\'ne bağlı Necip Köyü\'nü ziyaret etti. Necip Köyünde amcasının torunu olan Zehni Denk ailesini ziyaret eden Davutoğlu’nu ve eşi Sare’yi köylüler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Basına kapalı ziyaret sonrası Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Necip köyü sakinleri ile bir süre sohbet etti. Köyde yaşayan vatandaşlar ise Ahmet Davutoğlu ve Sare Davutoğlu ile birlikte fotoğraf çekinmek için birbirleri ile yarıştılar. Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu, \"Biz küçüklüğümüzden beri dedemizin Tokat’tan Afyon’a geldiğini duyarak büyüdük. Bugün burada akrabalarımızla görüşmüş olmaktan ve Tokat’ın eski üzümlerinin yaşatılacağı bağlarımızın bağ bozumuna gelmekten çok mutluyum. Bütün akrabalarımızla ve köydeki tanıdıklarımızla görüşmekten de çok mutlu olduk. Birçoğu ile ilk kez görüştük. Ama otursak herhalde eskiden beri berabermişiz gibi sohbet edebiliriz. Bizi böyle büyük bir misafirperverlikle karşıladıkları için çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Ahmet Davutoğlu ise Necip köyünde oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek şöyle dedi:

\"Ülkemizin her köyü güzel, her yerde böyle muhabbet gördük. Ama buranın bir özelliği var. Sare hanımın dedesinin köyü, şeyh veli efendi diye çok maruf bir ilim adamı, buradan Afyon’a inşaat için gider yaklaşık 120-130 sene önce ve Sare hanımın babaannesi orada doğar. O zamandan beri duyardık Tokat’taki köklerini fakat daha sonra Necip köyden Sare hanıma bir mektup geldi. O mektupla birlikte tekrar köyle ilişkileri kurdular. Anadolu insanı muhabbet yüklüdür. Kendisiyle beraber olduğunu hissettiği herkese gönlünü açar. Bugün burada da hiç unutulmaz anılar yaşadık. Yüz yıl öncesinden bir hasretin olduğunu gördük.\"

Görüntü Dökümü:

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-Köy ziyaretinden görüntüler

-Köylülerin yoğun ilgisi ve fotoğraf çektirmeleri

-Sare Davutoğlu açıklama

-Ahmet Davutoğlu açıklama

Haber-Kamera: TOKAT, DHA

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3 kilo esrarla yakalandı adliyeye çocuğuyla götürüldü

BURSA\'da teknik takip sonucu harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kilo 110 gram esrar ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Z.G. ve yanında küçük yaşta çocuğu bulunan kadın şüpheli G.G. adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Diyarbakır\'dan Bursa\'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kestel İlçesi\'nde şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Ankara Caddesi\'ndeki takipte şüpheliler; M.Z.G. ve G.G. yakalandı. Bu kişilerin üzerinde 3 kilo 110 gram esrar ele geçirilirken, M.Z.G. ve G.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadın şüpheli G.G.\'nin küçük yaştaki çocuğu da annesiyle birlikte adliyeye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Uyuşturucu bulunan çantanın açılması,

Şahışların adliyeye sevki

Detaylar

Haber: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)-